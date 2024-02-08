«Мир должен быть добыт победой, а не соглашением» 

Поневоле появляются мысли, что для нашего премьера и его правительства война стала настоящей находкой. Чем дольше она продолжается, тем дольше они остаются у власти. Военное положение может стать рутиной: сперва Газа, потом север, далее везде… Но так ли это? Мы еще не решаемся ответить на этот вопрос утвердительно, но уже задаем его вслух. Если народ убедится, что его худшие подозрения оправданы, может случиться, что общество опять расколется, и врагами станут не террористы и убийцы, а свои сограждане – правые, левые, харедим, поселенцы, жители северного Тель-Авива, сторонники обменной сделки и так далее.

Данная статья не ставит своей целью: обзор военных действий - он довольно подробно освещается в израильских и зарубежных СМИ; перечень мероприятий по совершенствованию структуры Цахала, вытекающих из накопленного опыта военных действий – в конечном счете, это дело будущего, да и сама кампания ещё далеко не завершена.

Наша статья сосредоточена только на сравнении оценок этого затянувшегося противостояния разными источниками. Оценки же эти довольно противоречивые: по принципу - «стакан на половину пуст» или «стакан на половину полон».

И тот народ, что вновь презрев закон,

Разжёг войну и пролил кровь другого,

Вновь, словно Каин, был бы заклеймён…

(Генри Лонгфелло, американский поэт,19век, «Арсенал в Спрингфильде»).



Мы начали отслеживать реакцию израильских СМИ на итоги своеобразного юбилея войны в секторе Газа – 100 дней - заранее, примерно, за неделю до этой даты.

По существующей традиции – 100 дней – это символический период, по завершении которого принято давать оценку произошедшим событиям.

Безусловно, нынешнее боестолкновение Израиля с Хамасом, по своей напряженности и количеству потерь с обеих сторон, выходит за рамки обычной СВО – специальной войсковой операции, как обычно именуют конфликт государства с террористической организацией на своей территории – и его следует рассматривать в формате войны, войны с другим государством.

Военная доктрина Израиля подразумевает, что единственно приемлемая тактика ведения войны — это блицкриг, дающий возможность закончить войну в максимально короткие сроки, т.к. ограниченность территории, материальных и людских ресурсов не оставляют для Израиля другого выхода.

Если не считать войны за Независимость в 1948-1949 гг. продолжительностью 14 месяцев вследствие отсутствия в то время у страны передовых военных технологий, и войны на истощение в 1969-1970 годах, длящейся около 17 месяцев (собственно говоря, это был вялотекущий конфликт, а не война, в обычном понимании), остальные войны были довольно короткими: от 6 дней в 1967 г. до 19 дней в 1973г. Войсковые операции продолжались несколько длительнее: в Ливане-от месяца в 2006 г. до года в 1982-1983 гг. а в Газе — от 7 дней в 2012 г. до 50 дней в 2018 г., Но это уже был явный перебор: вмешались мировые лидеры да и в Израиле ощущалась напряжённость. Я имею в виду события вокруг операции «Несокрушимая скала», после которой министра обороны вынудили уйти в отставку.

Но эта война уже продолжается 100дней. Хотя, по сообщению газеты «The New York Times» от 21.01.24.,война идет не теми темпами, которые ожидались в ее начале. Проанализировав оценки и планы армии, составленные в октябре, газета сообщила, что военные рассчитывали установить оперативный контроль над городом Газа, Хан-Юнис и Рафиахом к концу декабря.

Впрочем, ошибка в оценке военного потенциала противника – не такая уж редкость в истории войн: пословица «Гладко вышло на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить» возникла, в конце концов, не на пустом месте.

Данная статья не ставит своей целью: обзор военных действий - он довольно подробно освещается в израильских и зарубежных СМИ; перечень мероприятий по совершенствованию структуры Цахала, вытекающих из накопленного опыта военных действий – в конечном счете, это дело будущего, да и сама кампания ещё далеко не завершена.

