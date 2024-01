Мифы, легенды и курьёзы Сталинской эпохи (часть девятая - заключительная)

Мифы, легенды и курьёзы Сталинской эпохи (часть восьмая)

И.В. Сталин: «Надо быть очень смелым человеком, чтобы быть трусом в Красной армии»

Увы, в наше время почти невозможно проверить, действительно ли И.В. Сталин произносил те или иные «крылатые» фразы или уже народная молва и отечественный «фольклор» приписывают «гению всех времён» многие мудрые или ироничные выказывания. А воспринимая слова Сталина в исторической перспективе или через призму всего того, что происходило в стране во второй четверти ХХ века, чуть ли не любое «слово вождя» приобретает дополнительные оттенки смысла. Причём, приобретает всегда и безо всяких исключений...



Одна из знаменитых сталинских фраз (или фраз приписываемых «отцу народов») якобы появилась едва ли не в самый тяжелый для Советского Союза период Великой Отечественной войны — летом 1942 года. Красная Армия отступала с тяжёлыми боями, до Сталинградского перелома в войне было ещё очень далеко и никто в тот момент не мог поручиться, что молодое советское государство устоит под натиском войск Третьего Рейха...

Соответственно, Советское командование в то время использовало любую возможность, чтобы переломить ход в войне, не гнушаясь — в прямом смысле — никакими средствами...



28 июля 1942 года был подписан и сразу же вступил в силу знаменитый Приказ № 227, который часто неофициально назывался «Ни шагу назад» и который фактически положил начало формированию штрафных частей в рамках Красной армии из тех солдат и офицеров, которые в чём-то провинились или «оступились» по мнению своего командования.

Основной целью пресловутого Приказа было ликвидировать в армии пораженческие настроения, а также повысить уровень дисциплины, как у солдатского, так и у командного состава.

В начале Приказа, в виде преамбулы И.В. Сталин, который и подписал данный приказ, как Верховный Главнокомандующий, опровергал бытующую в то время точку зрения, что отступать можно едва ли не бесконечно, изматывая тем самым врага, поскольку «страна у нас большая», а у противника просто не хватит сил и ресурсов, чтобы захватить её полностью, тем более, долго удерживать оккупированные территории. После чего, Сталин ссылался на «заграничный опыт» (как сказали бы в наше «вечно нелёгкое время»). Дело в том, что Советское командование было не первым, кто начал пользоваться подобными драконовскими мерами: ещё в декабре 1941-го года верховный главнокомандующий вооруженными силами Германии Адольф Гитлер выпустил очень похожий приказ, по которому в немецкой армии формировались штрафные части из провинившихся в чём-то солдат вермахта.

В основном и принципиальном блоке Приказа № 227, И.В. Сталин требовал наведения в войсках «строжайшего порядка и железной дисциплины». Также в Приказе обязательным требованием было снимать с должностей и судить командиров буквально любого ранга, которые допустили отступление с позиций вверенных им частей без приказа руководства. Фактически же для любого военнослужащего вводилось единое незыблемое требование: «ни шагу назад без приказа командования». Любых паникёров и тех, кого могли посчитать трусом предписывалось уничтожать на месте.

Изначально предполагалось, что в пределах каждого отдельно взятого фронта будет сформировано от одного до трёх штрафных батальонов, численностью до 800 человек в каждом. В рамках каждой армии предлагалось создать до 10 штрафных рот с численным составом от 150 до 200 бойцов в каждой роте. Отдельно же из армейских частей предлагалось создать до 5 заградительных отрядов до 200 человек в каждом, которые должны были контролировать, чтобы штрафные части не покидали установленные позиции без приказа. Командованию фронтов вменялось в обязательном порядке «ликвидировать отступательные настроения в войсках». Более того, снимать с должностей и постов и направлять непосредственно в Ставку Верховного Главнокомандования для дальнейшего разбирательства и возможного военного трибунала всех командиров, которые допустили отступление с занятых позиций без приказа. И, хотя, меры принятые по формированию штрафных подразделений, как считалось даже в советское время, не смогли полностью остановить отступление РККА, но всё же они позволили преодолеть панические настроения в войсках, как и панический характер отхода с позиций.

