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Бостонский Кругозор Юмор и Сатира

"Палата номер 6"

Опубликовано 23 Января 2024 в 06:27 EST
Обновлено 23 Января 2024 в 07:18 EST

Григорий КРОШИН
Григорий КРОШИН
Здесь в начале всех начал
ясно всем
маразм крепчал...
Слух прошёл, что члены Рады
чтоб хоть чем себя занять,
сплошь единогласно рады
пере-ВСЁ-именовать.
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Глава СНБО Данилов в целях искоренения всего русского внёс в Верховную Раду проект Закона о переименовании Севастополя в "Объект номер 6"...

Здесь в начале всех начал
ясно всем: маразм крепчал...
Слух прошёл, что члены Рады 
чтоб хоть чем себя занять,
сплошь единогласно рады
пере- ВСЁ -именовать.
Коль провалы неминуемы,
логика в Законе есть:
СНБО переименуем мы
вмиг  в... "Палату номер 6".

 

Не пропустите вторую серию «Володька - не Голобородько» из галереи «Весёлых Картинок» Григория Крошина в февральском номере «Кругозора»!

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