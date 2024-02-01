Лаконизмы-2023 (2)

Трудно увидеть свет в конце туннеля, если туннель ещё и не начинали строить. Точка зрения часто мешает увидеть правду. Когда долго питаешься иллюзиями, растёт чувство голода. Кто потерял принципы, вынужден пользоваться чужими. Кто идёт в ногу со временем, вместе с ним и спотыкается.

Опубликовано 1 Февраля 2024 в 06:27 EST Обновлено 1 Февраля 2024 в 08:04 EST

Трудно увидеть свет в конце туннеля, если туннель ещё и не начинали строить.

Неудачи хороши тем, что помогают разыскать удачу.

Точка зрения часто мешает увидеть правду.

В интонации слышится второе значение любого слова.

Самые болезненные упрёки те, которые слышишь от самого себя.

Чтобы навести порядок в душе, нужно избавиться от заблуждений в голове.

Терпение – преданный помощник надежды.

Когда долго питаешься иллюзиями, растёт чувство голода.

Бездорожье нашего времени заводит многие умы в болото невежества.

Когда всё есть, обязательно чего-то не хватает.

Можно испортить отношения с кем угодно, даже с самим собой.

Лучший учитель – жизнь. Она не только учит, но и переучивает.

Искра таланта – не доказательство светлого ума.

Вино будит разум, чтобы уложить его спать поудобней.

Кто потерял принципы, вынужден пользоваться чужими.

Хороша та суета, после которой суеты не будет.

Чувство единения возникает у тех людей, которые уже едины.

Жизнь – школа, в которой самое печальное – выпускной экзамен.

За ангельским терпением часто скрывается равнодушие.

У позорного столба Истории всегда найдётся свободное место.

Когда-то капитализм действительно был двигателем прогресса. Сегодня от него только выхлопные газы.

Картина мира будет зависеть от того, какую рамку для него изготовит человечество.

Государственные границы будут передвигать до тех пор, пока они существуют.

Большинство людей не живут, а имитируют жизнь.

Счастье измеряется мгновениями.

Каждый человек – остров, смываемый штормами жизни.

В правовом государстве все права у государства.

Если немолодая женщина стреляет глазами, значит у неё ещё есть порох в пороховницах.

Настоящая женщина – это та, с которой чувствуешь себя настоящим мужчиной.

Жизнь стала такой, что мирное сосуществование с ней уже невозможно.

Опыт измеряется количеством шишек на лбу.

Хороша та проза, в которой есть доля поэзии.

Военные аналитики склонны к холостым выстрелам.

Чувство долга трудно назвать агрессивным, но оно способно расправиться с любыми другими чувствами.

Скандальная известность – это неудачная попытка оседлать славу.

Сомнения помогают прокладывать дорогу к истине.

Любовь к Родине редко бывает взаимной.

Лучший день зимы – это когда в душе весна.

Большого результата не бывает без маленьких шагов.

Кто идёт в ногу со временем, вместе с ним и спотыкается.

Память – архив не только мыслей, но и чувств.

Жизнь учит того, кто занимается самообразованием.

Пока человечество не изобретёт новое колесо, далеко не уедет.

Жизнь даётся один раз, а разумная жизнь – ещё реже.

Какая жизнь – такие и ошибки.

Поток информации смывает остатки мудрости.

У каждого есть смысл жизни, но не каждый знает о нём.

Одиночество – разновидность свободы.

Слёзы не смывают горя, они размягчают его.

Достигнутая цель – это всего лишь шаг к следующим целям.

Жизнь – это спектакль без репетиций.

Вкус победы отравляет горечь потерь.

Оптимист часто ошибается, но эти ошибки помогают ему жить.

Отчаяние умножает ошибку.

Этот мир – постоянно действующий вулкан безумия.

Союзники – не друзья, а всего лишь приятели. И то на какое-то время.

Сколько потерянных лиц на дороге жизни!

Лучший пропагандист тот, кто способен обмануть не только других, но и себя.

Чаще всего накаляются холодные отношения.

Если убедился на собственной шкуре, то это уже не шкура, а наглядное пособие.

Самый опасный наркотик – власть, она постоянно требует увеличить дозу.

Какой мелкий пошёл нынче гигант мысли!

Одни выдают себя с головой, другие – без головы.

Закон жесток, но до людей ему далеко.

И при попутном ветре можно двигаться навстречу гибели.

Писатель – это священник, который верит в Слово.