Девять экзистенциальных топ-вопросов текущей эпохи и попытки найти ответы

Какие варианты развития событий (окончания войны России с Украиной) вы видите в обозримом будущем? На сколько частей распадется РФ в случае победы Запада над «святой русью»? Чем украинец отличается от турка и почему? Война Израиля с ХАМАСом – это локальный конфликт или уже часть новой, Третьей мировой войны? Чем может закончится эта война?

1.Какие варианты развития событий (окончания войны России с Украиной) вы видите в обозримом будущем?

Варианты ответов:

– Не вижу никакого будущего;

– Еще пять лет и РФ развалится, как государство канет в бездну;

– Еще три года и ЕС будет захвачен, оккупирован россией и порабощен московитами (далее – очередь США).

2. Почему Украину в мире считают «очень-очень коррумпированной» страной, а страны ЕС (куда ее упорно не пускают, и из-за этого обстоятельства коррупции весь сыр бор) – себя таковыми не считают?

Варианты ответов:

– Украина слишком долго как «этническая территория» была в пределах российской империи. Россияне передали украинцам свои традиции «кумовства», поэтому многовековое знание европейцев о россии как о стране, где не действуют законы, распространилось автоматически на Украину;

– Неча на зеркало пенять, коли рожа крива!

– У украинцев кумовство и взяточничество в их крови, – и если не более даже, чем у московитов.

3. На сколько частей распадется РФ в случае победы Запада над «святой русью»?

Варианты ответов:

– на две-три (две квази-метрополии, которые себя будут позиционировать именно как РФ, – Москва и Питер, – и вся остальная территория – под протекторатом соседних стран);

– на пять;

– на сто двадцать пять.

Как одна из попыток ответить на этот вопрос: Путин на днях заявил, что западные элиты пытаются разбить Россию на пять частей (на какие именно, не уточнял) и в данный момент именно они пытаются сделать это, используя Украину. Но ситуация на фронтах меняется, и Россия "разберется (с Западом - ред.) быстрее", чем Запад сможет расправиться с Россией и ее расчленить.

4. Почему, кстати говоря, россияне упорно считают, что их страна и народ святые («святая русь» как государственный нарратив), и в чем отличие «святости» московитов от «святости», например, тех же руандийцев?

Варианты ответов:

– Руандийская нация была разделена искусственно на тутси и на хуту, ни те другие себя не считали «более святыми» – просто хуту глубоко ненавидели тутси, а те в свою очередь отвечали тем же. Самый страшный геноцид ХХ века произошел на почве банальной ревности по отношению ко власти в стране. «Святость» или исключительность одного из народа тут не причем.

– А при чем здесь руандийцы?

– Пример гитлеровской Германии более понятен, только немцы вели войну с внешним миром, который они считали «неполноценной расой», – а россияне убивают своих «младших славянских братьев»… даже непонятно по какой причине, ну, никак не по расовой, это точно.

5. Почему и Путин, и почти в той же степени Зеленский часто используют термин «экзистенциализм» в своей политической риторике?

Примеры из прессы:

Зеленский: Запад потерял ощущение срочности войны, а украинцы – экзистенциальной угрозы.

– Путин намекнул, что Россия ведет в Украине экзистенциальную войну против Запада.

(из последних заголовков и тезисов украинских СМИ).

Варианты ответов:

– Оба пиздят почти в одинаковой степени, но пытаются скрыть ложь под наукообразными и глубокомысленными терминами.

– Замечено, что лидеры обеих стран в последнее время стали использовать похожую терминологию. Например. Множество имен существительных с приставкой «ДЕ». А именно: денацификация, демилитаризация, деокупация, дебилизация и т.п. Причина феномена труднообъяснима.