Иными словами, хотя, Приказ №227 и сыграл свою роль в наведении жесточайшей дисциплины в войсках, но имел и отрицательные последствия, так как откровенно (пусть и скрыто) саботировался многими командирами Красной армии, так как выделение большого количества военнослужащих для заградительных отрядов из числа армейского состава приводило к ослаблению тех подразделений, которые действовали непосредственно на передовой (ибо создавались заградительные части не только из заградотрядов НКВД, которые уже существовали к тому времени и активно использовались, но и дополнительно непосредственно из армейского состава).

Как свидетельствует официальная открытая статистика того времени, за время войны почти миллион человек личного состава Красной армии за те или иные проступки или преступления получили приговоры судов и отправились в места заключения. Непосредственно же через штрафные роты и батальоны Красной армии с сентября 1942 года (когда, вероятно и начали систематизироваться данные по штрафным частям) по май 1945 года (то есть — до окончания боевых действий в Европе) прошло 427 910 человек личного состава Рабоче-крестьянской Красной армии. Опять же, необходимо упомянуть, что это только официально подтвержденные советской статистикой данные. В режиме же военного времени, тем более, при отступлении, не всегда была возможность своевременно «подбивать цифры на местах» и реальное количество штрафников могло быть гораздо больше заявленных...

Сами же штрафные роты и батальоны Красной армии фактически становились штурмовыми подразделениями, которые командование кидало, как расходный материал на самые опасные участки фронта, как во время наступлений, так и для того, чтобы сдерживать прорывы линий обороны советских войск наступающим противником. Отступление штрафников без приказа не допускалось. В случае же самовольного оставления позиций, штрафников «со спины» поливали пулемётным огнём свои же заградотряды. Срок «службы» или иными словами — срок отбытия наказания в штрафной роте или штрафбате составлял обязательные три месяца, либо до получения ранения. Понятно, что процент выживших и не получивших ранения в таких соединениях был не просто минимальным, а составлял единичные случаи...

Интересен и тот факт (как опять же гласит советская историография), что официально Приказ №227 не был опубликован в Советской печати (вероятно, чтобы не шокировать своей откровенной жестокостью всех находящихся в тылу), а зачитывался непосредственно в войсках передо всем личным составом...

После того, как читателю стали понятны контекст и настроения того времени, а также общая морально-психологическая ситуация на фронтах в середине 1942 года, стоит вернуться к «знаменитой» сталинской сентенции...

По одной из «фольклорных» версий именно после подписания и вступления в силу пресловутого Приказа за номером 227, «отец народов» и произнёс свою фразу, сразу же ставшую «крылатой» (либо фразу, которая приписывается Сталину «благодарными» потомками), а именно: «Надо быть очень смелым человеком, чтобы быть трусом в Красной армии».

С другой стороны, верить этой версии происхождения знаменитой сталиской фразы или нет (как и относить ту «крылатую» фразу к лету 1942 года или иному этапу в жизни Советского Союза, более того, считать ли вообще те слова произнесёнными лично «гением всех времён и другом всех детей и физкультурников»), как обычно, оставим на усмотрение вдумчивого и критически мыслящего читателя...



Михаил Зощенко: «...я унижен, как последний сукин сын...»

Удивительно, как история повторяет самое себя. Причем, буквально безо всяких исключений. И не только в мировых масштабах, но и в отдельно взятых человеческих судьбах...

Михаил Зощенко, годами унижаемый при жизни власть предержащими, навсегда остался частью русскоязычной культуры, в то время, как имена его гонителей давно канули в Лету, либо вспоминаются лишь узким кругом специалистов по русской и советской литературе, да и то лишь в привязке к жизни и творчеству знаменитого писателя-сатирика...

