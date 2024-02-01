Ходит по морю живому, своему родному дому, чудо-юдо рыба-кит, до неба фонтан кипит. Ходит рыба, нас глотает, устали себе не знает плавать – сущий Божий страх на семи больших водах.

1

Б-г

Иди, пророк мой Иона,

в Ниневию, ей скажи:

«Мера греха превышена,

милосердия рубежи

пройдены. Силы гнева

ждут не дождутся знака,

чтобы всей серой с неба!

А не хуже было Содому,

Гоморре в их злые дни –

Ниневия вся готова

к пламени, ангел мщенья

держит свой меч подъятым,

одна ещё есть надежда –

что мой пророк Иона

успеет сердца исправить!»

2

Идёт Господь,

идёт карать,

и кровь и плоть

идёт снедать.

Ниневии

в огне сгореть,

во гневе и

всей силе смерть!

3

Далее следует перечисление кар –

весь разнообразный египетский список,

да ещё с многочисленными дополнениями,

так чтоб стало совсем уже стыдно за Б-га,

придумавшего такое.

4

И мор и глад

придут с Тобой!

И зверь и гад –

рвать род людской!

И город, и

его народ –

пади, пади

в наставший год!

5

Иона

Не пойду я к людям, чего скажу им?

Тот же всё бред – жвачка греха и кары,

да не та эпоха, давно забыли,

кто тут Всевышний.

Я и сам не верю в такие шашни

с небом. Кто вещает мне, сумасшедший,

о земле не нашей, где этот город,

мне неизвестный?

За дела чужие я не ответчик,

собственных грехов мне того, по горло!

Находи другого, кто, плут, задаром

станет пророчить.

Ну а я уеду, делам торговым

я предамся, бедный, никто не вспомнит,

встретив меня: был молодой Иона

Божьим пророком.

Покраснею мордой, раздамся телом,

станет голос грубым, душа довольной.

Вместо слов, какими терзал я небо, –

римские цифры.

6

А сказать-то по правде:

Пусть сгинет Ниневия, много

наделала, сука, чего!

Забыла, паскуда, про Б-га,

про всё милосердье его…

Вошла в инославный обычай,

поставила храмы свои,

где боги труда и добычи,

где боги войны и любви.

Богата, и ценит красивых,

и щедростью бурной смогла

зазвать мудрецов молчаливых,

и всяких святых привлекла.

Купила бы даже пророков,

да только они не нужны

ни для исчисления сроков,

ни для покаянья страны.

7

Пророк приходит на берег моря,

ищет корабль себе подходящий –

простую рыбачью шхуну.

Да хоть куда угодно,

лишь бы уплыть отсюда,

Б-г пусть ищет другого

поверенного – смелее,

наглее, пусть тот считает

праведников в Ниневии:

хватит ли для пощады,

для милосердья Божьего.

Пророк же считает монеты:

хватит ли нищей меди

увильнуть от великой доли.

Знал бы – копил на чёрный

день себе мзду. Но на море

праведников, при вервии,

уважают, везут задаром.

Так простодушное благочестие

спасает Твоего пророка.

8

И поплыли. В море синем

хорошо и далеко.

Жребий если мы и вынем –

утопить его легко.

Б-г еврейский – бог пустыни,

бесконечного песка,

мы ж иною бездной двинем.

А не сгинули пока.

***

Иона

Не увидит, не заметит

и подручников себе

новых там Господь отметит –

за просторами зыбей.

Я ж никто, я в этом мире

позаброшен, позабыт,

и любого взгляда шире

море – Б-г не уследит.

9

Зря дума-ешь,

что не сыскать, –

пророка плешь

давай сверкать!

Наводит взор

сквозь груды туч –

как бы в упор

на темя луч!

10

И гневается Б-г, и море

вскипает, мечется, темнеет,

и на смешавшемся просторе

кораблик скрыться не умеет.

Что ж, смерть так смерть! И, разбирая

нас ещё меньше, чем на суше, –

неправых, правых, – власть благая

великий гнев до дна обрушит.

11

Он спит. Ему такое что-то снится

спокойное… А внешний скрежет, грохот –

зачем они? – Он спит, как будто долг

его исполнен.

Но кого Господь

не в силах пробудить, так растолкают

свои же.

