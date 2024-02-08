Идея украинского государство, за которую я стоял в Киеве, в январе 1990-го: АКТ «ЗЛУКИ»

В начале января у нас пошли разговоры о будущем проведении цепочки СОЛИДАРНОСТИ, или как у нас потом назвали этот мероприятие, «АКТ ЗЛУКИ»… Это все было довольно рискованно, потому что неизвестно было, куда все вырулит. Накануне мы решили, что нужно участвовать и ехать в Киев.

Я работал тогда в муниципальной газете "Полтавский вестник". И я присоединился к Народному Руху, тогда местных журналистов там еще не было. В начале января у нас пошли разговоры о будущем проведении цепочки СОЛИДАРНОСТИ, или как у нас потом назвали этот мероприятие, «АКТ ЗЛУКИ»…

Акт воссоединения

Это все было довольно рискованно, потому что неизвестно было, куда все вырулит. Накануне мы решили, что нужно участвовать и ехать в Киев.

Я стоял у Владимирского собора. Акция, ее кульминация, предполагалась на 12 часов, мы пришли много раньше и стояли на расстоянии 50 метров друг от друга. И у меня возникли реальные сомнения: состоится ли акция вообще. НО!

За пять минут до двенадцати – на улице было уже много прохожих, хотя в цепь никто не становится. Но люди понемногу начали подходить – мы уже стояли довольно плотно, и потом сформировалась даже вторая шеренга, потому что не хватало места. Удивительно, что рядом со мной стояло уже столько людей.

Народу собралось – сотни тысяч по всему городу!

Был большой национальный подъем, который не забудется мне никогда, потому что это большая идея, за осуществление которой мы только начинали бороться. Это была акт братания. Это было даже проще, чем кажется сейчас, потому что мы были готовы к этому.

«Цепочка Солидарности» свою миссию выполнила – в том хотя бы, что Украина стала независимым государством, а насколько адекватно воплощаются эти идеи уже в независимом государстве – это уже другой вопрос. Для этого нужно очень значительное время.

Как видим, украинцам его совсем не так уж много не хватило до февраля 2022 года…

Удивительно и то, что тогда, в январе 1990-го со мной стояли наш университетский преподаватель, профессор Анатолий Погребной (любимец студентов, и как оказалось в тот момент, самоотверженный патриот Украины) и еще немного дальше и в той же рукотворной цепи был народный артист Украины, певец Национальной оперы Анатолий Мокренко, которого я также немного знал лично.

Через некоторое время потом, когда все кончилось, один мой знакомый эстонец прислал мне газету: эстонцы написали там об украинской Акции Злуки (Цепь Солидарности) такими словами: «Слон взлетел».

Это был республиканский журнал "Радуга", и имел он уже тогда ярко выраженную антисоветскую и антикоммунистическую направленность. Но все же довольно немного наших друзей-прибалтов: эстонцев, литовцев и латышей, - даже в те времена перемен осознали величие, совершенного украинцами!

То есть в их воображении это тоже было нечто фантастическое. То есть, хотя перед тем в странах Балтии прошла аналогичная антисоветская акция, все же никто в Европе не ожидал такого количества участников в мероприятии, которое провели всего лишь через несколько месяцев украинцы... Тогда, учтите, не было Интернета, и тем более, не было соцсетей.

Акция в Украине прошла без провокаций, милиция вела себя очень корректно, потому что было очевидно, что процесс пошел и остановить его невозможно.

Анатолий Мокренко, оперный певец (эти строки я нашел в Интернете, когда шло обсуждение исторического события 1990 года):

«Мы выступали за независимую Украину. Я помню это всеобщее внутреннее возбуждение и желание как-то изменить ситуацию. Я хорошо знаю историю и давно считал ее своим хобби. И это было не под чьей-то агитацией, а совершенно сознательно, потому что считаю, что каждый народ должен быть независим.

Тогда, в 1990-м, у нас были самые лучшие намерения сделать Украину Независимым государством. Сейчас все еще осталась советская империя, которая, мне кажется, так просто с исторической арены не уйдет. Меня тревожит и вероятная между нами война, и поведение руководства России, его намерения вернуть Украину в то же лоно, где она была веками. Но эта опасность народ только сплачивает. Я ведь знаю, о чем говорю, я пережил другую войну – Вторую мировую, и поэтому понимаю, что происходит. Я верю, что и это лихолетье пройдет, Украина будет свободной и независимой, залечим раны, переживем, любые войны. Надо верить и добиваться этого всем вместе».