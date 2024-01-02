Запреты были, но не много. Он – сын царя. Он – полу Бог. Ему неведома тревога. Открыто множество дорог. Конь, лук, копьё и стрелы Сие – наука побеждать. А меч - детей, мужчиной делал, Уменьем сечь и убеждать. Кровь, что прольют на поле боя Враги, лишь красная вода. Быть победителем! Героем!

Приветствую тебя Бич Божий!

Лев Великий,

Папа Римский (440 – 461 годы)

ПРОЛОГ

Холмы. Зелёные холмы.

Дунай великий. Волга.

Двуречье, путь меж ними долгий.

Творенье Бога. Ну, и… Сатаны.

Предначертал пророк,

что в том Двуречье,

Предтечей Чингиз Хановых племён,

Народом Гуннов должен быть рождён

Великий вождь людей, коней и сечи.

В день предсказанья, чёрною водой

Окрасились великие потоки.

Встряхнулись горные отроги.

Мир повернулся стороной иной.

Германцы-дикари и Галлы

Почувствовали страх: их бил озноб.

То будущее им смотрело в лоб.

А будущее, все они – вассалы.

Константинополь, сжавшись от набегов,

Предчувствовал грядущую *кончину.

Рим мощный, но, увы, уже калека,

Хирел. И **Валентиниан тому причина.

В те времена, ушедшие в века,

Под солнцем, в серебре подлунном,

***Мундзука крепкая рука

Народом правила.

Те люди звались Гунны.

*Здесь имеются ввиду две Римские Империи: Западная и Восточная.

**Валентиниан III – Император Западной Римской Империи (425 – 455 годы).

***Мундзук – Предводитель Гуннов, отец Аттилы (390 – 434 годы), рождён в 368 году.

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ

От Рождества Христова пятый век.

В мир входит новый человек.

Бог предрекает: «Быть тебе героем.

Хозяином лесов, полей и рек».

Сын короля, рождён с умом и силой.

Наследник трона, названный *Аттилой.

Сверкать ты будешь *яхонтом красивым

От юности и до своей могилы.

В степи рождённый племенам дикарским,

Был не приучен ты замашкам барским.

В седле держался, не прожив и года.

Так полагалось детям царским.

*Аттила – Правитель Гуннов (434 – 453 годы), рождён около 402 года.

**Яхонт – Изумруд (старорусский язык).

Как вольный ветер, рос пацан,

Вбирая воздух силы и свободы,

В *легендах дикого народа,

Ходивших век от века по устам.

Геройский эпос тех сказаний

И подвиги могучего отца

Лепили детское сознанье

В предвестье царского венца.

Запреты были, но не много.

Он – сын царя. Он – полу Бог.

Ему неведома тревога.

Открыто множество дорог.

Конь, лук, копьё и стрелы

Сие – наука побеждать.

А меч - детей, мужчиной делал,

Уменьем сечь и убеждать.

*У Гуннов не было письменности.

Кровь, что прольют на поле боя

Враги, лишь красная вода.

Быть победителем! Героем!

Девиз: «Во всём! Везде! Всегда!»

Аттила рос, с ним рядом *Бледа.

Спор, шедший с детства - кто сильней.

Брат старший праздновал победы.

Аттила злее был. Умней.

Шли годы, подрастали братья.

Был Бледа статен и хорош.

Аттила был любимцем знати,

Умён, хитёр, карал за ложь.

Был не высок, широк плечами.

Глаза на крупной голове,

Всё, что творится примечали,

Как в старой, «пряталки», игре.

*Бледа – Старший брат Аттилы (400 – 432 годы).

Приплюснут нос, как раз для шлема,

Стрелок из лука, хоть куда.

С копьём на ты, пренепременно.

В седле, как быстрая вода,

Что, изгибаясь вьётся лентой,

Послушна воле берегов.

Он, как легенда древних греков,

*Кентавр – страшен для врагов.

Германцев в устье Рейна били

**Два брата-гунна и отец.

Бойцов признанье заслужили.

Так юности пришёл конец.

*Кентавр – В древнегреческой мифологии Человек-Конь.

**Здесь – Мундзук с сыновьями.

СМЕРТЬ ОТЦА

В небытие ушёл Мундзук.

Отец. Великий полководец.

Страну возглавил брат и друг,

*Руа – жестокий царедворец.

Аттила с Бледой подросли.

Вершат кровавые набеги.

