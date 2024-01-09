О патриотизме, национальной гордости и национализме

Я далек от намерения наклеивать обидные ярлыки своим оппонентам, я просто против фальсификации истории, что совершенно не означает проявление патриотизма.

«Многие признают за патриотизм безусловную

похвалу всему, что своё. У нас можно было бы

его назвать квасным патриотизмом »

(П.А.Вяземский «Письма из Парижа»,1827г)

Предлагаемая вниманию читателя статья носит ярко выраженный полемический характер и посвящается она вопросу национальной гордости и той красной линии, которая отделяет её от национализма.

Предметом же полемики служат две публикации международного гроссмейстера Бориса Гулько на сайте «Мастерской»: статья «Закат супердержавы» - в октябре 2022 года, и состоящая из двух частей статья «Евреи в истории и современности»-в декабре 2023 г., которые написаны, по сути, на одну тему, и, в некотором смысле, дополняют друг друга.

Если в первой статье речь идёт о роли евреев в одной, отдельно взятой стране - Советском Союзе, в основном, и, частично, в царской России, то во второй статье формат этой темы расширен, и речь идет о влиянии евреев на развитие уже мировой цивилизации, о роли евреев в глобальном масштабе. И автор делает вывод, когда речь идет о влиянии евреев:

«Пять диаспор евреев были крупнейшими и оказали огромное влияние на жизнь в странах пребывания и всего мира», но вывод этот представляется нам далеко не достоверным и не достаточно убедительным, что ниже мы и попытаемся доказать.

А процесс уменьшения влияния еврейской общины в её последующее изгнание из стран проживания и как неизбежность приход этих стран в упадок, гроссмейстер рассматривает в динамике: «…поначалу расцвет экономики, культуры, финансов, науки, коммерции, обязанных евреям, затем преследования и изгнание евреев, и как следствие упадок и крах этих государств»

И, если изгнание, насильственное, и исход, мирный, евреев из стран проживания, и последующий упадок и крах этих государств во второй статье показан на примере некоторых стран довольно схематично, то в статье «Закат супердержавы», т.е. СССР, он расписан в «стихах и красках»

Итак, две концепции уважаемого гроссмейстера в его статьях, на мой взгляд, ошибочны. Концепция, как известно, это система взглядов на что-либо. Так трактует этот термин «Толковый словарь русского языка» С.И.Ожегова.

Первая концепция - роль евреев в развитии мировой цивилизации. Безусловно, описанный в статье вклад евреев в этой области не оспорим.

Не хочу вдаваться в события библейских и античных времен, там господствует теория пассионарности Л.Н.Гумилева, о которой навряд ли стоит упоминать вообще , потому что она неоднозначно принята в научном мире ввиду своей сложности и неконкретности.

Поэтому люди, не наделенные склонностью к математическому сложению всяких причин и факторов, - например, путем вычислений ряда данных в таблицах гумилевской теории можно определить, что средний возраст этноса составляет 1150лет, - просто отмечают то, что есть в реальной жизни.

Но правда и то, что разные люди отмечают в реальной жизни разные вещи, ибо по разно- му понимают исторические события.

И мы постараемся доказать и это на конкретных примерах.

Не заглядывая в эти библейские и античные, а также времена раннего средневековья, т.е. времена, когда успешность индивидума в обществе зависела только от его личных качеств и индивидуальных способностей, поскольку сам характер производства ещё не имел общественного характера, и потому гениальность людей проявлялась главным образом среди врачей, поэтов, мудрецов, таких как Рамбам, Йегуда Галеви, ибн Эзра, Григор Гебрей, Аматус Лузитанский; к этой когорте можно причислить и мореплавателя Христофора Колумба и знаменитого военачальника Шмуэля ха- Нагида, жившего в 11веке.

Поэтому рассмотрим более поздние времена, например, 16й век - эпоху великих географических открытий.

Слово гроссмейстеру: «Золотым веком жизни евреев называют её испанский период.. После изгнания евреев в 1492 году, Испания некоторое время продолжала преуспевать. Потом началось падение. Почти мистическим стало поражение её «Непобедимой армады» в 1588 году. «Владычица морей»... Испания, потеряв вдобавок «жемчужину своей короны» — Нидерланды, начавшую в 1566 году свою 80-летнюю войну за свободу от Испании, ушла на века на задворки Европы.»

Итак, автор связывает упадок Испании с изгнанием евреев. И даже её военные неудачи мистически «привязывает» к этому процессу. Что ж, это его право: так он оценивает исторические события.

Но…постараемся обойтись без мистики, будем оперировать достоверными, реальными фактами.

