Мифы, легенды и курьёзы Сталинской эпохи (часть восьмая)

Исторические курьёзы. Сталин: «Видишь, человеку он нужен?! Раз нужен - дай!» Исторические курьёзы. Сталин: «Слава Богу, догадался!» «Мифы» сталинской эпохи. Как любовь Уинстона Черчилля к коньяку спасла жизнь советскому человеку Исторические курьёзы. Звезда Героя за фразу: «Мне все равно, товарищ Сталин» Исторические курьёзы. Сталин: «Каждый руководитель должен доверять и проверять!» Исторические курьезы. Сталин: «Товарищ Калинин! Как вы можете принимать сигару из рук империалистов?!»

Исторические курьёзы. Сталин: «Видишь, человеку он нужен?! Раз нужен - дай!»

Говорят настойчивость дважды Героя Социалистического Труда, лауреата двух Сталинских премий, кавалера шести орденов Ленина и будущего Нобелевского лауреата по физике 1978 года, академика Петра Капицы фактически спасла жизнь его другу и другому великому физику и «по совместительству» также будущему Нобелевскому лауреату по физике 1962 года Льву Давидовичу Ландау.

Верить этой истории или нет в деталях, оставим, как обычно, на суд проницательного и всегда имеющего своё «несгибаемое» мнение читателя. Но как гласит официальная история Ландау действительно выпустили «на поруки» и «под личную ответственность» Петра Капицы...

...После ареста Ландау весной 1938 года Капица безостановочно добивался его освобождения. В результате (опять же согласно легендам) Капица добился встречи лично со Сталиным весной 1939 года.

Как гласит советская «мифология» между Сталиным и Капицей произошёл приблизительно следующий разговор в присутствии Народного комиссара внутренних дел Лаврентия Павловича Берии.

- Товарищ Сталин, арестован мой помощник, физик Лев Ландау, а он мне нужен.

Сталин повернулся к Берии за объяснениями. Тот ему сразу же отрапортовал:

- Товарищ Сталин, Ландау арестован как шпион, а также за антисоветскую агитацию.

Сталин пожал плечами, считая разговор исчерпанным.

Но «наивный», мало разбирающийся в «придворных» интригах и вряд ли понимающий, где стоило остановиться в своих требованиях «вождям», Капица был настойчив:

- Товарищ Сталин, но он мне нужен для дальнейших исследований.

Сталин опять повернулся к Берии за дальнейшими разъяснениями.

Берия уточнил дополнительно:

- Ещё год назад Ландау признался в диверсионной деятельности.

На что Сталин развёл руки, как бы ставя окончательную точку в разговоре.

Но упрямый Капица не унимался:

- Товарищ Сталин, Ландау мне нужен.

Берия также начал кипятиться «бестолковости и упрямству» учёного:

- Товарищ Капица, уже состоялся суд и признал Ландау виновным.

Но Капица стоял на своём:

- Но мне нужен Ландау для дальнейших разработок. Без него вся работа может зайти в тупик!

Как гласит советская фольклорная «мифология», в результате потерял терпение даже невозмутимый «отец народов», который уже в приказном порядке обратился к всесильному Народному комиссару внутренних дел СССР:

- Послушай, Лаврентий! Видишь, человеку он нужен?! Раз нужен — дай!

Верить этой «мифологеме» или нет — повторимся — оставим на суд взыскательного читателя, но, как гласит та самая официальная история, Лев Ландау, арестованный 28 апреля 1938 года провёл в заключении ровно один год. Выпущен же он был под личное поручительство Петра Капицы, который взял его «на поруки».

26 апреля 1939 года Пётр Капица написал официальное письмо лично наркому Берии со следующей формулировкой: «Прошу освободить из-под стражи арестованного профессора физики Льва Давидовича Ландау под моё личное поручительство. Ручаюсь перед НКВД в том, что Ландау не будет вести какой-либо контрреволюционной деятельности в моём институте, и я приму все зависящие от меня меры к тому, чтобы он и вне института никакой контрреволюционной работы не вёл. В случае, если я замечу со стороны Ландау какие-либо высказывания, направленные во вред Советской власти, то немедленно сообщу об этом органам НКВД».

Два дня спустя, ровно через год после ареста Льва Ландау, 28 апреля 1939 года было подписано Постановление НКВД СССР о прекращении дела в отношении Л.Д. Ландау с передачей его на поруки лично П.Л.Капице.

