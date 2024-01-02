Сбор винограда в Шотландии: часть заключительная, культурология

Времени в Эдинбурге было предостаточно, чтоб побродить по музеям и по церквам. Вообще-то это обстоятельство было еще стимулировано и дороговизной здешней жизни. Ведь был не прочь продегустировать шотландского виски и зависнуть раз-другой в пабе… Увы, это почти не по карману украинского пенсионера. Но вот зато музеи тут (большинство) бесплатные. И я обошел самые большие, полагаю, и сделал при этом крайне интересные выводы.

В Национальной шотландской галерее изобразительного искусства я побывал аж трижды! Все хорошенечко рассмотрел. Восторгнулся шедеврами Леонардо, Рафаэля, Тициана, Веласкеса, Гойи, Тинторетто, Рубенса… и так далее, и так далее. В целом шотландская галерея невелика – особенно по сравнению с Национальной Британской галереей в Лондоне.

Я обратил внимание и на посетителей. Много из Азии – китайцев и японцев… Слышно было также итальянскую, немецкую и испанскую речь… Все фотографируют картины, тут это разрешено. Русских или украинцев я зато почти не встречал. То есть, вообще: только один раз услышал, как один джентльмен говорил на русском языке… А ведь однажды, во время этого путешествия по Британии, в аэропорту Лондона его сотрудница заговорила вдруг со мной на родной украинской мове!

Вобщем, выходит, что галереям искусств на туристов-славян тут явно не повезло… И у меня, еще и по этому поводу, в голове попутно зрело парадоксальное направление исследования местных нравов и традиций. Уже в культуре – и именно в живописи. Свою догадку я проверил в четырех музеях Эдинбурга и в Лондонской Национальной Галерее искусств. Потом усердно и вдумчиво прогуглил вопрос. Так и есть! Так и оказалось!

В музеях Британии и, как узнал потом, даже в музеях всей Западной Европы практически не представлена русская живопись! Практически крайне мало, почти ни одной картины!

Этот феномен я также долго пытался объяснить: опрашивал знакомых экспертов и художников, облазил весь ГУГЛ.

Мне этот факт показался поразительным тем более, что я вообще то, даже в условиях войны украинцев с москалями, не страдаю обостренной ненавистью ко всем русскому, что называется – до мозга русских костей! Я люблю русскую литературу. И я считаю ее высоким достижением в сфере всей мировой культуры… Я люблю русскую музыку, особенно, Чайковского, Мусорского и Рахманинова. Причем, эти музыка и литература на Западе очень популярны: книги активно читают, а музыку не менее активно исполняют лучшие оркестры и солисты планеты!

А вот на русской живописи стоит некая каинова печать! И это всеевропейское (боюсь сказать, даже и всемирное) табу, как я разобрался позже, как раз и подчеркивает, и объясняет особенность той «русскости», которая является мощной и гадкой чертой менталитета московитов.

Тут я еще и за себя «распишусь»: русская живопись для меня в той же степени привлекательна и замечательна, как и европейская! Я не буду растекаться мыслию по древу и сравнивать, в чем Тинторетто подобен Андрею Рублеву или как картины Рембрандта перекликаются с произведениями Репина. Русская живопись прошлых двух, даже трех веков для меня столь же совершенна как и полотна западноевропейских мастеров. В свое время я облазил все залы Эрмитажа, Пушкинского музея и Третьяковской галереи. Многое там действительно шедеврально!

Так в чем проблема, откуда ее ноги растут?

Вспомнил вдруг стих-поговорку: «Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии!»

В том же смысле, что и это некое «большое», я из далекой и Великой Британии вдруг увидел и понял «малость», реальную микроскопичность русской души, и скверные, уже сегодняшние отголоски исконно росийских традиций и воспитания.

Феномен отсутствия русских картин всех времен в западных музеях (за исключением Кандинского или Малевича, но о них позже) искусствоведы пытаются объяснить многими причинами. Например, британка, эксперт Р. Блейксли в недавнем интервью для БиБиСи раскрыла некие «подводные течения» и мировые тенденции. Искусствовед Розалинд Блейксли известна своей монографией "Русский холст. Живопись в императорской России 1757-1881". Эта ее работа удостоена одной престижной британской премии.

Так если вкратце, то Блейксли объясняет феномен отсутствием спроса и одновременно должного пиара русских картин в галереях и музеях Европы. Мол, ни русские меценат не спешили ехать в Париж, ни скупщики ценных картин из Европы не торопились в Москву… Но эта мысль – лишь частично все объясняет. Она следствие, а не причина… Но уже близко, совсем рядом с истиной и верным объяснением мысль другая: «С середины XIX века в русской критике, а ее средоточием был Владимир Стасов, господствовала идея о русской живописи как явлении уникальном!» Мол, мы, русские ужасно обособлены и мало связаны со всем происходящим за пределами страны...

