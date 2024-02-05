Околица.

Сгоревший дом.

Таких домов в России тыщи.

Год сорок третий.

Мы живём

На искосок от пепелища.

По Белорусии

Ползёт

Дым смрадный от ночных пожарищ.

Войска СС

Идут вперёд

И избы жгут. Их не заставишь

Остановиться,

Погасить запал

Для хаты той, что на отшибе.

Фельдфебель Ганс

Послал сигнал –

Дом вспыхнул, та же участь риге.

Идёт

Охота на жидов.

Вся Белорусия - темница.

Антисемитский

Гул веков...

Трясётся Божия десница.

Фашисты,

Вы в своём уме?

Палите хаты белорусов?

Народ, прислушайся!

В огне

Услышишь стон юнцов безусых.

Евреев

Много в деревнях.

Их жгут, чтоб землю не топтали.

За совесть,

Вовсе не за страх,

Им немцы вешали медали.

По тридцать,

Сорок, пятьдесят

Детишек набивали в хаты.

Девчонок малых

И ребят.

Из коих факел делали солдаты.

Что инквизиция –

Игра!

Забава изощрённых гадов.

В огне

Пылала детвора –

Для местных жителей отрада.

Отрада?

Правда не для всех.

Процентов пять детей спасали.

Для остальных –

Смертельный грех!

Свои же немцам выдавали.

Решался

Вековой вопрос:

Быть иль не быть жидам

Здесь! С нами!

И белорусы

Страшный взнос

Внесли в еврейское цунами.

Но выжил,

Победив в бою,

Народ мой освещённый Богом.

Нас миллионы,

Мы в строю.

В порядке

мощном,

сильном,

строгом.



Антисемитская волна

И Купол над Ерусалимом

Напоминают времена,

Да Белорусия видна

Насквозь пропитанная дымом.

12/17/2021.