Наша статья сосредоточена только на сравнении оценок этого затянувшегося противостояния разными источниками. Оценки же эти довольно противоречивые: по принципу - «стакан на половину пуст» или «стакан на половину полон»

Вот примеры.



Любопытно мнение сайта под заголовком «Сто дней молчания». Когда читаешь этот заголовок, память услужливо подсказывает его продолжение: «ягнят». Посмотрим, насколько такое предположение достоверно.

Небольшое отступление по этому поводу от основной темы. Вообще-то, фраза «Молчание ягнят» — одно из наиболее известных выражений русского языка,. Оно используется для описания ситуаций, когда люди не проявляют своего мнения, не высказываются или не вмешиваются в разговоры или конфликты.

Оно отсылает к образу ягненка, мягкого и легкого существа, которое не вызывает подозрений и не представляет угрозу. Такое молчание может быть свойственно людям в ситуациях, когда они не хотят конфликтовать или сталкиваться с противоречиями.

Выражение «Молчание ягнят» имеет древнее происхождение и связано с исторически сложившейся роли овцы и ягненка в образном мышлении человечества.

Согласно одной из версий происхождения фразы, она идет от библейского образа Христа – «Агнец», который символизирует невинность, покорность и жертвенность. «Молчание ягнят» связано с тем, что Христос не возражал против ложных обвинений и молча вершил свою судьбу.

Продолжим же…Сайт утверждает:

Еще неделя – и мы перешагнем стодневный рубеж, отделяющий нас от прошлой жизни,. Сто дней отчаяния, боли, недоумения, надежд, разочарований, сто дней сирен, похорон и страшных слов "разрешено к публикации". Сто дней войны.

Той самой войны, когда всем уже ясно, что полностью уничтожить ХАМАС нереально, а планы превращения Газы в безопасный регион неосуществимы. Израиль ведет войну без плана и цели. Враг не разбит, заложники остаются в плену, мы теряем своих людей убитыми и ранеными, союзники теряют терпение.

Да, мы многое узнали за это время, но для прозрения, разумеется, хватило бы гораздо более короткого срока, потому что мы быстро убедились, что наша армия не непобедима, наша разведка не всесильна, а наше правительство…Впрочем, именно здесь изначально не было иллюзий.

И все же общество было готово терпеть обстрелы, безработицу, рост цен, страх за своих детей в армии, потому что верило, что уж сейчас-то наступил тот момент истины, когда власть и народ становятся единым целым.

Но настроение изменилось. Дело не только в том, что люди устали от войны, – это вполне естественно. Люди устали от непонимания. Они не понимают, что происходит, а те, кто наверху, не понимают и не замечают их, этих людей. Общество только слышит бесконечные лозунги: война предстоит трудная и долгая, но мы победим, наберитесь терпения и верьте нам. Только теперь все понимают, что это блеф.

Вместо этого хотелось бы услышать правду, пусть даже тяжелую.

Увы, такое признание трудно вообразить даже в самых смелых мечтах. Власть имущие по-прежнему держатся как небожители, владеющие тайным знанием, непогрешимые и неуязвимые.

И вот здесь напрашивается небольшое отступление от темы. Я имею в виду другого, очень известного небожителя, а именно «великого вождя всех времён и народов», фигура которого не сопоставима по своим масштабам с вышеупомянутыми небожителями.

Даже он счел нужным спуститься со своего Олимпа в тяжкую для его страны годину испытаний и нашел нужные слова для обращения к народу 3 июля 1941 года:

«Братья и сёстры! К вам обращаюсь я, друзья мои!»

Безусловно, это были искренние слова руководителя, чувствующего смертельную угрозу для руководимой им страны и осознающего свою ответственность.

