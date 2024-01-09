Вечерние тени

Когда я вышел из метро, было уже темно и заглянувшая в тёплый вечер прохлада, текла освежающе по щекам лёгкими, приятными струйками, забираясь за расстегнутый ворот рубахи.

Ожили, заскучавшие за день бары, громко заявили о себе молчавшие эстрадные оркестры.Неизвестные исполнители, некоторые мнившие себя будущими звездами большой эстрады, Исполняли новые, завоевавшие популярность у неразборчивой публики, песни.

Не забывали отдать должное и старым, испытанным временем мелодиям. Если зачастую звучал примитив, публика была не особенно взыскательной. Суетливая толпа, искавшая возможность где бы убить свободное время, накатывалась приливами береговой волны и так же внезапно откатывалась, образуя свободные промежутки. От баров доносило дотошный запах шашлыков, духов и разных сортов сигарет. Всё это висело тяжелым смогом, забивая чистый воздух протекавшей невдалеке, неразличимой в темноте реки. Где-то рядом, невдалеке она несла свои спокойные, тихие воды, непричастная к суете и шуму возбужденной толпы, ищущей сиюминутных, легких развлечений. У причалов дремали, уставшие за день катера. Где-то в темноте, мост, соединявший два берега реки, прислушивался к мерному, почти неуловимому, ропоту текущей воды, опустив свои прочные опоры в быструю, прохладную струю. Яркие блики света, как разноцветные бабочки, вспыхивали в темноте и тут же гасли, растворившись среди общего шума, приглушенных разговоров, выкриков, смеха. Легкий ветерок доносил тепло прогревшегося за день асфальта, врывался в эту суету, скользил по лицам, как бы отыскивая знакомые, и не находя их, исчезал среди заштрихованных поздними сумерками деревьев. С каждого угла заявляла о себе настырная, вездесущая реклама. За столиками баров разношёрстные, разномастные – проматывали свои, кому-то легко доставшиеся деньги. А кто-то веселился поскромнее, прикидывая, по ходу, в уме, незалатанные дыры в скудном месячном бюджете. Доносились плоские шутки, повисали пьяные выкрики, лились, без меры: вино, водка, шампанское. Новые нэпманы отводили душу, пользуясь нахлынувшими изменениями в жизни страны. У кого-то была проблема – куда спустить наворованное, у другого – где и как заработать. Я уже больше года жил на остаток от проданной двухкомнатной квартиры, получив однокомнатную взамен. С работой ничего не светило.

Пришли новые времена, и я в свои сорок пять считался уже великовозрастным.

Тем не менее, в этот великолепный вечер хотелось отвлечься, забыться, чего-то теплого, светлого, пусть даже легкомысленного. Окунуться, хоть на время, в иную среду, вспомнить безвозвратно ушедшие молодые годы. Сбросить с плеч непосильную ношу будней, напиться из легкой прохлады этого чудесного, что-то таящего в себе вечера. Тем более, что недавно я разошёлся с близким мне человеком и успел соскучиться по женской теплоте.

У небольшой рекламы собралась толпа зевак. Я не любитель терять впустую время, глазея, раскрыв рот, на какую-нибудь пустую, дешёвую рекламу, не понимаю любителей пустых зрелищ.

Но, моё внимание привлекла одна миловидная блондинка: молодая, на вид не более двадцати.

Она скучая, от нечего делать, рассматривала рекламу, вместе с такими же праздношатающимися.

Я окинул быстрым, оценивающим взглядом её тонкую, гибкую фигурку.

Там всё было на своём месте: затянутые в белую кофточку небольшие, плотные груди, голубые, вобтяжгу, джинсы, прекрасно облегающие нижние части тела, из-под коротких рукавов – демонстративно оголенные белые руки, с тонкими, красивой формы, запястьями, короткая мальчишеская стрижка: всё, чтобы никто из мужского пола не прошёл, не обратив внимания, стороной. Я заметил, в сторонке, молодого парня, примерно её возраста, который уже успел взять её на прицел и пока-что колебался – подходить к ней или нет, или просто ждал подходящего случая. Она выглядела совсем молодой. Я был, по крайней мере, лет на двадцать пять старше.

И, вероятно, шансы у меня были нулевые. Но, всё же я решился сделать попытку. Как говорят – под лежачий камень вода не течёт! Я оказался ближе и стал рядом с объектом нашего внимания.

Парень, видно, это заметил и на время отложил свои намерения. Я терпеливо ждал, когда она Отойдёт в сторону от настырной толпы любопытных. Время как будто остановилось, надолго Затянувшись. Наконец она, осмотревшись вокруг, привычным движением руки, слегка поправив Упрямую чёлку, не спеша направилась в сторону полуосвещенной аллеи. Я пошел вслед за ней, на ходу мучительно соображая, что сказать. Да и как она на всё это посмотрит?

