Была божественной и кроткой
Опубликовано 1 Марта 2024 в 06:27 EST
Обновлено 1 Марта 2024 в 15:45 EST
В потоках злата, серебра
А помнишь, как на белом свете,
Ты появилась из ребра?
Вошла уверенной походкой
Улыбкой озарила сад,
Была божественной и кроткой
Ты много, много лет назад…
Мелькает лист тысячелетий
В потоках злата, серебра
А помнишь, как на белом свете,
Ты появилась из ребра?
Вошла уверенной походкой
Улыбкой озарила сад,
Была божественной и кроткой
Ты много, много лет назад…
Прошло минут совсем немного
Вопросы полились рекой…
Oтветы первые от Бога
Навеки прерванный покой
Молчал Создатель в изумленье,
Задумчиво бросая взгляд,
Своей души и рук творенье
И нет теперь пути назад…
Недоуменный взгляд Адама,
Лишенного тогда ребра,
И первая на свете драма
В раю божественном добра
Потом изгнание из рая,
Надкусанный запретный плод,
И с тайной познанной играя,
С Адамом двинулась вперед...
Приняв надежду искупленья
За любопыствo страшный грех;
Тогда по божьему веленью
Ты стала матерью для всех
Ты согласилась в страшных муках
Жизнь новую на свет нести,
Мишенью быть для всяких слухов,
Любовью кружево плести
Тончайшей нежности духовной
В минуты трудностей- стальной
И иногда такой покорной,
А иногда такой шальной
Пройдя неравенство, обиды
Из года в год, из века в век
В любви струящейся, флюидах
Рождался новый человек
Ты отстояла свое право
На равенство, любовь и честь,
И оды спеты в твою славу
И в ветвях власти место есть…
Нет на земле такого места,
Непокоренного тобой
Вуалью скрытая невеста
Tвоей cтановится женой…
Святая мать, жена от бога
И дочь, в которой твоя кровь,
Сестра, подруга… вас немного
И это все- зовут любовь
Она по разному искрится
Свечой, то факелом горя,
Нам этой жаждой не напиться
A жить нам без нее нельзя!
Любовь -источник вдохновенья
И радость встреч, и боль потерь
Желаний познанных виденье
Пронзающих мирскую серь
Любимые, без вас не надо,
Нам не о чем без вас мечтать
Вы- наша главная награда
Нам с этим жить и умирать…
8 марта 2021.
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