И он сразу понимает,

зачем вся эта буря. Хуже то,

что моряки ведь тоже понимают.

12

Добрые люди,

бесхитростные моряки

знают верные способы

плыть и не утонуть,

рыбачить и не пойти на дно.

Добрые люди,

бесхитростные моряки

все, как один, найдут

погибель себе в пучине,

но не сегодня день им!

13

Добрые люди выкидывают Иону за борт.

Хор

За руки взять,

за ноги взять –

и ну качать,

и ну бросать.

Пущай плывёт,

где ветр ревёт,

дощечка – плот

и парус – вот!

14

Иона

Я выброшен в море, недолго мне плыть,

но хватит – пророчества напрочь забыть

и честною тяжестью кануть на дно,

лежать камень камнем, не как суждено.

Не худшая участь – вот так умереть:

к позорной планиде своей не успеть,

как не было вовсе Ионы, – а ей,

Ниневии, так даже проще, честней.



15

Ходит по морю живому,

своему родному дому,

чудо-юдо рыба-кит,

до неба фонтан кипит.

Ходит рыба, нас глотает,

устали себе не знает

плавать – сущий Божий страх

на семи больших водах.

***

Ты попал киту во чрево,

смотришь вправо, смотришь влево:

тьма вокруг, всё та же тьма,

как в ней не сойти с ума!

Время тянется – три дня,

время тянется, кляня

затемненье, промедленье,

по волнам своё движенье.

***

В нужный час нас изблевали,

в нужном месте воли дали.

Был во тьме, так вон пойди;

знамо дело, впереди

новое Господне лето,

буйство красок, пропасть света.

Пляшут люди, только ждут,

что им правду донесут.

16

Он видит берег. А уже не важно

какой. Но даже малых нет сомнений:

в Ниневии он не был никогда,

так вот она.

И всё, что говорит,

отхаркиваясь, всяко лыко в строку.

17

Иона

Господи, дай промолчать,

уста мне замкни,

чтобы Твоя печать –

да на все мои дни.

А подначивает чего,

так это, вестимо, Враг! –

Ради потехи Его

я пророчу, убог и наг.

18

Но начинает получаться,

как будто правда в жалком слове!

И значит, можно не стесняться

всей откровенности – уловим

толпу, и пусть влекут тенёта

её от смерти к лучшей доле.

А Б-г спасает только Лота,

Б-г ставит столб чистейшей соли.

19

Хор

СТРОФА

Попостились – отпустило,

что ж такое с нами было,

подступало? – Явный знак,

а теперь понять – никак.

Страх? А больше нет и страха

в судорожной горсти праха…

Верная была стезя,

да теперь по ней нельзя.

АНТИСТРОФА

Как-то дальше жить мы будем?

Задолжали добрым людям,

понапутали узлов,

понаделали делов,

думали, что нет на свете

дальше сроков: в этом лете

рассчитается сполна

полной гибелью страна.

20

Б-г не пришёл

казнить, карать!

Был грех тяжол,

а стал под стать

пустым словам –

пророчеству!

Простилось нам,

как наяву.

21

Пророки не желают пророчить,

города не хотят быть спасёнными,

но Б-г принуждает!

***

Дай Ты нам жить собственною судьбою –

как заслужили, сгинуть,

не мучай больше

долготерпением своим, Господи!

***

Нужны для каких-то Его

дальнозорких планов.

И некуда деться, нельзя погибнуть.

22

Иона видит – по его словам

случилось всё. Так вот какая власть

ему дана. И не предполагал…

Саму сбить с толку, с глузду справедливость.

23

Иона

А другие-то пророки

судят строго, знают сроки;

как начнут, так – мать моя! –

нет ни сладу, ни житья:

сходят ангелы Господни,

зрятся виды Преисподней,

был Содом – и нет его,

место пусто. Для того

ль я пророчил, разнесчастный,

над их гибелью невластный,

чтоб от Божьего суда

увильнули навсегда?

24

И как бы оправдываясь:

Б-г

Жалко, жалко, пророк Иона,

жалко мне правых и неправых,

на милосердие нет закона!

Какое дело мне до твоей славы?

И дерево жалко, когда засохло,

и камень жалко, когда разрушен,

а грешника пожалеть чем плохо?

Только мой пророк неистов и простодушен.