Не хотелось услышать что-то наподобие: «Дяденька! Ты куда шёл? Вот туда и иди своей дорогой!»

Когда я поравнялся с незнакомкой, я не нашёл ничего лучшего как сказать банальное: «Добрый вечер!»

Она измерила меня долгим, изучающим взглядом, очевидно раздумывая – стоит ли вообще со мной связываться. Ответ был коротким: «Да, ничего…»

Ничего для меня обещающего. Но, вместе с тем, меня никто и не гнал.

«вы давно гуляете?» – бросил я ничего не значащую фразу, так для продолжения разговора.

«Нет, недавно».

Все женщины обычно говорят «недавно». Кто же признается в том, что давно уже безрезультатно Слоняется один, без провожатого? Что никто ещё не успел клюнуть на хорошо спрятанную наживку.

Я решил особо не распространяться о том, что в настоящее время был без работы. Какая, уважающая Себя, представительница женского пола найдёт нужным уделить внимание безработному?

Когда-то я заканчивал английскую школу и занимался, в общем, неплохо и что-то в бестолковой Голове ещё осталось. Я решил выдать себя за преподавателя английского языка.

И когда она поинтересовалась моей профессией, у меня был готовый ответ: «Хожу на дом. Занимаюсь частными уроками. Преподаю английский».

Ей это показалось забавным.

«Да… Я тоже когда-то пыталась учить английский. Но, забыла почти всё, что знала. Может позаниматься снова… Сколько вы берёте за занятия? Меня не могли бы подучить? Сейчас английский везде нужен».

Карие глаза вспыхнули интересом на какое-то мгновение, отразив мерцающий свет ночных ламп.

«Можно. Хотите, можем попробовать? Если будет желание…»

«Мне английский плохо давался. Особенно произношение. Немецкий, наверно, проще.

Говоришь – почти как на русском. А может у меня нет усидчивости, терпения… А, может, языки – это не моё… Вы, случайно, не помните, как будет по-английски «макароны»?»

Я немного опешил от такого неожиданного перехода. Решили, видимо, проверить мои знания.

И почему именно «макароны»? Неужели нельзя было спросить что-нибудь попроще?

Как я не напрягал память, но это проклятое слово полностью вылетело из моей дырявой головы.

А вероятнее всего, я его и не знал. Я попытался отшутится: «Вы знаете, это слово, как назло, вылетело у меня из головы. Такое бывает. Иногда забываешь и русское слово. Лучше спросите у какого-нибудь итальянца. Он, наверняка, знает.

Что-то последнее время у меня с памятью… У вас есть дети? Живете с родными?» - решил я перевести разговор в другое русло.

«Нет, я одна. Есть дочурка. Сейчас сидит дома и ждёт маму. Больше никого. А вы? Оставили дома Жену? Ищите развлечений?»

«Нет. Я давно уже холостяк. Иногда хочется перебросится с кем-то хоть парой слов. Одному плохо…»

Она согласно кивнула головой.

«Ну и как вы думаете дальше устраивать свою жизнь?»

«Не знаю. Всё зависит от обстоятельств. Друга не так просто найти.»

«А вы посмотрите! Сколько вокруг женщин! Красивых. Молодых. Одиноких. Неужели ещё никто не понравился?»

«Знаете… Всё это очень сложно. Да и недаром говорят – насильно мил не будешь!..»

По её лицу пробежала лёгкая улыбка.

«А вы попытайтесь. Будьте настойчивей!»

«Настойчивей?» - пожал я плечами? «Настойчивость нужна когда тебе задержали зарплату.

Или не признали твоё место в очереди… «А вы забавный…»

Некоторое время мы шли молча в полутьме. Когда проходили мимо одного из многочисленных Баров, расположенных под открытым небом, у неё вдруг возникло желание зайти в один из них и присесть за свободный столик.

«Вы не хотите посидеть, послушать музыку? И взять что-нибудь выпить?..»

Этого я как раз боялся больше всего. В карманах у меня гулял ветер. Может завалялась где какая мелочовка… С такими деньгами не хотелось и позориться.

«Вы знаете» - я подавил невольный вздох. «Сегодня я на мели. Как ни печально… Как-то вышел… Ничего с собой не взял.»

«Так много и не надо. Мы выпьем по чашечке кофе. Возьмём по шоколадке. Что-нибудь выпить. А там будет видно..»

Мне показалось, что на улице стало ещё темнее.

«С удовольствием. Но, я не готов…»

«Купите шоколадку. У вас же найдётся на шоколадку!»

На шоколадку, взвесил я, может быть и хватит. Я подошёл к стойке бара и купил шоколадку.

«А себе вы не хотите взять?» - услышал я наивный вопрос.

«Знаете, я сладкое не очень люблю. Может когда-то, в детстве…»

Мы расположились за столиком. Я взял две чашки кофе. Хорошо хоть на это хватило.