Холмы могильные. Земля в крови.

Сжигают юрты и телеги.

А в стольном граде торжество.

У Гуннов праздник и веселье.

Столы накрыты, льётся зелье.

Несёт богатство **ремесло.

*Руа – Брат Мундзука, правитель Гуннов (390 – 432 годы), рождён в 367 году.

**Ремесло – Здесь набеги на соседние племена, Германцев и Галлов.

Убийство – тоже ремесло,

Пока силён и жаждешь крови.

Ты не испытываешь боли.

Есть конь, копьё да меч, седло.

Свободы ветер – братец твой.

А конь лихой – подобье птицы,

Един с природой и с тобой.

Силён, как волк, хитрей лисицы.

Два существа слились в одно.

Степной простор – их дом любимый.

Зелёной краски полотно

Страны, краёв необозримых.

Набегов золото – рабы

Несут несметные богатства.

Кочевников лихое братство

Покуда баловни судьбы.

Страдают Галлы и Германцы

От страшных дикарей степных.

Руа кромсает новобранцев

И опытных бойцов седых.

И рядом с ним Аттила с Бледой,

Срубают головы врагам,

В зачёт ещё одной победы.

В Двуречье форменный бедлам.

Племён униженных, скорбящих,

Склонилась низко голова.

Мольбы обращены слова

О помощи, из городов горящих.

Рим Западный ещё силён,

И вместе с ним *Константинополь.

Ещё не покачнулся трон,

Он с севера услышал вопль.

И ощетинился зверюга

В дворцовом логове двуликом.

Хитрец, решился сделать другом

Врага империи великой.

*Константинополь – Столица Восточной Римской Империи.

ФЛАВИЙ АЭЦИЙ

Рим – это силы торжество.

Остаток нации великой.

Но христианства божество

Пришло на смену многоликим,

Страною правящим Богам.

И раскололась вдруг держава.

За *Западом осталась слава.

**Востоку – ***колокольный гам.

Друзья. Соперники. Враги.

Богатство, роскошь и… гниенье.

Несётся времени теченье.

Средневековый стук клюки

Уж слышен, где-то в далеке.

Пройдут века – уйдут невзгоды.

*Запад – Здесь Западная Римская Империя, столица Рим.

**Восток – Здесь Восточная Римская Империя, столица Константинополь.

***Колокольный гам – Христианство.

Заплатят за грехи народы

*Курносой, что с косой в руке.

Ну, а покуда правит Рим,

А войском, римлянин **Аэций.

***Киргизу ****италийский клин

Дань платит – тысячи *****сестерций.

Последний Римлянин, безбожник,

Могучий умный властелин,

Державой правит осторожно.

В сраженьях он непобедим.

Он – друг ******заложника Аттилы.

*Здесь – смерть.

**Аэций – Флавий Аэций, римский полководец (395 – 454 годы), безбожник, названный современниками Последний Римлянин.

***Киргиз – Аттила был киргизом по происхождению.

****Италийский клин – Здесь Апеннинский полуостров.

*****Сестерций – Римская серебряная монета.

******Заложник – Аттила в молодости был заложником в Риме и дружил с Аэцием.

Сам *принц – забавный экземпляр:

Дикарь, что в робу обрядили,

Слегка отмыв **степной загар.

Те парни крепко подружились,

Двоим ума не занимать.

Сражались, пили, веселились,

Но главное – они стремились,

Друг друга тактику понять.

Знать путь тот, что судьба сулила,

Дабы предвидеть первый ход

За звание «Владыка Мира».

Война великая грядёт.

*Принц – Здесь Аттила.

**Степной загар – Здесь грязь.

ПОЕДИНОК С БРАТОМ

Отравленный, царь Руа умер.

*Аттила с Бледой на престоле.

Пируют братья, в сердце горе,

Но Богом писан сей клавир

И с ним никто, нигде не спорит.

Двум королям в одной стране

Теснее, чем на кухне бабам.

Аттиле видится во сне:

Он с Бледой должен кончить разом.

Архангел говорит: «Терпи!

Не поднимай на брата руку».

А дьявол: «Ты – король степи.

Не доверяй врагу и другу!»

Киргизов крови горячей

Нет у кочевников в помине.

Взыграв, поток взрывных лучей

Взревел, как смерч ревёт в пустыне.

*Аттила - Один из главных героев киргизского эпоса «Манас».

Был поединок: он и брат.