К сожалению, мало кто читает в наше время по-настоящему знакового для своей эпохи автора. А, если кто-то и вспоминает о нём, то не больше, чем в связи с передающейся из уст в уста фамилией, которая уже стала едва ли не нарицательной. Но почему и из-за чего она стала нарицательной, вряд ли припомнит даже большинство из тех, кого принято считать «людьми культурными и образованными». И уже совсем мало тех, кто «выудит» из глубин памяти хоть что-то из творчества знаменитого писателя. Что-то туманное и неопределённое. Живущее своей отдельной жизнью где-то на периферии сознания... Вроде бы писал он что-то сатирическое. Но писал языком, который уж как-то явно не дотягивал до лучших образцов русской классики.

И, тем не менее, несмотря на «короткую память» потомков, после себя Михаил Зощенко оставил очень заметный след в русской в целом, и советской, в частности, литературе, то ли ознаменовав, то ли олицетворив собой целую эпоху в русскоязычной культуре.

Будущий знаменитый писатель родился в 1894 году в Санкт-Петербурге в семье потомственных дворян и по отцовской, и по материнской линии. Отец его был художником, а мама, ещё до замужества была актрисой и писала рассказы, которые периодически публиковались в петербуржской бульварной газете «Копейка». Потому Михаил Зощенко с самого рождения находился в своеобразном творческом окружении.

С началом Первой мировой войны в 1914 году Зощенко ушёл добровольцем на фронт, окончив ускоренные офицерские курсы. На фронте он был ранен и фактически окончил Первую мировую в начале 1917 года в госпитале после газовой атаки немцев и, соответственно, сильного отравления газами. Что сказалось на всём его дальнейшем здоровье, так как отравление дало сильное осложнение на внутренние органы и привело к сердечному приступу и долгому лечению в госпитале (забегая вперед стоит сказать, что и смерть Зощенко в 1958 году также наступила от острой сердечной недостаточности).

Тем не менее, Первую Мировую войну Зощенко окончил кавалером пяти императорских орденов (один из которых — при уже подписанном представлении — будущий писатель так и не смог получить из-за начавшейся в России февральской революции 1917-го года).

После фактической демобилизации из армии по состоянию здоровья, Зощенко поменял множество профессий, не остановившись в итоге ни на одной из них. Но привычка писать еще с детства, судя по всему, и привела его в большую литературу...

Обучение писательскому мастерству в литературной студии Корнея Чуковского, вероятно, и стало той «последней каплей», которая определила дальнейшую судьбу Михаила Зощенко, окончательно сформировав его, как писателя...

В 20-х — начале 30-х годов прошлого века — ту «эпоху», когда свобода слова ещё допускалась в Советской литературе, Зощенко с его сатирическими рассказами ждал ошеломительный успех. Как впрочем, и большинство писателей, составлявших в то время литературную группу «Серапионовы братья».

Все члены группы намеренно избегали пустой демагогии, чурались политических окрасок произведений и славословия в угоду действующей власти, предпочитая им независимость в своих суждениях и высказываниях.

Сам Зощенко создал в то время и своего постоянного «героя» — простака-обывателя с примитивной бытовой моралью и достаточно убогим и банальным взглядом на окружающее... Что до определённой степени шло в пику, как классической русской литературе, так и уже зарождающемуся стилю советского реализма.

Зощенко же намеренно ушел и от одного, и от другого, используя в своих текстах формы выражения мыслей от лица обычного «среднестатистического» рассказчика... обычным же «среднестатистическим» языком...

Возможно, именно его где-то ироничный, где-то сатирический стиль и отозвался таким резонансом в большинстве читателей той поры, когда ещё не было ни интернета, ни телевидения, ни даже радио в его нынешнем понимании. И где вся необходимая информация черпалась именно из печатного слова...

С момента нападения Третьего Рейха на СССР Зощенко хотел уйти добровольцем на фронт, как человек имеющий огромный боевой опыт. Но на призывном пункте его «забраковали», как негодного по состоянию здоровья. Тогда он вступил в противопожарную оборону, чтобы бороться с зажигательными бомбами врага и тушить их на улицах и крышах домов.