Оглядевшись вокруг, я понял, что попал явно не в свою среду. Я чувствовал себя в положении леща, вытащенного на берег и судорожно глотающего совсем не нужный ему воздух.

Рядом сидели, болтали о чём-то совсем молодые ребята. Расфуфыренные, накрашенные девицы с современными причёсками, по последнему слову моды, небрежно выпускали струйки дыма своих сигарет. Дым повисал густой завесой над столиками, стоял непроходимой стеной у стойки бара, выползал за огороженное оградой пространство, как после наудачу брошенной шашки.

Кто-то пил. Кто-то танцевал. У кого-то из фирмачей всегда были при себе наличные деньги.

Можно было показать себя, при случае, небрежно швырнув их на столик перед подвыпившей, теплой компанией. Кто-то из новых «мордоворотов», за соседними столиками, расправлялся с поданными курами, со странным названием «гриль», зачастую с напускной деловитостью и спесью поднося к уху мобильный телефон. На тарелках высились горы всевозможной закуски, объедков. Вызывающим строем стояли откупоренные бутылки с водкой, шампанским, пивом.

Вдобавок – рядом, на блюдцах, лежали отдельно, ожидая своей участи, маринованные огурцы, помидоры, томились в ожидании шпроты, в раскуроченных консервных банках.

Среди танцующих выделялась долговязая девица, в длинном, затянутом платье.

Она двигалась, извиваясь, в каком-то судорожном экстазе, как в припадке истерии.

У меня было такое ощущение, что в своём усердии, она вот-вот сломается пополам.

Партнера с ней не было. Видимо, она пришла одна, но пыталась создать видимость, что это её вполне устраивает, и она не нуждается ни в одном из партнеров, в то же время надеясь таким путём обратить на себя внимание какого-нибудь не очень разборчивого кавалера.

Трудно было понять, что на неё больше повлияло: водка, вино… или очередная доза принятого наркотика. А может хотела привлечь внимание денежной братвы, сорящей пришлыми, наворованными деньгами. Но, пока-что ни один «жирный карась» не позарился на откровенно предложенную наживку. Пруд явно оскудел. В нескольких шагах от неё какой-то тучный мужчина, с необъятным, безобразно отпущенным животом и двумя заплывшими подбородками. Как корабль, бороздивший привычную гавань, водил взад-вперёд, тянувшуюся послушно за ним на буксире партнёршу. Наверное, свою секретаршу, которая несмотря на очевидные неудобства и тесноту пространства между скученными столиками, похоже была довольна. Видимо, её воображение подсказывало ей перспективу дальнейшего повышения по работе или удачного, выгодного брака. Оркестр старался как мог, пытаясь превзойти свои скромные возможности. Исполнялись популярные шлягеры, певцы пытались дотянутся до уровня звёзд. Резали слух избитые западные шлягеры на ломанном английском языке. Меня начало раздражать это праздное окружение.

«Может, прогуляемся?» - предложил я. «Не хотите подышать свежим воздухом?»

Но, Света (так звали мою новую знакомую) поняла всё по-своему.

«Да. Здесь, недалеко есть бар получше. Идёмте, я вам покажу. Вам понравится. И музыка лучше.»

Насчёт лучшей музыки я очень сомневался. Для меня все здешние исполнители были на одно лицо, как водночас рождённые близнецы. А может я не дорос ещё… мне не дано было оценить всю их талантливость. Для меня настоящая, душевная, музыка осталась где-то в прошлом, за невидимо проведенной чертой. Я с удовольствием поднялся из-за стола, в надежде, что мне все-таки удастся ускользнуть от Светиной очередной навязчивой идеи и больше меня уже ничто, никакие её фантазии не смогут втянуть в очередную авантюру. Но, я ещё не смог оценить в полной мере упорства Светы.

Возле очередного бара она взяла меня за руку и настойчиво потянула к входным дверям.

В других обстоятельствах настойчивость, возможно, и необходима. Но, в данном случае она становилась навязчивой, утомляла. Но. Если женщина себе уже что-то вбила в голову, то любой осёл, по сравнению с ней, будет выглядеть младенцем. Теперь мы втиснулись в душное, прокуренное насквозь помещение, забитое до отказа той же скучающей, праздной толпой.

Для меня – ещё одно испытание на прочность. После свежего воздуха, от дыма слегка подташнивало.

То же скопление разношёрстной публики, та же выпивка, тот же утомляющий шум голосов.

Сквозь табачный дым выплывали расплывчатым миражом очертания таких же чужих, незнакомых лиц, вяли уши от повисшего в воздухе, кем-то брошенного, неуместного мата. Кто-то, кому-то, что-то доказывал. Кто-то, пошатываясь, плёлся за совсем ему уже не нужной, бутылкой. Посреди зала те же танцы с дерганием, выкручиванием, извиванием. Казалось, что ты попал на обрядовый танец одного из удалённых от вездесущей цивилизации, диких племён. Не хватало только шамана с бубном.