Испания, колонизовав всю территорию Центральной и Южной Америк, кроме территории, на которой расположена современная Бразилия – эта территория была завоёвана Португалией - получила доступ к сокровищам ацтеков и инков. Сотни испанских кораблей, груженные тоннами золота и серебра, доставляли эти богатства из колоний в метрополию.

Однако вместо того, чтобы вкладывать эти средства в развитие своего народного хозяйства, недальновидные монархи, предпочитали финансировать импорт необходимых товаров и предметов из-за рубежа. Таким образом, золотой дождь из заокеанских колоний щедро орошал другие, совсем не испанские земли, обрекая их тем самым на нищету и упадок.

В скобках отметим, что этот процесс очень напоминает поведение в 90е годы современной России, которая так же предпочитала прибыль от экспорта своих углеводородов направлять на импорт готовой продукции вместо финансирования развития различных отраслей своего народного хозяйства, что сулило ей повторить судьбу Испании времен позднего средневековья. Похоже, что введение санкций против России со стороны мирового сообщества сыграло положительную роль, т.к. заставило её руководство перейти всё-таки к политике интенсивного импортозамещения путём активного развития своего хозяйства. Скобки закрываются.

Отсюда и военные поражения. Испании. А если углубиться в историю поглубже, то почему прежде могучие нации утрачивали всю свою мощь? Навряд ли античная Римская империя, и существовавшая в более поздние времена Византийская империи, которые были разрушены вандалами и турками соответственно, потерпели военные поражеиия вследствие изгнания евреев из своих пределов. Да и уже во времена новой истории, к гибели Оттоманской, Германской, Австро-Венгерской, Российской империй евреи тоже не имели никакого отношения. Тут действуют совсем другие, материальные факторы, абсолютно не связанные с ролью еврейской общины в стране.

Итак, продолжим.

Конечно, справедливости ради, следует признать декларируемое гроссмейстером присутствие таланта, профессионализма и других деловых качеств у наших соплеменников, и мне очень приятно это осознавать.



Не затрагивая достижения еврейских умов в доиндустриальную эпоху, коснусь развития этой темы в период последнего столетия.

Конечно, успехи и достижения деятельности «аидише коп» и в нашу эпоху значительны, но, в основном, в гуманитарной области: искусстве ( музыкально – вокальной –есть даже анекдот: «Исполняется песня «Русское поле» на слова поэтессы Инны Гоф, музыка композитора Яна Френкеля, поет Иосиф Кобзон»; литературе – достаточно вспомнить нобелевских лауреатов Иосифа Бродского и Бориса Пастернака (его, правда, советские власти вынудили отказаться от этого почетного звания), математике (Израиль Гельфанд и его школа, и, наконец, Григорий Перельман, доказавший теорему Пуанкаре); и т.д. и т.п.

Да что об этом говорить! Там, где речь идет о результативности работы отдельно взятой личности, где итог работы зависит только от способности этой личности, как, например, в перечисленных выше областях, заслуги евреев налицо.

.

Недаром Жванецкий а одном из своих юмористических скетчей заметил: «Вообще-то нас, евреев, мало, но куда ни придешь, нас везде много…», имея в виду именно вышеперечисленные гуманитарные области.

А теперь вернемся к основной теме.

Не убедительным вывод гроссмейстера выглядит потому, что достижения евреев, если сузить эти рамки до индустриального периода новой и новейшей истории, проявляются, главным образом, в условиях западной цивилизации. Я подчеркиваю, индустриального периода.

Можно доказать справедливость этого замечания на примере нобелевских лауреатов в нашу индустриальную эпоху.

У меня нет под рукой более свежих данных, чем за 2018 год, но и они вполне красноречивые.

По данным на 2018 год Нобелевскими лауреатами за почти 120 лет существования этого института стали более чем 892 человека. Из них 211 человек (около 22% — 23%) – являются евреями или людьми еврейского происхождения, хотя евреи составляют менее 0,2% от населения Земли (1 еврей на 500 человек). Евреи из разных стран являются второй по численности нацией (после граждан США) по числу лауреатов Нобелевской премии.

Безусловно, это говорит о многом: об одаренности, таланте, целеустремленности, об организаторских способностях евреев, да и ещё много о чем.

Но только ли одаренность и талант являются залогом успеха? Почему в этом списке фигурируют еврейские лауреаты, в основном, граждане США ( 127 из 211, т.е. более половины), и совсем немного -12 лауреатов из Израиля при численности еврейского населения: в Израиле около семи млн и в США — 5,7млн чел.

