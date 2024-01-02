Разговоры об облучениях бытовой техники в массах начались ещё со времен появления микроволновки – те самые волны многих заставили напрячься и отказаться от удобства. Позже список «опасных и удобных» дополнили любые телефоны, работающие без проводов. Но если оглянуться дома после прочтения статьи – окажется, что не только смартфон из-за «излучений» может таить в себе опасность, но и вполне реальная опасность окружает вас на каждом этапе жизни… в цивилизации.

Вокруг вас в доме и даже вне его: какую опасность таит бытовая техника, которая окружает вас повсюду

Разговоры об облучениях бытовой техники в массах начались ещё со времен появления микроволновки – те самые волны многих заставили напрячься и отказаться от удобства. Позже список «опасных и удобных» дополнили любые телефоны, работающие без проводов. Но если оглянуться дома после прочтения статьи – окажется, что не только смартфон из-за «излучений» может таить в себе опасность, но и вполне реальная опасность окружает вас на каждом этапе жизни… в цивилизации.

Перед тем, как вы откроете для себя новое понимание бактерий и излучений, а также других причин опасности бытовых приборов, отметим: опасным в быту может стать любой предмет – в умелых (или неумелых) руках. Однако это не значит, что от ножей или тарелок из-за осколков стоит отказываться.

Пройдемся по… кухне?

Казалось бы, одно из самых чистых мест в квартире – отнюдь не означает, что место будет безопасное. Потому как именно на кухне зачастую стоит бытовая техника, которую эксперты отмечают как опасную – и в бактериальном плане, и в аспекте возможного загорания.

Во-первых, микроволновая печь. Помимо того, что нередко корпус техники не гарантирует безопасность окружающим, эта вещь при перегревании может и взорваться. К примеру, в России регулярно каждый год эта техника воспламеняется и является причиной внушительных пожаров в жилых домах. Особенно часто это случается в многоэтажках, где электросистема и так перенапряжена и редко когда действительно качественная. Помимо этого остается процент боязни из-за тех самых волн, которые излучает микроволновка. Потому пользователям советуют отходить от нее на расстояние от метра до полутора. В самих же инструкциях по эксплуатации владельцам микроволновок советуют, чтобы избежать дополнительного излучения, отойти на 30 см от работающей печи – этого уже будет достаточно.

Однако следует заметить, что научных результатов, подтверждающих реальное влияние волн на человека, не существует. Однако если техника решит взрываться, то намного безопаснее будет и правда оказаться от нее на расстоянии.

На вид довольно безопасный тостер также входит в список «опасных» кухонных приборов. Производители рекомендуют включать его в розетку только на время работы, но стоит заметить, что приборы чаще всего загораются во время готовки – тогда устройство может вспыхнуть от застрявших тостов или перегрева. Поэтому нужно регулярно чистить тостер от застрявших крошек и небольших кусков хлеба. Трагические инциденты происходят также из-за грубого нарушения техники безопасности: изготовители приборов предупреждают, что нельзя доставать тосты из работающего прибора руками или выковыривать ножом и вилкой. А вот уровень электромагнитного излучения от этого прибора минимален.

Посудомоечная машина занимает почетное место в списке из-за… бактерий, которые в ней и сохраняются, и размножаются. Именно она сильнее всего изо всех кухонных приборов подходит для размножения черных дрожжей и грибка. Известно, что патогенные бактерии присутствуют в 62% машин. А споры грибка, попадая в дыхательные пути, ведут к развитию легочных заболеваний. Чтобы предотвратить появление опасных микробов, необходимо один или два раза в месяц мыть машину при помощи соды и уксуса.

Электрочайники тоже не всегда полезные своим воздействием на живой организм. Чаще всего это касается именно пластиковых приборов – тогда существует риск, что более дешевые материалы, из которых сделан чайник, выделают в воду химические элементы.

И заканчивает список бытовая техника, которая незаменима даже в холодный период года – холодильник. Он из всего кухонного списка – на втором месте по вредности, но лишь когда речь идет о небрежном пользовании. Они создают благоприятную среду для размножения вредных бактерий и плесени. Причины – отсутствие воздуха, высокая влажность и «забытые» продукты. К слову, плесень, которая чаще всего живет внутри холодильника – чёрная, серая и аспергиллы. Споры попадают внутрь холодильника с продуктами и просто из воздуха. Опасность в том, что плесень вызывает различные трудно диагностируемые заболевания: например, аспергиллёз кожи или лёгких.

Вперед – в ванную!

