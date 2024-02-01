Слезам Москвы не верят

Понятно, что такая избирательная эмпатия от жителей страны, которая последние 30 лет все время умывается чей-то кровью, начиная с чеченской и кончая украинской, удивила сторонних наблюдателей. «Эта страна отличается высшей степени высочайшим гуманизмом, выражающимся своей исключительно кровавой жестокостью по отношению к людям, как к своим, так и к чужим, и общенациональной трогательной культурой любви к щенкам, которых они демонстративно спасают из мест массового убийства людей».



Беженцы на станции в Львове.

В 2019 году в Краснодаре произошел вопиющий случай: заведующая детским садом (один из лучших педагогов края) средь бела дня, на глазах у всех детей, применила физическое и психологическое насилие к 5-летнему воспитаннику: поставила его на колени, оскорбляла на чем свет, тыкала лицом в землю, истерично прикрикивая: «Целуй землю, пока башку не оторвала!» Видеозапись экзекуции, которую засняла на телефон случайная очевидица, вызвала резонанс в сети. Но как только выяснилось, что мальчика зовут Юсуф и что он «приехал с одной из южных республик» (из Дагестана), начался обычный в таких случаях шовинистический виктимблейминг, описанный еще в крыловской басне, где волк, с целью придать нападению на ягненка «законный вид и толк»,

Кричит: «Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом

Здесь чистое мутить питье мое с песком и с илом?

За дерзость такову я голову с тебя сорву». –

«Когда светлейший Волк позволит,

Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью

От Светлости его шагов я на сто пью;

И гневаться напрасно он изволит:

Питья мутить ему никак я не могу». –

«Поэтому я лгу?!

Негодный! слыхана ль такая дерзость в свете!

Да помнится, что ты еще в запрошлом лете

Мне здесь же как-то нагрубил:

Я этого, приятель, не забыл!» –

«Помилуй, мне еще и отроду нет году», –

Ягненок говорит. «Так это был твой брат». –

«Нет братьев у меня». – «Так это кум иль сват

И, словом, кто-нибудь из вашего же роду.

Вы сами, ваши псы и ваши пастухи,

Вы все мне зла хотите,

И, если можете, то мне всегда вредите…

Примерно такие слова (иногда не примерно, а буквально!) писали рунетчики о 5-летнем ребенке, приписывая ему отборные русские выражения, которые тот вряд ли мог сказать по определению: в силу возраста, ввиду своего ограниченного словарного запаса и с учетом традиционно лояльного, безукоризненно верноподданнического отношения Дагестана к Москве. Последнее обстоятельство (российский патриотизм дагестанцев) рунетчики в целом и краснодарцы в частности вовсе игнорировали, находясь в плену своих расистских предрассудков о жителях «южных республик», к которым почему-то они не относят сам Краснодарский край, тоже расположенный на Северном Кавказе, на земле когда-то обитавших здесь черкесских народностей, от которых в крае не осталось и следа (в этом смысле «Чуркистаном» Краснодарский край действительно не назовешь – от «чурок» его очистил еще Александр II: «Земля закубанцев была нужна государству, в них самих не было никакой надобности» [1], – с кристальной доходчивостью объяснял логику колонизации края военный историк Ростислав Фадеев). Разумеется, как это часто бывает, когда человек лжет или привирает, фантазии на тему того, что? предшествовало экзекуции и как именно «пятилетний дагестанец» проявлял в детском саду свою «звериную» сущность, разнились от источника к источнику: то выходило, что он «со стеклянными глазами матом обкладывал заведующую», то он «показывал [другим детям] фак, скалил зубы и говорил что-то на своем родном языке», то прямо-таки «убивал детей, крича при этом, что ненавидит Россию, русскую землю и русских». В итоге заведующая, эта милейшая русская женщина, в жилах которой, судя по имени (Мильнер Эмма Ибрагимовна), намешано много разных кровей, решила научить его, как надо любить Россию-матушку, и подтвердила тем самым верность ленинского наблюдения о том, что «обрусевшие инородцы всегда пересаливают по части истинно русского настроения». Образцового горе-педагога, к счастью, заставили уволиться из детсада (уж слишком отвратительной вышла вся сцена, чтобы оставить этот инцидент совсем без последствий), но учитывая народную поддержку, которую она встретила на месте и в Интернете, вполне возможно, что эту хабалку-тиранку с почестями приняли на аналогичную работу в другом учреждении. «Я с заведующей, которая в такой форме донесла, что русская земля его кормит, полностью солидарен, иначе эти дикари не понимают», – писал читатель «Фонтанки.ру», разгневанный тем, что издание «умолчало» национальность мальчика и «не вникло в ситуацию». Зато «Московский комсомолец на Кубани», основательно проникшись ситуацией, озабоченно рассуждал о том, что, хотя в заведующей и проявилось «шовинистическое сознание, катализированное поведением мальчика», но «примерно то же (а возможно и страшнее) каким-то образом оказалось в умишке ребенка». Пока одни интернет-пользователи предлагали гнать поганой метлой «маленького человечка» и его родителей на их малую родину, другие требовали «серьезно разобраться» в родословной «джигита»: мол, «то, что выкрикнул мальчик, не на пустом месте [возникло], его слова явно из семьи исходят», «ребенок – это просто зеркало», «дети в своем поведении и играх зеркально отображают ситуацию в их семье, и повторяю мысль, звучавшую много раз – по всей нации судят по резонансным поступкам отдельных представителей» [2]… Удивительно, никому из авторов подобных комментариев не приходило в голову, что резонансным поступком в этой истории является именно поведение заведующей и, если уж судить по нему всю нацию, то русский народ предстанет не в самом лучшем свете, а если гнать «чужаков» туда, откуда пришли, то придется вновь обезлюдить край, выслав Эмму Ибрагимовну и всех краснодарцев в историческую Россию: аргумент о том, что они живут здесь уже 150 лет, в международной практике не работает: случается, что «пришлым» объявляют даже население, проживающее на определенной территории аж пару тысячелетий [3].

