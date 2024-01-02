Если каждый вороват – где на всех набрать гранат?

Я же от себя добавлю, что именно система минздрава стала в эти военные месяцы особо подвержена коррупционным схемам (вместе с военкоматами). От врача-специалиста зависит, пойдет ли молодой мужчина служить в армию и защищать Неньку-Украину или не пойдет… Тем более эффективно поучаствовать и «поиметь свое» в этих коррупционных лабиринтах могут мед-чиновники высших рангов. Кому война – а кому мать родна…

(Короткие вытяжки из украинской прессы)

Информационный портал «Украинская правда»: Российские зенитчики вчера сбили российский штурмовик Су-25.

По этому скандальному поводу командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук в Telegram-канале сделал заявление: "Могу уверенно сказать, что не украинская ПВО сбила российский штурмовик Су-25! Это четкие и слаженные действия российских зенитчиков, за что им большое спасибо от всего украинского народа!..

Сайт «Полтавщина»: 13 декабря Октябрьский райсуд Полтавы вынес приговор Кириллу Билыку, который нашел в лесу патроны и гранаты и забрал их себе на незаконное хранение. Ему назначено условное наказание.

В начале октября 2022 года Билык возвращался из Киева в Полтаву на междугородном автобусе. Во время остановки между Пирятином и Лубнами он нашел в лесу 38 патронов и 2 гранаты, потом хранил у себя дома до августа 2023-го. 13 декабря суд вынес приговор: поскольку Билык (обвиняемый) вину признал и раскаивается в содеянном, он получил условное наказание. Обвиняемый — уроженец Полтавы, имеет высшее образование, нигде не работает, ранее не судим.

Из того же сайта: «Богатенький главврач».

В течение 2022 года главврач полтавской городской больницы Анатолий Рудич получил зарплату 2 538 732 грн. (это примерно 5.2 тыс. долларов в валютном эквиваленте, если в месяц). Рудич также работает по совместительству в трех должностях. И кроме этого, имеет доход от предоставления имущества в аренду и пенсию.

Кроме того, семья Рудичей имеет 4 квартиры в Полтаве (собственность жены). Сам главврач владеет двумя земельными участками в Хорольской общине, а также, по его декларации, имеет три автомобиля и наличные сбережения — $87000, 41000 евро и 230000 грн.

Этот текст журналист сайта сопровождает ехидным комментарием: мол, в тяжкое время войны довольно скромный по статусу полтавский медик, – но вот благодаря нежной опеке властных структур (Минздрава и местных органов власти, которые распределяют бюджетные средства таким «скромным образом»), очень неплохо себя чувствует в финансовом смысле, хотя его больница – самое слабое звено в городской системе здравоохранения… Я же от себя добавлю, что именно система минздрава стала в эти военные месяцы особо подвержена коррупционным схемам (вместе с военкоматами). От врача-специалиста зависит, пойдет ли молодой мужчина служить в армию и защищать Неньку-Украину или не пойдет… Тем более эффективно поучаствовать и «поиметь свое» в этих коррупционных лабиринтах могут мед-чиновники высших рангов. Кому война – а кому мать родна…

Снова сайт «Украинская правда»: Теракт в сельсовете. Подрыв гранат на сессии на Закарпатье, один из пострадавших умер

"Сегодня 17 декабря, в соответствии с постановлением следственного судьи, избрана мера пресечения (содержания под стражей) в отношении 54-летнего гражданина Украины, действующего депутата местного сельсовета (далее обозначается место произошедшего, называют имя депутата).

Далее: «При неустановленных досудебным расследованием обстоятельствах он "приобрел 3 взрывных устройства, похожие на гранаты".

Подозреваемый, вернувшись в сессионный зал, достал из карманов три гранаты и бросил... В результате взрывов ранено 23 человека, шестеро из них находятся в больнице в тяжелом состоянии, один умер».

