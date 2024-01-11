Знакомство с Семиградьем

Помните сказку о музыканте, который избавил немецкий город Гаммельн от нашествия крыс? А после того, как жадные бюргеры не оплатили услугу, увел из города всех детей? На здании городской ратуши Гаммельна якобы есть надпись: «Лета 1248-го чародей-крысолов выманил из города звуками своей флейты 130 детей и все они погибли в недрах земли».

Однако можно встретить иную развязку той драматической истории. Следуя ей, дети вышли живые и здоровые в далеком краю, именуемом Зибенбюрген. Долгое время автор не придавал значения этой детали. Считал, что Зибенбюрген - это нечто вроде представляет собой аналог Лукоморья или Шамбалы - мифической земли которую никто не видел и толком не знает, где она расположена.

Средневековая сказка вспомнилась в путешествии по Румынии. Точнее, по той ее части, что называется Трансильвания. На стыке XI-XII в.в. эти земли попадают под управление венгров. Один из венгерских королей зазывает в предгорья Карпат немцев-саксонцев с тем, чтобы они развивали здесь ремесла и торговлю. А еще, чтобы Тевтонский орден защищал земли от набегов кочевников. Довольно быстро "понаехавшие" освоились и понастроили городов в типично немецком духе. Города эти и получили общее названием «Зибенбюрген» то бишь «Семиградье»: Германштадт (Сибиу), Шессбург (Сигишоара), Бистриц, Клаузенбург (Клуж-Напока), Кронштадт (Брашов), Медиаш, Мюльбах (Себеш).

Так вот где, оказывается, выбрались из-под земли несчастные дети, поплатились за родительскую скупость!

Семиградье стало плавильным котлом, в котором смешались культуры всех живших здесь народов. Потому что если горожане оставались по большей части саксонцами, то на окружающих города холмах пасли стада народы, ставшие впоследствии современными венграми и румынами. Нельзя сказать, что отношения складывались безоблачно. Например, сказывались болезненные "разногласия" между немецкими и венгерскими горожанами-католиками и православными румынскими крестьянами.

Существует гипотеза, что от смешанных браков рождаются самые красивые дети. Судя по городам Трансильвании, гипотеза имеет право на существование. Их улицы несут в себе черты культуры немцев, венгров, румын. Поэтому и отмечены особой неповторимой красотой. Здесь в самом деле есть что-то из сказок о мудрых королях, красавицах-принцессах и драконах. Нижебудут изложены впечатления о двух городах легендарного Семиградья.

Сигишоара: обжитая крепость

Первый трансильванский город, в котором автору удалось побывать, стала Сигишоара. Румыны гордо утверждают, что это единственная в Европе крепость, где в пределах крепостных стенами все еще живут люди.

В одном из сигишоарских домиков, выходящей на Замковую площадь родился Влад Цепеш – жестокий правитель, ставший прообразом графа Дракулы. В доме сейчас находится симпатичный ресторан, а на стене красуется мемориальная доска. Сразу поясню, почему в моем рассказе сей персонаж не фигурирует. Ибо Дракула - не более чем выдумка ирландского литератора Брэма Стокера и талантливых ребят из голливудской «фабрики грез».

Нужно отдать должное местной туристической индустрии - она прекрасно эксплуатирует образ Дракулы. К слову, определенные основания для того, чтобы поселить мифического упыря в карпатских предгорьях у Брэма Стокера были: трансильванский фольклор буквально кишит мистическими созданиями, не слишком дружелюбными к человеку. Но вернемся к городам этого края.

В Сигишоаре хорошо подняться на высокую часовую башню. С нее открывается вид не только на город и укрепления, но и на окружающие лесистые холмы. А потом просто бродить по улочкам и выискивать необычные ракурсы.

Сибиу: глаза города

Если Сигиошоара служила в первую очередь крепостью, и в ней явно ощущается эта оборонительная направленность, то Сибиу сложился как поселение купцов и ремесленников. Поэтому и выглядит наиболее легкомысленно из всех городов Семиградья.

Возможно, такой вид ему придают знаменитые «дома с глазами». Дело в том, что в черепичные крыши здесь встраивают окошки необычной формы.

Поэтому кажется, что здание дружелюбно рассматривает тебя. На улицах Сибиу хорошо провести теплый осенний или весенний вечер. Сначала садящееся солнце придает желтоватым стенам старых домов теплый оттенок, затем постепенно начинает включаться подсветка площадей и зданий.

А «глазастые» дома с интересом наблюдают за толпой, заполняющей улицы и площади.

Позже оказалось, что мои личные симпатии к Сибиу не единичны. Однажды журнал Forbes назвал Сибиу восьмым в десятке наиболее подходящих для жизни городов Европы. Для такой небогатой европейской страны как Румыния, такая оценка - явный успех.