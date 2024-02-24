Кто ты, Дедушка эдакий? Что ж ты натворил и как будешь жить дальше?

После публикации моей «Сказки о Большой-Пребольшой Репке…» последовал ряд откликов читателей, на которые не могу не ответить. Понятное дело, сказки по чем зря не пишутся. Даже эпигонские (подражательные) и псевдонародные!

Например, тот же Антон Чехов тоже написал эпигонскую «Сказку о Репке», в которой поставил проблемы своей эпохи и в сатирической форме пытался на них дать более-менее внятный ответ и разъяснения.

Я Антона Павловича очень люблю, но свою подражательную сказку я начал писать, еще не зная, что у меня был столь известный предшественник. Потом только прогуглил…

То есть, хочу сказать, что во-первых: сюжет «Репки» эксплуатировался и интерпретировался на протяжении длительного времени и разными людьми, даже писателями-классиками. Сюжет этот прост. Он не имеет какого бы то ни было глубокого философского подтекста. Поэтому всегда остается соблазн эту самую «Репку» расцветить приукрасить и вложить свой контекст.

Ну, и наконец попытаюсь, как говорят в Одессе, впихнуть невпихуемое, и рассказать-пояснить главное о своей «Репке».

Меня спросила Виктория П., одна из почитательниц моего таланта, проживающая в городе Ростоке (Германия): «Что означает сказочный образ Дедки? Ведь другие персонажи названы по их настоящим именам и более или менее их поступки и образ мыслей понятны даже неискушенному читателю…»

Отвечаю на вопрос.

Честно сказать, сам точно не знаю насчёт этого Дедки (Дедушки-реполюба). Начинать сказку надо было однозначно с привычного персонажа, а потому, прежде чем появились Вовка-хуйло и прочие, не мудрствуя лукаво, я вручил инициативу действий Дедке. Потом, засомневавшись в Бабке и Внучке, я решил поручить исход коллизии известным мировым политикам… А уже под самый конец, когда это дописывал, я думал о Дедке как о некоем мировом либеральном сообществе.,. Ведь именно ОНО взращивает и лелеет все мировые жуткие конфликты и войны. Сначала лелеет, а потом взывает к Господу нашему, чтобы тот помог ему (Дедке) избавиться от скверны и от «внезапной» Беды.

А потом еще политологи всякие валят причины Беды на всяких там Нетаньяху, на диктаторов путиных, и на демократически избранных байденов и меркель…

Кстати! Об этом вот как раз в СМИ пишут все больше и больше…Мол, и Байден и Меркель и даже Орбан какой-нибудь являются выразителями воли своих народов, своих избирателей… Которые, кстати, эту волю и образы врагов нации получают из рук политиков и демократически выбранных властей… Вот так вот. Все перепутано в этом глобализированном мире.

И я лично сам почти совсем запутался: где яйцо, а где курица, это яйцо снесшая. И что первично, а что вторично.

Но мне понятно одно. Сказочный Дедка, который и замутил эту всю бодягу с Репкой (Третьей Мировой)– он ведь на самом деле и есть демократически оформленное либеральное общество Западного мира. То же самое и с Бабкой… Бабка тоже либеральное общество, только женского пола. Поэтому Внучка и Жучка в моем сказочном контексте уже и вовсе не пригодились – с ними и так все ясно.

Ну, вот.

Насчет Дедки и Бабки разобрались. Но многие мои читатели также продолжают спрашивать и узнавать: а почему в моей «Репке» Украина выглядит даже более абстрактно, нежели Иран с дядюшкой Хамасом, Израиль с Нетаньяху и сосед демократического мира владимир владимирович хуйло со своей россией?

Объясняю популярно. Для невежд. Украина всего лишь страдательное лицо в этой исторической драме. Она по дурости своей лишилась много лет назад и нормальной армии, и атомного оружия (доверилась мировым демократам-либералам, за что теперь и расплачивается по полной программе). И пока еще Украина, хоть и оказалась в центре внимания международной общественности, но она не игрок в этой сложной и глобальной Игре, которую затеял храбрец вова-хуйло со своими большими врагами на Коллективном Западе.

Украина – не игрок. Ее позиция сегодня очень слаба и реальные участники Игры мою страну используют как некую буферную зону и как полигон для испытания новых технологий в наступательных вооружениях.

Но вот интересная и уместная цитата, слова, сказанные чрезвычайно интересным, честным и умным человеком.

«Самая большая ошибка мирового сообщества — это пренебречь украинцами. Посчитать украинцев слабыми. Обидеть украинцев. Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется. Не дай Всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев. Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернутся и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитать силу и применить её пропорционально. Они уничтожают всё на своём пути. Не обижайте украинцев. Иначе, когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то живущие на этой земле будут завидовать мёртвым».

Это сказал предводитель чеченцев, длительное время успешно противостоявших россиянам, это Джохар Дудаев. Слова взяты из его книги "Атака Ичкерийского Волка".

И вот тоже интересный и почти сказочный факт: Дудаев знал, что говорил, ведь он многие годы был связан и с Украиной тоже. Дудаев служил в штабе дивизии ВВС в моей родной Полтаве, и полтавчане – кстати говоря, так случайно совпало, -– уже в ближайшие дни, уже в этом текущем году, собираются поставить ему памятник.

Я знавал многих людей, которые знавали лично Джохара Дудаева, и они мне рассказывали много интересных вещей об этой исторической, героической и выдающейся личности. Когда-нибудь я и эти интересные вещи напечатаю. Но это уже будет другая история, тоже похожая на СКАЗКУ…