Но, будем объективными до конца. В июне 1945 года, когда уже война была выиграна, вождь, на торжественном приёме в Кремле по случаю победы, провозгласил здравицу в честь народа – победителя, и выразил благодарность народу за то, что в трудные для страны дни народ не потребовал у правительства уйти в отставку. Здесь уже не было и йоты былой искренности. Это был примитивное лицемерие на грани цинизма, ибо вождь отлично знал, что его режим, согласно рекомендациям Макиавелли, добился того, что вождя любили и боялись одновременно, несмотря на то, что любовь плохо уживается со страхом. И никакой оппозиции режиму личной власти быть не могло по определению.

Всё это лишний раз служит доказательством правоты формулы Маркса о повторяемости исторических событий: сначала как трагедия, а потом в виде фарса.

Но… вернемся к основной теме.

Поневоле появляются мысли, что для нашего премьера и его правительства война стала настоящей находкой. Чем дольше она продолжается, тем дольше они остаются у власти. Военное положение может стать рутиной: сперва Газа, потом север, далее везде…

Но так ли это? Мы еще не решаемся ответить на этот вопрос утвердительно, но уже задаем его вслух.

Если народ убедится, что его худшие подозрения оправданы, может случиться, что общество опять расколется, и врагами станут не террористы и убийцы, а свои сограждане – правые, левые, харедим, поселенцы, жители северного Тель-Авива, сторонники обменной сделки и так далее.

Признаки этого раскола уже видны – протест возвращается. Демонстранты снова вы- ходят на улицы. Пока их всего несколько тысяч, и в основном это те, кто требует проведе- ния обменной сделки по возвращению заложников на условиях ХАМАСа. А напротив Кнессета появляются палатки, установленные резервистами с требование противоположным – ни в коем случае не останавливаться и даже на время не прерывать операцию в Газе. Тем временем призыв отправить в отставку премьера звучит все громче и постепенно выходит на первый план.

С обеих сторон протестующих пока мало. Но за их спиной стоит молчаливое (пока еще) большинство, брошенное на произвол судьбы: переселенцы из южных и северных районов; семьи резервистов, не знающие, сколько еще их близким предстоит воевать; разорившиеся бизнесы; предприятия, оставшиеся без сотрудников.

А ведь есть ещё и те, кто пока не ходит на демонстрации, но по-прежнему ждет возвраще- ния своих родных из плена. У них разная идеология, разные взгляды на войну и мир и разные претензии к власти, которая, впрочем, одинаково игнорирует и тех, и других.

Для того чтобы все эти люди вышли на улицу, не нужно никакой новой катастрофы. Дос- таточно еще какого-то количества дней войны без внятных результатов и без честных объяснений, что происходит и куда мы идем. Судя по всему, времени осталось немного.

Наш комментарий:

Да, содержимое этого сайта не предполагает даже очень сдержанного оптимизма. Напротив, почти в ультимативной форме предостерегает общество: молчание агнцев далеко не бесконечно, вот-вот оно завершится социальным взрывом.

Но не все сайты настроены столь пессимистично.

Например, сайт 9 канала Израильског ТВ от 18 ЯНВАРЯ 2024 г под не менее впечатляющим заголовком «Первые сто дней», - который уже подводит читателя к мысли, что за первыми ста днями последуют вторые и т.д. последующие сто дней, и что еще рано ставить точку в конце фразы: по логике жанра, здесь скорее всего более уместно поставить многоточие, что, по правилам русской грамматики, означает прерванность речи, незаконченность высказывания или пропуск в тексте.

Как бы вступая в полемику с предылущим сайтом, этот сайт утверждает:

«Подводя итоги первых ста дней войны, мы слышим следующие комментарии некоторых экспертов, тяготеющих к оппозиции: "Все поставленные цели войны не достигнуты. ХАМАС не уничтожен, заложники не возвращены, основные лидеры ХАМАСа не ликвидированы».

На самом же деле, утверждает сайт, это, как минимум, полуправда, потому что примерно половина заложников вернулась в свои семьи. ХАМАС уничтожен либо сдался на севере сектора, включая сам некогда 600-тысячный густонаселенный мегаполис – город Газа. Армия добивает боевиков в центре анклава. Фактически ХАМАС еще пытается оказывать активное сопротивление в Хан-Юнисе на юге, но армия надеется добраться до главарей террористов и захваченных заложников. Рафиах на египетской границе и Филадельфийский коридор пока не трогают, но и там, по всем признакам, ведутся приготовления к захвату и ликвидации террористов.