Осенью 1941 года Зощенко в числе прочих непригодных для фронта эвакуировали в Казахстан. Но и там, живя в Алма-Ате он писал военные рассказы и антифашистские фельетоны, чтобы хоть как-то быть полезным фронту...

Переломным моментом в его жизни и отношении к нему Советской власти, стала публикация первых глав его повести «Перед восходом солнца». Той автобиографичной повести-исповеди, которая стала ключевой в творчестве писателя и где Зощенко препарирует собственные чувства и пытается понять причины своих постоянных фобий, извечную меланхолию и страх перед жизнью...

После публикации первых глав повести в 1943 году в журнале «Октябрь» звезду Зощенко начали целенаправленно и «насильно закатывать»...

Последний и самый страшный удар случился в 1946 году, когда его окончательно заклеймили, как труса и уклониста от фронта, несмотря на то, что он неоднократно пытался попасть туда добровольцем и уже после войны был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» за работу в тылу на помощь фронту.

Тем не менее в августе 1946 года вышло Постановление Оргбюро ЦК ВКП (б), где жесточайшей и разгромной критике подверглись литературные журналы «Звезда» и «Ленинград» за то, что те публиковали на своих страницах произведения Михаила Зощенко. Более того, журнал «Ленинград» после этого навсегда был закрыт, как средство массовой информации.

Вот лишь часть того разгромного Постановления: «...грубой ошибкой «Звезды» является предоставление литературной трибуны писателю Зощенко, произведения которого чужды советской литературе. Редакции «Звезды» известно, что Зощенко давно специализировался на писании пустых, бессодержательных и пошлых вещей, на проповеди гнилой безыдейности, пошлости и аполитичности, рассчитанных на то, чтобы дезориентировать нашу молодёжь и отравить её сознание. Последний из опубликованных рассказов Зощенко «Приключения обезьяны» («Звезда», № 5—6 за 1946 г.) представляет пошлый пасквиль на советский быт и на советских людей. Зощенко изображает советские порядки и советских людей в уродливо карикатурной форме, клеветнически представляя советских людей примитивными, малокультурными, глупыми, с обывательскими вкусами и нравами. Злостно хулиганское изображение Зощенко нашей действительности сопровождается антисоветскими выпадами.

Предоставление страниц «Звезды» таким пошлякам и подонкам литературы, как Зощенко, тем более недопустимо, что редакции «Звезда» хорошо известна физиономия Зощенко и недостойное поведение его во время войны, когда Зощенко, ничем не помогая советскому народу в его борьбе против немецких захватчиков, написал такую омерзительную вещь как «Перед восходом солнца», оценка которой, как и оценка всего литературного «творчества» Зощенко, была дана на страницах журнала «Большевик».

Постановление Оргбюро ЦК ВКП(б) от 14 августа 1946 года № 274»

Зощенко лично «клеймил» секретарь ЦК ВКП(б) А. Жданов, обвиняя в том, что тот «подло окопался в тылу, когда весь советский народ сражался на фронтах с захватчиками».

Зощенко исключили из Союза писателей, лишив его всех средств к существованию. Перестали упоминать его имя в прессе и даже в книгах иностранных авторов, которые он переводил на русский язык, перестали упоминать его имя, как переводчика. Более того, его «хорошие» знакомые, либо те, кого он считал близкими друзьями стали обходить его, как прокаженного, также боясь попасть «на карандаш», а уже оттуда — в жернова безжалостной тоталитарной системы...

Сам же Зощенко не пошёл на сделку с собственной совестью и не стал «каяться» в несуществующих грехах, живя по сути нищенской жизнью и перебиваясь случайными заработками.