Итак, зафиксируем: у многих юзеров России пятилетняя жертва издевательств не только не нашла сострадания, но, напротив, вызвала раздражение на него самого и на всех кумовьев, сватов и пастухов из его рода и племени – в точности как в крыловской басне.

Но вот стоило в наши дни, 19 января 2024 года, разлететься в рунете новости о том, что проводница поезда «Екатеринбург – Санкт-Петербург» высадила во время стоянки в Кирове кота одного из пассажиров, приняв питомца за бездомного «зайца»-безбилетника, как весь русскоязычный Интернет единодушно захлебнулся слезами сострадания к «котейке/котеньке/котику, которого вышвырнула/выбросила/выкинула из поезда на мороз проводница». Защищать последнюю, эту «бессердечную овцу», «психопатку», «недочеловека» и «просто злую жестокую бабу», никто и не думает: «Ее саму надо выкинуть», «Проводницу на обратном пути тоже надо выпустить в Кирове», «Высадить эту дуру в глухом месте, пусть прогуляется», «Бездушное существо должно быть немедленно уволено», «В суд за жестокое обращение с животными»… Только один аноним (уж не сама ли проводница) написал: «Сами проморгали животинку, а проводница теперь виновата!» В чате, созданном для координации поисков Твикса (так звали четырехлапого пассажира), собралось около 6 тысяч человек, тому, кто его найдет, было обещано вознаграждение, волонтеры прочесывали улицы Кирова и днем, и ночью, пока 20 января не нашли его мертвое тело со следами укуса собаки. Электронная петиция, составленная 19 января с требованием уволить проводницу, за сутки набрала более 150 тысяч подписей, а в последующие дни перевалила за 383 тысячи голосов. Наличие петиции (с гиперссылкой на нее) и розыски Твикса освещались федеральными и региональными СМИ чуть ли не в режиме реального времени. С вопросами о перспективах привлечения проводницы к административной и уголовной ответственности журналисты обращались к адвокатам и доцентам, и те с профессиональной скрупулезностью на всё отвечали. Судить женщину и поставить памятник Твиксу призвала также Екатерина Мизулина, глава одиозной «Лиги безопасного Интернета» и дочь не менее одиозной сенаторши Елены Мизулиной. В конечном счете Российские железные дороги временно отстранили проводницу от работы, Следственный комитет возбудил против нее дело, а Государственная Дума создала рабочую группу по изменению правил перевозки животных. Одним словом, как пишет издание «Москва онлайн», история кота по кличке Твикс «не оставила равнодушным ни одного россиянина» [4].