– «Экзистенциализм» – в той же степени, что и термины «нарративы» или «допфинансирование» или «троллинг» (в переводе на русский «троллинг» это «клевета» на украинском – «наклеп») Или вот еще «блекаут» – все это модные слова из современного сленга. Политики хотят тоже быть модными, ничего не поделаешь…

6. В какой степени риторика современных политиков… даже не только «коллективного Запада», а и всех, без разбору, прочих стран мира соответствует христианской (мусульманской, буддийской, иудейской и пр.) морали? Ответ давать в процентарном выражении и с минимальным комментарием.

Например, вот так: «соответствует на 84 процента, потому что все-таки политики более моральны, чем военные и бизнесмены-олигархи».

Варианты ваших ответов (фрагмент с «процентарностью» использовать осторожно, ввиду его чрезмерной экзистенции):



– Риторика израильтян соответствует морали иудаизма, риторика

Палестинцев и ХАМАС – морали пророка Мухаммеда (Аллах велик!), риторика европейцев Евросоюза – также, минимум на 76 процентов, соответствует христианской морали (во имя Отца, Сына и Духа Святаго).

– Риторика всех политиков аморальна – и на все сто…

– Риторика большинства политиков вполне моральна, но в мире существует еще один невероятный и необъяснимый феномен: риторика представителя РФ в ООН Василия Небензи и министра МИД РФ Сергея Лаврова.



7. Чем украинец отличается от турка и почему?

Ответ из интернета (это как вариант, предлагаю два других варианта додумать самим респондентам):

«Много лет я занимался многоэтажным строительством. Я выгнал все украинские бригады – ленивые, не отвечают за свои дела и слова. Я нанял турок. Они работали втрое эффективнее украинцев. Но кроме своей лени и «непродуктивности», украинец (был у меня один такой водитель), склонны к воровству. Тоит водитель, пока вез арматуру из металлобазы, по дороге воровал 20% объема. Я занимался строительством самых разных объектов. Конечно, наши чиновники тоже воруют и берут взятки. Но самого большого дерьма я наелся от простых людей. Обворовать ближнего, захейтить, затащить-вставить нормального человека в свою коррупционную схему – оказалось природой наших людей.

Мы просрали страну, которая в 1991 году по уровню ВВП только в 5-7 раз уступала Китаю. Мы просрали Украину, которая в том же «стартовом году» по своим показателям экономики превышала на два балла (из десяти ) Польшу.

Где сейчас Польша – и где мы?

Все мы сумели спустить, почти все разворовали, разрушили... Ничего и никого украинцы последние три десятилетия не ценили. Даже самих себя. Почему так? Потому что урвать под себя, эгоистически угождать лишь самому себе, срать на всех – это стало нашим моральным кредо».

Конец цитаты. Предлагаю дать свои варианты ответов (еще два-три).

8. Сходства и различия территориального ареала РФ, популяции россиян от прочих народов, стран и этносов мира.

Варианты ответов:

– Россияне похожи на людей и живут всего лишь через границу с ними;

– Они считают весь окружающий мир враждебным, при этом сами же и провоцируют ненависть к себе (слово «немцы» произошло от словосочетания НЕ МЫ («мы» – это от старославянского «мцы»), т.е. весь иноязычный и «инокультурный» мир должен быть покорен и подлажен, приспособлен под «МЫ»);

- Ваш вариант…

9. Война Израиля с ХАМАС – это локальный конфликт или уже часть новой, Третьей мировой войны? Чем может закончится эта война?

Поскольку имеем по сути два вопроса, то просьба ответить именно на второй.

Варианты ответов:

– Закончится быстро, ядерным конфликтом, в котором погибнет половина человечества;

– Уже никогда не закончится, даже и после «ядерной зимы», люди будут еще столетиями убивать друг друга;

– До атомной войны не дойдет. Война же Мирового масштаба и «гибридного» формата продлится еще лет семь-восемь. Победителей в ней не будет. Все останутся при своих «бубновых» интересах.

Постфактум

Я все-таки не могу не сказать несколько слов комментария к этому тексту.

