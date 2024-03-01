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Бостонский Кругозор СТРОФЫ

Была божественной и кроткой

Опубликовано 1 Марта 2024 в 06:27 EST
Обновлено 1 Марта 2024 в 15:45 EST

Михаил Шур
Михаил Шур
Мелькает лист тысячелетий
В потоках злата, серебра
А помнишь, как на белом свете,
Ты появилась из ребра?

Вошла уверенной походкой
Улыбкой озарила сад,
Была божественной и кроткой
Ты много, много лет назад…
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Мелькает лист тысячелетий
В потоках злата, серебра
А помнишь, как на белом свете,
Ты появилась из ребра?

Вошла уверенной походкой
Улыбкой озарила сад,
Была божественной и кроткой
Ты много, много лет назад…

Прошло минут совсем немного
Вопросы полились рекой…
Oтветы первые от Бога
Навеки прерванный покой

Молчал Создатель в изумленье,
Задумчиво бросая взгляд,
Своей души и рук творенье
И нет теперь пути назад…

Недоуменный взгляд Адама,
Лишенного тогда ребра,
И первая на свете драма
В раю божественном добра


Потом изгнание из рая,
Надкусанный запретный плод,
И с тайной познанной играя,
С Адамом двинулась вперед...

Приняв надежду искупленья
За любопыствo страшный грех;
Тогда по божьему веленью
Ты стала матерью для всех

Ты согласилась в страшных муках
Жизнь новую на свет нести,
Мишенью быть для всяких слухов,
Любовью кружево плести

Тончайшей нежности духовной
В минуты трудностей- стальной
И иногда такой покорной,
А иногда такой шальной

Пройдя неравенство, обиды
Из года в год, из века в век
В любви струящейся, флюидах
Рождался новый человек

Ты отстояла свое право
На равенство, любовь и честь,
И оды спеты в твою славу
И в ветвях власти место есть…

Нет на земле такого места,
Непокоренного тобой
Вуалью скрытая невеста
Tвоей cтановится женой…

Святая мать, жена от бога
И дочь, в которой твоя кровь,
Сестра, подруга… вас немного
И это все- зовут любовь

Она по разному искрится
Свечой, то факелом горя,
Нам этой жаждой не напиться
A жить нам без нее нельзя!

Любовь -источник вдохновенья
И радость встреч, и боль потерь
Желаний познанных виденье
Пронзающих мирскую серь

Любимые, без вас не надо,
Нам не о чем без вас мечтать
Вы- наша главная награда
Нам с этим жить и умирать…

8 марта 2021.

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Знать, что ты людям нужен.

Валерий Румянцев март 2024

Была божественной и кроткой
Была божественной и кроткой

Мелькает лист тысячелетий
В потоках злата, серебра
А помнишь, как на белом свете,
Ты появилась из ребра?

Вошла уверенной походкой
Улыбкой озарила сад,
Была божественной и кроткой
Ты много, много лет назад…

Михаил Шур март 2024

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