Сохранилась и его речь на собрании Союза писателей уже в 1954 году (год спустя после «безвременной» и скоропостижной кончины «гения всех времён и отца народов» И.В.Сталина), куда Зощенко пригласили признать свои ошибки, и где он дословно сказал в том числе следующее: «...я могу сказать — моя литературная жизнь и судьба при такой ситуации закончены. У меня нет выхода. Сатирик должен быть морально чистым человеком, а я унижен, как последний сукин сын… У меня нет ничего в дальнейшем. Ничего. Я не собираюсь ничего просить. Не надо мне вашего снисхождения — ни вашего Друзина, ни вашей брани и криков. Я больше чем устал. Я приму любую иную судьбу, чем ту, которую имею»...

И даже вроде бы рядовая история, которая случилась (или якобы случилась) с Зощенко в одной из поликлиник Ленинграда в своей горькой ироничности, как нельзя лучше отражает отношение знаменитого писателя и к себе самому, и к собственной жизни... История, которая могла быть, как реальной, так и одним из «мифов», окружавших в своё время Зощенко...

…Говорят, в начале 50-х годов прошлого века к одному из известных ленинградских врачей на приём пришел скромный пациент невысокого роста и хрупкого телосложения. Он пожаловался на отсутствие аппетита, апатию и постоянные приступы меланхолии. Из общения с врачом, выяснилось, что пациент перепробовал все возможные и доступные ему средства. Но ничего ему так и не помогло.

Врач, видя, что перед ним ипохондрик, предложил пациенту интересный выход из ситуации и неожиданное средство лечения, чтобы развеять тревоги и сомнения последнего. А именно: читать перед завтраком, обедом и ужином по сатиричному рассказу писателя Зощенко. Предполагалось, что сатира и юмор в литературных произведениях отвлекут пациента от своих страхов и сомнений и позволят посмотреть на окружающий мир под другим, более позитивным углом зрения.

После чего, врач, очевидно почувствовав, что перед ним интеллигентный человек, который вряд ли донесёт на него, добавил, что после того разгрома, который Зощенко устроили в прессе, найти произведения автора теперь не так просто. Но, в медицинских целях и чтобы попробовать «экспериментальное лечение», врач под строжайшим секретом готов дать пациенту книгу рассказов Зощенко из собственной библиотеки с условием своевременного возврата.

На что пациент лишь грустно улыбнулся и со вздохом произнёс:

- Увы, мне это не поможет. Я и есть тот самый Зощенко...



Исторические курьёзы. Сталин: «А я-то думал, что он настоящий граф»

Не одно тысячеление бытует расхоже-стереотипное мнение, что власть, как и безнаказаность развращают даже самые, казалось бы, стойкие характеры. Данную мысль до своей логической завершенности довёл британский аристократ, историк и политик Джон Эмерих Эдвард Дальберг-Актон. Именно ему принадлежит знаменитый, ставший уже «крылатым» афоризм: «Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно» (или, как эта фраза звучит в оригинале: «Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely»).

Увы, тезис этот не просто обобщённо-философская мысль, а то, что в мировой истории почти всегда подтверждается практикой. Да, и само слово «почти» является, скорее, данью малоизвестным случаям, говорящим об обратном, нежели о некой скрытой от поверхностного взгляда тенденции...



Увы, не прошли «проверки деньгами и властью» и общественно-политические деятели молодой советской республики, пришедшие на смену «абсолютному самодержавию» с его якобы полным беззаконием и ущемлением любых человеческих прав и свобод.

Одна власть сменила другую, но власть новая в погоне за всеобщим благоденствием и равноправием (как миниум, согласно своей официально декларируемой позиции), стала ещё большим злом для подавляющего большинства населения бывшей российской империи, а также стран, попавших под прямое политическое влияние Советского Союза. Подверглись репрессиям, уехали в вынужденную эмиграцию или были физически уничтожены десятки миллионов человек...

Вместе с тем, «на старой закваске» новая власть пыталась создать и новый тип человека — бескорыстного, верящего в равноправие, живущего и работающего исключительно на общее благо.

К сожалению, как показало время, эксперимент обернулся неудачей. Новый тип человека был создан, но получился он совсем не тем, о чём мечтали теоретики «великой идеи». Более того, и сам эксперимент оставил по себе у народов Советского Союза не только генетическую память о миллионах личных трагедий и едва ли не паническом страхе оказаться один на один с любой государственной системой, какой бы демократичной она не выглядела на первый взгляд, но ещё и массу курьёзных, более того, почти анекдотических историй...