А на оставшиеся, примерно, 4,0 млн евреев, живущих в других странах ( около 2млн евреев из них проживает в семи высокоразвитых странах) приходится 72 нобелевских лауреата еврейской национальности.

Не говорит ли это о том, что настоящие таланты и одаренность успешнее всего раскрываются в условиях общества с высокоразвитой технологией, где положительные результаты исследований фундаментальной науки, проводимых, как правило, немногочисленными научными коллективами ( к примеру, в американских университетах), в кратчайшие сроки, без проволочек, внедряются в производство, обретая технологическую плоть и кровь.

Далее…Затрагивая роль еврейской общины в России и СССР, гроссмейстер пишет, что эта страна стала местом «третьей из 4-х великих диаспор. Евреи сыграли большую роль в разрушении империи. Пик их влияния на страну пришёл на 20–30–40-е годы 20-го века. Старую интеллигенцию большевики частью вытеснили в эмиграцию, частью уничтожили, и освободившееся место заняли стремительно получавшие образование евреи. Во всех областях духовной жизни СССР заблистали выдающиеся евреи. Они создали яркую музыкальную культуру, дали стране великих поэтов, школу выдающихся физиков.»



Все это, безусловно, справедливо, но описывая изгнание евреев из различных стран, Б.Гулько называет эту политику властей самоубийственной, т.е. «инстинктом антиеврейского саморазрушения», который «был силён и в СССР».

А вот об этой концепции гроссмейстера хочется поговорить подробнее.

Не знаю, как в других странах, но в СССР антисемитизм на государственном уровне проводился советской властью очень даже сознательно, а отнюдь не на уровне инстинкта.

Для обоснования этого нашего тезиса обратимся к одной из предыдущих статей Бориса Гулько «Закат супердержавы», в которой он более подробно рассматривает эти вопросы.

. В этой статье, как уже указывалось выше, речь тоже идёт о роли евреев в одной, отдельно взятой стране - Советском Союзе, в основном, и, частично, в царской России, причём это влияние изображено достаточно крупным планом: «Некоторые евреи преуспели и в России. Им страна обязана организацией строительства едва не половины её железных дорог, финансовой индустрией, врачебным делом, фармацевтами и адвокатами.»

О заслугах же еврейской общины в развитии СССР сказано двумя абзацами выше.

Но чувство меры отказывает уважаемому гроссмейстеру, в т.ч. и тогда, когда он говорит о роли еврейской общины в защите страны во время Великой Отечественной войны:

«В рядах Красной армии сражались около полумиллиона высокомотивированных евреев, более половины их погибло. Так как остальное население СССР не имело особой причины защищать сталинский строй, кроме смотревшим им в спины стволов заградотрядов, и уже в начале войны в плен немцам сдалось больше советских военнослужащих, чем вся гитлеровская армия, то роль евреев в победе СССР в МВ2 была огромна.»

Наш комментарий

Автор статьи совершенно справедливо отмечает вклад еврейской общины СССР в дело разгрома гитлеризма, и я готов добавить некоторые факты с соответствующей статистикой.

Да, в храбрости и самоотверженности евреев, воевавших в Действующей армии, сомнений нет, вопреки государственной политике антисемитизма, вдохновителем которой был сам главковерх Иосиф Сталин, который в беседе с В.Сикорским, главой польского эмигрантского правительства в Лондоне, сказал: «Евреи – неполноценные солдаты… Да, евреи – плохие солдаты…»

Несмотря на то, что из полумиллиона воевавших евреев ( кстати, 27% из них были добровольцы), двести тысяч погибло, а такого высокого процента погибших– 40% – не было ни в одной другой этнической группе.

Что же касается числа награждённых за ратные подвиги евреев, то несмотря на приказ сталинского наместника в ГПУ Щербакова ограничить награждение евреев, среди общего количества награжденных из расчёта на 100 тыс населения, евреи на втором месте-19%, уступая русским-23%, но опережая украинцев -18%, татар-15%, белорусов-14%,казахов - 11%. А всего евреев было награждено 40% от числа воевавших. Более 150 евреев были награждены Золотой Звездой Героя Советского Союза, и по этому показателю они занимают почетное 4е место в списке кавалеров Золотой Звезды.

Это очень красноречивая статистика. Но, к сожалению, не доступная в то время широким слоям населения. Зато народные массы отлично улавливали симптомы политики государственного антисемитизма, что отражалось в широком распространении легенд и анекдотов об участии евреев на «ташкентском фронте»

. Не избежал этого и такой борец против советской власти, как А. Солженицын. В своем исследовании «Двести лет вместе» о жизни евреев в России, он, говоря об участии евреев в войне, саркастически резонерствовал, что евреев на передовой могло бы быть и «поплот нее», несмотря на то, что в стрелковых дивизиях, этих основных поставщиках «пушечного мяса» ( статистика, которая «знает всё», утверждает, что комвзвода в пехоте оставался в живых, в среднем, всего три дня участия в боях), евреев как раз было больше всего. Между прочим, сам писатель был командиром батареи звуковой разведки, отнюдь далеко не на передовой.