...ещё одна удивительная история, когда во имя призрачных коммунистических «прикладных идеалов», в отсутствии свободы слова и даже свободы совести, ломались жизни и судьбы не только рядовых граждан страны, но, в том числе, и великих учёных, внёсших заметный вклад в общемировую науку...



Исторические курьёзы. Сталин: «Слава Богу, догадался!»

Как гласит «историография мифов» сталинской эпохи, они же устный фольклор «глубинного советского народа», не все легенды, дошедшие до нас из того «былинного» времени обязательно заканчивались плохо. А именно: арестами, ссылками и даже смертями «фигурантов советской мифологии».

Часто — напротив — всё начиналось с арестов, пыток, «чистосердечных признаний», отправок «фигурантов» в места не столь отдалённые или — наоборот — очень отдалённые... После чего, в фольклорных рассказах, словно deux ex machina, обязательно появлялся самодержец «Всея Одна Шестая Часть Суши», либо кто-то иной из советских вождей рангом пониже и для «невинно осуждённого» все заканчивалось возвращением в родные пенаты, восстановлением в чинах и должностях, признанием «перегибов на местах» и даже справедливыми приговорами обидчикам «фигурантов мифологем»...

Но случались и воистину «уникальные» случаи, которые не попадали ни в первую, ни во вторую «шаблонно-стереотипные» категории... «бескровно» начинаясь и так же «бескровно» заканчиваясь... к обоюдному удовольствию и добродушной радости обеих сторон.

Одна из таких историй, как свидетельствуют самые достоверные источники советского времени — слухи, произошла с Акакием Ивановичем Мгеладце. Личным выдвиженцем Сталина и Первым секретарём Компартии Грузии. И произошла, вероятно, в тот недолгий период, когда Меладце занимал самую высокую должность в своей жизни между апрелем 1952 года и вплоть до «безвременной кончины отца народов И.В. Сталина» в начале марта 1953 года...

Судя по всему, Мгеладце действительно пользовался личным расположением и персональной благосклонностью вождя, о чем говорит и его увольнение буквально со всех постов, вывод из состава ЦК КПСС и даже недолгий арест спустя всего месяц после смерти «первого лица»...

Сама же «бескровная» история лишь подтверждает данный факт...



В один из приездов Мгеладце в Москву, Сталин пригласил его к себе на Кунцевскую дачу и в рамках «отчёта о проделанной работе» в неформальной обстановке привел Первого секретаря ЦК Грузии в собственную оранжерею, где в тепличных условиях выращивались в том числе цитрусовые. Несколько раз Сталин угощал Мгеладце лимонами, выращенными в Подмосковье, нахваливая вкус и пользу «южных фруктов».

- Пробуйте, товарищ Мгеладце, - приговаривал «вождь народов», - всё выросло здесь, под Москвой.

После чего разговор плавно перетекал в деловой отчёт по состоянию дел в Грузии.

Затем Сталин ненавязчиво опять угощал Мгеладце подмосковными лимонами и чуть ли не дословно повторял ту же самую фразу про «сочные южные фрукты».

То ли после третьего, то ли после четвертого «угощения» до Мгеладце, наконец, дошло, что пытался сказать ему «величайший гений всех времён».

- Товарищ Сталин, - чистосердечно прижал ладони к груди Мгеладце, - обещаю вам, что через несколько лет Грузия обеспечит лимонами весь Советский Союз, и мы больше не будем возить фрукты из-за границы!

- Ну, слава Богу, наконец-то догадался! - с улыбкой произнёс Сталин.

Завалила ли Грузия лимонами весь Советский Союз, отечественная историография умалчивает. Или не считает нужным углубляться в такие пустяки.

Впрочем, определённое количество закавказских фруктов на прилавках советских магазинов в «пост-сталинскую эпоху» периодически всё же появлялось. Но появлялись они, в основном, к крупным праздникам и было их, к сожалению, не настолько много, как мечтали Сталин и Мгеладце...



«Мифы» сталинской эпохи. Как любовь Уинстона Черчилля к коньяку спасла жизнь советскому человеку

Удивительно, но любовь сэра Уинстона Черчилля к хорошему коньяку буквально спасла репутацию, здоровье, а, вполне вероятно, и жизнь советскому человеку (согласно советской фольклорной «мифологии»).

