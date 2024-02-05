Сказка о Большой-Пребольшой Репке: ХХI век, новые обстоятельства…

Позвали президента Байдена. Дедка за Репку, Вовка за Дедку, Бабка за Вовку, Байден за Бабку: тянут потянут, вытянуть не могут! Байден говорит: проблема межнациональная (мировая), надо звать еврея Нетаньяху, он точно поможет. Не силушкой богатырскою – так советом израильским!

Посадил Дед Репку. Выросла Репка? большая-пребольшая. Решил Дед, что пора Репку рвать. Тянет-потянет, вытянуть не может...

На дворе был тогда уже двадцать первый век, эпоха глобализации, поэтому Дед решил позвать соседа Вовку-Хуйла (чего уж там звать Бабку, если другие времена, да и не женское это дело).

Итак: Вовка за Дедку, Дедка за Репку–– тянут потянут, вытянуть не могут. Сосед Вовка объяснил Дедке: это, мол, все происки украинских националистов-бандеровцев и решению репчатой этой проблемы может также благоприятствовать демилитаризация Украины.

Дед ни одного из слов объяснений проблемы Вовкой не понял и решил- таки позвать Бабку.

Дедка за Репку, Вовка за Дедку, Бабка за Вовку – тянут, потянут, а вытянуть не могут! Тогда Вовка предложил Дедке ебонуть по Репке крылатыми ракетами “Искандер” и Х-101. Ебонули. Растет и дальше Репка. Большая и Пребольшая выросла, и все больше и больше растет!

Денационализация не удалась, демилитаризация не получилась, с бандеровцами так и не покончили, но ведь надо все равно Репку эту как-то утилизировать? Глобализация ведь уже и так всех достала. И русско-китайский Восток, и коллективный Запад...

Позвали президента Байдена. Дедка за Репку, Вовка за Дедку, Бабка за Вовку, Байден за Бабку: тянут потянут, вытянуть не могут!

Байден говорит: проблема межнациональная (мировая), надо звать еврея Нетаньяху, он точно поможет. Не силушкой богатырскою – так советом израильским!

Позвали Нетаньяху. Дед – за Репку, Вовка (хуйло эдакое) за Дедку, Бабка за Вовку, Байден за Бабку, Нетаньяху (так ничего умного и не придумал) – за Байдена... Тянут-потянут, а вытянуть не могут.

А тут еще вмешался дядюшка Хамас. Он ебонул крылатами ракетами и иранскими дронами типа “Шахед” – сначала, правда, по Израилю... А потом и по Репке, – в надежде, что ж овощ этот таки образумится. И по Репке, значит, гадюка, захерачил! Ну и как мы уже проговорились, заодно -- и по дядюшке Нетаньяху...

Тогда Байден говорит: с Репкой мы справимся рано или поздно, но давайте для начала ебонем ракетами типа “Томагавк” по Йеменским хуситам! Достали уже эти хуситы. Корень мировых проблем ведь именно в них! А в нашу эпоху, эпоху глобализации, без “томагавков” – ну, никуда уже!

Ебонули ракетами и по хуситам тоже. Про Репку фактически даже позабыли. Хуситов не победили, дядюшку Хамаса не уничтожили, денационализацию Украины не обуздали, демилитаризации этого же самого, злосчастного бандерленда не достигли.

Тогда опять все участники конфликта вспомнили о Репке. Позвали на помощь еще и одного иранского аятоллу… уж и не упомню как его и звали! И хотя аятолла был занят вооруженным конфликтом с соседним Ираком (тоже ракетами по нему начал херачить для всеобщего иранского блага), он откликнулся и присоединился к коалиции.

Дедка за Вовку (хуйло он, конечно, но первый же полез помогать мир спасать от фашизма), Вовка за Байдена, Байден за Бабку, Бабка за Нетаньяхуя, Нетаньяхуй за аятоллу! Тянут-потянут! Почти что вытащили. Коллективными усилиями Запада и Востока с Югом…

И вдруг эта Репка сама их всех как еб*нет!

По всем членам международной коалиции Гов-6 (шесть говнюков, - прим. автора) ебанула Репка ракетами баллистическими – и всех типов, и класса «земля-земля»! И крылатыми ракетами тоже. И дронами всех мастей и калибров ебанула…

И по Бабке с Дедкой, и по Байдену с Вовкой-хуйлом, и по Нетаньяху с аятоллой… Всем-всем потом тошно стало, в натуре!

Оказалось, в итоге, что это вовсе не Репка была, а Большая-Пребольшая Третья Мировая Война!

А началось ведь с чего именно? Посадил дед в эпоху всеобщего глобализма ма-а-а-аленькую репку…