Будто это был последний вечер, отпущенный всевышним человечеству, и каждый старался не упустить свой шанс, уложиться в отпущенное время, выплеснуть всего себя перед неизбежным, скорым апокалипсисом.

«Возьмите мне ещё шоколадку…» - вывел меня из оцепенения знакомый голос.

После чего я начал как-то осознавать где я нахожусь и что не один. Света казалась мне таким же удалённым, инопланетным существом другого, не здешнего мира. Мира чуждого мне по своей сути.

Я смотрел на неё, как будто впервые увидел: существо из далёкого, нежданно вторгшегося мира.

На меня смотрели всё те же невинные глаза.

«Это для доченьки – напомнила о себе ещё раз Света. «Она у меня любит сладкое. Ждёт от мамы подарок. У вас же тоже есть дети. Она будет вам очень благодарна.»

Я ощутил легкое покалывание в боку.

«Плохо у меня с работой» - продолжила Света. «Зарплата маленькая. Надо кормить ребёнка. Нового пальто на зиму нет. А ребенок растёт… Одни проблемы…»

Я понял намёк, но скромно промолчал. Откуда ей было знать, да и надо ли ей это было, что Мои зимние ботинки давно уже прохудились и набирали воду, как медленно, но уверенно тонущий корабль. Приличных выходных брюк на лето не было. Носки и те становились проблемой. И я понятия не имел на какие шиши я смог бы всё это приобрести.

«Да. Возьмите, на разлив, немного шампанского» - донеслось откуда-то издалека до моего сознания. Вся эта история начала мне надоедать. Какой-то неприятный осадок поднимался с самого дна и тяжёлым комом становился поперёк горла. Вся затея казалась мне ненужной и бессмысленной. Я перегорел. Мне не хотелось уже никаких близких отношений, никакого интима. Игра не стоила свеч. Какое будущее могло быть у сорокапятилетнего мужчины и молодой, капризной, с повышенными требованиями, девчонки? Я представил себя в роли ишака, взявшегося тащить в гору непосильный груз. Найти какой-нибудь предлог и уйти…

Во всяком случае, надо искать какой-то выход. Небольшой план начал потихоньку вырисовываться. К стойке бара тянулся большой, растущий, змеиный хвост очереди.

Мы пристроились в конце этого хвоста.

«Света!» - бросил я небрежно, стараясь не вызывать никаких подозрений. «Пойдите, займите столик. Я постою. Возьму шоколадку, шампанское… Что ещё? Что-нибудь закусить?»

Теперь я решил набраться наглости. Если меня не хотят понять… Ну, что ж, тем хуже…»

Говорят, что нет безвыходных ситуаций. Я проводил взглядом Свету, направлявшуюся к дальнему, частично занятому столику. Два стула были заняты молодой парой, два свободны. Света шла быстрой, уверенной походкой, заметно повеселев, с видом победителя.

Не знаю о чём она думала. Наверно, о том, что такого дурака как я расколоть проще простого. А лишние деньги, которые я умышленно прячу, мешают мне спокойно жить.

Видимо, считала меня обыкновенным жмотом, копившим на мерседес. А ведь можно всё очень легко и красиво потратить! Я, тайком, не раз и сам горько сожалел о том, что не я изобрёл печатающий купюры станок. Тогда, возможно, я был бы намного сговорчивей.

Я стал наблюдать за Светой. Вначале её взгляд был прикован к очереди, где стоял я, ожидая своей печальной участи. Но, со временем, ей, видимо, наскучило смотреть в одну сторону. Она занялась более приятным занятием – начала рассматривать окружающих.

Этим я и воспользовался. Когда какая-то отгулявшая компания потянулась к выходу, я оставил очередь, ловко спрятался за чьими-то спинами и тихонько, как мышка, проскользнул к выходным дверям. Кто-то сказал бы, что я поступил не по-мужски.

Но, с меня было довольно. Я знал, что поступаю гадко. Но, я не мог больше удовлетворять ненасытный аппетит моей новой знакомой. Могло закончиться тем, что у меня не хватило бы денег на проезд. Всему есть какой-то предел. Я представлял себе, как удивится Света, когда, тщетно дожидаясь меня за столиком, поймёт, что её провели. И я был этому рад. Это была моя небольшая месть. Не знаю, заметила ли Света мой уход и видела ли меня.

Мне было как-то всё равно. Я, как заново родившийся, вышел за порог бара, набрал полные лёгкие воздуха, облегчённо вздохнул и шагнул в темноту, уже не ища новых приключений.

На один вечер мне достаточно было, с избытком, и одного…