Верить тому, что будет описано ниже или отмахнуться от этого, как от очередного «атавизма» сталинской эпохи, которые то и дело появляются «в публичном пространстве», поднятые с илистого дна коллективной памяти «глубинного народа», как обычно, оставим на суд взыскательного читателя. С другой стороны, в нелогичности и явном абсурдизме любой тоталитарной системы, как в мутной воде из расхожей поговорки, действительно могло произойти всё, что угодно. Не поддающееся ни здравому смыслу, ни каким-либо объективным критериям оценки...

В пользу сомнительности данной истории говорят многие факты... которые, до определённой степени и подтверждают её...

Судя по тому, что в разных версиях этой истории перепутаны географические подробности и время действия, похоже, действительно служит косвенным доказательством того, что случилось «на закате» сталинской эпохи...

История эта могла произойти в любое время начиная с весны 1945 года и вплоть до смерти «отца народов» И.В. Сталина в начале марта 1953 года... Хотя наиболее вероятная дата этой истории всё же именно 1948 год...

Все знают, что сэр Уинстон Черчилль, который дважды в своей жизни избирался премьер-министром Великобритании (и оба раза это случалось при жизни Сталина), очень любил бренди (он же — коньяк).

Также принимается за неоспоримый факт то, что во время Ялтинской конференции между основными союзниками во Второй мировой войне, а именно: СССР, США и Великобританией, Сталин лично угощал дорогих гостей армянским коньяком «Двин», который, в свою очередь (как гласит легенда) был специально изготовлен для эпохальной конференции в феврале 1945-го года (что также является легендой, ибо «Двин» был купажирован ранее и, как сорт коньяка уже существовал с 1942 года).

Как гласит всё та же легенда, коньяк «Двин» настолько понравился британскому премьер-министру, что в дальнейшем он чуть ли не ежедневно выпивал целую бутылку этого коньяка маленькими порциями в течение всего дня ещё много лет после Ялтинской конференции. Хотя, биографы сэра Уинстона и не смогли обнаружить подтверждение этого факта ни в мемуарах самого Черчилля, ни в мемуарах одного из советских «вождей» - Анастаса Микояна (до сих пор считается, что любимой маркой Черчилля был бренди «Hine», который сэр Уинстон действительно пил ежедневно).

Тем не менее, «миф» пропущенный через народное сознание становится едва ли не фактом. Или, как минимум, легендой. А у любой легенды есть свои истоки и предпосылки...

Исток данной легенды (в прямом и переносном смыслах), звали Маркар Седракян. Именно именитый армянский мастер и технолог коньячного производства, будущий заслуженный инженер Армянской ССР и Герой Социалистического Труда СССР, и создал, наряду с другими известными марками алкогольных напитков, именитый сорт советского коньяка.

Что касается непосредственно коньяка «Двин», то он действительно очень понравился британскому премьер-министру. И после Ялтинской конференции через Советское посольство в Лондоне Черчиллю неоднократно ящиками передавали этот коньяк в виде подарка лично от Сталина.

Говорят, что в один из моментов сэр Уинстон обнаружил, что «Двин» утратил былой вкус. Информация о чём была доведена лично до Сталина.

Оказалось, что причина «потери былого вкуса» объяснялась «банальными» по советским меркам того времени причинами: выдающегося мастера коньячного производства арестовали по статье «антисоветская агитация и пропаганда» и сослали в места «отдалённые».

По одной версии Седракяна сослали в Сибирь, по другой — в виде ссылки перевели в Одессу на местный коньячный завод (ибо при всех недостатках советской системы, судя по всему, никому не хотелось терять выдающегося мастера коньячного производства на сибирских лесоповалах или дальневосточных золотых приисках).

После личного указания Сталина выяснить в чём причина изменения вкуса купажа, так понравившегося британскому премьер-министру, Седракяна «от греха подальше» не только вернули из ссылки в Ереван, но сразу же восстановили в партии (что по тем временам было делом едва ли не беспрецедентным).

Вернувшись из ссылки, Маркар Седракян моментально восстановил утраченный вкус коньяка и в дальнейшем, у британского премьера любимый напиток уже ни разу не вызывал нареканий.

Так, казалось бы, простое замечание сэра Уинстона Черчилля спасло не только репутацию, но, вполне вероятно, даже жизнь именитому мастеру коньячного производства.