Главным же итогом ста дней войны, по мнению простого обывателя, явилось то, что за некоторым исключением фактически прекратились ракетные обстрелы южных городов Израиля; дети в Офакиме, Нетивоте, Ашкелоне вернулись в школы и спортивные кружки; заработали в нормальном режиме магазины и рестораны; жизнь вошла в привычное русло.

Причем если раньше прекращение ракетных обстрелов было результатом соглашений с ХАМАСом при помощи египетских или катарских посредников, то сейчас это происходит из - за планомерного уничтожения этой террористической организации и ее способности запускать ракеты.

На данный момент интенсивность действий израильской армии в Газе сократилась. Почти все резервисты отпущены по домам. Осталось три-четыре боевых, хорошо подготов- ленных спецназовских батальона, которые продолжают идти к намеченным целям на юге сектора.

Ну а сейчас самое время дать слово статистике, чтобы предоставить читателю возможность самому поставить оценку произошедшим событиям, а не только полагаться на мнение ангажированных журналистов.

Командование ЦАХАЛа подвело итоги первых 100 дней войны в секторе Газа.

По данным Армии обороны Израиля, в анклаве уничтожено порядка 9 тысяч террористов. Потери понесло и руководящее звено боевиков, ликвидированы два командира бригад, 19 комбатов и 50 командиров рот.

Отметим, что, по данным разведки, в структурах ХАМАСа числится порядка 30 тысяч боевиков, поэтому 9 тысяч ликвидированных составляют менее трети от боевого состава этой террористической группировки.

Всего по сектору Газа было нанесено более 30 тысяч ударов по объектам, так или иначе связанным с террористами.

За время войны из 11 тысяч ракет, запущенных из сектора Газа по территории Израиля, более двух тысяч упало в анклаве.

На северной границе бойцы Армии обороны Израиля уничтожили около 170 боевиков. Из Ливана по территории еврейского государства выпущено 2 тысячи ракет. В ответ северная арена ощутила удар ЦАХАЛа с около 750 атакованными целями.

Силами безопасности задержано и допрошено около 2300 террористов, включая тех, кто участвовал в терактах 7 октября.

В Иудее и Самарии проведено более 3200 профилактических мероприятий, приведших к задержанию более 2650 террористов, из которых 1300 связаны с ХАМАСом. 14 домов террористов были разрушены в рамках мер по безопасности.

Отдельно 18.01.24 выделена точка зрения министра обороны:« ХАМАС ослаблен, но не уничтожен».

...По словам главы оборонного ведомства, ХАМАС понес огромные потери, командная структура террористов ослаблена, коммуникации нарушены. Вместе с тем в анклаве имеются "карманы", в которых укрываются боевики, и ликвидация каждого такого "кармана" требует от армии значительных усилий. Вывод министра:

"ХАМАС планировал ежедневно обстреливать Израиль сотнями ракет. Теперь он в состоянии собрать силы лишь для единичного запуска, реже - для залпа. Я не собираюсь преуменьшать потенциал ХАМАСа, но мы уничтожим этот потенциал, проводя рейды и нанося удары с воздуха".

Не остался в стороне от подведения итогов ста дней войны и Институт Национального Страхования, о чём оповещает сайт от14.01.2024 под заголовком « 100 дней войны в цифрах: «Битуах леуми» подводит итоги».

Подробно прокомментированы в его отчёте и собственные потери. Погибло 522 военнослужащих, из них в ходе военных действий, начавшихся после 7 октября, — 188. Остальные 334 пали во время набега тысяч боевиков в "черную субботу".

С начала наземных маневров в секторе Газа в общей сложности получили ранения 1113 военнослужащих, из них 241 — тяжелые, 395 — средней степени тяжести.

