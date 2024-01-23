"Говорят…"
Опубликовано 23 Января 2024 в 06:27 EST
Обновлено 23 Января 2024 в 07:24 EST
говорит, ей душу греет,
если узнаёт она
в знаменитостях – евреев.
Есть соседка у меня,
говорит, ей душу греет,
если узнаёт она
в знаменитостях – евреев.
И страстям её поверив,
и поняв её резоны,
признаю, что и в евреях
есть достойные персоны…
Но… в семье не без урода
и, морали все презрев,
жил на свете и Ягода,
Каганович и Азеф…
А теперь вредит по-свойски
украинцам Коломойский…
Доставляют много горечи
Гройсманы и Рабиновичи…
Всех объехал на хромой козе
хитрый кавээнщик Зе…
У них не вызвало тревоги,
что в Киеве, у синагоги,
не скрываясь, в полный рост,
кабаре есть – «ХОЛОКОСТ»…
А еще хватает дури
прямо у родного дома
ставить памятник Петлюре –
идеологу погрома…
Неужто кому-то теплее,
что у власти – такие евреи?..
То есть кроме шахматистов,
знаменитых скрипачей,
мы видали аферистов,
подлецов и трепачей…
Словом, ох, не без уродца
и средь нашего народца…
Лучшая из всех соседей
и, уж точно, всех шустрей,
мне восторженно: «Медведев,
тоже, говорят, – еврей!»…
Обалдел от этой жути:
слава богу, хоть не Путин…
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