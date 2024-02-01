МOЯ БЕРЕЗА

Склонила в неверии к людям Под снегом тяжёлым злорадства Мы глухи ко всем кого судим, Всупивши на путь святотатства.

Опубликовано 1 Февраля 2024 в 06:27 EST Обновлено 1 Февраля 2024 в 07:54 EST

В переплетенных волокнах

Всю зиму смотря на березу

Я сквозь узоры на окнах

Все думал и строил прогнозы

Расстает со льдом пандемия?

Исчезнут ли страхи, виденья?

И чья же драматургия

Подарит бальзам исцеленья?

Всем нам, на Земле нашей бренной,

Забывшим страданья и слезы,

От жадности патогенной…

Склонила кроны береза

Склонила в неверии к людям

Под снегом тяжёлым злорадства

Мы глухи ко всем кого судим,

Всупивши на путь святотатства

Стоявшая гордо в торнадо

Ей молнии, гром -не помеха

Она понимала, что надо

Спасти на земле человека!

Пора ведь и нам в дикой гонке

За властью любою ценой

Подальше уйти от воронки,

Вернуть доброту и покой

Расстаяли льдины и слезы,

Весны пробивается свет

На кроне любимой березы

Надежды забрезжил рассвет…

02.22.2022.