Этой «теории» подтверждение я уже нашел во многих других источниках. Россияне, причем это была элита общества, которая называется на Руси и доселе интеллигенцией, укрепляли сами в себе и в своем народе ощущение инаковости! Критики и эксперты Московии позапрошлого века сеяли в людях русских категорическое убеждение в том, что для понимания русского искусства «нужно быть русским».

Кроме того, еще один эксперт, уже российский, считает причиной физическое отставание своей живописной школы от западной временной фактор. Мол, в Западной школе живописи светское искусство появилось в 1400- м, а российское в районе 1700-го… Мол триста лет форы – «это вам не баран чихнул» (буквально так он и выразился).

Кроме того, кроме этой дикой гордыни, интеллигенты и всякие там разночинцы империи с ненавистью, чуть не с пеной у рта критиковали все новые течения цивилизованной Европы. Например, тот же Владимир Стасов, россиянин авторитетный и влиятельный в кругах элиты на всю Русь-матушку возглашал: «Наши коммерсанты-толстосумы, которые так горячо отстаивали покровительственные пошлины, оказываются первыми поощрителями и потребителями всего иностранного. Они оказываются выше того, что может дать русская школа, им надо декадентов, символистов, им по вкусу французский сифилис, англицкая грация, немецкая ходуля, финляндское безобразие — все что угодно, только не русская жизнь…»

А «совесть простого народа», Лев Толстой, ему вторил. Великий писатель и преданный анафеме религиозный всеотрицатель, в своей брошюре «Что такое искусство?» издевательски говорит о поэзии французского символизма.

И такого ехидства по отношению к Западу, к его «загнивающей культуре» можно найти в писаниях и выступлениях многих солидных россиян. Не Запад не хотел проникновения русского искусства в свой дом, а россия брыкалась и всячески не допускала в свое тело культуру Запада… И когда произошла революция 1917-го и к власти в стране пришло конченное быдло, то уж не стоит и описывать, сколь семимильными шагами империя зла зашагала к «железному занавесу» и ко всему, что прославляло «святую россию» и порочило западную цивилизацию.

И даже век 21-й не перекроил ситуации. Правда, и в начале ХХ века Дягилев и через сто лет – другие меценаты и люди здравомыслящие пытались преодолеть эту пропасть в сознании двух (по сути) цивилизаций. Уже в 10-е года этого столетия были попытки провести выставки в той ж Британии. Ведь классическая живопись все еще остается жить в пределах России - при том, что русский авангард широко известен… Британский зритель смог увидеть на этих биенале работы Бориса Кустодиева и …опять же Казимира Малевича, Василия Кандинского, Кузьмы Петрова-Водкина, Исаака Бродского и др.

Прикольно – но русские меценаты и культуртрегеры этой выставкой (а дело было в 2017-м) хотели в Британии отметить «100-летие Великого Октября». Выставку приняла в Лондоне Британская библиотека. В российской прессе написали по этому поводу. Мол, правда, это не музей, но «библиотека тоже проводит обширную выставочную программу…» Ну, а именно лондонский Британский музей этот юбилей Русской социалистической революции просто решил проигнорировать.

Итожа эту тему, сказал бы: кто сам сеет ненависть – пожнет вокруг себя как минимум неприязнь. Россияне уже не первый век во внешнем мире сеют зло и это даже отражается в высоком искусстве.

Кстати! Если взять наугад лучших представителей так называемой русской живописи, то получим следующую картину маслом.

Левитан, этот самый воспетый пейзажист России, был евреем.

Айвазовский, замечательный, мирового уровня маринист – армянин.

Казимир Северинович Малевич, как сказано в российской Википедии «российский, украинский и советский художник-авангардист польского происхождения»… Так в какой-какой степени Малевич все-таки русский?

А как и где набрался русского духу Василий Кандинский, если он свой творческий путь начинал в Одессе и там рисовал во вполне реалистичной манере корабли на рейде?

Далее. Знаменитый Репин – украинец, недаром в его творчестве преобладает украинская фольклорная тематика. Недаром мы застываем перед шедевром «Казаки пишут письмо турецкому султану» и недаром последняя картина в его жизни, которую Илья Репин написал в далекой финской Куоккале – называется «Гопак»…

Архип Куинджи. Как сказано в Википедии, русский живописец приазовско-греческого происхождения… Поэт от живописи, воспевавший красоты украинского пейзажа и именно украинскую ночь…

Несколько слов, о «прорвавшихся» на Запад художниках из российской империи.

