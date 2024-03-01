Подборка стихов "Ветер"

Ты откуда, запоздалый странник? Разве во вселенной выбор мал? Из каких других краёв изгнанник? Кто непрошенного ждал и звал?

Ты откуда, запоздалый странник?

Разве во вселенной выбор мал?

Из каких других краёв изгнанник?

Кто непрошенного ждал и звал?

Незаметный, временный прохожий.

Твоего в чём назначенья суть?

Ты опять стоишь на раздорожье,

Незнакомый выбирая путь.

Может не хотелось бы и видеть...

Из небытия врываться в быль.

Где найти себя и как предвидеть,

Если ты игрушка рока, пыль?

Паутина быта схватит цепко.

Никому не нужен твой приход.

Что ты можешь сделать, если щепка,

Брошена в поток, в водоворот.

Выбор есть? Дано тебе немного.

Ты не раз, наверно, начинал.

И нашёл ли ту, свою дорогу?

Или, ставя, снова проиграл?

Связь

Тени близких, связи обрывая,

Вы ушли давно, ваш пробил час.

Мы о них, бывает, забываем.

А они , наверно, помнят нас!

Ваш приют неизмерим, бессрочен,

Буднями не потревожен, тих.

Может, к нам заглянут среди ночи.

Ощущаем смутно близость их.

Мы не можем обменяться взглядом.

Их тела прозрачны и тонки.

Где-то, мимо нас проходят, рядом:

На длину протянутой руки.

Завязать контакт? Тогда невольно

Станешь пред стеною, в тупике:

Если речи лишены, безмолвны,

На каком общаться языке?

Выделено им на встречу нашу

Время ночи, мал его запас.

Сохранят молчанье, не расскажут

Как живут там... лучше, хуже нас?

И витают мысли... нет покоя:

Если, вдруг, и твой придёт черед...

Что за разделяющей чертою,

Не готового, тебя там ждёт?

Где ушедшие? Конец скитаньям?

Или бродят, как и мы, впотьмах?

Почему от их существованья

Отделяют нас сомненья, страх?

Ветер

Порывистый и хлесткий,

Имеет буйный нрав.

Наклонит, вдруг, берёзку,

Ей платье подзадрав.

Пройдётся низом, бросит

В смятенье травы он.

Устроит между сосен

Тревожный перезвон.

На стог взберется... вволю

Пройтись, верх разбросать...

Солому гонит полем:

Гулять уж, так гулять!

Речной среды коснётся,

Взвихрится кое-где.

И рябью пронесется

По дрогнувшей воде.

***

Проходят мимо дни, за пядью пядь,

Неторопливым уносясь течением.

Не можешь толком, до конца понять -

Твоё в чём заключалось назначение.

Как трудно место отыскать своё!

Когда-нибудь иллюзии закончатся...

Мы в этой жизни всё переживём:

Неверие, тоску и одиночество.

***

Как ни старайся, неизменна суть

Невзнод житейских в каждодневном звоне.

Никто из смертных не исправит путь,

Начерченный судьбою на ладони.

... Вслепую бьётся глупый мотылек.

Напрасные, ненужные усилья:

Обманет лампы тёплый огонёк,

Сожжёт легко доверчивые крылья!

Мечтательница

В плену мечтаний, напустив туманы,

Избавлена родными от забот,

Читала авантюрные романы

Взахлёб, построчно, ночи напролёт.

Не знала радость встречи, боль разлуки.

Искала... в книгах был на всё ответ!

Соседский парень предлагал ей руку.

В полёт мечты не попадал сосед.

Подруги разбрелись, года уплыли,

Недолгий завершив круговорот.

Достойные бывало проходили,

Но гонор брал предательский... не тот!

Мечтала - может в жемчуге и лоске,

Открыв кареты дверцу, принц сойдёт,

В богатом украшении заморском

И сказочное счастье принесет.

И о несбывшемся, надёжном друге,

О том большом, не выпитым до дна,

Хотелось бы как вспомнить на досуге.

Но, не о чем... одна, всегда одна!

О Великих

Виновники общего лиха,

Нашествий жестоких и бед,

Немало их было Великих,

Кровавый оставивших след.

На горе людском и на войнах

Кто в памяти книгу проник...

Но, были другие - достойней,

В веках чтобы помнить о них.

Кто чужд был соблазнам корысти,

Отвергнул величия тлен,

Того путь тернистый был истин...

Что ж, слава тебе Диоген!

Познать всем корыстным бы меру.

Кому-то пора бы остыть.

Ты был... будешь редким примером:

Что толку излишки копить!

Когда Александр Великий

Пред ним, в изумленьи, застыл,

Сказал Диоген:"Отойди-ка!

Ты солнце собою закрыл!"

Прошли, канув в прошлое, лики

Теней, взятых на пьедестал.

И можно назвать ли Великим

Того, кто лишь славу искал?!