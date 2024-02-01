МOЯ БЕРЕЗА
Опубликовано 1 Февраля 2024 в 06:27 EST
Обновлено 1 Февраля 2024 в 07:54 EST
Под снегом тяжёлым злорадства
Мы глухи ко всем кого судим,
Всупивши на путь святотатства.
В переплетенных волокнах
Всю зиму смотря на березу
Я сквозь узоры на окнах
Все думал и строил прогнозы
Расстает со льдом пандемия?
Исчезнут ли страхи, виденья?
И чья же драматургия
Подарит бальзам исцеленья?
Всем нам, на Земле нашей бренной,
Забывшим страданья и слезы,
От жадности патогенной…
Склонила кроны береза
Склонила в неверии к людям
Под снегом тяжёлым злорадства
Мы глухи ко всем кого судим,
Всупивши на путь святотатства
Стоявшая гордо в торнадо
Ей молнии, гром -не помеха
Она понимала, что надо
Спасти на земле человека!
Пора ведь и нам в дикой гонке
За властью любою ценой
Подальше уйти от воронки,
Вернуть доброту и покой
Расстаяли льдины и слезы,
Весны пробивается свет
На кроне любимой березы
Надежды забрезжил рассвет…
02.22.2022.
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