Картины великолепного Константина Коровина можно увидеть в Лувре. Тоже и украинская художница Мария Башкирцева – она стала одной из первых в мире женщин, чьи работы были представлены в знаменитом музее Парижа. О творчестве Башкирцевой, кстати, позитивно отзывались французы Эжен Делакруа и Клод Моне, писатели Эмиль Золя и Александр Дюма. А популярный писатель Ги де Мопассан был поражен ее незаурядностью, желал личного знакомства. В анналах критики сказано, что «первым русским художником, чьи картины купил Лувр была именно Башкирцева.

Кстати, родом она из-под Полтавы, моя землячка…

Маринист Иван Айвазовский, кстати, один из немногих, представлен в коллекции Музея Метрополитен. И картина Куинджи «Красный закат на Днепре» – она была впервые показана в Нью-Йорке, а потом тоже была приобретена Музеем Метрополитен. Но было это в году 74-м прошлого века, и произошло благодаря потеплению отношений между СССР и Америкой.

Наконец, чтобы поставить жирную точку в этой теме (считаю ее наиболее интересной из моих некоторых парадоксальных жизненных выводов, сделанных именно в Шотландии), напомню ценителям и знатокам русской живописи вот еще что.

Карл Брюллов, русский художник, чье полотно «Последний день Помпеи» стало «первым днем для русской кисти», на самом деле был немец. Его отцом был профессиональный скульптор Па?уль Гео?рг Брюлло? (или нем. Paul Georg Brulleau). Папа отца русской живописи родился в городе Люнебург, Курфюршества Брауншвейг-Люнебург в Священной Римской империи. Так что реально все традиции «русскости» живописных полотен Московии тянутся именно оттуда.

* * *

Когда я в конце путешествия оказался на ступеньках знаменитой Национальной галереи искусств в Лондоне, то спросил у привратника, стоявшего у громадных дверей галереи: «Где тут у вас можно купить входной билетик?» Дело в том, что я по своей простоте не въехал в ситуацию. Памятуя, что в Эдинбурге вход в такие заведения бесплатный, но не зная, как обстоит с этим в Англии, я задал глупый вопрос (ведь чтобы вы знали – например, лекарства в Шотландии, выписанные врачом, бесплатны, а в Англии – платить надо). Итак, на мой глупый вопрос был все-таки вразумительный ответ.

Охранник музея, сурово глядя мне в глаза, сказал: «У нас в Британии искусство принадлежит народу. Вход свободный».

Я не сразу вспомнил, где я слышал (читал) эту фразу об искусстве. Я бегом побежал осматривать галерею. Только через некоторое время меня осенило, и я подумал: «Какой же умница, этот охранник! И ведь вряд ли он когда-либо читал Владимира Ильича Ленина…»

Сбор винограда в Шотландии. Заключение

Конечно же, виногргада в єтой стране крайне мало на плантациях и даже в теплицах местных его совсем немного. Но мне все-таки удалось поучавствовать в сборе урожая… Об этом я рассказал в начале.

То есть, этот заголовок (придуманный к этим путевым заметкам) надо еще понимать так: на сегодняшний день о странах Великого королевства уже рассказано и расписанно все почти, но я себе ставил задачу отыскать свою «виноградинку»…Или даже изюминку.

В пригороде Эдинбурга Балерно я прожил полмесяца всего и потом еще полдня, когда летел уже в Литву, была возможность побродить по Лондону. Так что знакомство с Британией могло быть только достаточно поверхностным.

В первый же день пребывания меня очень удивили автобусные остановки, они устроены тут «шиворот-навыворот».

Совсем как в стране Алисы из сказки Льюиса Кэрролла. Или еще как в русской сказке про избушку Бабы Яги. Которую повернули к лесу задом, а к главному герою – передом!

В одной из таких пластиковых «избушек» я увидел рекламу одной из местных левацких организаций. Видимо, с феминистским укломном… Но глаз резанули красный цвет и знак Серпа и молота под рекламкой (см. фото). А вообще никакой рекламы, кроме как расписаний движения автобусов, тут не полагается, как я понял…

Мне очень импонировали хозяева, Элла и Лари, у которых я проживал, и которые приютили мою дочку Надю и зятя Сережу.

Лари был в основном немногословен в наших вечерних поседелках. Зато Элла рассказала много интересного. Например, поскольку она работала в правоохранительных органах до рождения сыновей, Элла имела и свои суждения о месте полиции в британском обществе, и о перспективных разработках британских правоохранителей.

