Лаконизмы-2024

Чтобы дождаться успеха, нужно как минимум открыть ему дверь. Молчать нужно так, чтобы никто не услышал. Странно: за вредность доплачивают, за доброту – нет. Политик не боится потерять лицо: у него в запасе есть ещё много масок. Если у вас нет слов, значит, вы готовы сказать многое.

Чтобы дождаться успеха, нужно как минимум открыть ему дверь.

Молчать нужно так, чтобы никто не услышал.

Странно: за вредность доплачивают, за доброту – нет.

Политик не боится потерять лицо: у него в запасе есть ещё много масок.

Если у вас нет слов, значит, вы готовы сказать многое.

В каждой опасности кроется возможность.

Глоток счастья утоляет жажду лишь на мгновение.

Все победы временные.

Время меняет не только нашу внешность, но и внутренний мир.

Слепая вера у того, у кого закрыты глаза разума.

Присутствие боли помогает ценить её отсутствие.

Не спешите кричать: «Ура!», чтобы потом не говорить: «Увы».

Все мы дети своих желаний.

Необъявленные война самые длительные.

Воспоминания зовут нас в прошлое, мечты – в будущее.

Крылья за спиной не нуждаются в попутном ветре.

Если родился в рубашке, не потеряй её.

Рождённые ползать способны покорить даже вершины власти.

Кто вопросов не задаёт, тому и ответы не нужны.

Мечта – это крылья за спиной, которые помогают приблизиться к цели.

Труднее всего вождю: от него все чего-то хотят.

История всех расставит по своим местам, в том числе и историков.

Большинство рукописей умирает вместе с их авторами.

Сердце страдает потерей зрения.

Терпение – тяжкий труд.

Революция всегда готова посмеяться над эволюцией.

Поведение Бога порождает всё больше атеистов.

Труднее всего найти потерянную репутацию.

Последний шаг в пути часто открывает новые горизонты.

Присосавшийся к государственной кормушке рискует получить заворот кишок.

Капля радости быстро испаряется.

Флюгер чем выше, тем преданнее ветру.

Глупости измеряются последствиями.

Не в том беда, что жизнь заканчивается, а в том, что у многих она и не начиналась.

Мечта – это надежда в объятьях воображения.

Угрызения совести – одна из форм наказания.

Мудрость смягчает удары судьбы.

Даже самые блестящие мысли со временем тускнеют.

Человек без мечты что птица без крыльев.

Капкан опасен тому, кто его видит.

Горячие угли напоминают нам, что и в конце жизни можно дарить людям тепло.

Горький опыт делает жизнь слаще.

Рабы удовольствий не испытывают желания избавиться от рабства.

Все мы идём по дороге жизни на поводке обстоятельств.

Голой правде не место в приличном обществе.

От иного поступка до Судьбы один шаг.

Каждый губит себя по-своему.

Сколько потерянных лиц на дороге жизни!

Ненависть имеет массу оттенков, но она лишена светлых тонов.

Это большой научный сизифов труд.

Сколько ферзей в душе так и остались пешками!

Ветер в голове часто вырывается наружу.

У каждой страны дураков своё поле чудес.

И стальные нервы поддаются коррозии.

Молчание масс оглушает.

Рабы вещей постоянно меняют хозяев.

Человечество расплачивается за свои ошибки совершением новых.

Последнее слово зачастую остаётся за первым впечатлением.

Жадность не всегда умножает богатство, но богатство всегда умножает жадность.

Дела шли плохо. Но ведь шли!

Хочется верить в Будущее, но смущает его прошлое.

Если вы дорого заплатили за свободу, это ещё не гарантия, что вам не всучили подделку.

Свободой слова в первую очередь спешат воспользоваться слова-паразиты.

Буржуазный патриотизм – это готовность отдать Родине всё, что есть у других.

Из всех вредных привычек самая вредная – быть рабом привычек.

Политические моськи особенно любят лаять на мёртвых слонов.

Восторг – это прикосновение к счастью.

Засорение языка иностранными словами – первый признак порабощения нации.

Когда разваливается семья, под её обломками получают травмы прежде всего дети.

Мало зарыть топор войны. Нужно решить проблему с кладоискателями.

Мысли, лежащие на поверхности, часто имеют глубокие корни.

Богатство языка хранится в книгах, а нищета – на заборах.

Заблуждение исчезает после того, когда мы убеждаемся, что заблудились.

Мотылёк, летящий в костёр, тоже видит свет в конце тоннеля.

И на чужих ошибках многие учатся с ошибками.

Покрытие большой лжи тонким слоем правды сделает изделие более долговечным.

Тот, кто смеётся над собой, отнимает это право у других.

Жемчуг победы добывается из раковины терпения.

В огне страстей плавятся даже железные правила.

На подступах к Истине нас ждут минные поля сомнений.

Не трудно начать новую жизнь. Трудно продолжить это начинание.

Безответная любовь к жизни.

Слово, сказанное вовремя, не обязательно будет вовремя услышано.

Там, где начинается сомнение, заканчивается невежество.