"Палата номер 6"
Опубликовано 23 Января 2024 в 06:27 EST
Обновлено 23 Января 2024 в 07:18 EST
ясно всем
маразм крепчал...
Слух прошёл, что члены Рады
чтоб хоть чем себя занять,
сплошь единогласно рады
пере-ВСЁ-именовать.
Глава СНБО Данилов в целях искоренения всего русского внёс в Верховную Раду проект Закона о переименовании Севастополя в "Объект номер 6"...
Здесь в начале всех начал
ясно всем: маразм крепчал...
Слух прошёл, что члены Рады
чтоб хоть чем себя занять,
сплошь единогласно рады
пере- ВСЁ -именовать.
Коль провалы неминуемы,
логика в Законе есть:
СНБО переименуем мы
вмиг в... "Палату номер 6".
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