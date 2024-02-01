"Володька - не Голобородько", вторая серия

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Понятно, что такая избирательная эмпатия от жителей страны, которая последние 30 лет все время умывается чей-то кровью, начиная с чеченской и кончая украинской, удивила сторонних наблюдателей. «Эта страна отличается высшей степени высочайшим гуманизмом, выражающимся своей исключительно кровавой жестокостью по отношению к людям, как к своим, так и к чужим, и общенациональной трогательной культурой любви к щенкам, которых они демонстративно спасают из мест массового убийства людей».

Дагун Дениев