Эта сенсационная история получила довольно умеренное освещение в центральных украинских СМИ (гораздо больше публикаций было в региональной прессе и сайтах). Но в текущих комментариях уже проясняются важные обстоятельства. Подозреваемый К. (настоящее имя его, впрочем, просочилось в печать) имеет хорошую репутацию у односельчан. Его считали (и считают) уравновешенным ответственным в своих решениях и интеллигентным человеком. Он отслужил в армии и был уволен в связи с инвалидностью. Ранее – в быту и с домашними, – каких-либо агрессивных действий депутат К. не проявлял. Причиной чудовищного теракта (а сам К. после него уцелел и ему, еще в больнице, уже предъявлено обвинение) называют конфликт К. с главой сельсовета Михаилом Мушкой. Сам председатель Керецковской общины Мушка, которому перед взрывами в сельсовете депутат К. предъявлял публичные обвинения в коррупции, уцелел. В больнице он поступил в сознании и здравой памяти. Об этом сообщили местные СМИ:

"Жизни главы территориальной общины Михаила Мушки ничего не угрожает. Он, в отличие от взрывателя, в сознании и спокойно общается с медперсоналом", – сказано в одном из Закарпатских областных сайтов.

Стало также известно, что депутат К. (а его избрали, по многим сведениям, из пропрезидентской партии СЛУГА НАРОДА) уже неоднократно пытался добиться справедливости на местном уровне. Перед тем, как пойти на теракт, он написал предсмертную записку, то есть, К. понимал, на что идет… Что еще интересно в этой жуткой истории с еще непонятным концом.

В СМИ уже выступила глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк (ее цитирую по сайту УКРИНФОРМ). Она выразила о случившемся свою скорбь и сочувствие пострадавшим. И между прочим отдельно заявила:

«К. нельзя исключить из состава нашей политической партии, поскольку он не ее член». Председатель партии "Слуга народа" пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Необходимый комментарий

У меня все происходящие (кроме военных) события в Украине вызывают противоречивые чувства. С одной стороны – украинцы действительно больны социальной болезнью, звущуюся коррупцией, – и она может погубить нас в бoльшей степени вероятности, чем все российские армады на Востоке и Юге страны. Но ведь не одна только Украина имеет такие проблемы, – если взять европейские страны (которые давно в ЕС), – то и там продажность госчиновников и коррупция во власти довольно очевидны. Взять Венгрию… Взять Болгарию и страны бывшей Югославии… Взять Китай или ту же РФ… Но уж и на самом то деле: как-то стало в Европе и мире принятым именно Украину шпынять наиболее этим социальным грехом.

Но у нас, и именно в связи с войной, назревает еще одна «харизматическая» особенность социума. Во времена СССР это явление назвали «афганским синдромом»: чувство обостренной социальной справедливости и желание исправить общество, избавить его от неправды и лжи на всех уровнях. «Афганцы» были бескомпромиссны, они доставили немало проблем компартийным чиновникам. То же самое может в ближайшие месяцы произойти и в Украине. Уже происходит.

Конечно, швыряться в зале, набитом людьми, гранатами – это уже выше самого высшего предела понимания и сочувствия. Но у меня почему-то этот случай в Закарпатье навеял воспоминания о… в чем-то подобном случае, произошедшем в Каунасе (городе, где я пребываю часто и помногу) почти ровно 50 лет назад. Да, именно четвертого мая 1972 года, в центре Каунаса (а незадолго до этого именно он был столицей Литвы) — литовский диссидент Ромас Каланта совершил акт самосожжения. Его советские власти тут же объявили сумасшедшим. Все демонстрации в поддержку подвига Каланты, 19-летнего студента-литовца, жестоко подавили-разогнали… Но не осмелились с такой же обычной русской жестокостью примерно наказать их участников-литовцев.

Я начинал составлять этот весь материал из «разножанровых», вплоть до казусной военной хроники, информаций и статей. Но все пока вылилось в довольно узкую тему. Впрочем, ближайшее время покажет, насколько она именно окажется «узкой» для нашего, разрываемого войной общества.