В авариях с участием техники погибло 36 военнослужащих, 19 пало от "дружеского огня".

На сегодняшний день в больницах находятся 40 раненых военнослужащих в тяжелом состоянии, 267 — в состоянии средней тяжести, травмы 117 военных определены как легкие.

С начала войны было призвано около 295 тысяч резервистов. Сообщается, что 45 тысяч человек (15,6% ) приступили к резервистской службе добровольно.

Около половины резервистов — молодые люди в возрасте от 20 до 29 лет. Около 31% — в возрасте от 30 до 39 лет, и около 13% — в возрасте от 40 до 49 лет. Около 5% резервистов — в возрасте от 50 до 59 лет, и около 1% — в возрасте от 60 до 69 лет. Примерно 115 тысяч резервистов являются отцами, а около 3 тысяч — матерями.

Это всё о том, что было в прошлом. А что же ждёт нас впереди? Каковы планы Цахала после 100 дней войны?

Сайт от 18 января 2024 г. сообщает, что через три месяца боев в секторе Газа ЦАХАЛ готовится к присутствию в наступающем году на оси Нахаль Газа,. чтобы предотвратить возвращение жителей Газы с юга на север сектора.

На нынешнем же этапе ЦАХАЛ проводит жесткую политику по обеспечению безопасности оси: на север нет проезда, кроме машин скорой помощи и грузовиков с гуманитарным оборудованием. Даже им разрешен проезд по предварительному согласованию и после проверки, опасаясь контрабанды оружия.

По оценкам Израиля, тысячи террористов Хамаса скрываются среди сотен тысяч жителей Газы в Рафиахе. Маневр ЦАХАЛа в Рафиахе предполагает эвакуацию сотен тысяч человек, и поэтому не ожидается, что он состоится в ближайшее время. Официальные лица Израиля сообщили Египту, что планируют военную операцию в районе Филадельфийской оси, которая служит буфером между сектором Газа и Синайским полуостровом. Такая операция потребует удаления официальных палестинских чиновников в приграничном районе и их замены израильскими силами. Контроль Израиля над этим районом позволит лучше блокировать туннели ХАМАС, идущие в Синай из сектора Газа.

Сообщается, что ведутся переговоры Израиля с США, Египтом и другими сторонами: рассматривается возможность возведения вдоль оси стены Салари — подземного препятствия, подобного тому, что возведено на границе сектора Газа, чтобы помешать рытью туннелей на израильскую территорию Из-за высокой стоимости проекта ожидается, что за него заплатят США и страны региона.

Это планы. Как будто, ничего нового: всё ожидаемо.

Но были и сюрпризы: туннели под Сектором Газа оказались длиннее, чем предполагалось.. Согласно новой оценке израильского Министерства обороны, протяженность подземной сети туннелей боевиков может составлять до 450 миль вместо предполагаемых 250 миль.

.Об этом пишет газета «The New York Times». А эти объекты представляют серьезную угрозу. Под сектором Газа находится более 5700 шахт, ведущих в подземную инфраструктуру террористов. Этот факт существенно осложняет ЦАХАЛу выполнение задач в секторе Газа.

С момента начала крупномасштабной операции в анклаве, израильские войска выявили огромное количество объектов боевиков и продолжают обнаруживать новые туннели противника. Несмотря на то, что их поиск стал последнее время более эффективным, на уничтожение подземной инфраструктуры ХАМАСа, по оценкам экспертов, могут уйти годы.

При этом террористы построили свои туннели под школами, больницами и другими объектами гражданской инфраструктуры. Вдобавок ликвидацию туннелей осложняет тот факт, что в них могут находиться мини-ловушки и заложники.

Ранее «Курсор» писал, что без полного контроля над Филадельфийским коридором, израильские войска не смогут полностью ликвидировать угрозы со стороны ХАМАСа.

