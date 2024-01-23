"Палата номер 6"

Здесь в начале всех начал ясно всем маразм крепчал... Слух прошёл, что члены Рады чтоб хоть чем себя занять, сплошь единогласно рады пере-ВСЁ-именовать.



Глава СНБО Данилов в целях искоренения всего русского внёс в Верховную Раду проект Закона о переименовании Севастополя в "Объект номер 6"...

Здесь в начале всех начал

ясно всем: маразм крепчал...

Слух прошёл, что члены Рады

чтоб хоть чем себя занять,

сплошь единогласно рады

пере- ВСЁ -именовать.

Коль провалы неминуемы,

логика в Законе есть:

СНБО переименуем мы

вмиг в... "Палату номер 6".

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