Одна из таких «забавно-нелицеприятных» историй была связана со знаменитым и бесспорно талантливым писателем Алексеем Николаевичем Толстым, автором эпических романов «Хождение по мукам» и «Пётр Первый», классики фантастического жанра - романов «Аэлита» и «Гиперболоид инженера Гарина», а также массы других произведений.

Впрочем, явных и письменно зафиксированных подтверждений истории, о которой пойдёт речь, как и её ироничном завершении непосредственно в кабинете «гения всех времён» И.В. Сталина, не существует (как и подтверждения многим другим событиям, происходившим в своё время на «одной шестой части суши»), потому верить описанному ниже или отмахнуться от этого, как от очередного «мифа» советской поры, оставим, как обычно, исключительно на усмотрение вдумчивого и критически мыслящего читателя...

…когда в 1939 году Советский Союз «принял в свои тёплые и дружеские объятия» Западную Украину и Западную Белоруссию, писатель Алексей Толстой, которого, из-за его происхождения и официального подтвержденного родства со знаменитым дворянским родом Толстых (где относительно их прямого родства сих пор не умолкают споры и бытуют вполне обоснованные сомнения в среде историков и литературоведов) называли «Красный граф», посетил недавно освобождённые от капиталистического ига «братские территории». Послужила ли причиной посещения «государственная необходимость» (поскольку в то время Толстой официально был депутатом Верховного Совета СССР) или обычные познавательные цели, чтобы набраться писательского вдохновения, история умалчивает...

Но сразу после визита Толстого к «братским народам», по Москве стали ходить упорные слухи о том, что в одном из замков Радзивиллов (богатейшего дворянского рода Великого княжества Литовского) писатель был буквально очарован ценным паркетом и захотел вывезти его то ли в свою квартиру в центре Москвы, то ли на собственную дачу в Барвихе.

Раз «Красный граф», а по совместительству знаменитый писатель и депутат Верховного Совета СССР захотел забрать с собой дорогой паркет, никто из «ответственных сотрудников на местах» не смог или не стал ему возражать. Тем не менее, уже на старой государственной границе Советского Союза груз немалого объёма был задержан бдительными пограничниками.

Как свидетельствуют исторические свидетельства оставшиеся «в народной памяти благодарных потомков», то ли очно, то ли по телефону Толстым был устроен настоящий скандал. Отстаивая право владения «своей новой собственостью», писатель, в числе прочего, с возмущением кричал: "Я депутат Верховного Совета СССР!", вероятно, используя мандат всесоюзного депутата, как самый весомый аргумент в возникшем конфликте.

Отстоял ли Толстой реквизированную собственность или нет, история, как и народная молва также, к сожалению, умалчивают.

Но, что интересно, более того, даже анекдотично, так это то, что, когда о случившемся доложили непосредственно «отцу народов» (а в рабоче-обязательном порядке ему докладывали о происшествиях касавшихся всех более или менее заметных общественных фигур в СССР), Сталин лишь удивлённо покачал головой и насмешливо произнёс: «А я-то думал, что он настоящий граф».



Исторические курьёзы. Режиссёр Александров: «Товарищ Сталин, я бы хотел получить вашу книгу с вашим автографом»

Одна из курьёзных легенд, связанных с советским кинематографом, который, по словам основателя Советского государства В.И. Ленина являлся важнейшим из искусств для молодой республики, относится к 30-м годам прошлого века. Или, если быть более точным, то связана история была не с кинематографом в целом, а с его основными творцами и его же «титульной частью» — советскими кинорежиссёрами.

