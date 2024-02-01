Старая танцплощадка (60-е)
Опубликовано 1 Февраля 2024 в 06:27 EST
Обновлено 1 Февраля 2024 в 07:49 EST
Прижавшись и входя во вкус.
Кто поднимал повыше планку:
Подыскивал шикарный бюст!
Упавших сумерек теченье
Прохладой наполняло грудь.
И город жаждал развлечений,
Рутину затхлости стряхнуть.
В свой выходной куда деваться?
Лишь бы не дома - скука съест.
Сходилась молодость на танцы,
На "пятачок". Играл оркестр.
Ходили разные... охота
Шла на знакомства, был резон.
Рабочий и студент... босота:
Свой каждый представлял район.
Как на заигранной пластинке,
Гудел собравшийся народ.
Кто демонстрировал новинку,
Для "форса", из журнала мод.
Кто одинок был, шёл на встречу -
Себе кого-то подыскать.
Кто - чтоб "убить" свободный вечер.
А кто - себя чтоб показать.
Кто приходил, всегда рискуя,
Отказ заполучить в кредит.
Она:"Сегодня не танцую!"
Он:"Лучше дома посиди!"
Брезгливо надувала губки:
Мол, нечего с тобой иметь...
А он к другой, свободной юбке,
Спешил не опоздать, успеть.
Кто, словно чем-то огорошен,
Не мог связать и пару слов.
Историй жаждут все партнёрши,
Партнёр же не всегда готов.
И, бессловесный, замыкался
Молчаньем каменной стены.
Кто в красноречьи изощрялся:
В почёте были болтуны.
Без меры поболтать охотник,
Его водой хоть не пои...
Другой - противник, не сторонник
Пустой, ненужной, трепотни.
Себя выматывать впустую?
И для кого? Большая честь!
Пусть принимают вхолостую,
Без фокусов, таким как есть.
Кто вёл партнёршу в ритме танго,
Прижавшись и входя во вкус.
Кто поднимал повыше планку:
Подыскивал шикарный бюст!
А кто "набравшись" мимоходом,
"По поводу", не шёл, а плыл,
Совсем забыв про цель прихода,
Ходил, "осваивал углы".
И, спотыкаясь, отдышавшись,
Собравшись из последних сил,
Он к первой, под руку попавшей,
Невинной жертве подходил.
Осоловелыми глазами
Водил, пытаясь не поплыть:
"В-вас м-можной, в-вы я в-вижу с-сами,
На т-таннец б-белый приг-гласить?"
Дружинники могли в шумихе,
У любопытных на глазах,
"Наделать шороху", на выход
Вести прозападных стиляг.
... Прощальный марш. Закончен вечер.
Толпой шумящей все идут.
Кто не успел назначить встречу,
Ловил зазнобу на ходу...
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