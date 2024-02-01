СТИХИ-2024

Тебя на вожделенный автобан Гигантской барахолкой заманили. И ты попала в рыночный обман И гоночный угар автомобилей.

Россия, Русь! Куда несёшься ты?

В какие неизведанные дали?

Как ты позволила столкнуть себя с тропы,

Которую в семнадцатом избрали?

Тебя на вожделенный автобан

Гигантской барахолкой заманили.

И ты попала в рыночный обман

И гоночный угар автомобилей.

А с запада всё ширится поток

Бесчинства, лжи, гламура и разврата

Сквозь Украину дальше на восток,

Восход пытаясь заменить закатом.

Россия, Русь! Коль сходит мир с ума,

То для чего же на него равняться?

Да, всё наглее власть берёт дурман

И людям всё трудней сопротивляться.

Но только всё же есть один нюанс:

Загадка, что в душе российской скрыта.

А значит есть и на спасенье шанс,

Пока душа России не убита.

***

Солнце вновь уходит в тучи,

Что-то там найти пытаясь.

Может, потеряло лучик,

Среди туч с утра болтаясь.



Может быть, смотреть не хочет

Больше на земные склоки

И за тучами грохочет,

Испуская молний токи.

Дождь скорей прошел бы что ли -

Ожиданье тянет жилы.

Мы на воле как в неволе

Бесполезно тратим силы.

Жизнь без смысла и без цели.

Дней бегущих вереница.

То ли это в самом деле,

То ли это нам лишь снится.

Если сон – пора проснуться.

Если явь – пора за дело.

Улыбнуться, подтянуться,

Чтобы вновь душа запела.

Чтоб на жизненные кручи

Мы взбирались, как и прежде.

Чтобы солнце и сквозь тучи

Согревало мир надеждой.

Чтоб, прорвав ошибок цепи,

Разум в целях разобрался.

И мостов сожжённых пепел

Позади как сон остался.

***

В хитросплетенье загогулин

Забиты памяти столбы.

Летит вопрос: «А где бабуля?»

Дежурной репликой судьбы.

А меж столбами мыслештампы

Для рассуждений обо всём:

О НАТО, Украине, Трампе,

О том, куда же мы идём.

На всё готовые ответы,

Только меняется набор.

И марлезонскому балету

Конца не видно до сих пор.

Ах, память! – благо и проклятье,

К познанью мира хрупкий ключ, -

Когда бы мог тебя унять я,

Но ты как молния меж туч.

Сверкнёшь ударом резким в душу

И, громом разум приглуша,

Начнёшь небрежно планы рушить.

Неумолимо, не спеша.

Ах, разум! Сколько раз ты бился

В судьбой построенный забор!

И вокруг истины крутился,

Не видя истины в упор.

И что мешало видеть? Чувства?

Да, чувств нахлынувших поток

Ломал плоды раздумий с хрустом,

Поскольку их принять не мог.

А мысль, на искры разлетаясь,

Не озаряет, а слепит.

И дьявол, чувствами играя,

Подсунуть глупость норовит.

В хитросплетенье загогулин

Проложен жизни лабиринт.

И нам сквозь паутину дури

В нём предстоит за спринтом спринт.

***

Падает снег, словно падают дни

В виде минут-снежинок.

Время струящимся водам сродни,

Жизни - флотилии льдинок.

Льдинки узорные гроздья плетут.

В них оживает время.

И карусель быстротечных минут

Мчится в кругу сомнений.

Кружатся жизни, сжимая штурвал,

С курса свернуть не вправе.

Только куда флот ведёт адмирал

Вряд ли хоть кто-нибудь знает.

Падает снег, заметая года

И охлаждая разум.

Освобождает память вода

От милых сердцу сказок.

В памяти лишь цепи утрат –

Жизненный путь меж ними.

Цепи качаются, цепи звенят

Вслед за мечтами людскими.

Ветер мечты жизнь толкает вперёд:

Там, впереди, светлее.

Сердце давно рвётся в полёт –

Только взлететь не смеет.

Падает снег, жизнью новой маня,

В сердце зовёт надежду.

Может, снежинки грядущего дня

Будут добрее чем прежде.