В штабе национальной безопасности 18.01.24 также выставили свои оценки правительству и обществу за первые три месяца войны. Портал ynet опубликовал внутренний документ Штаба национальной безопасности, в котором были проставлены оценки в разных аспектах национальной устойчивости за первые три месяца войны.

Самая низкая оценка, 30 баллов из 100, была поставлена за то, что правительство не озаботилось организованной заботой об эвакуированных жителях северной границы и до сих пор не имеет никакой перспективы планирования в данном вопросе. Разъяснительную работу, финансовую помощь пострадавшим и решение проблем, возникающих у резервистов, там оценили в 40 баллов, а работу по обеспечению чувства безопасности – в 50 баллов. Качество заботы правительства об эвакуированных жителях юга, по мнению штаба, оценивается ровно в два раза лучше, чем о жителях севера, т.е. в 60 баллов. Обеспечение транспортной связи с миром оценено в 61 балл. 65 баллов правительство получило за экономическую стабильность и за сплачивающий общественный дискурс. Качество работы Кнессета и правительства оценено в 70 баллов, причем подчеркивается задержка в принятии жизненно важных решений. Работа системы просвещения также получила 70 баллов, экономическая устойчивость оценена в 83 балла, работа больниц – в 85 баллов, стратегические запасы – в 90 баллов, судебная система – в 90 баллов. Единственная максимальная оценка в 100 баллов была дана готовности общества к волонтерской деятельности.

Средний балл составил 69 из 100.

А теперь предоставим слово ставшему широко известным с начала этой войны и приобретшему репутацию военно-стратегической Кассандры генерал-майору в отставке Ицхаку Брику, ко- торый выступил на радио 103FM по случаю 100-го дня войны "Железных мечей" 14.01.24.

Брик сказал:

"Мы стоим перед двумя очень сложными дилеммами: можем ли мы войти и разобраться с ХАМАСом на месте, в переполненных лагерях беженцев с миллионами беженцев? Это тысячи жертв, может быть, десятки тысяч жертв. Мир нам этого не позволит, и я не думаю, что мы тоже хотим оказаться в такой ситуации».

Вторая дилемма: премьер-министр говорит: "Мы блокируем Филадельфийский коридор, но пока неясно, когда и как".

Потому что египтяне в этом вопросе не сотрудничают с нами, и Израиль оказался в критической ситуации. Поэтому, чтобы избежать потерь и, возможно, повысить шансы на освобождение пленных, нам необходимо, начиная с сегодняшнего дня, использовать в Газе подход, который мы сейчас применяем, так называемый третий этап.

Это означает продолжение борьбы с помощью высокоточных бомбардировок с самолетов и рейдов спецназа.

Это те вопросы, которые нужно постоянно задавать, постоянно думать, представлять всем сидящим в кабинете реальные проблемы, а не уходить от них. Не надо говорить: "Мы победим, пойдем до конца и в конце концов добьемся своего". Давайте быть реалистами, работать головой, а не нутром, давайте проверять и подстраиваться под ситуацию", - заключил Брик.

После всех этих, довольно противоречивых порою оценок результатов противостояния, вопрос остается открытым. Рядовому обывателю трудно сделать собственный вывод:

Как же должна завершиться война в Газе?

Потому что ожидания общества серьезно завышены из-за заявлений политиков, преследующих собственные планы.

В заключение просто необходимо привести мнение политического обозревателя газеты «Едиот ахранот» от 23.01.23.

В войнах, которые ведут демократические государства, в конечном итоге важны не потери врага, а потери собственных армий.

Это верно и в отношении войны в Газе, справедливость которой не подлежит сомнению. Но на определенном этапе граждане страны начинают сравнивать цену и достижения, пользу и потери.

Так было в Ливане: до тех пор, пока число погибших не превышало несколько десятков в год, пребывание ЦАХАЛа в Ливане пользовалось широкой поддержкой. Но трагедия со столкновением двух армейских вертолетов в феврале 1997 года изменила все. Протест усилился, Эхуд Барак и Биньямин Нетаниягу - двое кандидатов на пост главы правительства - были вынуждены дать обязательства отвести войска к линии прекращения огня. Барак тогда победил - и выполнил обещание.