Что касается самого Маркара Седракяна, то до сих пор именно ему приписывают расширение коньячного производства в Армении, как и введение таких рецептур коньячных составов, что армянский коньяк, наряду с французским, считается лучшим в мире.

Что же до обвинения Седракяна по пресловутой статье советского уголовного кодекса, как выяснилось позднее (по свидетельству сына коньячного мастера), в своём кабинете знаменитый технолог всего лишь хранил томик Чаренца (великого армянского поэта и философа, которого советская власть, как, увы, и многих иных великих мыслителей, сомневающихся в «самом лучшем социальном устройстве за всю мировую историю», считала контрреволюционером).

Именно за это Седракян был арестован и сослан по одной (неподтвержденной версии) в Сибирь. По другой версии Маркар Седракян был сослан в Одессу, где всего за год ссылки он успел создать два сорта коньяка: «Одесса» и «Украина»...

Таким неожиданным образом, одно короткое замечание британского премьер-министра отразилось на всей дальнейшей судьбе именитого коньячного мастера.

К слову сказать, Маркаром Седракяном, помимо уже упомянутых марок «Двин», «Одесса» и «Украина», были созданы такие всем известные сорта коньяка, как «Юбилейный» (первый коньяк высшего качества в СССР), «Армения», «Ереван», «Арарат» и многие другие. За что Маркар Седракян в дальнейшем получил звания заслуженного инженера Армянской ССР и Героя Социалистического Труда СССР, а также стал кавалером многих орденов и медалей.



Исторические курьёзы. Звезда Героя за фразу: «Мне все равно, товарищ Сталин»

Тяжёлые и смутные времена в Советской истории породили и «мифологию» соответствующего качества. Где во главе угла обязательно стоит добрый «генсек-батюшка», повелитель «Всея Великия и Малыя и Белыя и прочая и прочая и прочая» вплоть «до британских морей». И где все остальные триста миллионов жителей, вне зависимости от собственных желаний, талантов и возможностей, являлись лишь приложением к «великим деяниям и выстраданным решениям» самодержца...

Вряд ли многие помнят в наше время имя знаменитого конструктора артиллерийских систем Василия Гавриловича Грабина, под руководством которого целая отрасль, а именно: «отечественные артиллерийские системы» буквально на десятки лет обогнала аналогичные разработки во всем мире. Тем более, мало кто смог бы перечислить хоть что-то из нескончаемого списка того, что лично им или под его руководством было сделано в том числе для победы во Второй мировой войне.

А, впрочем, прежде, чем перейти к сути истории, о которой пойдёт речь в этом очерке, необходимо сказать несколько слов о самом Грабине и отношении к нему И.В. Сталина, чтобы более ясной стала вся курьёзность ситуации, непосредственными участниками которой были «отец народов» и именитый конструктор.

Не углубляясь в относительно ординарную для того времени биографию Грабина (если судить лишь по её формальным, «внешним» признакам), стоит сказать, что родился «отец советской артиллерии» 28 декабря 1899 года (или 9-го января 1900-го года по новому стилю) фактически на рубеже веков.

С 1923 года, поле того, как он окончил артиллерийское училище в Петрограде, жизнь Грабина была неразрывно связана с артиллерией и Красной, а затем Советской Армией, вплоть до смерти именитого конструктора в 1980 году.

Непосредственно под руководством Грабина В.Г. и при его участии были созданы такие образцы артиллерийских систем, как:

Пехотные пушки:

- 76-мм пушка образца 1936 г. (Ф-22),

- 76-мм пушка образца 1939 г. (УСВ),

- 76-мм дивизионная пушка образца 1942 г. ЗИС-3,

- 57-мм пушка образца 1941г. (ЗИС-2),

- 100-мм полевая пушка образца 1944 г. (БС-3).

Танковые пушки:

- 76,2-мм пушка Ф-32,

- 76,2-мм пушка Ф-34,

- 76,2-мм пушка ЗИС-5 для вооружения среднего танка Т-34-76 и тяжёлого танка КВ-1,

- самоходная установка ЗИС-30 с 57-мм пушкой ЗИС-2 (ЗИС-4),

- 76,2-мм пушка ЗИС-3, которая устанавливалась на лёгких самоходных установках СУ-76 и СУ-76М.