Был повод: рыжая рабыня.

Кровь ран. В финале – боль утрат.

Нет брата. Тело в поле стынет.

За что? За женщину? За блаж?

За упоенья миг короткий?

За: «Я сильнее!» За кураж?

За – всё моё, что мне угодно?

Нет! За корону и страну!

За силу мысли, за державу!

За трон, который мне по праву

Принадлежит. Любую жизнь возьму!

Аттила-зверь взошёл на трон

И пали ниц пред ним народы.

Он – вождь! Он – Бог! Сей жуткий стон

Пронёсся чрез вселенной своды.

МИР НА ЗЕМЛЕ

Он – властелин.

Он – хан Аттила.

Он – исполин.

Он – ум, богатство, сила.

Он – царь

Румынам и Германцам,

Степным кочевникам,

Скитальцам.

Двуречье

До границы Рима

Теперь холопы

Власти сильной.

Мир на земле,

Подвластной Гуннам.

Затишье

После битв буйных.

Родятся дети.

Свадьбы правят.

Народ в достатке,

Хана славит.

Цветёт империя Аттилы.

Не часты

Свежие могилы.

Нет войн,

Блаженствует земля.

И мира

Чистая струя

Журчит

В божественном покое…

Но, что-то зреет

Под луною.

Торговлей занят

Гуннов клан,

А в Риме

Форменный бедлам.

Прозрачны очень

Сновиденья.

Рим сочный –

Это искушенье.

Вассалов армии

Готовы к бою,

Руководимые

Великою рукою.

Не молод он,

Но и не стар.

Пора! Горит

В душе пожар.

Поход на Рим

Задумал хан.

Всем миром остальным

Он правит сам.

КАТАЛОНСКОЕ СРАЖЕНИЕ

Холмы *Галийские,

Прогалины, леса.

Когорты римские

И ханские войска.

**Пол миллиона

Разных душ

Стеной стоят.

Огромен куш!

Сраженье века

За владенье миром.

За золото, рабов

Ну, и за честь мундира.

С утра до ночи

Лязг и звон мечей.

*Каталонское сражение – Произошло в Галии (451 год).

**Историки утверждают, что в трёхдневной битве участвовало около полу миллиона бойцов.

Мир не изведал

Схватки горячей.

Тела изрублены

И брошены в лощину.

Призывы труб

В кровавую пучину.

Истошно стонет

Битая земля:

Копыта конские

Её дробят.

Аттила и Аэций

Непреклонны.

И в бой идут

Всё новые колонны…

Садится солнце.

В битве остановка.

День первый канул.

Содраны подковки

У лошадей,

Что жизнь отдали

Не за сестерции

Ни за медали.

Спят воины,

Уставшие в сраженье.

А полководцы

В страшном напряженье:

Что предпринять

С восходом солнца?

Где тоньше нить?

Когда она порвётся?

Лишь замаячил в небе

Лик рассвета,

Войска готовы.

Гром грохочет, где-то.

Сначала шагом,

А потом бегом

В бой посылают

Полководцы лучших.

И стоны вновь,

И вновь текут рекой

И пот, и кровь…

Власть правит

*Дирижёр с клюкой.

Иссякли силы.

На пределе нервы.

Аэций шлёт гонца

К Аттиле первый.

Давай прервём

Сраженье до утра.

Очистить от погибших

Поле боя нам пора.

Согласен хан.

Сегодня - копья в землю.

*Дирижёр с клюкой – Здесь смерть.

И вечер отдают

Еде и *зелью.

Тел пирамиды

Здесь и там.

Смрад, запах крови

Льётся по лесам.

Спят воины,

Спят кони и природа,

Все славы удостоены,

Под чёрным небосводом.

Готовы умереть

За Рим, Аттилу-хана.

Не суждено стареть,

Кому-то гибель утром рано.

День третий.

В бой идут резервы.

Кто в схватке

Преклонит колени первый?

*Зелье – Здесь вино и хмельной кумыс.

*Сто тысяч витязей

От каждой стороны

Лишились жизни,

Королям верны.

И разошлись

Последний Римлянин с Аттилой,

Победу разделив,

Измерив силу.

Вернулся в Рим Аэций.

В степь ушёл Аттила.

Прошли века…

История той бойни

не забыла.

*Историки считают, что в Каталонской Битве погибло около 250 тысяч человек.

КОНЕЦ РИМА

Зализывают раны

Рим и гунны.

