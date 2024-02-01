Старая танцплощадка (60-е)

Кто вёл партнёршу в ритме танго, Прижавшись и входя во вкус. Кто поднимал повыше планку: Подыскивал шикарный бюст!

Опубликовано 1 Февраля 2024 в 06:27 EST Обновлено 1 Февраля 2024 в 07:49 EST

Упавших сумерек теченье

Прохладой наполняло грудь.

И город жаждал развлечений,

Рутину затхлости стряхнуть.

В свой выходной куда деваться?

Лишь бы не дома - скука съест.

Сходилась молодость на танцы,

На "пятачок". Играл оркестр.

Ходили разные... охота

Шла на знакомства, был резон.

Рабочий и студент... босота:

Свой каждый представлял район.

Как на заигранной пластинке,

Гудел собравшийся народ.

Кто демонстрировал новинку,

Для "форса", из журнала мод.

Кто одинок был, шёл на встречу -

Себе кого-то подыскать.

Кто - чтоб "убить" свободный вечер.

А кто - себя чтоб показать.

Кто приходил, всегда рискуя,

Отказ заполучить в кредит.

Она:"Сегодня не танцую!"

Он:"Лучше дома посиди!"

Брезгливо надувала губки:

Мол, нечего с тобой иметь...

А он к другой, свободной юбке,

Спешил не опоздать, успеть.

Кто, словно чем-то огорошен,

Не мог связать и пару слов.

Историй жаждут все партнёрши,

Партнёр же не всегда готов.

И, бессловесный, замыкался

Молчаньем каменной стены.

Кто в красноречьи изощрялся:

В почёте были болтуны.

Без меры поболтать охотник,

Его водой хоть не пои...

Другой - противник, не сторонник

Пустой, ненужной, трепотни.

Себя выматывать впустую?

И для кого? Большая честь!

Пусть принимают вхолостую,

Без фокусов, таким как есть.

Кто вёл партнёршу в ритме танго,

Прижавшись и входя во вкус.

Кто поднимал повыше планку:

Подыскивал шикарный бюст!

А кто "набравшись" мимоходом,

"По поводу", не шёл, а плыл,

Совсем забыв про цель прихода,

Ходил, "осваивал углы".

И, спотыкаясь, отдышавшись,

Собравшись из последних сил,

Он к первой, под руку попавшей,

Невинной жертве подходил.

Осоловелыми глазами

Водил, пытаясь не поплыть:

"В-вас м-можной, в-вы я в-вижу с-сами,

На т-таннец б-белый приг-гласить?"

Дружинники могли в шумихе,

У любопытных на глазах,

"Наделать шороху", на выход

Вести прозападных стиляг.

... Прощальный марш. Закончен вечер.

Толпой шумящей все идут.

Кто не успел назначить встречу,

Ловил зазнобу на ходу...