Но утверждать, как это делает гроссмейстер, что на полях сражений войну выиграли чуть ли не с помощью одних евреев, - это, разумеется, явный перебор, если учесть, что доля евреев – 500 тыс — в общем призыве в Красную армию в период Великой Отечественной войны -32 млн чел — составляла всего 1,5%, а в июне 1945 года, численность всей армии была 11,5млн чел, в составе которой оставшиеся в живых евреи – 0,3млн — составляли всего 2,6%.

И наш упрёк автору статьи в том, что он в погоне за своей целью, теряет чувство меры и тем самым добивается обратного результата.

Читатель чувствует несоразмерность вывода изложенному в статье, не верит этому, и уже подвергает сомнению даже объективные сведения. Да и сам еврейский народ не нуждается в приписывании ему мнимых заслуг. Вполне достаточно и того, что при общей численности еврейского населения около 5 млн чел. на территории СССР в 1941 году и почти поголовной гибели 2,7 млн, не успевших эвакуироваться, пятьсот тысяч сражались на фронте - это ли не пример массового героизма, характеризующего еврейский народ как народ-воин, но с трагической судьбой.

Озвучивание этой статистики заставляет совсем по – другому посмотреть на уже ставшее привычным до банальности газетное клише о катастрофе и героизме европейского еврейства.

Да, это действительно одновременно были не только катастрофа ( фашисты уничтожили около 6 млн евреев в Европе), но и массовый героизм: в армиях антигитлеровской коалиции сражались почти полтора миллиона евреев ( кроме 500 тыс в Красной Армии, почти 600тыс - в армии США и 400 тыс – в армиях других стран).

Но представлять ситуацию таким образом, что 1,5% — это 500 тыс евреев в Красной Армии — от общего призыва могли изменить ход войны, это значит опошлять действительность до уровня легенды, что «Гуси Рим спасли!»

И еще немного о вкладе евреев в разгром агрессора. Слово Б. Гулько: «А когда началась война, в командовании Красной армии вскоре оказалось 305 евреев в звании генералов и адмиралов. Промышленность, отвечающую за производство оружия, возглавили талантливые организаторы-евреи. Народным комиссаром боеприпасов СССР, прямо из тюрьмы НКВД, стал Б.Л. Ванников, — а после войны — руководитель атомного проекта, занятого созданием атомной бомбы; народным комиссаром танковой промышленности СССР был И.М. Зальцман. Отличились евреи и в руководстве оборонной промышленности и создании оружия».

. В общем и целом позиция Гулько в этом вопросе достоверна и объективна, но почему я заговорил о своём неприятии его системы взглядов.

Конечно же, нельзя отрицать важность вклада в дело победы над врагом, который внесли евреи: талантливые ученые, конструкторы, организаторы производства, военачальники.

(Заметим, однако, что гроссмейстер забыл упомянуть ещё одного очень талантливого организатора производства – Френкеля из руководства Гулага, который умел выполнять самые сложные задания начальства, но и которому принадлежала инициатива внедрения такого важного «мероприятия», повышающего производительность труда заключённых, как уменьшение продовольственного пайка при невыполнении нормы выработки).

Здесь, по-моему, вполне уместно отметить, что пример Френкеля опровергает утверждение Моцарта из «Маленьких трагедий» А.С. Пушкина, что «Гений и злодейство - две вещи не совместимы».

В действительности же, как показывает реальная жизнь, и злодей может в своих преступных действиях поступать талантливо.

Гений и злодейство совместимы и очень часто прекрасно уживаются в одном человеке, в таком, как Геббельс, Муссолини, Франко, Салазар, Маккарти и т.д. и т. п. Можно еще много приводить исторических примеров, но и так все ясно.

Продолжим же тему...

О сталинском антисемитизме уже было сказано выше.

А о том, как сложилась жизнь советских евреев при его преемниках (Хрущёв и Брежнев), Б.Гулько констатирует, что за почти 30лет их пребывания у власти, вследствие национальной дискриминации, «когда евреев не принимали в лучшие ВУЗы и на престижные работы, влияние евреев на советскую жизнь постоянно снижалось. Одновременно падал уровень советских науки и технологий. Естественно развивалось наше отторжение советской жизни, овладевало страстное желание покинуть СССР, родившее мощное движение отказников.».

