Есть соседка у меня, говорит, ей душу греет, если узнаёт она в знаменитостях – евреев.

Опубликовано 23 Января 2024 в 06:27 EST Обновлено 23 Января 2024 в 07:24 EST

Есть соседка у меня,

говорит, ей душу греет,

если узнаёт она

в знаменитостях – евреев.

И страстям её поверив,

и поняв её резоны,

признаю, что и в евреях

есть достойные персоны…

Но… в семье не без урода

и, морали все презрев,

жил на свете и Ягода,

Каганович и Азеф…

А теперь вредит по-свойски

украинцам Коломойский…

Доставляют много горечи

Гройсманы и Рабиновичи…

Всех объехал на хромой козе

хитрый кавээнщик Зе…

У них не вызвало тревоги,

что в Киеве, у синагоги,

не скрываясь, в полный рост,

кабаре есть – «ХОЛОКОСТ»…

А еще хватает дури

прямо у родного дома

ставить памятник Петлюре –

идеологу погрома…

Неужто кому-то теплее,

что у власти – такие евреи?..

То есть кроме шахматистов,

знаменитых скрипачей,

мы видали аферистов,

подлецов и трепачей…

Словом, ох, не без уродца

и средь нашего народца…

Лучшая из всех соседей

и, уж точно, всех шустрей,

мне восторженно: «Медведев,

тоже, говорят, – еврей!»…

Обалдел от этой жути:

слава богу, хоть не Путин…

Не пропустите вторую серию «Володька - не Голобородько» Галерея «Весёлых Картинок» Григория Крошина в февральском номере «Кругозора»!