В историю ушли

Три дня безумных.

Сраженье то –

Кончина Рима.

Спираль истории

Необратима.

Аттиле и Аэцию –

Пол века.

Два полководца.

Два великих человека.

Познавших радости побед

И горе поражений,

Что мозг дробят,

Владыки сновидений.

Великий *Флавий,

*Флавий – Здесь Флавий Аэций.

Одарён богатством.

Он ныне *Цезарь!

Выше не забраться.

Но, покачнувшись,

Риму не подняться.

Устали Боги.

Захирело **царство.

У ***Императора

Остались две заботы:

Наложницы, вино.

Вино – до рвоты.

А Римом правит мать,

Умна и злобна.

Мегера!

Фурии подобна.

*Цезарь – Современники сравнивали Флавия Аэция с Гаем Юлием Цезарем.

**Царство – Здесь Римская Империя.

***Император – Здесь Валентиниан III.

Предрешена судьба!

Имперский Рим

Уйдёт в небытие

И *Галла, и Аэций с ним.

Закончится величие

Громады.

Придут правители,

В мир привнеся

**Христовы взгляды.

Но править будет

Сила, как всегда,

Со знаменем Христовым…

Надежды –

под мостом вода.

*Галла – Мать императора Валентиниана III, Галла Пласидиа (389 – 450 годы).

**Римская Империя со столицей в Константинополе, исповедующая христианство.

МЕСТЬ АТТИЛЫ

Изранена душа.

Рим устоял.

Исход ничейный,

Но провал.

Аэций доказал,

Что в *битве он сильнее.

Аттила проиграл

Ту дерзкую затею:

Рим покорить

И овладеть всем миром.

Придётся вновь терпеть,

Уйдя на зимние квартиры.

Как зверь в загоне,

Бесится Аттила.

В мозгу трезвонит,

Кровь вскипает в жилах.

*Здесь Каталонское сражение.

Он – сын Мундзука

*Конник славный.

Мир – это мука.

Битва – козырь главный!

Год минул. Собирая ополченье,

Он планы строил

Нового вторженья.

Не в Рим,

Но в север Италийский.

Взять Падую, Милан

И юг Галийский.



Прошли дожди

И степью правит лето.

Седобородый хан

Рассчитывал на это.

*Конник – Многие историки переводят имя Аттила, как «Конник».

*Аквилию

Он взял с налёта.

Осада ж городов –

Не лёгкая работа.

Аттила терпелив.

В осаде люди.

Скудеет провиант.

Что дальше будет?

Вдруг, камни и огонь!

То катапульт удары.

Пожары, грязь и вонь…

Как вестник Божьей кары.

Таран у городских ворот

С ударом каждым содрогает

Надежды каверзной оплот,

И петли мощи уступают.

Удар, удар, ещё один.

И всё. Ворота уступают.

*Аквилия – Северная провинция Западной Римской империи.

И конницы порыв един.

И авангард в проран влетает.

И крошат гуннские мечи

Людей и воинов без счёта.

И в Рим уже летят гонцы,

Что пали Падуи ворота.



Ликует хан! Ликует стан!

В крови мечи, по локоть руки.

На растерзание бойцам

Град отдан. Горожанам – муки.

Весь город отдан на неделю

В награду диким племенам.

И смерти ангелы слетелись

На пир, где Дьявол правит сам.

Шлёт *Императору посланье

Аттила грозный - *Бич Земли:

*Бич Земли – Так в Божественной Комедии Данте называл Аттилу.

«Дай год, прибуду на свиданье.

Как говорят: Иду на Вы!»

Покончив в Падуе с делами,

Домой отправил караван

С добычи полными возами.

Сам – устремился на Милан.

Сей град постигла та же участь,

Что и другие города.

Решает хан, что будет лучше

Домой вернуться. Ведь пора

Пополнить войско молодёжью

Да ветеранам отдых дать.

А воевать по бездорожью

Не след. Так можно проиграть.

Домой вернулся хан с победой.

Решил жениться, править пир.

И потекли дела… обеды…

*Суды да свадьбы. Краткий мир.

*Суды – По закону кочевников, суды вершил сам хан.

ЖЕНИТЬБА И СМЕРТЬ

Аттиле пятьдесят – он молод.

Не время отправляться на покой.

Грудь мощная, рука, как молот.

Но стар – истерзанной душой.

На власть никто не претендует.