То, что должно нас тревожить на данном этапе войны, - это увеличивающийся разрыв в позициях политического и армейского руководства, ожиданий в обществе, американских планов и реалий на поле боя. Вот несколько основных моментов.

Нетаниягу каждый день обещает, что война не завершится без полной победы над ХАМАСом. Он не говорит, в чем именно будет заключаться победа и к каким реалиям она приведет.

Однако функция политического руководства заключается в превращении военного достижения в договоренности, строительство перспективы, в рамках которой мы сможем существовать. Но Нетаниягу освобождает себя от ответственности за наше будущее.

ЦАХАЛ демонстрирует зримые достижения на поле боя. Из 24 батальонов ХАМАСа выведены из строя 17. Бои с 18-м идут прямо сейчас в Хан-Юнесе. Уничтожено до 10.000 боевиков. Но верхушка ХАМАСа, те самые 5-6 человек, возглавляющие список разыскиваемых, не только выживает, но и продолжает руководить. Эта война превратила ХАМАС из организованной армии в огромный партизанский отряд. Давление ЦАХАЛа не парализовало его и не ослабило требования террористов по освобождению заложников. Ожидания ЦАХАЛа в этой связи не осуществились.

И самое главное. В отсутствие политических решений военные достижения постепенно утрачивают свою силу. Отказ Нетаниягу принять решения по поводу того, что произойдет в Газе дальше, усиливает ХАМАС и приводит Израиль к совершенно излишнему противостоянию с американской администрацией, а также с умеренными западными странами.

Поэтому ЦАХАЛ делает то, что делает, на свой страх и риск. Сокращение армейского присутствия в Газе (так называемый третий этап войны) происходит без соответствующего решения кабинета. В канцелярии главы правительства, может быть, еще теплится надежда, что военные действия в Хан-Юнесе принесут иллюзию победы, которой можно будет гордиться. Но Айзенкот в своем недавнем интервью прояснил, что, с его точки зрения, победной картины не будет. Возможно, что так же считают и в армейском командовании

Наш комментарий: Из недавно появившегося сообщения видно, что ЦАХАЛ информировал политический эшелон, что стоит только из какого-то районе, освобожденного от власти ХАМАСа отвести войска, как ХАМАС тут же потихоньку возвращает над ним контроль.

Выражается это в том, что те местные советы в населенных пунктах сектора Газа, которые ранее находились под властью ХАМАСа, а затем были освобождены от него, недавно вновь начали предоставлять услуги жителям Газы, оставшимся в этих районах. И это в дополнение к тем «комитетам по чрезвычайным ситуациям», которые были созданы ХАМАСом специально на случай войны.

Столь быстрое возвращение ХАМАСа связано с полной неопределенностью в вопросе будущего сектора Газа. Неспособность правительства уже сейчас принять решение по поводу «послезавтра» сектора Газа, порождает вакуум власти. И ХАМАС, видя, что на него есть спрос, восстанавливает гражданский контроль над «освобожденными» районами сектора.

И это еще один, пожалуй, главный итог. Что же касается уроков войны, из некоторых из них уже сделаны определенные выводы.

Например, по информации от 06.01.24. ЦАХАЛ восстанавливает свой оборонный потенциал. Северное командование сделало выводы из провала 7 октября. Скорее всего, у ЦАХАЛа есть вторая линия обороны, помимо войск на границе, в большом количестве и с возможностью быстрого реагирования. Старые планы "Хизбаллы" по наземному вторжению и захвату населенных пунктов вряд ли осуществятся. Ошибка на границе с Газой, когда бригады и дивизии были сосредоточены в одном месте, на базе Реим, очень близко к границе, не будет повторена.

Ещё один извлеченный урок. Столкнувшись с возникшей в ходе этой войны необходимостью обнаружения и последующего уничтожения большого количества подземных тоннелей, было принято решение на треть увеличить численность инженерных войск и приобретения дополнительных 100 сверхтяжелых бульдозеров Д-9, которые отлично зарекомендовали себя при разминировании территорий.