Понятно, что такая избирательная эмпатия от жителей страны, которая последние 30 лет все время умывается чей-то кровью, начиная с чеченской и кончая украинской, удивила сторонних наблюдателей. «Эта страна отличается высшей степени высочайшим гуманизмом, выражающимся своей исключительно кровавой жестокостью по отношению к людям, как к своим, так и к чужим, и общенациональной трогательной культурой любви к щенкам, которых они демонстративно спасают из мест массового убийства людей» [5], – говорил в начале прошлого десятилетия один их моих сетевых френдов. Аналогичная картина вырисовывается и сегодня: «В стране, которая ежедневно убивает сотни людей, трагедия. Убили кота... Котов в России жалеть еще не запретили, а людей жалеть нельзя, это считается дискредитацией армии убийц» [6], – пишет проживающий в Германии публицист Игорь Эйдман, намекая на закон о военной цензуре, действующий в России с позапрошлого года для контроля над информацией о ходе российско-украинской войны. «Это те же самые люди, которым было глубоко пох в те дни, когда в Мариуполе родители собирали по частям своих детей», когда «российские военные просто как на сафари расстреливали гражданские автомобили в Буче» или когда «уничтожили целый подъезд в Днепре» [7], перечисляет блогер из Украины Сергей Наумович и подытоживает: «Это не имеет ничего общего с человечностью! Эмоциональный китч. Не более».

«Эрзацем человечности» считает подобное поведение и эссеист Екатерина Марголис, которая еще в прошлом году указывала, что «самые людоедские комментарии поступают от тетенек или юных дев, чьи странички в социальных сетях украшены котиками, цветочками и “лучиком добра и позитива”» [8]. Сами такие тетеньки апеллируют к стереотипу о том, что животные лучше людей и, в отличие от последних, априори невинны. Это, конечно, пошлый антропоморфизм. Животные ни хорошие и ни плохие, ни виновные и не безвинные, а такие, какими их делают заложенные природой инстинкты. «Я вот месяц назад сдал экспертизу, – рассказывает судмедэксперт Эдуард Туманов: – два хорька сожрали хозяина. Ну, у него два хорька жило, он умер, хорькам-то кушать хочется – съели… Собаки, кошки объедают. А мыши-полевки иногда даже гнезда внутри тел замерзших людей делают» [9]. Во Франции до сих пор рассматривается дело питбуля, который в 2019 году насмерть загрыз во время прогулки свою 29-летнюю беременную хозяйку. Последняя успела вызвать по мобильнику своего сожителя, который ответил по пути: «Я дам его усыпить», но, примчавшись на место и обнаружив безжизненное тело женщины, почему-то передумал: вероятно, решил, что сожительницу и шестимесячного сына уже ничто не вернет, а собакен теперь еще нужнее, чтобы скрасить навалившееся одиночество. Чтобы выгородить четвероногого друга, безутешный вдовец объявил на всю Францию, что в смерти женщины виновата стая собак, охотившихся в окрестностях, удалил свое сообщение с обещанием усыпить питбуля и, по всей видимости, подбросил на место происшествия первый попавшийся под руку намордник в качестве алиби для собаки. Позднее анализы ран и ДНК-пробы позволят установить вину питомца, а благодаря найденным в телефоне жертвы фотографиям, сделанным за 5 минут до атаки, станет ясно, что намордника на псине не было и что вообще это не ее намордник. И, хотя она умудрилась укусить прямо в жандармерии своего единственного оставшегося хозяина, а позже еще и волонтера из приюта, куда ее поместили на время следствия, мужчина продолжает ломать комедию перед всем честным миром, заявляя, что питбуль «никого никогда не кусал» и что он будет бороться за него ради своей погибшей сожительницы, их нерожденного сына и, «в особенности», своей несостоявшейся тещи – матери загрызенной женщины, выступающей против него на стороне обвиненияx [10]... Словом, почти комичная в своем сюрреализме драма, которая в каком-то смысле подтверждает правоту собачников и кошатников: животным далеко до человеческой подлости.

