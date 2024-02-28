Кто может заинтересовать «Торонто» в крайний срок обменов? ®

В преддверии дедлайна обмена игроков, который состоится 8 марта, «Торонто Мейпл Лифс» рассматривает несколько вариантов усиления состава. Канадский клуб уверенно идет в группе лидеров восточной конференции, являясь одним из фаворитов на выход в финал Кубка Стэнли. В другом популярном первенстве по хоккею КХЛ 29 февраля стартует плей-офф. Регулярно получать прогнозы на кхл и быть в курсе расклада сил в чемпионате можно на сайте «Рейтинг Букмекеров».

Поиск правого защитника остается для «Лифс» главной проблемой. Слухи часто связывают их с Кристофером Таневым из «Калгари Флэймз».

Инсайдеры сообщили, что за Танева было предложено несколько драфт-пиков. Однако канадцы не включили в пики первого раунда, что не устраивает «Калгари». Также считается, что интерес к 34-летнему защитнику проявляет «Эдмонтон Ойлерз».

Несколько команд рассматривали возможность приобретения защитников «Филадельфии Флайерз» Ника Силера и Шона Уокера. В декабре генеральный директор «Торонто» Брэд Треливинг пытался приобрести Танева и Никиту Задорова у «Флэймз», после чего россиянин был обменян в «Ванкувер». Возможно, он пытается сделать то же самое с Силером и Уокером.

Помимо этого «Торонто» может сделать предложение по Ноа Ханифину. Параллельно «Лифс» рассматривают кандидатуры защитника «Сан-Хосе Шаркс» Марио Ферраро и нападающего Люка Кунина. Однако оба игрока являются левшами, поэтому они не смогут удовлетворить потребность «Торонто» в правом защитнике.