Он – лидер.

Он – король.

Он – Бог!

Как в юности на лошади гарцует.

Но мозг – вместилище тревог.

Рим победить, поставив на колени,

Аэция – заветная мечта.

Аттилы-воина блестящий гений –

Мундзука дар, великого отца.

Не спит тот гений полководца,

Он замышляет новый тур на Рим,

Что был никем, пока, не победим.

Аттила воду пьёт из мудрости колодца.

План действий дозревает в голове.

К походу летнему *король сбирает силы.

Ну, а покуда осень на дворе

Решил жениться он на девушке красивой.

В гареме жён не счесть, но такова натура.

Киргиза кровь взыграла дико, вновь.

Вождь вожделен! Ни слова про любовь.

Мурашки не по коже, а по шкуре,

Задубевшей короля,

Бегут при виде красоты девицы.

Лик круглый, как луна и руки лебедь-птицы.

Подарки шлёт: шелка да соболя.

У девушки нет выбора, коль сам Аттила

Призвал красавицу *Ильдико в жёны.

Отец невесты выкуп взял. Вопрос решённый.

Ей – золотая клетка до могилы.

Горят костры в становище царя.

*Ильдико – Последняя жена Аттилы (453 год).

Неделю третью правит свадьбу хан.

Борьба и скачки днём, по вечерам

Застолье: песни, зелье до нельзя.

Аттила пьян и витязи хмельны.

Богаты племена кочевников степных.

Рим видит в мыслях *Бич Земли.

Мир не возможен с **троном на двоих.

Уходят хан с Ильдико почивать.

Ночь – обещанье жадной страсти.

Под палантином царская кровать.

Гром грянул в небе, что без туч –

Предвестник горя – жди несчастья.

Насытившись любовною игрой,

Заснул Аттила. Факелы мерцают

И вместе с новоявленной луной,

Два силуэта нежно освещают…

*Бич Земли – Здесь Аттила.

**Трон на двоих – Здесь Аттила и Валентиниан III.

Границу жизни знает только Бог.

Мы все подвластны времени законам.

Лорд забирает старцев и юнцов

В небесный дом – его чертог.

Не голь земли ни короли

Не властны изменить природу.

Записан смерти день при родах.

Аттилы дни к концу пришли.

Кровь горлом хлынула, как водопад

И хан угас в одно мгновенье,

Услышав ангельское пенье.

Мир содрогнулся, в кому впав.

*Отец для кочевых племён

И Сатана для всей Европы,

Загнавший римские когорты

В капкан, зажав со всех сторон.

*Отец – Некоторые историки переводят имя Аттила как «Маленький Отец».

Беда! Великая беда

Обрушилась на клан Аттилы.

Два сына ханство поделили.

Сгорела падшая звезда.

*В три гроба тело короля

Упрятав, вырыли могилу

В кургане, спрятанном в степях,

**Убив рабов. Так быль гласила.

Никто не знает место то,

Где Хан Великий упокоен.

Он памяти людей достоин,

Принёсший пополам

Добро и Зло.

*В три гроба – По приданию Аттила был похоронен в золотом, серебряном и железном гробах.

**Убив рабов – По преданию рабы, рывшие могилу, были убиты.

ЭПИЛОГ

*Дензинтерих с Эллаком взяли власть,

Отцовский стан располовинив.

Год веселились, пили в сласть,

Но, разругавшись, обозлились.

Их разошлись пути-дороги.

У каждого свои права.

Коль воевать – не жди подмоги.

Лишь злоба. Мысль – не при делах.

Эллак пал в **битве при Недао.

Сын младший заграбастал трон,

Но не снискал Аттилы славы.

На поле брани был сражён.

Его глава в Константинополь

Была доставлена в ларце

На посмеянье при ***дворце,

*Дензигирих и Эллак – сыновья Аттилы. Эллак – старший сын.

**Битва при Недао – Сражение на реке Недао (454 год).

***Дворец – здесь дворец Императора Валентинианf III.

А тело выбросили в пропасть.

Рассеялись степные племена.

Страна исчезла, не найти *кургана.

В истории остались боль и раны.

В сказаниях остались имена:

Мундзук… Аттила…

как предтеча Чингиз Хана.

Эпоха не простила Риму

Его величия и жуткую надменность.

Конец пришёл, увы, необратимый

И Рим Великий канул в вечность.

*Курган, где захоронен Аттила.