- 37-мм пушка ЗИС-19,

- 76,2-мм пушки С-54,

- 85-мм пушки С-18, С-31, С-50, С-53, ЗИС-С-53,

- 100-мм пушки С-34,

- 107-мм пушки ЗИС-6,

- 130-мм пушки С-26,

- 122-мм гаубицы С-41.

... не говоря уже о тех артиллерийских образцах, которые были разработаны под руководством Грабина после Второй мировой войны.

Кратким отступлением ещё раз следует напомнить о том, что даже после того, как войска Вермахта брали трофеи на полях сражений, они часто использовали «пушки Грабина» взамен немецкой артиллерии (чему есть немало задокументированных доказательств), как орудия более надежные, удобные и неприхотливые в полевых условиях, что наглядно доказывает высочайший уровень качества советской артиллерии.

«К слову» важно добавить и то, что метод скоростного проектирования, который разработал Грабин, давал возможность создавать новые артиллерийские орудия в течение всего нескольких недель с момента проектирования и вплоть до успешных испытаний (!!!). После чего, запускать эти пушки в серию. А подобным в то время не могло похвастаться вообще ни одно артиллерийское производство в мире!

Интересен также факт, что Грабин В.Г. был возможно первым инженером-артиллеристом в мировой истории, который начал привлекать уже на стадии проектирования новых артиллерийских систем врачей-физиологов для того, чтобы в реальном бою КПД расчёта артиллерийского орудия был максимально эффективен и чтобы солдаты не тратили лишнего времени и лишних усилий на заряжание орудий.

И всё это при том, что даже наука «эргономика», которая фактически отвечает за максимально эффективное взаимодействие человека и техники появилась только в следующем десятилетии, а именно: в 50-х годах 20-го века!

Теперь же следует перейти непосредственно к той самой курьезной ситуации...

По историческим свидетельствам, Сталин лично и пристально следил за разработкой и качеством вооружений и буквально под его личным руководством и настоятельным ускорением процессов, были созданы такие системы вооружения, которые на годы, а то и десятилетия опережали мировые образцы (камень в огород тех, кто считал, что Советский Союз перед Второй мировой войной был плохо и слабо вооружен... Хотя, здесь же следует отметить, что из-за той самой «гонки вооружений» в то время полностью просели все остальные отрасли отечественного «мирного» народного хозяйства).

Грабин В.Г. был в числе тех, чью работу лично оценивал «отец народов» и кем последний открыто восхищался.

Народная молва относит данный курьёз к 1942-му или 1943-му годам, но справедливости ради, стоит сказать, что случился он в 1940 году, то есть за несколько месяцев до трагичного утра 22 июня 1941 года...

...говорят, что после фактического прорыва в проектировании и производстве артиллерийских систем, «отец народов» вызвал к себе Грабина и наряду с личными похвалами и моральными поощрениями (что в то время было едва ли не равно высшим государственным наградам), задал Грабину приблизительно следующий вопрос:

- Товарищ Грабин, мы с товарищами посовещались и решили спросить вас лично — за ваши успехи в работе что вы хотите: Звезду Героя Социалистического Труда или Сталинскую премию?

- Мне все равно, товарищ Сталин, - якобы ответил «артиллерийский гений».

В результате, Грабин получил и высшую награду Советского Союза — Звезду Героя Социалистического Труда (за №6), к которой, как известно, обязательно прилагался орден Ленина, и Сталинскую премию.

Следует обратить внимание и на порядковый номер награды для понимания того, что такие ордена в то время выдавались за действительно огромные достижения в науке и производстве, а не просто на юбилеи и дни рождения, как стало происходить всего несколько десятилетий спустя.

Хотя, ради всё той же справедливости стоит отметить, что Звезду Героя (с обязательным орденом Ленина) Грабин В.Г. получил в октябре 1940 года, а первую Сталинскую премию (которых ему в дальнейшем «присудили» в совокупности 4 (!!!) раза) только в 1941 году...

Ещё раз и «к слову» стоит вспомнить и о том, что уже в 1945 г. Грабину В.Г. было присвоено персональное (!!!) звание: Генерал-полковник технических войск, что показывает насколько ценен был «отец артиллерии», как для советской военно-инженерной науки, так и для Армии-победительницы...

