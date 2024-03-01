Стихи-2024 (2)
Опубликовано 1 Марта 2024 в 06:27 EST
Пройти огонь и воды.
Не потерять себя во мгле.
Восславить дух свободы.
Любить до смерти что есть сил.
Дружить в жару и в стужу.
У Бога счастья не просить.
Знать, что ты людям нужен.
Наказ внукам
Держаться в жизни, как в седле.
Пройти огонь и воды.
Не потерять себя во мгле.
Восславить дух свободы.
Любить до смерти что есть сил.
Дружить в жару и в стужу.
У Бога счастья не просить.
Знать, что ты людям нужен.
На выстрел страх не подпускать.
Шагнув в беду – расправить крылья.
На ветер чувства не бросать.
Бояться лести изобилья.
Ценить мгновения как дар.
Быть полководцем своих чувств.
Всегда держать судьбы удар.
Быть другом подлинных искусств.
Дорогу к истине найти.
Не утонуть в потоке лжи.
И уяснить в конце пути,
Как надо в этом мире жить.
Не для наград героем быть.
России чаще поклоняться.
И в гроб ложась, не позабыть
Над смертью вволю посмеяться.
***
Преодолеть преграду сложно,
Шагнув по лезвию ножа.
Но в этом мире всё возможно,
Когда взбунтуется душа.
И надо всё же брать барьеры,
А не топтаться возле них.
Брать, чтобы собственным примером
На подвиг вдохновить других.
Как воздух нам нужны герои,
Героев снова ждёт народ.
После прошедших перестроек
Их так стране не достаёт.
***
Можно без любви прожить,
Можно жить, не зная дружбы.
Ворожи не ворожи –
Никому не будешь нужен.
Ибо жизнь не обмануть:
Кто не любит – сердце стынет,
Без друзей упустишь суть,
В голову крадётся иней.
А когда любовь – восторг,
Сердце бьётся в упоенье.
Дружба – к цели марш-бросок
И совместные стремленья.
Вот тогда и счастье есть,
Сколько б зла жизнь ни вносила.
И хотя врагов не счесть,
Ты уже им не по силам.
***
Когда и сил почти уже нет
И белой числишься вороной –
Опять иду на красный свет
В надежде, что моргнёт зелёный.
«Наш век больной, наш век жестокий», -
Сказал в тоске один поэт.
И я, как парус одинокий,
Плыву по жизни много лет.
Всего одна, одна награда:
Есть друг, который как алмаз
Сверкнёт зелёным – и преграды
Вмиг раскрывают путь для нас.
***
История – калейдоскоп,
Где каждый видит свой узор.
В истории немало троп,
Идти которыми – позор.
Но только всё же они есть,
А значит, кто-то ими шёл
И для кого-то слово Честь
И архаично и смешно.
История – тугой клубок
Поступков, планов и потерь.
Здесь добродетель и порок
Растут из Прошлого в Теперь.
И что в итоге прорастёт –
Определять придётся нам.
За годом – год, за годом – год
Одни слова, одни слова.
***
Ваня, Ванечка, Ванюша,
Иоанн или Иван,
Чтобы ритм в стихах не рушить,
Обращаемся мы к вам.
Амфибрахий от хорея
С вами просто отличить.
Физики – и те сумеют,
Коль их малость подучить.
Нам же – лирикам – тем боле
В этом никаких проблем.
Нам легко давалось в школе
Множество подобных тем.
Нам что дактиль, что анапест –
Всё осилим без затей.
Стихотворный ритм нахрапист,
Даже если есть спондей.
Нарушителям размера
Ритм на ухо шепчет: «Фи!»
И суёт под нос примеры
Из классической строфы.
Строки, дышащие ямбом,
Как в пустыне караван.
Убежать в оазис нам бы –
Но за всем следит Иван.
Даже шаг в сторонку сделать –
Нарушается размер.
Как же всё же надоел он –
Поэтический барьер!
Ваня, Ванечка, Ванюша,
Иоанн или Иван!
Отпустите наши души
В стихотворческий дурман!
Там, без ваших тесных рамок,
Закружит слововорот.
Сложатся стихи с изъяном
Или без – как повезёт.
Но зато, дыша свободой,
Понесётся вскачь Пегас.
И войдут изъяны в моду,
Опускаясь на Парнас.
***
Смешенье языков, смешение привычек
Давно явил нам древний Вавилон.
Разжечь огонь вражды – не нужно спичек:
Из недопониманья вспыхнет он.
О, как нас раздражает непохожесть
По цвету, чувствам, мыслям и делам!
Стремленье непохожесть уничтожить –
Источник большинства кровавых драм.
А впрочем, даже в обществе из клонов
Недолгим стал бы долгожданный мир.
Всему на свете нужен балансир
Из нерушимых жизненных законов.
Законы есть, но большинство не может
Их смысл понять, а главное – принять.
И потому с тупым упорством множит
Псевдозаконов немощную рать.
Псевдозаконы требуют обслуги
И подзаконных актов легион.
Попавший в плен гигантской центрифуги,
Народ на перегрузки обречён.
И разделяя общество на части,
Рождая демагогию и кнут,
Псевдозаконы лишь плодят несчастья
И к новым столкновениям ведут.
То тут, то там в кровавой мясорубке,
При явном попустительстве небес,
Трещит по швам миропорядок хрупкий,
В котором снова балансир исчез.
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