Поэтому, отчаявшись растрогать сердца россиян к судьбе мирных людей, филантропы взывают их пощадить хотя бы мирных животных: ведь в Украине, как в недавнем прошлом в Чечне и Сирии, обитает много местных Твиксов и они тоже гибнут вместе с их хозяевами. «Вот отсюда, из сарая, шли наши черные бараны. И умирали на ходу. Я почему-то не могу забыть их крика. И мою кошку – как ей солдаты выпустили кишки, – свидетельствовала в 2004 году Малика Лабазанова, одна из жертв российской военщины в Чечне. – Я вышла и увидела, как лопаются наши коровы. И так кричат… Этот крик у меня постоянно в ушах». Журналистка, беседовавшая с чеченкой, отмечала: «Малика убеждена, что за жестокое отношение к ней никто никогда в нынешней России не поплатится, и потому многократно в разговоре возвращается к черным баранам и лопнувшим коровам: “Нет, правда, есть ли такая возможность – наказать их за жестокое обращение с животными? Может, нам на это бить в разговорах с прокуратурой?”» [11] Наивные вопросы отчаявшейся женщины.

Ни чужие бараны с коровами, ни чужие дети не могли пробить стену равнодушия российской общественности. «В частности, эта глухая невосприимчивость особенно ярко проявилась в отношении к делу полковника Ю. Буданова, командира элитной танковой части, изнасиловавшего и убившего молодую чеченку Эльзу Кунгаеву. Преобладающая часть опрошенных тем или иным образом оправдывала его» [12], – констатировал социолог Лев Гудков в 2000 году. Особую «соль» преступлению придавал тот факт, что девушка была похищена и задушена подвыпившим Будановым в день рождения собственной дочери. Как и в истории с пятилетним уроженцем Дагестана из краснодарского детсада, крайней в деле Буданова пытались сделать саму жертву: «О грубой тенденциозности экспертов [обследовавших полковника] свидетельствует принятие ими на веру показаний обвиняемого, что “убийство было спровоцировано угрозой “намотать на автомат кишки его дочери”, хотя маловероятно, что 17-летняя чеченская девушка умела так выражаться, тем более по-русски, который почти не знала» [13], – подчеркивал президент Независимой психиатрической ассоциации России Юрий Савенко. Такого чисто русского разговорного выражения, как «намотать на автомат чьи-то кишки», не было и не могло быть не только в лексиконе скромной провинциальной девушки из глухой деревни, но и любого тогдашнего доинтернетного чеченца, но сам факт, что из всех возможных фразеологизмов российскому полковнику пришло на ум приплести именно этот, о многом говорит. Буданов – «на сегодняшний день единственный военнослужащий, привлеченный к ответственности за действия, совершенные в Чечне. Удивительно, что он остается очень популярным в глазах многих русских», передавал из Москвы корреспондент швейцарской газеты Le Temps: «По всей России регулярно организуются демонстрации в его поддержку. На прошлой неделе мы даже видели плакаты, гласящие: “Мы все Будановы”» [14]. Комментируя эти демонстрации, журналист Александр Минкин ставил риторический вопрос: «Если какой-нибудь русский полковник среди бела дня спьяну пристрелил бы любимую собаку генерал-губернатора и попал бы за это под суд – вышли бы пикеты с плакатами? И выходит, что губернаторскую собаку – нельзя, а чеченскую девушку – можно» [15]. Схожим образом о ситуации высказывался журналист Валерий Яков в статье с говорящим заголовком «Невменяемая страна»:

«Несколько месяцев назад в переходе метро на станции “Менделеевская” экзальтированная девушка ударом ножа убила дворнягу, которая прижилась в этом переходе и была излишне доверчивой к прохожим. Москва буквально всколыхнулась от возмущения. Тысячи граждан стали требовать, чтобы девушку привлекли к ответу. А одна весьма уважаемая актриса даже учредила специальный фонд по сбору средств для того, чтобы увековечить в переходе мемориальной доской память невинно убиенной собаки. В этом порыве гуманистических чувств нет ничего плохого. Можно только порадоваться, когда у общества хватает моральных сил поднять голос в защиту любой живой души. Даже если это душа четвероногого друга. Вот только один вопрос не дает покоя – вправе ли государство и общество считать себя нормальными при том, что жизнь русской дворняги волнует эту страну больше, чем жизнь девочки, которая виновна лишь в том, что она родилась в Чечне?» [16]

Очередной вопрос, не требующий ответа и актуальный поныне.

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