Какой же вывод из всего вышесказанного можно сделать?

Статья писалась на основе анализа боевых действий за первые сто дней войны, но в силу непредвиденных причин она была завершена только спустя свыше 120 дней после начала войны. Никаких значительных событий, могущих повлиять на ход и течение войны, за эти 20 дней не произошло, но американская газета "Уолл-стрит джорнэл" от4.02.24. в редакционной статье .утверждает, что Израиль очевидно побеждает в войне с ХАМАСом в секторе Газа.

«Потери ХАМАСа растут, а поддержка военных действий Израиля продолжается в мире дольше, чем этого ожидали террористы Газы".

По оценке редакции газеты, ХАМАС утрачивает контроль над своим "оплотом" – городом Хан-Юнис в южной части сектора Газа, оставшиеся силы террористов на западе города окружены. Боевики сталкиваются с наступлением Израиля со всех сторон, кроме того, ЦАХАЛ уже активно сражается под землей.

И, наконец, по традиции, толкование заголовка и эпиграфа.

Что касается заголовка, он в комментариях не нуждается. Это цитата из одной из речей античного философа и оратора Марка Туллия. Цицерона ( 106-43г до н.э.), говорящая о том, что подлинный мир достигается только поражением противника, его разгромом, а не заключением мирного договора, что особенно верно при войне не с государством, а с банками террористов.

А вот эпиграф как раз необходимо пояснить.

В 1843 году арсенал в Срингфильде, этом центре оружейной техники, являющемся символом милитаризма, посетил американский поэт Генри Уодсворт Лонгфелло ( 1807-1882г ), автор знаменитой «Песни о Гайавате».

После этого, глубоко впечатлённый количеством оружия, он в 1845 году написал свою антивоенную поэму The Arsenal at Springfield. К этому времени в открытых вертикальных стендах хранилось свыше миллиона образцов длинноствольного оружия: «как трубы органа возвышается воронёное оружие».

Гневные слова поэта, обращенные к народу, который «вновь, презрев закон, разжёг войну и пролил кровь другого», спустя 180 лет звучат как нельзя более актуально по отношению к террористам Хамаса, устроившим кровавую оргию 7 октября.

В этой связи не могу не вспомнить о другом поэте, провидце. Это израильский русскоязычный поэт Иосиф Бейн, который в июле 2007года опубликовал в хайфском литератур-ном издании стихотворение под интригующим названием «Пророчество», посвященное политике «размежевания» Ариэля Шарона, следуя которой он в 2006 голу эвакуировал из Газы израильских фермеров и вывел оттуда воинский контингент.

Очевидно, давая своему творению такое название, поэт что-то неладное для страны предчувствовал, и, нужно признать, показал себя незаурядной Кассандрой. Читатель, разумеется, помнит, чем завершился музыкальный фестиваль в киббуце Реим 7 октября 2023 года? А за 16 лет до этого, упрекая руководство страны в недальновидности: «хватило б лидерам ума», поэт пророчески предупреждает:

«Сначала Газа, а потом

После большого карнавала,

Похожий на войну погром».

В 1998 году Эли Визель, бывший узник Освенцима и лауреат Нобелевской премии мира, сказал: "Как еврей я нуждаюсь в Израиле. Вернее, я могу жить как еврей вне Израиля, но не без Израиля". Это высказывание, как никакое другое, отражает сильную зависимость во взаимоотношениях между Израилем и диаспорой на рубеже XX-XXI вв.

В этих взаимоотношениях еврейское государство рассматривается как гарант безопасности, прав и свобод для евреев во всем мире. Еврейское государство готово не только обеспечить и отстоять их безопасность, но также помочь всем членам мирового еврейского сообщества обрести чувство защищенности и показать, что у них есть убежище, где можно спастись в случае ухудшения ситуации в странах проживания.