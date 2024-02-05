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Бостонский Кругозор СТРОФЫ

АНТИСЕМИТСКАЯ ВОЛНА

Опубликовано 5 Февраля 2024 в 06:27 EST

Борис Пукин
Борис Пукин
Игра!
Забава изощрённых гадов.
В огне
Пылала детвора –
Для местных жителей отрада.
Отрада?
Правда не для всех.
Процентов пять детей спасали.
Для остальных –
Смертельный грех!
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Околица.
Сгоревший дом.
Таких домов в России тыщи.
Год сорок третий.
Мы живём
На искосок от пепелища.
По Белорусии
Ползёт
Дым смрадный от ночных пожарищ.
Войска СС
Идут вперёд
И избы жгут. Их не заставишь
Остановиться,
Погасить запал
Для хаты той, что на отшибе.
Фельдфебель Ганс
Послал сигнал –
Дом вспыхнул, та же участь риге.
Идёт
Охота на жидов.
Вся Белорусия - темница.
Антисемитский
Гул веков...
Трясётся Божия десница.
Фашисты,
Вы в своём уме?
Палите хаты белорусов?
Народ, прислушайся!
В огне
Услышишь стон юнцов безусых.
Евреев
Много в деревнях.
Их жгут, чтоб землю не топтали.
За совесть,
Вовсе не за страх,
Им немцы вешали медали.
По тридцать,
Сорок, пятьдесят
Детишек набивали в хаты.
Девчонок малых
И ребят.
Из коих факел делали солдаты.
Что инквизиция –
Игра!
Забава изощрённых гадов.
В огне
Пылала детвора –
Для местных жителей отрада.
Отрада?
Правда не для всех.
Процентов пять детей спасали.
Для остальных –
Смертельный грех!
Свои же немцам выдавали.
Решался
Вековой вопрос:
Быть иль не быть жидам
Здесь! С нами!
И белорусы
Страшный взнос
Внесли в еврейское цунами.
Но выжил,
Победив в бою,
Народ мой освещённый Богом.
Нас миллионы,
Мы в строю.
В порядке
                мощном,
                             сильном,
                                           строгом.

Антисемитская волна
И Купол над Ерусалимом
Напоминают времена,
Да Белорусия видна
Насквозь пропитанная дымом.

12/17/2021.

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Кто потерял принципы, вынужден пользоваться чужими.

Кто идёт в ногу со временем, вместе с ним и спотыкается.

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