Три последних лидера СССР и наследовавшей ей России — Горбачёв, Ельцин и Путин — враждебности к евреям не демонстрировали и не препятствовали эмиграции. Более 9/10 евреев эмигрировали из СССР/России.

Так начался исход евреев .Сейчас же в России остаются в основном члены смешанных семей. Остаются успешные евреи,. Остаются люди, для которых важнее всего привычка к месту.

И гроссмейстер ставит заключительную точку, подводя «…итог пути России без евреев (среди ещё остающихся находятся лишь часть гуманитариев и патологические патриоты России). Рухнули образование и технологии. Пришла в упадок наука, необходимая для производства оружия. Нет евреев в руководстве армии. Нынешняя Россия — не та страна, которая оказалась способной победить в МВ2, второй в мире создать атомную бомбу и первой — водородную; запустить первый искусственный спутник Земли и послать первого человека в космос».

И мы тоже поставим точку своим следующим комментарием.

А ведь это ещё одна концепция статьи, повторяющая раз за разом как заклинание, что «Супердержава, выталкивавшая из своей среды самую талантливую часть своего населения, утратила свой статус и опустилась в ничтожество», - которая не выдерживает критики.

И вот почему.

Попытка гроссмейстера доказать, что могущество государства, в т.ч. супердержавы, зависит только от выдающихся способностей «тончайшего слоя» представителей научной национальной элиты (нельзя при этом забывать о том, что в «лихие 90е» страну покинуло множество видных представителей науки и искусства, культуры и спорта не только еврейской, но и других национальностей), отдаёт той же мистикой, которую он уже неоднократно демонстрировал, пытаясь доказать, что ум ультраортодокса, отточенный на изучении Торы в йешиве и колеле, способен решать самые сложные задачи в реальной жизни.

Конечно же, без изучения базовых дисциплин, чем харедим, как правило, не занимаются, это так же невозможно, как невозможно добиться процветания государства стараниями только отдельных супергениев без наличия в качестве фундамента высокоразвитых технологических структур.

Безусловно, вышеупомянутые статьи гроссмейстера продиктованы чувством национальной гордости.

Что же такое национальная гордость? Национальная гордость — это патриотическое чувство любви к своей родине и народу, осознание своей принадлежности к определенной нации, выражающееся в понимании общности интересов, национальной культуры, языка и религии. При этом он уважительно относится к представителям других национальностей и культуре других стран.

Но всем нужно знать меру, а за деревьями обязательно видеть лес. А между тем именно отсутствие этого чувства меры, отсутствие стремления соблюдать объективность привело гроссмейстера после панегирика о влиянии евреев на различные стороны жизни в мировом общества и в нашем бывшем отечестве в такое эмоциональное состояние, которое точнее всего характеризуется ремаркой из Ильфа и Петрова: «И Остапа понесло..»

И как неизбежный результат: национальная гордость плавно перетекает в самый примитивный национализм, т.е. - агрессивное противопоставление своей страны другим, неприятие их представителей А отсюда всего два шага и до национализма, т.е. идеологии, в основе которой лежит идея национальной исключительности какого-либо народа.

Я далек от намерения наклеивать обидные ярлыки своим оппонентам, я просто против фальсификации истории, чем и занимается уважаемый гроссмейстер, что совершенно не означает проявление патриотизма.

Ну что это как не фальсификация истории, как не проповедь идей об исключительности и избранности отдельно взятой нации или народа, хотя для гроссмейстера это не впервой: его пропаганда образа жизни ультраортодоксальных евреев в Израиле не является новостью ни для кого. Мы не будем этого даже касаться, потому что понятно, что Гулько в своей статье продолжает давнишнюю идеологическую линию, так сказать, в других исторических условиях.

Да, именно к таким выводам привела меня эта статья.

Чем патриотизм же отличается от национализма? Патриотизм – это больше про чувства, про любовь к своей Родине. Национализм – это в большей степени идеология, убеждённость, которая гласит о превосходстве определённой нации.

И, наконец, по традиции о толковании заголовка и эпиграфа. Заголовок говорит сам за себя, и в комментарии не нуждается. А об эпиграфе поговорить стоит.

Цитата, приведенная в качестве эпиграфа, принадлежит перу Пётра Андреевича Вяземского и взята из его статьи, опубликованной в журнале «Московский телеграф» в 1827 г.

И современная трактовка этого термина мало чем отличается от той, вяземской: безудер- жное восхваление всего своего, в т.ч. и национального…. Впрочем, это, может быть, и патриотизм, но патриотизм квасной.