Моя дочка однажды выразила свое удивление по поводу «аморфности» местных бобби* (так тут на сленге называют полисменов, в отличие от распространенного в США обозначения – «копы»). То есть, полицейские не ловят тех нарушителей порядка, которые курят в публичных местах марихуану… Ибо запах «плана» действительно стоял в людных местах. Прямо на улицах Эдинбурга!

На эту реплику Элла ответила лаконично: нашей полиции и так есть чем заниматься. Мол, бобби успешно ловят настоящих бандитов, и им не до «мелочевки».

Действительно, мелочные нарушения, например, почти абсолютное игнорирование «красных» светофоров на уличных переходах– полицейских тут почти не волнует. Зато Элла рассказала о новом направлении в борьбе с преступностью: тут начали серьезно преследовать не столько даже самих уголовников, сколько «результаты их дейстельности». А именно: финансовые активы, которые отпетые правонарушители и криминалитет сохраняют в своих подпольных местах – у родственников, друзей и корешей… Элла: «бандиты уже по своей сущности привыкли к тюремному наказанию, у них в зоне своя туслвка и свои радости жизни! Им главное, когда выйдут на волю, – в укромных местах, на банковских счетах, найти свои деньги, награбленное и наворованное…

* * *

… И на само деле: если бандит не получит СВОЁ, с таким риском добытое и за что он отбывал срок, – то какой тогда смысл воровать и грабить?»

Этот подход к борьбе с преступностью действительно кажется и необычным и продуктивным в одно время. Есть чему поучиться нашим бобби. Кстати! Я крайне редко видел в Эдинбурге патрулирующих полицейских, даже в местах большого скопления людей! Но «милашки» бобби (все-таки американское слово «коп» больше сопоставимо с нашим «мент») всегда появляются в нужном месте и в нужное время.

От полицейской темы вполне логично и плавно можно перейти к теме… детективной литературы. Британцы были основателями жанра.

Точнее, не именно англичане. Американский писатель Эдгар По, который начал свои писания в 40-х годах позапрошлого века, – вот именно он признан отцом детектива. Но реально-то мы знаем и других, и именно британцев: Агату Кристи, Уилки Коллинза, Чарльза Диккенса (кто не в курсе, это тоже детективный классик, написавший «Тайну Эдвина Друда»), и конечно же Артура Конан-Дойла.

Конан-Дойл шотландец и родился в Эдинбурге. Ему есть тут памятник и я видел также в одном переулке офис с его именем – как оказалось, сэр Артур был страстным и активный сторонником и пропагандистом идей спиритуализма. То есть, если простым человеческим языком – сэр Артур был в духовном смысле мистиком и приверженцем оккультных наук и идей. Именно такой вот Центр оккультизма имени Конан-Дойла я как раз и видел в Эдинбурге. Зайти не посмел. Вдруг порчу нашлют?

Кроме того, что он был спиритуалистом, сэр артур был САМЫМ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫМ писателем современного ему королевства Британии! И тут прямо загадка истории: самая богатая беллетристка современности, Джоан Роуллинг родилась в Эдинбурге и здесь же сделала блестящую карьеру, поднявшись с самого низа социальной лестнийы. То же и сэр Артур: родившийся в столице шотландцев, будучи довольно бедным лекарем, который вдруг увлекся литературой, – он достиг и мировой славы и большого богатства.

А ведь отец его был всего лишь горьким пьяницей, и в итоге жизнь свою завершил в психушке…

Чтобы проще понять взлет карьеры сэра Артура: еще в 1880-м году он 7 месяцев плавал на китобойном судне в Арктике и за этот труд получил аж 50 фунтов! А через пять лет он написал и издал свой первый рассказ. За который издатели ему заплатеили 25 фунтов… И вот еще через 15 лет, уже после опубликования «Собаки Баскервилей», сэр Артур Конан Дойл стал самым оплачиваемым в мировой литературе автором*.

Но что харктерно – он не почил на лаврах, а продолжал работу практикующего хирурга и даже поучавствовал в англо-бурской войне…

Конечно же, нельзя не упомянуть в таком контексте и самого известного мирового литературного героя (обошедшего по популярности графов, королей и всяческих искателей приключений), коим стал сыщик Шерлок Холмс.