Партия большевиков окончательно захватила власть на будущей «одной шестой части суши»... на карте мира официально появилось новое социалистическое государство... прошёл период НЭПа, который дал заметный толчок в развитии экономики... «недремлющие органы» искоренили почти все остатки инакомыслия, как и избавились от явных инакомыслящих... в стране, полным ходом шли коллективизация и индустриализация... был успешно выполнен первый пятилетний план партии и правительства, в попытке технически и экономически догнать и обогнать ведущие мировые экономики, как минимум, по макроэкономическим показателям... И в помощь трудовому подъёму в стране нужны были явные и понятные всем подтверждения правильности выбранного государством курса...

Именно в то самое время стали наиболее частыми встречи «гения всех времён и отца народов» И.В. Сталина с творческой интеллигенцией. И в первую очередь с писателями и кинорежиссёрами, которые и должны были отразить в своих «нетленных» произведениях достижения советского строя и наглядно показать преимущества СССР перед давно, но отчего-то безуспешно «загнивающим Западом».

Одна из курьёзных ситуаций, которые отечественная молва и отечественный же «фольклор» считают реально произошедшими случаями, случилась именно в тот самый период максимального трудового подъёма советского народа, когда в стране ещё не наступило разочарование в высоких коммунистических идеалах, и «глубинный народ» безрассудно и истово верил любым обещаниям своего правительства. В том числе и тем, где неизбежное коммунистическое будущее обязательно наступит и его увидят не только дети и внуки «глубинного народа», но и сами современники «громких обещаний».



…Как гласят легенды, в 30-х годах И.В. Сталин пригласил к себе четырех самых известных и перспективных с точки зрения советской власти кинорежиссеров: В.И. Пудовкина, И.А. Пырьева, М.И. Ромма и Г.В. Александрова.

После предварительного обсуждения проблем советского кинематографа и пожеланий к необходимому курсу, которого партия требовала от советского кино, Сталин обратился уже с конкретными вопросами к кинорежиссёрам относительно того, что им необходимо для продуктивного творчества:

- Что вам лично, товарищи, нужно для успешной работы? Просите, не стесняйтесь. Мы постараемся помочь.

В итоге, якобы Михаил Ромм пожаловался, что ютится с больной женой в одной комнате.

На что Сталин лаконично ответил:

- Будет вам квартира.

Всеволод Пудовкин якобы тактично намекнул, что лучше всего ему думается и работается за городом, на природе.

- Хорошо. Будет вам дача, - пообещал Сталин, сразу понявший тактичный намёк.

Иван Пырьев «признался», что он слишком много сил и времени тратит, чтобы добираться до дачи.

- Будет вам машина, - как обычно, лаконично ответил Сталин.

Григорий Александров откровенно замялся: казалось, у него была слишком большая просьба даже для того, чтобы её озвучивать.

- Говорите, товарищ Александров, не стесняйтесь, - подбодрил его Сталин.

- Товарищ Сталин, я бы хотел получить вашу книгу «Вопросы ленинизма» с вашим автографом.

- Хм... - удивленно усмехнулся «отец народов». - Будет вам книга с моим автографом, товарищ Александров.



…Говорят, квартиру, машину и дачу Александров получил в качестве приложения к книге с автографом Сталина...



Исторические курьёзы. И.В. Сталин: «На вашем месте, господа, я бы радовался... а то от Берлина и до Парижа недалеко»

Тот самый, без какого-либо преувеличения и лишнего пафоса, легендарный генерал Александр Васильевич Горбатов, которого не сломали ни репрессии, ни пытки, ни Колымские лагеря, ни цинга и который закончил Вторую мировую в Берлине генерал-полковником, командующим 3-й армией и героем Советского Союза, в июне 1945 года был назначен на должность коменданта Берлина с советской стороны. То есть на должность исключительно ответственную, которая в то время предполагала максимальную дипломатичность и прозрачность в отношениях с союзниками.

Во время Второй мировой войны генерал Горбатов (про которого даже Сталин с уважительной иронией говорил, что — цитата: «Горбатова только могила исправит», перефразируя знаменитую русскую поговорку), стал едва ли не военной легендой, умело действуя во множестве ключевых для советской армии стратегических и тактических операций и упоминался в благодарственных приказах Верховного Главнокомандующего 16 (!!!) раз.