Тем не менее, сама постановка вопроса, что Сталин мог уточнять у подчиненных, чем их наградить, с трудом выдерживает критику. С другой стороны, вся советская фольклорная «мифология» была бы очевидно ущербной, если бы не была «под завязку» наполнена подобными, нелогичными на первый взгляд, историями...



Исторические курьёзы. Сталин: «Каждый руководитель должен доверять и проверять!»

Удивительно, как закрытые тоталитарные «экосистемы» рождают у людей качества им ранее незнакомые и непривычные. Более того, заставляют «мимикрировать» под окружающую обстановку и стараться максимально сливаться с «глубинным народом», чтобы не закончить свои дни на каторге на золотых приисках или на лесоповале, пусть и с уникальными людьми вокруг, но в не особенно пригодных для человеческого существования социальных и моральных условиях...

Как и многие советские «мифы», которые в неисчислимых количествах стали появляться после обличения «культа личности» в феврале 1956-го года на ХХ съезде КПСС, и данная история связана с самым неоднозначным временем в истории нашего многострадального отечества — со «сталинской эпохой».

Судя по «неофициальной» народной историографии, произойти эта история вполне могла в 1943-м году, в самый разгар Второй мировой войны... Впрочем, верить этой истории или нет, как обычно, оставим на усмотрение взыскательного и придирчивого читателя...

...Яков Хавинсон, который был руководителем ТАСС с 1939-го по 1943-й годы получил личное распоряжение «отца народов» провести беседу с одним американцем...

Для тех, кто не особенно сведущ в деталях Советских реалий, поясним, что ТАСС, а именно Телеграфное агентство Советского Союза обладало статусом центрального информационного органа, обладающего исключительным правом собирать и распространять информацию внутри СССР и за его пределами. То есть должность Хавинсона была очень значительной. И занимал он едва ли не главное место в вертикали советской «информационной иерархии»...

Говорят, что по окончании беседы с американцем (с кем именно и на какую тему был данный разговор, отечественный «фольклор», к сожалению, умалчивает... Впрочем, для данного повествования это имеет лишь третьестепенное значение), руководитель ТАСС поехал отчитываться о беседе непосредственно Сталину.

Беседа между «отцом народов» и подчинённым ему «куратором советской информационной системы» в числе прочего якобы состояла из достаточно короткого диалога. Забегая вперед можно предположить, что в отчёте Хавинсона Сталину либо не всё было ясно, либо вождь не был полностью уверен, что руководитель ТАСС правильно понял американского визави.

...в числе прочего Сталин уточнил:

- Товарищ Хавинсон, вы говорили по-английски?

- Английский я плохо знаю, товарищ Сталин, - уклонился от прямого ответа Хавинсон.

- А по-французски?

- Товарищ Сталин, французский я знаю относительно неплохо, но не говорю на нём, - еще раз достаточно уклончиво ответил руководитель ТАСС.

- А немецкий?

- Я его сейчас учу, товарищ Сталин.

- И далеко вы в нём продвинулись?

- Пока не очень, товарищ Сталин.

- Каждый руководитель должен доверять и проверять, как вы знаете, товарищ Хавинсон. Вы же в ответственной работе ТАСС можете выполнить только первую часть этой простой формулы...

На этом аудиенция была окончена. Спустя короткое время, Якова Хавинсона сняли с ответственной должности и перевели на рядовую должность сотрудника газеты «Правда».

Как гласит народная молва, после общения Сталина с Хавинсоном, вышло чёткое распоряжение, обязывающее всех ответственных сотрудников, имеющих отношение к контактам с иностранцами, а именно: сотрудников Народного Комиссариата Иностранных Дел и сотрудников центральных информационных агентств, включая и самого наркома Молотова В.М., учить иностранные языки...

Возвращаясь же к самому началу статьи, стоит сказать, что по свидетельствам людей близко знавших Якова Хавинсона, тот был очень образованным человеком и свободно говорил на нескольких иностранных языках. Но, увы, в присутствии «отца народов» он побоялся признаться в этом, чтобы не навлечь на себя какую-либо «беду», которые, как мы помним из Советской истории приходили неожиданно и оттуда, откуда их прихода никто не ожидал...



Исторические курьезы. Сталин: «Товарищ Калинин! Как вы можете принимать сигару из рук империалистов?!»