И вот здесь я наткнулся на еще одну странность. То есть, о ней можно было узнать, и не выезжая из моего Каунаса или моей Полтаве (где я бываю чаще всего). Но путешествие мое заставило глубже вникнуть в происхождение многих фактов… Так вот: вы знаете, кто самый знаменитый актер, который в формате кино реализовал образ самого знаменитого сыщика? И я не знаю! Думаете, россиянин Василий Ливанов? Вовсе нет! Шерлока Холмса переиграло более сотни (!) мировых кинозвезд. Но в их списке я Ливанова не обнаружил.



Оказывается, ни британцы, ни прочие европейцы или американцы о советском (еще тогда, когда фильм снимали) актере Ливанове – и слыхом не слыхали! Ни сном! Ни духом! Оказывается, это сам Ливанов придумал о себе легенду, что якобы он и есть – Шерлок Холмс «номер раз»! Ну, и наглец!

Хоть сериал с Ливановым и Соломиным я всегда смотрю и пересматриваю с большим удовольствием и это залихватское нахальство «отечественного Холмса», мелкую слабость провинциального актера, – вполне прощаю.

Впрочем, и создатель образа Холмса был личностью эксцентричной. Конан Дойл был и писателем, и оккультистом, и масоном, чуть не парапсихологом! Он какое-то время дружил со знаменитым фокусником Гарри Гудини. И он продолжал верить в чудеса, несмотря на то, что сам Гудини объяснил: его «подвиги» были основаны на иллюзиях и обмане. Но сэр Артур так и остался при своем мнении и был убежден, что Гудини подвластно НЕЧТО сверхъестественное…

Ну, вот. Я опять увлекся. Эдинбург дал миру не только Конан-Дойла, Джоан Роулинг и Вальтера Скотта. Тут родился всем нам с детства известный Роберт Стивенсон, создатель романа «Остров сокровищ». Короче говоря, одно только путешествие по «Эдинбургу литературному» принесло бы нам много открытий и полезных знаний.

Я же спешу закончить свое описание «Северных Афин», города достойного внимания и по своей красоте, и по доброжелательности и гостеприимстве своих жителей, и по высокой культуре. Некоторые, важные, но еще не вполне осмысленные впечатления о пребывании в Эдинбурге, я оставлю про запас.

Но и из этого «запаса» я уже сейчас, пожалуй, извлеку еще один фрагмент – одной вечерней беседы с хозяевами дома, Эллой и Лари.

Мы заговорили на высокие научные темы. О дальних мирах. Об освоении космического пространства… Америка, как бы родная дочь Британии, совершила на этом пути удивительные открытия. Приоритет ее в исследованиях Вселенной нами (мною, дочкой и Сережей) даже не оспаривался. Но как-то естественно разговор перешел на «украинскую сторону». Ведь понятное дело: кроме имени Гагарина, на Западе средний обыватель практически ничего не знает о достижениях СССР в космосе (а серьезной составляющей их был вклад украинских гениальных ученых). Ни Элла, ни Лари даже и слыхом не слыхали о советских конструкторах Сергее Королеве и Владимире Челомее. И тем более для них открытием было то, что Королев был уроженцем украинского Житомира, и именно там сформировался как юноша любознательный. Получил там он и первое образование, и начинал в Украине свои первые «космические ракетные опыты»… А Челомей жил с самого детства в Полтаве (моем родном городе, напомню), он тоже и по человечески сформировался, и получил образование в Украине…

Все это я рассказал нашим любезным шотландским хозяевам. Также добавил: знаменитую формулу полета на Луну, которую американцы использовали для своего проекта «АПОЛЛО», изобрел тоже украинец. Его звали Юрий Кондратюк-Шергей и он тоже был… полтавчанин! Этот украинский инженер прожил очень авантюрную и непростую жизнь – он написал свою знаменитую книжечку космических формул и расчетов еще в 20-е годы прошлого века, он погиб на фронте Второй мировой…

Сказать, что Элла и Лари были поражены моим рассказом, – это не совсем полное их впечатление. В общем, мы так и не проговорили в эти длинные осенние вечера все волнующие нас темы. Но не все потеряно.

Мне хочется еще раз побывать в Шотландии. В городе Эдинбурге, в который влюбляешься с первого взгляда… Хочется пообщаться с нашими милыми хозяевами Эллой и Ларри. И я не сомневаюсь, что мне повезет, и я еще продолжу эти путевые заметки.

––––––––––––––––––––––––––––––––-

Бобби* – 1835 году всем селениям и городам в Британии предписали организовать собственные полицейские отделы. По примеру Лондона. Тогда именно в сленг вошло простонародное название полисменов, образованное от краткого имени их основателя поицейского департамента, сэра Роберта (Боба) Пиля. Полицейских стали называть с большой долей симпатии. Ласкательно даже – «бобби».