В наше время в подобное сложно поверить, но ещё в 16 лет, в 1907 году, в детском ещё, по сути, возрасте будущий генерал, Герой Советского Союза, кавалер американского ордена «Легион почёта» (который вручался правительством США военнослужащим дружественных государств включительно за особые заслуги в чрезвычайных обстоятельствах) и кавалер более трёх десятков орденов и медалей, дал клятву своему другу, что никогда в жизни не будет пить алкоголя, курить и сквернословить. Александр Горбатов сдержал своё слово и не пил, не курил и не сквернословил всю свою жизнь, несмотря на частые насмешки сослуживцев и даже прямые приказы начальства выпивать вместе с ними...

С именем генерала Горбатова связано немало историй и откровенных «мифов». И едва ли не все они относятся к исключительной честности и прямолинейности знаменитого военачальника, который никогда не преследовал личной выгоды, делил с солдатами все тяготы военной жизни и питался с ними буквально из одного котелка.

Одна из таких историй, связана с действиями генерала Горбатова во время его нахождения на должности коменданта Берлина.



...Боевые действия в Европе закончились совсем недавно, Советский Союз и Германия лежали в руинах, как и многие страны, которых коснулась война. Тем не менее, из Германии, как государства-виновника, развязавшего Вторую мировую войну, уже в то время в виде репараций вывозилось все, что только могло представлять ценность для победивших сторон. В том числе, и огромное количество трофейной техники. Как сказали бы в то тяжёлое время «для народного хозяйства».

Огромное количество техники переправляла через западную границу Германии и французская сторона, как страна сильно пострадавшая за несколько лет войны от оккупации Третьим Рейхом.

Видя, насколько много техники уходит в сторону Франции, генерал Горбатов, как комендант советской части Берлина, приказал также отправлять трофейную технику в Советский Союз для скорейшего восстановления того самого «народного хозяйства».

Качественная немецкая трофейная техника — грузовики, легковые машины, мотоциклы — после распоряжения генерала Горбатова буквально хлынула в Советский Союз нескончаемым потоком. Переправлялось же всё по понтонным переправам, которые были наведены ещё во время взятия столицы Германии в апреле-мае 1945 года.

Французы, обнаружив сколь много техники уходит в Советский Союз, обратились с дипломатической нотой — или иными словами с жалобой — к Советскому правительству и лично товарищу Сталину о том, что происходит (в тот момент, по договорённости между союзниками, трофейную технику можно было переправлять в свои страны в виде репараций только через стационарные пропускные пункты, включая и стационарные мосты через реки, но никак не «не учтённой» через временные понтонные переправы).

Якобы Сталин, получив ту самую «ноту протеста» со стороны французкого правительства и зная о принципиальной честности Горбатова, а также о том, что тот всегда действовал в интересах своей страны и никогда не преследовал личной корысти, ответил с типичным «сталинским юмором», когда было неясно, где могла закончится шутка и начаться «суровая реальность»:

- Я бы хотел помочь нашим французским союзникам, но вы сами видите, что дальше Колымы я Горбатова не пошлю, а там он уже побывал.

И после небольшой паузы, значительно добавил:

- На вашем месте, господа дипломаты, я бы радовался, что генерал Горбатов наводит переправы на восток, к себе домой. В ином случае, как вы знаете не хуже меня, от Берлина и до Парижа недалеко...

Говорят, после сталинской реплики, чиновники французской стороны полностью отказались ото всех претензий к генерал-полковнику А.В. Горбатову.

В заключение же (с лёгкой и несколько грустной иронией) стоит добавить, что этот очерк включён в сборник, не более, как интересный курьёз, связанный с сильной, честной и не коррумпированной личностью в истории страны... и никак не для того, чтобы «порадовать» отечественных «квасных патриотов с пакетным мышлением» и высшим телевизионным образованием, единственным девизом которых в новейшей истории государства стала не особенно умная фраза: «можем повторить!»



Воронеж

2022-2023 гг.