Уважаемый читатель! Ты понял, надеюсь, что эта публикация – всего лишь пародия на «социологические опросы», которыми пестреют наши СМИ. Впрочем, можете ответить «по теме» и переслать через КРУГОЗОР ответы мне, они тоже будут опубликованы.

Но у меня в душе остались неуверенность и некое томление – все-таки надо было отдать иную дань «жанру»... Может, потому я сегодня (вероятно, неслучайно) наткнулся на натуральный социологический опрос о войне текущей, и о том, что может произойти в будущем.

Вот что говорят об этой «локальной» катастрофе именно россияне. Опрос на днях сделал телеканал «Медуза». Подаю фрагменты отдельных высказываний.

Владимир, С.- Петербург:

Я пережил две волны противоположных настроений. Сначала был за Украину, переживал, что сосед напал на соседа… Потом стал зомби и в ряду прочих граждан РФ начал прославлять Путина и его спецоперацию с «бандеровцами». Сейчас у меня третья волна — безразличие. И уже плевать, кто победит, лишь бы люди перестали гибнуть ни за что.

Сейчас чувствую досаду и боль. Бессмысленная война, в которой вряд ли кто-то победит. Она уже не мешает жить, но является сильным раздражителем. Пусть будет мир!

Полина (она тоже из С.-Петербург, сейчас живет в Израиле):

Каждый день [войны] я верю, что он станет последним. 670 раз уже моя вера оказывалась ложной… Но я все еще жива. В отличие от многих украинцев. А теперь уже и цивильных лиц РФ (город Белгород)… При мне все конечности. В мой дом не прилетали ракеты. Меня не насиловали и не пытали. Но я тяжело ранена и испохаблена войной. Что же тогда чувствуют люди в окопах, в кварталах под обстрелами и их семьи? Люди, которых пришли убивать?

Олег, Уфа:

Жить «с войной» я так и не научился. Хотя у большинства россиян это получается… Пытался уехать из страны, но не прижился и вернулся обратно. Пытаюсь усидеть на бомбе замедленного действия, называя это жизнью

Павел (до войны — Москва, сейчас живет в Ирландии):

Уже в середине марта семья моя решила: из РФ надо драпать! Невероятно повезло, все мы оказались в Ирландии. С этого момента в жизнь как будто вернулись краски. Я мог позволить себе искренне радоваться, улыбаться, быть счастливым… Вообще злобы, осуждения и ненависти стало так много, что можно утонуть в этом дерьме. Но я научился концентрироваться только на тех, кто мне дорог, и беспокоиться только о них!

Григорий, россиянин:

Глубокий шок сменился просто ужасом, чувствую, что страна и российское общество деградируют. Еще больше и еще быстрее. Виной тому — «нормализация» войны. Для кого-то она стала даже миссией. Люди, идущие на преступления, – они «герои». Дети плетут окопные сетки, их родители гордо собирают деньги для армии, предприниматели жертвуют деньги, чиновники с помпой хоронят убитых.

Жанна, Калининград:

Я не адаптировалась. Я каждый день проживаю 24 февраля 2022 года. Я там застряла, бесконечно смотрю и слушаю новости. Никакой радости не чувствую, хотя у меня есть дети. Верить не во что. Жить без веры и надежды бессмысленно. Хорошо, что у украинцев есть хотя бы надежда. Пусть она хранит их — и пусть она спасет Украину.



О природе понятия (из философских словарей). Понятие экзистенциального существования включает в себя категории абсурдности бытия, отчаяния, одиночества, страдания и смерти… Откуда взято название экзистенциальной философии? Согласно экзистенциалистам, бессмысленно, нет человеческих возможностей и сил объяснить неустойчивость, неустроенность человеческой жизни, присущие человеку чувство страха и безысходности. Философия экзистенциализма — иррациональная реакция на рационализм Просвещения и немецкой классической философии.