История, о которой пойдёт речь, при всей своей простоте, ироничности и отсутствию трагизма в ней, любому читателю, наверняка, покажется обычным анекдотом о сталинской эпохе. Но зная о, мягко говоря, «своебразном» юморе «отца народов» и рассматривая этот анекдот через призму того времени, где не только за неосторожное слово, но и за любой некорректный жест кого угодно могли отправить в «места не столь отдалённые», а то и официально присудить печально известные «10 лет без права переписки», начинаешь понимать, что произойти в те годы могло вообще всё, что угодно. Даже вопреки логике и здравому смыслу. Особенно и тем более в отношении «ответственных сотрудников», которые сами привыкли подчас совершенно бездумно распоряжаться человеческими жизнями и судьбами (для тех, кто мало знаком с юридическими эвфемизмами той поры, формулировка в приговоре суда сталинской эпохи «10 лет без права переписки» фактически означала смертный приговор. И приговор не в метафорическом смысле, когда человек вполне мог не вернуться из заключения после стольких лет лагерей и изнуряющего физического труда, а смысл фактический, когда осуждённого приговаривали к немедленному расстрелу...)

Чтобы фраза: «кого угодно могли отправить в «места не столько отдалённые» не выглядела пустой фигурой речи, достаточно вспомнить об аресте жены В.М. Молотова, Полины Жемчужиной в 1949 году, которую Молотов по историческим свидетельствам любил всю жизнь.

Вячеслав Михайлович Молотов (Председатель Совета народных комиссаров СССР, народный комиссар, а затем министр иностранных дел СССР и прочая, и прочая, и прочая в объёмном списке высших государственных должностей «видного революционера и крупного партийного и государственного деятеля», который фактически являлся вторым лицом во властной иерархии в Советском Союзе после самого Сталина), ничего не смог противопоставить аресту своей супруги (также, крупного партийного деятеля, которая в 1939-м году, в течение 10 месяцев занимала даже пост Наркома рыбной промышленности СССР или, иными словами, пост министра «на одной шестой части суши»). После ареста супруги «недремлющими органами», на Пленуме ЦК ВКП(б), когда Полину Жемчужину выводили из кандидатов в члены ЦК, В.М. Молотов был единственным воздержавшимся при голосовании, вероятно пойдя на поводу своего страха перед системой и не решившись даже проголосовать против...

Впрочем, это всего лишь небольшой экскурс в отечественную историю, чтобы показать атмосферу того времени и нравы, царившие даже в высших эшелонах власти у тех, кто распоряжался судьбами миллионов своих сограждан.

Анекдотическая же история, о которой пойдёт речь, вероятнее всего, была просто забавным курьёзом, после которого явно не пострадал ни один из двух её непосредственных участников. И связана она была со «всесоюзным старостой» М.И. Калининым, который по историческим свидетельствам современников славился удивительной моральной гуттаперчевостью. Отчего, вероятно, персонально Калинина и не коснулись репрессии так называемого «Большого Террора 1937-1938 годов» (хотя, справедливости ради стоит упомянуть, что жену Калинина арестовали именно в 1938 году по антитеррористическому закону, который в своё время подписывал сам М.И. Калинин сразу после убийства С.М. Кирова... Такая удивительная злая ирония или, как сказали бы в нашё «вечно непростое время» — «немедленная карма»...).

Впрочем, верить нижеследующей истории или отмахнуться от неё, как от очередной «байки» той удивительной поры в жизни страны, оставим, как обычно, на суд дотошного и всегда имеющего своё несгибаемое мнение читателя...



…Говорят, однажды во время одного из официальных расширенных приёмов в Кремле, куда была приглашена и западная пресса, некий американский журналист угостил М.И. Калинина дорогой сигарой.

Калинин был очевидно рад подарку и тут же закурил её...

Как гласит отечественный «фольклор» (который, как известно, не рождается на пустом месте), довольное лицо Калинина заметил И.В. Сталин. Он подошёл ко «всесоюзному старосте» и недоуменно обратился к последнему со своей, так знакомой всем то ли заложникам, то ли обитателям «одной шестой части суши», скрыто ироничной интонацией:

- Товарищ Калинин, вы же всесоюзный староста! Как вы можете принимать сигару из рук империалистов?!

Калинин сразу же испуганно погасил сигару. На что «отец народов», видя растерянный и виноватый вид своего соратника по партии, отреагировал уже с добродушной улыбкой:

- Да, ты что, товарищ Калинин, шуток не понимаешь?! Кури на здоровье!