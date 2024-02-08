Беседы Корнея Ивановича с внучиком....

Когда он шёл по своему ведомству, все заискивали, кланялись, просили, смотрели в глаза. Одним словом, ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК! Он решал судьбы художников! Кому славу, медали, уважение, а кому ничего! Был судья! Но в искусстве всё меняется, можно ошибиться.

Английский философ Эрик Фром, написал книгу ИМЕТЬ ИЛИ БЫТЬ. Если ты хочешь ИМЕТЬ то будешь иметь всё, но надо много работать, на нелюбимой работе! Копаться в чужом белье - лоер. Брокер - на Уол Стрите, считать, выигрывать, терять, сходить с ума. Или БЫТЬ-жить, радоваться бытию, скромно...вспомнил бессмертного друга Вагрича Бахчяняна...

Чтобы ИМЕТЬ ты должен всё время добывать деньги. Мои два друга инженера, им за 80, давно на пенсии, но их приглашают на работу, как отличных специалистов, они живут в больших красивых домах и имеют много картин. Много картин твоего дедушки.

Наш близкий врач Эла Кармазина с мужем, тяжело работая, зарабатывает и собирает работы одесских художников! Она делится своими чувствами, воспоминаниями,через работы, которые висят у неё на стенах. Эти работы - это часть системы БЫТЬ через ИМЕТЬ.

Но это очень редкий случай. Единичный.

Можно быть в чине ТАЙНОГО СОВЕТНИКА! Очень высокий РАНГ - они управляют ДЕПАРТАМЕНТАМИ , например ДЕПАРТАМЕНТ ИСКУССТВА. Мой друг был директором (слово ДИРЕКТОР с детства пугает меня!)

ДИРЕКТОРОМ ЦЕНТРА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА! Он сидел за столом с графином воды, пил много вина на банкетах: по поводу БЬЕНАЛЕ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВЫСТАВОК, ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЕЗДОК, ИМЕЛ КОНТАКТЫ С ИСКУССТВОВЕДАМИ и так далее.

Когда он шёл по своему ведомству, все заискивали, кланялись, просили, смотрели в глаза. Одним словом, ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК! Он решал судьбы художников! Кому славу, медали, уважение, а кому ничего! Был судья! Но в искусстве всё меняется, можно ошибиться.

Печально сидел на посмертных выставках. ТАЙНЫЕ СОВЕТНИКИ вообще печальны.

Другой друг дедушки тоже ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК по ЛИТЕРАТУРЕ, член ПЕН КЛУБА, американский издатель, друг русского художника О.Целкова. Он купил 50 лет назад его картины. Продал их и купил большой дом, полный книг, картин. На оставшиеся деньги покупает картины дедушки. Он мечтает издать большую книгу из трёх частей! Первая часть -Дедушкины МАНСЫ-трёп, «основоположника» его глубокие мысли? Полсотни рассказов.

Дедушкины ДО Даоские притчи! Сны, гадание по полету птиц! Ненужные советы, рекомендации как жить! Разбрасывание камушек по воде океана!

Вторая часть все о нем: стихи, отрывки из книг, статьи и так далее.

Третья часть - его бессмертное творчество. Фантастические фантазии фантазеров....

Издатель спросил дедушку -Твой друг из Москвы, он часть СИСТЕМЫ, он ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК, почему за 28 лет СЛУЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВУ он не вспомнил о тебе нигде ни разу не упомянул? Например работа Дульфана КРИК есть в большой книге Русского музея «ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН» только один художник из Украины-Дульфан, а ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК молчал? Другая работа БЕСЫ напечатана в учебнике в старших классах Москвы! Значит Кто-то помнит.

ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК был очень занят? Забыл? Или другой континент?

Потом его увалили, отпустили на пенсию. Он очень обиделся! ЗАГРУСТИЛ!! Ну интриги, возраст, изменение курса Министерства Культуры РФ на другую колею! Отмена помощи СОВРЕМЕННОМУ арту! Денег нет для пенсионеров, кому нужен арт?

На этот вопрос дедушка ответил - послал другу - издателю по И-маилу три фотографии. Одно фото ТАЙНОГО СОВЕТНИКА, красивого, спокойного, достойного своего места в ИСКУССТВЕ!

Фото дедушки из книги Музея Модер АРТ в Москве. Он на фоне голубого неба крепко сжал трубку, в зуй-вестке, за штурвалом яхты! Второе фото из книги известных украинских художников, в кожаном переплёте. Фото с перевязанным отрезанным ухом, в соломенной шляпе! Ван Гог! Издатель долго смеялся! С таким .....можешь вляпаться!

-Кем ты хотел быть? Спросил Корней Иванович, внучика Бубчика.

-ДЕДУШКОЙ!