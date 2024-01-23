Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить... Эвелин Беатрис Холл

независимый интернет-журнал

 Держись заглавья Кругозор!.. Наум Коржавин
x
Бостонский Кругозор Юмор и сатира

"Говорят…"

Опубликовано 23 Января 2024 в 06:27 EST
Обновлено 23 Января 2024 в 07:24 EST

Григорий КРОШИН
Григорий КРОШИН
Есть соседка у меня,
говорит, ей душу греет,
если узнаёт она
в знаменитостях – евреев.
Копировать ссылку Отправить в email
Гостевой доступ access Подписаться

Есть соседка у меня,
говорит, ей душу греет,
если узнаёт она
в знаменитостях – евреев.

И страстям её поверив,
и поняв её резоны,
признаю, что и в евреях
есть достойные персоны…

Но… в семье не без урода
и, морали все презрев,
жил на свете и Ягода,
Каганович и Азеф…

А теперь вредит по-свойски
украинцам Коломойский…
Доставляют много горечи
Гройсманы и Рабиновичи…

Всех объехал на хромой козе
хитрый кавээнщик Зе…

У них не вызвало тревоги,
что в Киеве, у синагоги,
не скрываясь, в полный рост,
кабаре есть – «ХОЛОКОСТ»…

А еще хватает дури
прямо у родного дома
ставить памятник Петлюре –
идеологу погрома…

Неужто кому-то теплее,
что у власти – такие евреи?..

То есть кроме шахматистов,
знаменитых скрипачей,
мы видали аферистов,
подлецов и трепачей…
Словом, ох, не без уродца
и средь нашего народца…
Лучшая из всех соседей
и, уж точно, всех шустрей,
мне восторженно: «Медведев,
тоже, говорят, – еврей!»…

Обалдел от этой жути:
слава богу, хоть не Путин…

 

Не пропустите вторую серию «Володька - не Голобородько» Галерея «Весёлых Картинок» Григория Крошина в февральском номере «Кругозора»!

Не пропусти интересные статьи, подпишись!
facebook Кругозор в Facebook   telegram Кругозор в Telegram   vk Кругозор в VK

ОСТРЫЙ УГОЛ

О патриотизме, национальной гордости и национализме
О патриотизме, национальной гордости и национализме

Я далек от намерения наклеивать обидные ярлыки своим оппонентам, я просто против фальсификации истории, что совершенно не означает проявление патриотизма.

Эдуард Малинский январь 2024

РЕЗОНАНС

Девять экзистенциальных топ-вопросов текущей эпохи и попытки найти ответы
Девять экзистенциальных топ-вопросов текущей эпохи и попытки найти ответы

Какие варианты развития событий (окончания войны России с Украиной) вы видите в обозримом будущем?

На сколько частей распадется РФ в случае победы Запада над «святой русью»?

Чем украинец отличается от турка и почему?

Война Израиля с ХАМАСом – это локальный конфликт или уже часть новой, Третьей мировой войны? Чем может закончится эта война?

Виталий Цебрий январь 2024

СТРАНСТВИЯ

Знакомство с Семиградьем
Знакомство с Семиградьем

Помните сказку о музыканте, который избавил немецкий город Гаммельн от нашествия крыс? А после того, как жадные бюргеры не оплатили услугу, увел из города всех детей? На здании городской ратуши Гаммельна якобы есть надпись: «Лета 1248-го чародей-крысолов выманил из города звуками своей флейты 130 детей и все они погибли в недрах земли».

Андрей Мазур январь 2024

МИР ЖИВОТНЫХ

Идеальный охотник
Идеальный охотник

Сосуществование людей и волков никогда не было (и пока мы существуем на одной планете - не будет) мирным. Тем не менее, соперничество не мешало человеку относиться к волку больше с уважением, чем с ненавистью. Знакомство с волком у человека начиналось с колыбельной о Сереньком Волчке.

Андрей Мазур январь 2024

ЗДОРОВЬЕ

Вокруг вас в доме и даже вне его: какую опасность таит бытовая техника, которая окружает вас повсюду
Вокруг вас в доме и даже вне его: какую опасность таит бытовая техника, которая окружает вас повсюду

Разговоры об облучениях бытовой техники в массах начались ещё со времен появления микроволновки – те самые волны многих заставили напрячься и отказаться от удобства. Позже список «опасных и удобных» дополнили любые телефоны, работающие без проводов. Но если оглянуться дома после прочтения статьи – окажется, что не только смартфон из-за «излучений» может таить в себе опасность, но и вполне реальная опасность окружает вас на каждом этапе жизни… в цивилизации.

Алина Евич январь 2024

Держись заглавья Кругозор!.. Наум Коржавин

 
facebook     twitter     youtube     telegram     rss
©Copyright «Бостонский Кругозор»

Копирование публикаций в интернете приветствуется, но при наличии гиперссылки на www.bostonkrugozor.com и гиперссылки на страницу заимствуемой публикации.
При репродуцировании в печатных изданиях - при непременном указании: "Бостонский Кругозор".
Коммерческое использование возможно только после согласования с редакцией.

Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с мнением редакции. Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель.

x

Исчерпан лимит гостевого доступа:(

Бесплатная подписка

Но для Вас есть подарок!

Получите бесплатный доступ к публикациям на сайте!

Оформите бесплатную подписку за 2 мин.

Бесплатная подписка

Уже зарегистрированы? Вход

или

Войдите через Facebook

Исчерпан лимит доступа:(

Премиум подписка

Улучшите Вашу подписку!

Получите безлимитный доступ к публикациям на сайте!

Оформите премиум-подписку всего за $12/год

Премиум подписка