Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить... Эвелин Беатрис Холл

независимый интернет-журнал

 Держись заглавья Кругозор!.. Наум Коржавин
x
Бостонский Кругозор Спорт

Кто может заинтересовать «Торонто» в крайний срок обменов? ®

Опубликовано 28 Февраля 2024 в 03:06 EST
Обновлено 28 Февраля 2024 в 03:09 EST

Копировать ссылку Отправить в email
Гостевой доступ access Подписаться

ТоронтоТоронто

В преддверии дедлайна обмена игроков, который состоится 8 марта, «Торонто Мейпл Лифс» рассматривает несколько вариантов усиления состава. Канадский клуб уверенно идет в группе лидеров восточной конференции, являясь одним из фаворитов на выход в финал Кубка Стэнли. В другом популярном первенстве по хоккею КХЛ 29 февраля стартует плей-офф. Регулярно получать прогнозы на кхл и быть в курсе расклада сил в чемпионате можно на сайте «Рейтинг Букмекеров».

Поиск правого защитника остается для «Лифс» главной проблемой. Слухи часто связывают их с Кристофером Таневым из «Калгари Флэймз».

Инсайдеры сообщили, что за Танева было предложено несколько драфт-пиков. Однако канадцы не включили в пики первого раунда, что не устраивает «Калгари». Также считается, что интерес к 34-летнему защитнику проявляет «Эдмонтон Ойлерз».

Несколько команд рассматривали возможность приобретения защитников «Филадельфии Флайерз» Ника Силера и Шона Уокера. В декабре генеральный директор «Торонто» Брэд Треливинг пытался приобрести Танева и Никиту Задорова у «Флэймз», после чего россиянин был обменян в «Ванкувер». Возможно, он пытается сделать то же самое с Силером и Уокером.

Помимо этого «Торонто» может сделать предложение по Ноа Ханифину. Параллельно «Лифс» рассматривают кандидатуры защитника «Сан-Хосе Шаркс» Марио Ферраро и нападающего Люка Кунина. Однако оба игрока являются левшами, поэтому они не смогут удовлетворить потребность «Торонто» в правом защитнике.

Не пропусти интересные статьи, подпишись!
facebook Кругозор в Facebook   telegram Кругозор в Telegram   vk Кругозор в VK

ЗЛОБА ДНЯ

Украино-российская война дронов
Украино-российская война дронов

Зеленскому стоило просить у Запада не «абрамсы» и «леопарды», а ударные беспилотники, оказавшиеся самым эффективным оружием военных конфликтов XXI века.

Сергей Дяченко февраль 2024

ВЕХИ

Идея украинского государства, за которую я стоял в Киеве в январе 1990-го: АКТ «ЗЛУКИ»
Идея украинского государства, за которую я стоял в Киеве в январе 1990-го: АКТ «ЗЛУКИ»

В начале января у нас пошли разговоры о будущем проведении цепочки СОЛИДАРНОСТИ, или как у нас потом назвали это мероприятие, «АКТ ЗЛУКИ»… Это все было довольно рискованно, потому что неизвестно было, куда все вырулит. Накануне мы решили, что нужно участвовать и ехать в Киев.

Виталий Цебрий февраль 2024

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

«Мир должен быть добыт победой, а не соглашением» 
«Мир должен быть добыт победой, а не соглашением» 

Поневоле появляются мысли, что  для нашего премьера  и его правительства война стала настоящей находкой. Чем дольше она продолжается, тем дольше они остаются у власти. Военное положение может стать рутиной: сперва Газа, потом север, далее везде… Но так ли это? Мы еще не решаемся ответить на этот вопрос утвердительно, но уже задаем его вслух…

Эдуард Малинский февраль 2024

СТРАНСТВИЯ

Мелник: вино, архитектура и фантастические утесы
Мелник: вино, архитектура и фантастические утесы

Населенный пункт с четырьмя сотнями жителей для Восточной Европы – это и не местечко даже, а максимум - большая деревня. Однако болгарский Мелник при таком населении имеет особый статус – самый маленький город Болгарии. Основными достопримечательностями города являются пейзажи и вино.

Андрей Мазур февраль 2024

МИР ЖИВОТНЫХ

Самые интересные факты и курьёзы об африканских львах 
Самые интересные факты и курьёзы об африканских львах 

...Трансваальский Зверь-Людоед, называемый ещё и Ночным Злым Духом или же Злым Демоном Ночи,  казался заговорённым или же каким-то сверхъестественным существом, ведь он не прикасался к разбросанным повсюду кускам отравленного мяса, преодолевал высокие колючие изгороди вокруг стойбищ коренных африканцев и загонов для их скота и даже умудрялся обходить стороной расставленные фермерами хитроумные капканы и ловушки, нападая на людей и домашний скот в основном по ночам.

Аким Знаткин февраль 2024

Держись заглавья Кругозор!.. Наум Коржавин

 
facebook     twitter     youtube     telegram     rss
©Copyright «Бостонский Кругозор»

Копирование публикаций в интернете приветствуется, но при наличии гиперссылки на www.bostonkrugozor.com и гиперссылки на страницу заимствуемой публикации.
При репродуцировании в печатных изданиях - при непременном указании: "Бостонский Кругозор".
Коммерческое использование возможно только после согласования с редакцией.

Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с мнением редакции. Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель.

x

Исчерпан лимит гостевого доступа:(

Бесплатная подписка

Но для Вас есть подарок!

Получите бесплатный доступ к публикациям на сайте!

Оформите бесплатную подписку за 2 мин.

Бесплатная подписка

Уже зарегистрированы? Вход

или

Войдите через Facebook

Исчерпан лимит доступа:(

Премиум подписка

Улучшите Вашу подписку!

Получите безлимитный доступ к публикациям на сайте!

Оформите премиум-подписку всего за $12/год

Премиум подписка