Подборка стихов "Ветер"
Опубликовано 1 Марта 2024 в 06:27 EST
Разве во вселенной выбор мал?
Из каких других краёв изгнанник?
Кто непрошенного ждал и звал?
Ты откуда, запоздалый странник?
Разве во вселенной выбор мал?
Из каких других краёв изгнанник?
Кто непрошенного ждал и звал?
Незаметный, временный прохожий.
Твоего в чём назначенья суть?
Ты опять стоишь на раздорожье,
Незнакомый выбирая путь.
Может не хотелось бы и видеть...
Из небытия врываться в быль.
Где найти себя и как предвидеть,
Если ты игрушка рока, пыль?
Паутина быта схватит цепко.
Никому не нужен твой приход.
Что ты можешь сделать, если щепка,
Брошена в поток, в водоворот.
Выбор есть? Дано тебе немного.
Ты не раз, наверно, начинал.
И нашёл ли ту, свою дорогу?
Или, ставя, снова проиграл?
Связь
Тени близких, связи обрывая,
Вы ушли давно, ваш пробил час.
Мы о них, бывает, забываем.
А они , наверно, помнят нас!
Ваш приют неизмерим, бессрочен,
Буднями не потревожен, тих.
Может, к нам заглянут среди ночи.
Ощущаем смутно близость их.
Мы не можем обменяться взглядом.
Их тела прозрачны и тонки.
Где-то, мимо нас проходят, рядом:
На длину протянутой руки.
Завязать контакт? Тогда невольно
Станешь пред стеною, в тупике:
Если речи лишены, безмолвны,
На каком общаться языке?
Выделено им на встречу нашу
Время ночи, мал его запас.
Сохранят молчанье, не расскажут
Как живут там... лучше, хуже нас?
И витают мысли... нет покоя:
Если, вдруг, и твой придёт черед...
Что за разделяющей чертою,
Не готового, тебя там ждёт?
Где ушедшие? Конец скитаньям?
Или бродят, как и мы, впотьмах?
Почему от их существованья
Отделяют нас сомненья, страх?
Ветер
Порывистый и хлесткий,
Имеет буйный нрав.
Наклонит, вдруг, берёзку,
Ей платье подзадрав.
Пройдётся низом, бросит
В смятенье травы он.
Устроит между сосен
Тревожный перезвон.
На стог взберется... вволю
Пройтись, верх разбросать...
Солому гонит полем:
Гулять уж, так гулять!
Речной среды коснётся,
Взвихрится кое-где.
И рябью пронесется
По дрогнувшей воде.
***
Проходят мимо дни, за пядью пядь,
Неторопливым уносясь течением.
Не можешь толком, до конца понять -
Твоё в чём заключалось назначение.
Как трудно место отыскать своё!
Когда-нибудь иллюзии закончатся...
Мы в этой жизни всё переживём:
Неверие, тоску и одиночество.
***
Как ни старайся, неизменна суть
Невзнод житейских в каждодневном звоне.
Никто из смертных не исправит путь,
Начерченный судьбою на ладони.
... Вслепую бьётся глупый мотылек.
Напрасные, ненужные усилья:
Обманет лампы тёплый огонёк,
Сожжёт легко доверчивые крылья!
Мечтательница
В плену мечтаний, напустив туманы,
Избавлена родными от забот,
Читала авантюрные романы
Взахлёб, построчно, ночи напролёт.
Не знала радость встречи, боль разлуки.
Искала... в книгах был на всё ответ!
Соседский парень предлагал ей руку.
В полёт мечты не попадал сосед.
Подруги разбрелись, года уплыли,
Недолгий завершив круговорот.
Достойные бывало проходили,
Но гонор брал предательский... не тот!
Мечтала - может в жемчуге и лоске,
Открыв кареты дверцу, принц сойдёт,
В богатом украшении заморском
И сказочное счастье принесет.
И о несбывшемся, надёжном друге,
О том большом, не выпитым до дна,
Хотелось бы как вспомнить на досуге.
Но, не о чем... одна, всегда одна!
О Великих
Виновники общего лиха,
Нашествий жестоких и бед,
Немало их было Великих,
Кровавый оставивших след.
На горе людском и на войнах
Кто в памяти книгу проник...
Но, были другие - достойней,
В веках чтобы помнить о них.
Кто чужд был соблазнам корысти,
Отвергнул величия тлен,
Того путь тернистый был истин...
Что ж, слава тебе Диоген!
Познать всем корыстным бы меру.
Кому-то пора бы остыть.
Ты был... будешь редким примером:
Что толку излишки копить!
Когда Александр Великий
Пред ним, в изумленьи, застыл,
Сказал Диоген:"Отойди-ка!
Ты солнце собою закрыл!"
Прошли, канув в прошлое, лики
Теней, взятых на пьедестал.
И можно назвать ли Великим
Того, кто лишь славу искал?!
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