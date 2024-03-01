Мелькает лист тысячелетий В потоках злата, серебра А помнишь, как на белом свете, Ты появилась из ребра? Вошла уверенной походкой Улыбкой озарила сад, Была божественной и кроткой Ты много, много лет назад…

Мелькает лист тысячелетий

В потоках злата, серебра

А помнишь, как на белом свете,

Ты появилась из ребра?

Вошла уверенной походкой

Улыбкой озарила сад,

Была божественной и кроткой

Ты много, много лет назад…

Прошло минут совсем немного

Вопросы полились рекой…

Oтветы первые от Бога

Навеки прерванный покой

Молчал Создатель в изумленье,

Задумчиво бросая взгляд,

Своей души и рук творенье

И нет теперь пути назад…

Недоуменный взгляд Адама,

Лишенного тогда ребра,

И первая на свете драма

В раю божественном добра



Потом изгнание из рая,

Надкусанный запретный плод,

И с тайной познанной играя,

С Адамом двинулась вперед...

Приняв надежду искупленья

За любопыствo страшный грех;

Тогда по божьему веленью

Ты стала матерью для всех

Ты согласилась в страшных муках

Жизнь новую на свет нести,

Мишенью быть для всяких слухов,

Любовью кружево плести

Тончайшей нежности духовной

В минуты трудностей- стальной

И иногда такой покорной,

А иногда такой шальной

Пройдя неравенство, обиды

Из года в год, из века в век

В любви струящейся, флюидах

Рождался новый человек

Ты отстояла свое право

На равенство, любовь и честь,

И оды спеты в твою славу

И в ветвях власти место есть…

Нет на земле такого места,

Непокоренного тобой

Вуалью скрытая невеста

Tвоей cтановится женой…

Святая мать, жена от бога

И дочь, в которой твоя кровь,

Сестра, подруга… вас немного

И это все- зовут любовь

Она по разному искрится

Свечой, то факелом горя,

Нам этой жаждой не напиться

A жить нам без нее нельзя!

Любовь -источник вдохновенья

И радость встреч, и боль потерь

Желаний познанных виденье

Пронзающих мирскую серь

Любимые, без вас не надо,

Нам не о чем без вас мечтать

Вы- наша главная награда

Нам с этим жить и умирать…

8 марта 2021.