Лаконизмы-2023 (2)
Опубликовано 1 Февраля 2024 в 06:27 EST
Обновлено 1 Февраля 2024 в 08:04 EST
Точка зрения часто мешает увидеть правду.
Когда долго питаешься иллюзиями, растёт чувство голода.
Кто потерял принципы, вынужден пользоваться чужими.
Кто идёт в ногу со временем, вместе с ним и спотыкается.
Трудно увидеть свет в конце туннеля, если туннель ещё и не начинали строить.
Неудачи хороши тем, что помогают разыскать удачу.
Точка зрения часто мешает увидеть правду.
В интонации слышится второе значение любого слова.
Самые болезненные упрёки те, которые слышишь от самого себя.
Чтобы навести порядок в душе, нужно избавиться от заблуждений в голове.
Терпение – преданный помощник надежды.
Когда долго питаешься иллюзиями, растёт чувство голода.
Бездорожье нашего времени заводит многие умы в болото невежества.
Когда всё есть, обязательно чего-то не хватает.
Можно испортить отношения с кем угодно, даже с самим собой.
Лучший учитель – жизнь. Она не только учит, но и переучивает.
Искра таланта – не доказательство светлого ума.
Вино будит разум, чтобы уложить его спать поудобней.
Кто потерял принципы, вынужден пользоваться чужими.
Хороша та суета, после которой суеты не будет.
Чувство единения возникает у тех людей, которые уже едины.
Жизнь – школа, в которой самое печальное – выпускной экзамен.
За ангельским терпением часто скрывается равнодушие.
У позорного столба Истории всегда найдётся свободное место.
Когда-то капитализм действительно был двигателем прогресса. Сегодня от него только выхлопные газы.
Картина мира будет зависеть от того, какую рамку для него изготовит человечество.
Государственные границы будут передвигать до тех пор, пока они существуют.
Большинство людей не живут, а имитируют жизнь.
Счастье измеряется мгновениями.
Каждый человек – остров, смываемый штормами жизни.
В правовом государстве все права у государства.
Если немолодая женщина стреляет глазами, значит у неё ещё есть порох в пороховницах.
Настоящая женщина – это та, с которой чувствуешь себя настоящим мужчиной.
Жизнь стала такой, что мирное сосуществование с ней уже невозможно.
Опыт измеряется количеством шишек на лбу.
Хороша та проза, в которой есть доля поэзии.
Военные аналитики склонны к холостым выстрелам.
Чувство долга трудно назвать агрессивным, но оно способно расправиться с любыми другими чувствами.
Скандальная известность – это неудачная попытка оседлать славу.
Сомнения помогают прокладывать дорогу к истине.
Любовь к Родине редко бывает взаимной.
Лучший день зимы – это когда в душе весна.
Большого результата не бывает без маленьких шагов.
Кто идёт в ногу со временем, вместе с ним и спотыкается.
Память – архив не только мыслей, но и чувств.
Жизнь учит того, кто занимается самообразованием.
Пока человечество не изобретёт новое колесо, далеко не уедет.
Жизнь даётся один раз, а разумная жизнь – ещё реже.
Какая жизнь – такие и ошибки.
Поток информации смывает остатки мудрости.
У каждого есть смысл жизни, но не каждый знает о нём.
Одиночество – разновидность свободы.
Слёзы не смывают горя, они размягчают его.
Достигнутая цель – это всего лишь шаг к следующим целям.
Жизнь – это спектакль без репетиций.
Вкус победы отравляет горечь потерь.
Оптимист часто ошибается, но эти ошибки помогают ему жить.
Отчаяние умножает ошибку.
Этот мир – постоянно действующий вулкан безумия.
Союзники – не друзья, а всего лишь приятели. И то на какое-то время.
Сколько потерянных лиц на дороге жизни!
Лучший пропагандист тот, кто способен обмануть не только других, но и себя.
Чаще всего накаляются холодные отношения.
Если убедился на собственной шкуре, то это уже не шкура, а наглядное пособие.
Самый опасный наркотик – власть, она постоянно требует увеличить дозу.
Какой мелкий пошёл нынче гигант мысли!
Одни выдают себя с головой, другие – без головы.
Закон жесток, но до людей ему далеко.
И при попутном ветре можно двигаться навстречу гибели.
Писатель – это священник, который верит в Слово.
Кругозор в Facebook Кругозор в Telegram Кругозор в VK
Читайте также
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Понятно, что такая избирательная эмпатия от жителей страны, которая последние 30 лет все время умывается чей-то кровью, начиная с чеченской и кончая украинской, удивила сторонних наблюдателей. «Эта страна отличается высшей степени высочайшим гуманизмом, выражающимся своей исключительно кровавой жестокостью по отношению к людям, как к своим, так и к чужим, и общенациональной трогательной культурой любви к щенкам, которых они демонстративно спасают из мест массового убийства людей».
февраль 2024
ЮМОР И САТИРА
“Только выйдя за границы возможного, можно увидеть новые горизонты.”
“Приходится платить за свою глупость. Но зачем переплачивать?”
“Жизнь – несчастный случай со смертельным исходом.”
“Одни лицемерят ради прибыли, другие – ради душевного равновесия.”
“Иногда только дойдя до цели, начинаешь понимать, что заблудился.”
январь 2024
ЮМОР И САТИРА
ЮМОР И САТИРА
Есть соседка у меня,
говорит, ей душу греет,
если узнаёт она
в знаменитостях – евреев.
январь 2024
ЮМОР И САТИРА
Здесь в начале всех начал
ясно всем
маразм крепчал...
Слух прошёл, что члены Рады
чтоб хоть чем себя занять,
сплошь единогласно рады
пере-ВСЁ-именовать.
январь 2024
ЗЛОБА ДНЯ
Зеленскому стоило просить у Запада не «абрамсы» и «леопарды», а ударные беспилотники, оказавшиеся самым эффективным оружием военных конфликтов XXI века.
февраль 2024
СТРАНСТВИЯ
Населенный пункт с четырьмя сотнями жителей для Восточной Европы – это и не местечко даже, а максимум - большая деревня. Однако болгарский Мелник при таком населении имеет особый статус – самый маленький город Болгарии. Основными достопримечательностями города являются пейзажи и вино.
февраль 2024
МИР ЖИВОТНЫХ
...Трансваальский Зверь-Людоед, называемый ещё и Ночным Злым Духом или же Злым Демоном Ночи, казался заговорённым или же каким-то сверхъестественным существом, ведь он не прикасался к разбросанным повсюду кускам отравленного мяса, преодолевал высокие колючие изгороди вокруг стойбищ коренных африканцев и загонов для их скота и даже умудрялся обходить стороной расставленные фермерами хитроумные капканы и ловушки, нападая на людей и домашний скот в основном по ночам.
февраль 2024
ЮМОР И САТИРА
Трудно увидеть свет в конце туннеля, если туннель ещё и не начинали строить.
Точка зрения часто мешает увидеть правду.
Когда долго питаешься иллюзиями, растёт чувство голода.
Кто потерял принципы, вынужден пользоваться чужими.
Кто идёт в ногу со временем, вместе с ним и спотыкается.
февраль 2024