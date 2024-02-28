Пауло Дибала не исключает ухода из «Ромы» в конце сезона ®
Опубликовано 28 Февраля 2024 в 03:12 EST
Обновлено 28 Февраля 2024 в 03:13 EST
Главная звезда «Ромы» Пауло Дибала оформил хет-трик в матче с «Торино» в Серии А, но выразил сомнения по поводу своего будущего в клубе. Аргентинец является одним из главных творцов успеха римлян в последних матчах, которые приближаются к топ-4 турнирной таблицы Серии А и пробились в 1/8 финала Лиги Европы. Все любители итальянского чемпионата должны посетить сайт БК Baltbet, которая предлагает своим пользователям высокие котировки на футбольные матчи. По ссылке https://bookmaker-ratings.ru/app-reviews/prilozhenie-bk-baltbet-dlya-android-gde-skachat-obzor-kak-ustanovit-i-poluchit-bonus/ существует возможность установить удобное мобильное приложение компании и получить за это приятный бонус.
После игры с «Торино» Дибалу спросили о хет-трике, и, хотя он выразил восторг, он также показал, что сомневается в своем будущем в составе «Джаллоросси». «Я давно хотел забить хет-трик. Я уже хотел это сделать в матче с «Кальяри». Это был сложный момент в матче: «Торино» создавал для нас опасность, и матч мог сложиться по-другому. Я ударил и пошел праздновать с болельщиками, которым я должен сказать огромное спасибо».
Далее он заявил, что, несмотря на неопределенное будущее, ему нравится настоящее в «Роме» под руководством Даниэле де Росси. «Я всегда хочу выиграть несколько трофеев. Очевидно, что путь в Лиге Европы ещё долгий, но мы знаем, какие цели ставим перед собой, и каждый день работаем над их достижением. Когда я приехал сюда, то сказал, что мне кажется, что я здесь уже целую жизнь. Я не знаю, что ждет меня в будущем, но я определенно наслаждаюсь настоящим».
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