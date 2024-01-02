Идеальный охотник

Сосуществование людей и волков никогда не было (и пока мы существуем на одной планете - не будет) мирным. Тем не менее, соперничество не мешало человеку относиться к волку больше с уважением, чем с ненавистью. Знакомство с волком у человека начиналось с колыбельной о Сереньком Волчке.

Сосуществование людей и волков никогда не было (и пока мы существуем на одной планете - не будет) мирным. Тем не менее, соперничество не мешало человеку относиться к волку больше с уважением, чем с ненавистью.

Знакомство с волком у человека начиналось с колыбельной о Сереньком Волчке. Дальше в детской сказке волк немало выручил Ивана-Царевича. С годами и на смену совсем уж детским сюжетам приходят несколько иные истории.

Сначала от Киплинга мы узнаем как волчья семья усыновила и вырастила человеческого детеныша - "лягушонка" Маугли.

Потом едва не плачем над историями Сэтон-Томпсона о дружбе одинокого мальчика и грозного Виннипегского Волка или над трагической историей Лобо и Бьянки.

В целом позитивное отношение к волкам проявляется еще и в том, что в сказках волк сплошь и рядом фигурирует как такой себе простофиля.

Вспомните сами – это только в европейской «Красной шапочке» Волк сожрал Бабушку.

А в украинской сказке хитрая Лиса обманула недотепу Вовчика-Братыка. Да еще заставила хвостом рыбу ловить в проруби. А в ставшем культовым мультипликационном фильме "Жил-был пес" Волк вообще ироничный добряк, легко простивший постаревшему Псу прежние обиды.

Досье на героя

Волки распространены в Евразии и Северной Америке повсюду, где есть крупные копытные – их основная добыча.

Северной границей обитания этих животных проходит по побережью Ледовитого океана. На юге Евразии волки освоили сушу до полуострова Индостан.

Благодаря такому разнообразию мест обитания возникли десятков подвидов, различающиеся размерами, окрасом, особенностями поведения и образа жизни. Так, к серым волкам зоологи относят весьма непохожих друг на друга полярного и североамериканского лесного волка, степного волка и волка обыкновенного.

Самые крупные хищники населяют тундру, самые мелкие обосновались на юге. Полярный волк выглядит особенно эффектно — природа наградила его роскошной светлой, почти белой шерстью. Рост такого красавца в холке достигает 90 см, длина тела — до 180 см, а вес — до 90 кг!

Конечно, извечный конфликт с человеком не идет на пользу зубастому. Еще несколько веков назад волки встречались повсюду в указанных пределах. Теперь их уже не встретишь на Британских островах, во Франции, Дании, Бельгии, Швейцарии, Японии.

Совершенный хищник

Сложно представить более совершенную машину для убийства, чем волк. Его главное оружие – сорок два зуба. Острые, кривые пятисантиметровые клыки легко прокусывают самую грубую шкуру. А так называемыми плотоядными зубами взрослый самец разгрызает даже толстенную бедренную кость лося.

На охоте этот хищник перемещается бесшумно. Потому что ступает только на кончики пальцев также движется кошка, кстати).

Сильные мускулистые ноги и особая поступь позволяют волкам длительное время бежать рысью со скоростью 9 км/час, а в финальной погоне за жертвой на короткий срок разгоняться до 60 км/час.

Кто хоть раз видел волчий след, уже никогда не спутает его - аккуратную цепочку следов, образующуюся благодаря тому, что зверь ставит заднюю лапу точно за передней. Благодаря такой манере он может быстро перемещаться почти по любой поверхности. Например, по глубокому рыхлому снегу, в котором вязнет его добыча.

Основной источник информации об окружающем мире для волка – это его слух. Но на охоте уже обоняние, а никак не слух или зрение, первыми наводят охотника на жертву. По ветру волки чуют даже какую-нибудь мышь на расстоянии в несколько сот метров.

Законы стаи

Социальное поведение этих хищников не может не вызвать уважения. Обычно они живут семьями из десятка особей. Во главе всегда стоят вожак — самый сильный самец в стае, и его подруга.

Лидер узнается по высоко поднятому хвосту. Для всех остальных членов стаи такой жест недопустим. В обязанности доминирующей волчицы вменяется держать "в ежовых рукавицах" всех остальных самок. Но лидерство здесь совсем иного плана, чем, например, в обезьяньей стае. Оно базируется скорее на уважении и симпатии, чем на грубой физической силе. Грузинский ученый Ясон Бадридзе, много лет изучавший этих животных, пишет, что в естественной среде волк никогда не убивает из-за агрессии или ненависти. Только на охоте и только ради пищи. Более того, если кто-то из членов стаи начинает проявлять агрессию, он очень рискует. Ведь вожак запросто изгонит его из семьи. В связи с этим просто удивительно, как Киплинг достоверно выписал образ Акеллы, еще до исследований зоологов, проведенных гораздо позже! Но пойдем дальше.