Здесь (кстати, в комнате, которую многие эксперты называют одновременно и самой чистой, и самой грязной – из-за грибков) – часто стоит стиральная машинка. Некоторые СМИ, посылаясь на различных экспертов, даже заявляют, что эта техника так же вредна, как и холодильник. Но совет по безопасности – универсален: как и в случае с холодильником, не стоит устраивать свое спальное место в радиусе 1,5-2 метров от машинки. Чем дальше – тем лучше, а в идеале – если эта техника будет стоять в иной комнате (то есть не на кухне), не воздействуя на продукты.

Бойлер в этом списке будет крайним. Фен, которые также несет опасность для волос (чаще всего в приборах, где не регулируется температура воздуха) – все же более безопасен, нежели выйти с мокрой головой в холодную погоду на улицу. Потому остановимся на водонагревателе: он в случае неправильной эксплуатации может выйти из строя, и даже взорваться. Эксперты советуют проверять исправность бойлера время от времени. Если вы заметили, что водонагреватель протекает или нагрев не отключается вовремя – пора бить тревогу. К тому же вода является отличным проводником тока, а в свою очередь вода и электричество образуют опасную комбинацию. Если водонагреватель не заземлен, либо заземлен неправильно или некачественно, то при неисправности или разрушении изоляции можно получить удар током прямо в душе.

Следует также добавить: недостаточный нагрев воды создает благоприятную среду для развития колоний бактерий внутри бойлера. Которые, естественно, окажутся на вашем теле или в организме во время взаимодействия с теплой водой.

Что насчет гостиной или спальни?

В комнате, где вы проводите ночь и несколько «активных» часов, стоит не меньше небезопасных предметов, нежели на кухне. А в зависимости от комплектования и размещения техники – может быть, даже больше. К примеру, кондиционер. Доктор Марк Мендель, эпидемиолог из Калифорнийского департамента общественного здоровья, исследовал влияние кондиционеров на самочувствие людей. Он установил, что механическое охлаждение воздуха усугубляет астму и аллергии, вызывает «синдром больного здания» – ситуацию, когда люди связывают ухудшение здоровья с нахождением в конкретном здании. В результате появляются трудности с дыханием, головная боль, усталость и раздражение на коже. Исследование установило связь симптомов с использованием кондиционеров – так происходит, если система плохо выводит скопившийся конденсат, из-за чего в ней появляется плесень.

Пылесосы, кстати, очень полезны в хозяйстве – если их регулярно мыть, менять насадки и фильтры. Так как в среде внутри пылесоса прекрасно развиваются бактерии, которые после спокойно обживаются по всей квартире.

Обогреватель, который появляется практически в каждой квартире, когда температура воздуха за окном падает ниже 5 градусов, так же не столь безопасен. Во-первых, из-за практически постоянной работы он очень огнеопасный. Например, согласно данным Национальной ассоциации противопожарной защиты США, 43% пожаров в домах и 85% смертей, связанных с огнем, происходят из-за обогревателей. Но этого довольно легко избежать, если следовать правилам эксплуатации обогревателей: не накрывать их ничем, не ставить вблизи батарей или каминов, отодвигать подальше от тканей, кроватей или диванов.

Сюда же – и телевизоры. У большинства людей они новые, но в старых моделях остается риск ухудшения зрения из-за длительного просмотра программ. Поэтому для собственной безопасности диван для увлеченного просмотра телевизора стоит устанавливать на расстоянии минимум двух метров от телевизора. Хотя эксперты говорят, что зрителям также не стоит забывать и про электромагнитные импульсы, которые свободно проходят даже через несущие стены.

Но среди всех бытовых приборов, которые присутствуют в доме, самую большую опасность представляет компьютер. Очень рискуют здоровьем те, кому приходится каждый день работать за ним. Это устройство является наиболее сильным излучателем магнитного поля, потому что здесь присутствует два источника излучения. Первый источник — это монитор, а второй — системный блок. К слову, ноутбуки гораздо менее вредны для здоровья в плане излучения.

Что делать со всей бытовой-технической начинкой дома после прочтения статьи?...

Абсолютно ничего. Ведь если посмотреть с лупой на каждую инструкцию к каждому предмету, который запитывается или работает от электроэнергии, можно найти предостережения и потенциальную опасность для жизни или даже здоровья. Однако это не значит, что в панике стоит отказываться от благ цивилизации и в кротчайшие сроки вывозить технику из дому – на свалку.

Если соблюдать технику безопасности, а к тому же регулярно проверять свое здоровье – многих рисков можно избежать даже на потенциальном уровне. Поэтому наше пожелание вам, читатели: будьте аккуратны, внимательны и здоровы.