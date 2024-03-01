Стихи-2024 (2)

Держаться в жизни, как в седле. Пройти огонь и воды. Не потерять себя во мгле. Восславить дух свободы. Любить до смерти что есть сил. Дружить в жару и в стужу. У Бога счастья не просить. Знать, что ты людям нужен.

Наказ внукам

Держаться в жизни, как в седле.

Пройти огонь и воды.

Не потерять себя во мгле.

Восславить дух свободы.

Любить до смерти что есть сил.

Дружить в жару и в стужу.

У Бога счастья не просить.

Знать, что ты людям нужен.

На выстрел страх не подпускать.

Шагнув в беду – расправить крылья.

На ветер чувства не бросать.

Бояться лести изобилья.

Ценить мгновения как дар.

Быть полководцем своих чувств.

Всегда держать судьбы удар.

Быть другом подлинных искусств.

Дорогу к истине найти.

Не утонуть в потоке лжи.

И уяснить в конце пути,

Как надо в этом мире жить.

Не для наград героем быть.

России чаще поклоняться.

И в гроб ложась, не позабыть

Над смертью вволю посмеяться.

***

Преодолеть преграду сложно,

Шагнув по лезвию ножа.

Но в этом мире всё возможно,

Когда взбунтуется душа.

И надо всё же брать барьеры,

А не топтаться возле них.

Брать, чтобы собственным примером

На подвиг вдохновить других.

Как воздух нам нужны герои,

Героев снова ждёт народ.

После прошедших перестроек

Их так стране не достаёт.

***

Можно без любви прожить,

Можно жить, не зная дружбы.

Ворожи не ворожи –

Никому не будешь нужен.

Ибо жизнь не обмануть:

Кто не любит – сердце стынет,

Без друзей упустишь суть,

В голову крадётся иней.

А когда любовь – восторг,

Сердце бьётся в упоенье.

Дружба – к цели марш-бросок

И совместные стремленья.

Вот тогда и счастье есть,

Сколько б зла жизнь ни вносила.

И хотя врагов не счесть,

Ты уже им не по силам.

***

Когда и сил почти уже нет

И белой числишься вороной –

Опять иду на красный свет

В надежде, что моргнёт зелёный.

«Наш век больной, наш век жестокий», -

Сказал в тоске один поэт.

И я, как парус одинокий,

Плыву по жизни много лет.

Всего одна, одна награда:

Есть друг, который как алмаз

Сверкнёт зелёным – и преграды

Вмиг раскрывают путь для нас.

***

История – калейдоскоп,

Где каждый видит свой узор.

В истории немало троп,

Идти которыми – позор.

Но только всё же они есть,

А значит, кто-то ими шёл

И для кого-то слово Честь

И архаично и смешно.

История – тугой клубок

Поступков, планов и потерь.

Здесь добродетель и порок

Растут из Прошлого в Теперь.

И что в итоге прорастёт –

Определять придётся нам.

За годом – год, за годом – год

Одни слова, одни слова.

***

Ваня, Ванечка, Ванюша,

Иоанн или Иван,

Чтобы ритм в стихах не рушить,

Обращаемся мы к вам.

Амфибрахий от хорея

С вами просто отличить.

Физики – и те сумеют,

Коль их малость подучить.

Нам же – лирикам – тем боле

В этом никаких проблем.

Нам легко давалось в школе

Множество подобных тем.

Нам что дактиль, что анапест –

Всё осилим без затей.

Стихотворный ритм нахрапист,

Даже если есть спондей.

Нарушителям размера

Ритм на ухо шепчет: «Фи!»

И суёт под нос примеры

Из классической строфы.

Строки, дышащие ямбом,

Как в пустыне караван.

Убежать в оазис нам бы –

Но за всем следит Иван.

Даже шаг в сторонку сделать –

Нарушается размер.

Как же всё же надоел он –

Поэтический барьер!

Ваня, Ванечка, Ванюша,

Иоанн или Иван!

Отпустите наши души

В стихотворческий дурман!

Там, без ваших тесных рамок,

Закружит слововорот.

Сложатся стихи с изъяном

Или без – как повезёт.

Но зато, дыша свободой,

Понесётся вскачь Пегас.

И войдут изъяны в моду,

Опускаясь на Парнас.

***

Смешенье языков, смешение привычек

Давно явил нам древний Вавилон.

Разжечь огонь вражды – не нужно спичек:

Из недопониманья вспыхнет он.

О, как нас раздражает непохожесть

По цвету, чувствам, мыслям и делам!

Стремленье непохожесть уничтожить –

Источник большинства кровавых драм.

А впрочем, даже в обществе из клонов

Недолгим стал бы долгожданный мир.

Всему на свете нужен балансир

Из нерушимых жизненных законов.

Законы есть, но большинство не может

Их смысл понять, а главное – принять.

И потому с тупым упорством множит

Псевдозаконов немощную рать.

Псевдозаконы требуют обслуги

И подзаконных актов легион.

Попавший в плен гигантской центрифуги,

Народ на перегрузки обречён.

И разделяя общество на части,

Рождая демагогию и кнут,

Псевдозаконы лишь плодят несчастья

И к новым столкновениям ведут.

То тут, то там в кровавой мясорубке,

При явном попустительстве небес,

Трещит по швам миропорядок хрупкий,

В котором снова балансир исчез.