В силу небольшого объема публикации упомянем только пунктиром некоторые замечательные особенности общественной жизни серых охотников. Так, семейные пары формируются у них на всю жизнь. Впору говорить о волчьей верности, а не лебединой. Стая заботится обо всех волчатах.

Что разительно отличает этих хищников от шимпанзе или львов, у которых гибель вожака приводит к тому, что новый лидер убивает чужих детенышей. Волки не убивают друг друга. Их стычки проходят до того момента, пока один из бойцов не наклонит голову в знак покорности.

В конце концов – одна стая крайне редко воюет с другой как это принято у близких родственников человека – шимпанзе.

Стоит также развенчать романтический образ "одинокого волка". Этот хищник вне стаи обречен на голод и множество смертельных опасностей. Харчиться ему приходится разве что мышами. Потому что даже зайца загнать одиночному волку - не так просто. У него не хватает опыта, который есть у опытного вожака и позволяющего стае избегать множества ловушек и опасностей. В конце концов, одиночка постоянно находится в состоянии стресса, так как одиночество просто физиологически чуждо волкам как хорошо социализированным животным. По своей воле волк одиночкой не станет. Это скорее всего больная или изгнанная из стаи по неким причинам особь. Еще одиночками волки становятся после того, как человек убил его стаю, а уцелевший еще не прибился к другой группе сородичей.

В любом случае в этой ситуации нет ничего хорошего. И, тем более, романтичного.

Выть по-волчьи

Жизнь в стае привела к тому, что у волков выработалась очень сложная система общения и передачи информации сородичам. Например, зоологи различают более десятка гримас в волчьей мимике: в ней есть место выражению гнева, злобы, покорности, ласки, веселья, настороженности, угрозы, умиротворения, страха.

Волки могут, рычать, тявкать, лаять, ворчать и даже хныкать. Но, самым притягательным для человека и, в то же время, таинственным остается именно вой.

В дикой природе волки обычно воют после заката и до рассвета. В светлое время суток они переговариваются только при крайней необходимости коротким подвыванием или визгами. Но возможны и исключения из этого правила. Например, если погиб кто-то из членов семьи. В воспоминаниях одного русского охотоведа я прочитал, как жители деревни описывали тоскливый, горестный вой стаи после отстрела егерями одной из самок: «Волки с неделю выли утром, вечером, иногда днем, ажно плакали…»

Настоящий мощный хор часто слышен зимой, когда хищники устраивают коллективные охоты.

Такое слаженное выступление является предупреждением другой стае о том, что территория занята.

А вот одиночный вой служит для общения между членами одной стаи, определения местонахождения одиночек, ухаживания, созыва волчат и беспокойства о них со стороны родителей да и многого другого.

Устройство слуха волков таково, что они могут абсолютно точно определить местонахождение источника звука, находящегося на расстоянии нескольких километров. При этом голос каждой особи строго индивидуален, так же как голоса и интонации людей. Например, вой матерого волка всегда густой и низкий, а такой же голос матерой волчицы - гораздо более высокий, со скулением и даже лаем.

Волк и человек

Домашний скот нередко является легкой (а потому - желанной) добычей для волков. За это человек издавна нещадно уничтожал этих хищников. Особую ненависть вызывали случаи, когда волки устраивали настоящую резню, убивали животных гораздо больше, чем можно съесть. Как правило, такие случаи приходятся на осень. Эстонский исследователь Ильмар Роотси так объяснял этот досадный феномен: «Осенняя охота им жизненно необходима — волки делали это тысячи лет и будут делать и дальше, Так происходит обучение молодых, которые получают первый опыт охоты». Как видим, ни о какой особой кровожадности или жажде убийства речь не идет. Банальная тренировка молодежи…

Правда, человек осознал - после полного истребления волков в традиционных местах их обитания вскоре всегда начиналось нашествие на поля зайцев, оленей и лосей, численность которых прежде находилась под контролем со стороны хищников. С учетом этого нюанса в большинстве стран охота на волков перестает быть похожей на бессмысленную бойню и направлена на регулирование численности хищников.

Но во взаимоотношениях волка и человека еще один момент, за который мы можем уважать и даже в какой-то степени благодарить это животное.

Генетика в последние десятилетия помогла прочесть много неизвестных страниц в нашем прошлом. Так вот, благодаря ей мы сегодня знаем наверняка – все современные собаки произошли всего лишь от трех волчиц, обитавших где-то Восточной Азии 15 тысяч лет назад!

Именно там волки были впервые одомашнены. Умение жить в коллективе в сочетании с интересом ко всему новому привело к тому, что волк стал первым животным, которое приручил человек. Все «лучшие друзья человека» - будь то гламурные йоркширы, мрачноватые питбули, умницы-овчарки являются отпрысками безвестной волчьей стаи.