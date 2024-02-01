Мелник: вино, архитектура и фантастические утесы

Населенный пункт с четырьмя сотнями жителей для Восточной Европы – это и не местечко даже, а максимум - большая деревня. Однако болгарский Мелник при таком населении имеет особый статус – самый маленький город Болгарии. Основными достопримечательностями города являются пейзажи и вино.

Причуды природы

Сначала о пейзажах. Мелник расположен у основания горного массива Пирин. Еще в античные времена люди заселили речную долину, ограниченную крутыми обрывами из желтоватого песчаника. Поскольку река прорезала пересеченную холмистую местность, то верхние края обрывов напоминают причудливую синусоиду. Сплошь и рядом в окрестностях встречаются «башни», "обелиски" и даже каменные "грибы". Этот природный феномен в Болгарии получил собственное название – «мелнишки пирамиды».

Впрочем, в масштабах планеты подобные геологические формации не редкость. В Северной Америке их называют hoodoo, в Европе, на юге Франции - demoiselles coiffees (дамы в прическах). И самые разрекламированные - это peri bacalari (дымоходы фей) в турецкой Каппадокии. Геоморфологи все эти чудеса называют сухо - эрозионные столбы.

Архитектурная составляющая

И вот, в уютной долине, на фоне этих самых "пирамид", тянется цепочка деревенских домиков в стиле, называемом «болгарское возрождение». Это еще одно любопытное явление, о котором стоит рассказать чуть подробнее.

Дома с таким обликом греки считают традиционным греческими, хорваты — традиционным хорватским. Так что скорее можно говорить об общебалканской архитектурной традиции. Осмелюсь сказать даже немного крамольную вещь - домов, подпадающие под каноны "болгарского возрождения" полным-полно в Турции.

Но давайте следовать, так сказать, "канонической" версии появление этого стиля архитектуры. Она гласит, что подобные дома начали строить в Болгарии в XVIII-XIX в.в. В эпоху когда Османская империя явно ослабела, а вскоре (в результате Балканских воен) вообще утратила огромные территории на Балканах.

Для таких домов характерно «нависание» верхних этажей над цокольным. Изначально дом эпохи болгарского возрождения был многофункциональным сооружением: ремесленной мастерской, складом, жильем, торговой лавкой. Материал, из которого дома строились, зависел от региона. Где-то - полностью из дерева, где-то (например в Банско) — целиком из камня. Усредненный вариант по стране — цокольный этаж каменный с плоским потолком, верхний — из дерева со скатами и балочными перекрытиями.

В Мелнике почти невозможно отличить старинные постройки от современных.

Дело в том, что старые постройки тщательно отреставрированы, а новые (чаще всего – гостиницы и рестораны) являются их репликами, вплоть до мельчайших деталей. В другом стиле, чем «болгарское возрождение», строительство запрещено. Так гарантированно сохраняется колорит городка, ради которого сюда, собственно говоря, и едут со всего мира.

Свою изначальную многофункциональность эти дома не утратили.

Сегодня мелникский дом в стиле "болгарское возрождение" – это комплекс, состоящий из гостиницы, механы (национального ресторана) и винодельни – дегустационного зала и винного магазина одновременно.

Поэтому классический сценарий знакомства с городом – неспешная прогулка, которая время от времени прерывается на легкие перекусы, сытные трапезы, дегустации. Или как там уже у вас сложится.

«Белое вино, почему ты не красное?»

Третья, после пейзажей и архитектуры, составляющая славы Мелника – вино. Здесь обязательно расскажут, что сам Уинстон Черчилль постоянно заказывал продукцию у местных виноделов. Как и в рассказе об архитектуре не могу добавить капли сарказма. Об армянском коньяке и британском премьере рассказывают ту же историю. Но возвращаемся к основной теме моего повествования.

Казалось бы, – в такой стране как Болгария удивить вином сложно. Но Мелнику это удалось. В южных предгорьях Пирина проявилась синергия нескольких факторов. Во-первых – погодные условия, рельеф, почвы: все, что формирует понятие «терруар». Во-вторых, здесь культивируется особый виноград – «широка мелнишка лоза» (виноград с широкими листьями из Мельника).

Вино из него обладает насыщенным гранатово-красным цветом с приятным ароматом.

Кроме «широка мельнишка» здесь выращивают космополитичные мерло и каберне. И вино производится из купажа этих трех виноградов.

Во-третьих, в толще местных "пирамид" несложно прокладывать галереи в которых и выдерживается вино в бочках. Все очень похоже Сепассонь – «Долину красавиц» близ Эгера (Венгрия). Там тоже склоны неглубокой балки испещрены несметными погребцами.

В этом месте своего рассказа хочу рассказать еще один нюанс о болгарских винах. Большинство из них - именно красные. Якобы существует даже народная песня со словами: «Белое вино, почему ты не красное?»

Фотографии автора.