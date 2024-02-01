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Бостонский Кругозор СТРОФЫ

СТИХИ-2024

Опубликовано 1 Февраля 2024 в 06:27 EST
Обновлено 1 Февраля 2024 в 07:53 EST

Валерий Румянцев
Валерий Румянцев
Тебя на вожделенный автобан
Гигантской барахолкой заманили.
И ты попала в рыночный обман
И гоночный угар автомобилей.
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Россия, Русь! Куда несёшься ты?
В какие неизведанные дали?
Как ты позволила столкнуть себя с тропы,
Которую в семнадцатом избрали?

Тебя на вожделенный автобан
Гигантской барахолкой заманили.
И ты попала в рыночный обман
И гоночный угар автомобилей.

А с запада всё ширится поток
Бесчинства, лжи, гламура и разврата
Сквозь Украину дальше на восток,
Восход пытаясь заменить закатом.

Россия, Русь! Коль сходит мир с ума,
То для чего же на него равняться?
Да, всё наглее власть берёт дурман
И людям всё трудней сопротивляться.

Но только всё же есть один нюанс:
Загадка, что в душе российской скрыта.
А значит есть и на спасенье шанс,
Пока душа России не убита.

                      ***               

Солнце вновь уходит в тучи,
Что-то там найти пытаясь.
Может, потеряло лучик,
Среди туч с утра болтаясь.
 
Может быть, смотреть не хочет
Больше на земные склоки
И за тучами грохочет,
Испуская молний токи.

Дождь скорей прошел бы что ли -
Ожиданье тянет жилы.
Мы на воле как в неволе
Бесполезно тратим силы.

Жизнь без смысла и без цели.
Дней бегущих вереница.
То ли это в самом деле,
То ли это нам лишь снится.

Если сон – пора проснуться.
Если явь – пора за дело.
Улыбнуться, подтянуться,
Чтобы вновь душа запела.

Чтоб на жизненные кручи
Мы взбирались, как и прежде.
Чтобы солнце и сквозь тучи
Согревало мир надеждой.

Чтоб, прорвав ошибок цепи,
Разум в целях разобрался.
И мостов сожжённых пепел
Позади как сон остался.

                  ***

В хитросплетенье загогулин
Забиты памяти столбы.
Летит вопрос: «А где бабуля?»
Дежурной репликой судьбы.

А меж столбами мыслештампы
Для рассуждений обо всём:
О НАТО, Украине, Трампе,
О том, куда же мы идём.

На всё готовые ответы,
Только меняется набор.
И марлезонскому балету
Конца не видно до сих пор.

Ах, память! – благо и проклятье,
К познанью мира хрупкий ключ, -
Когда бы мог тебя унять я,
Но ты как молния меж туч.

Сверкнёшь ударом резким в душу
И, громом разум приглуша,
Начнёшь небрежно планы рушить.
Неумолимо, не спеша.

Ах, разум! Сколько раз ты бился
В судьбой построенный забор!
И вокруг истины крутился,
Не видя истины в упор.

И что мешало видеть? Чувства?
Да, чувств нахлынувших поток
Ломал плоды раздумий с хрустом,
Поскольку их принять не мог.

А мысль, на искры разлетаясь,
Не озаряет, а слепит.
И дьявол, чувствами играя,
Подсунуть глупость норовит.

В хитросплетенье загогулин
Проложен жизни лабиринт.
И нам сквозь паутину дури
В нём предстоит за спринтом спринт.

                   ***

Падает снег, словно падают дни
В виде минут-снежинок.
Время струящимся водам сродни,
Жизни - флотилии льдинок.

Льдинки узорные гроздья плетут.
В них оживает время.
И карусель быстротечных минут
Мчится в кругу сомнений.

Кружатся жизни, сжимая штурвал,
С курса свернуть не вправе.
Только куда флот ведёт адмирал
Вряд ли хоть кто-нибудь знает.

Падает снег, заметая года
И охлаждая разум.
Освобождает память вода
От милых сердцу сказок.

В памяти лишь цепи утрат –
Жизненный путь меж ними.
Цепи качаются, цепи звенят
Вслед за мечтами людскими.

Ветер мечты жизнь толкает вперёд:
Там, впереди, светлее.
Сердце давно рвётся в полёт –
Только взлететь не смеет.

Падает снег, жизнью новой маня,
В сердце зовёт надежду.
Может, снежинки грядущего дня
Будут добрее чем прежде.

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