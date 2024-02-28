Главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта откладывает переговоры о продлении контракта ®
Опубликовано 28 Февраля 2024 в 03:09 EST
Обновлено 28 Февраля 2024 в 03:12 EST
Тьяго Мотта отлично справляется с работой в «Болонье», которая по-прежнему претендует на попадание в Лигу Чемпионов в следующем сезоне. Однако наставник «Россоблу» откладывает переговоры о продлении контракта, что намекает на возможный уход итальянца в более амбициозный клуб следующим летом. Пока все это на уровне слухов, а Мотта готовит свою команду к матчу 27-го тура Серии А против «Аталанты». Существует множество способов сделать бесплатный прогноз на это интригующее событие. Один из них – активировать промокоды winline на сайте «Рейтинг Букмекеров».
Тьяго Мотта интересен «Милану», «Роме», «Ювентусу» и «Барселоне». Учитывая прогресс, которого итальянец добился в этом сезоне, легко понять, почему он очень нравится большим клубам.
«Болонья» и владелец клуба Джоуи Сапуто хотят сохранить Мотту до 2026 года и хотели бы провести переговоры о его будущем как можно скорее. Сапуто и Мотта уже не раз говорили друг с другом о 2026 годе, но до подписания соглашения еще далеко.
Мотта всерьез думает только о настоящем, в то время как Сапуто хотел бы поскорее подписать с ним новый контракт. Бывшего полузащитника «Интера» оправданно называют амбициозным тренером, который перейдет в более крупный клуб только в том случае, если ему будет передан контроль над проектом.
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