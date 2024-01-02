АТТИЛА
Опубликовано 2 Января 2024 в 06:27 EST
Обновлено 2 Января 2024 в 08:58 EST
Он – сын царя. Он – полу Бог.
Ему неведома тревога.
Открыто множество дорог.
Конь, лук, копьё и стрелы
Сие – наука побеждать.
А меч - детей, мужчиной делал,
Уменьем сечь и убеждать.
Кровь, что прольют на поле боя
Враги, лишь красная вода.
Быть победителем! Героем!
Приветствую тебя Бич Божий!
Лев Великий,
Папа Римский (440 – 461 годы)
ПРОЛОГ
Холмы. Зелёные холмы.
Дунай великий. Волга.
Двуречье, путь меж ними долгий.
Творенье Бога. Ну, и… Сатаны.
Предначертал пророк,
что в том Двуречье,
Предтечей Чингиз Хановых племён,
Народом Гуннов должен быть рождён
Великий вождь людей, коней и сечи.
В день предсказанья, чёрною водой
Окрасились великие потоки.
Встряхнулись горные отроги.
Мир повернулся стороной иной.
Германцы-дикари и Галлы
Почувствовали страх: их бил озноб.
То будущее им смотрело в лоб.
А будущее, все они – вассалы.
Константинополь, сжавшись от набегов,
Предчувствовал грядущую *кончину.
Рим мощный, но, увы, уже калека,
Хирел. И **Валентиниан тому причина.
В те времена, ушедшие в века,
Под солнцем, в серебре подлунном,
***Мундзука крепкая рука
Народом правила.
Те люди звались Гунны.
*Здесь имеются ввиду две Римские Империи: Западная и Восточная.
**Валентиниан III – Император Западной Римской Империи (425 – 455 годы).
***Мундзук – Предводитель Гуннов, отец Аттилы (390 – 434 годы), рождён в 368 году.
ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ
От Рождества Христова пятый век.
В мир входит новый человек.
Бог предрекает: «Быть тебе героем.
Хозяином лесов, полей и рек».
Сын короля, рождён с умом и силой.
Наследник трона, названный *Аттилой.
Сверкать ты будешь *яхонтом красивым
От юности и до своей могилы.
В степи рождённый племенам дикарским,
Был не приучен ты замашкам барским.
В седле держался, не прожив и года.
Так полагалось детям царским.
*Аттила – Правитель Гуннов (434 – 453 годы), рождён около 402 года.
**Яхонт – Изумруд (старорусский язык).
Как вольный ветер, рос пацан,
Вбирая воздух силы и свободы,
В *легендах дикого народа,
Ходивших век от века по устам.
Геройский эпос тех сказаний
И подвиги могучего отца
Лепили детское сознанье
В предвестье царского венца.
Запреты были, но не много.
Он – сын царя. Он – полу Бог.
Ему неведома тревога.
Открыто множество дорог.
Конь, лук, копьё и стрелы
Сие – наука побеждать.
А меч - детей, мужчиной делал,
Уменьем сечь и убеждать.
*У Гуннов не было письменности.
Кровь, что прольют на поле боя
Враги, лишь красная вода.
Быть победителем! Героем!
Девиз: «Во всём! Везде! Всегда!»
Аттила рос, с ним рядом *Бледа.
Спор, шедший с детства - кто сильней.
Брат старший праздновал победы.
Аттила злее был. Умней.
Шли годы, подрастали братья.
Был Бледа статен и хорош.
Аттила был любимцем знати,
Умён, хитёр, карал за ложь.
Был не высок, широк плечами.
Глаза на крупной голове,
Всё, что творится примечали,
Как в старой, «пряталки», игре.
*Бледа – Старший брат Аттилы (400 – 432 годы).
Приплюснут нос, как раз для шлема,
Стрелок из лука, хоть куда.
С копьём на ты, пренепременно.
В седле, как быстрая вода,
Что, изгибаясь вьётся лентой,
Послушна воле берегов.
Он, как легенда древних греков,
*Кентавр – страшен для врагов.
Германцев в устье Рейна били
**Два брата-гунна и отец.
Бойцов признанье заслужили.
Так юности пришёл конец.
*Кентавр – В древнегреческой мифологии Человек-Конь.
**Здесь – Мундзук с сыновьями.
СМЕРТЬ ОТЦА
В небытие ушёл Мундзук.
Отец. Великий полководец.
Страну возглавил брат и друг,
*Руа – жестокий царедворец.
Аттила с Бледой подросли.
Вершат кровавые набеги.
Холмы могильные. Земля в крови.
Сжигают юрты и телеги.
А в стольном граде торжество.
У Гуннов праздник и веселье.
Столы накрыты, льётся зелье.
Несёт богатство **ремесло.
*Руа – Брат Мундзука, правитель Гуннов (390 – 432 годы), рождён в 367 году.
**Ремесло – Здесь набеги на соседние племена, Германцев и Галлов.
Убийство – тоже ремесло,
Пока силён и жаждешь крови.
Ты не испытываешь боли.
Есть конь, копьё да меч, седло.
Свободы ветер – братец твой.
А конь лихой – подобье птицы,
Един с природой и с тобой.
Силён, как волк, хитрей лисицы.
Два существа слились в одно.
Степной простор – их дом любимый.
Зелёной краски полотно
Страны, краёв необозримых.
Набегов золото – рабы
Несут несметные богатства.
Кочевников лихое братство
Покуда баловни судьбы.
Страдают Галлы и Германцы
От страшных дикарей степных.
Руа кромсает новобранцев
И опытных бойцов седых.
И рядом с ним Аттила с Бледой,
Срубают головы врагам,
В зачёт ещё одной победы.
В Двуречье форменный бедлам.
Племён униженных, скорбящих,
Склонилась низко голова.
Мольбы обращены слова
О помощи, из городов горящих.
Рим Западный ещё силён,
И вместе с ним *Константинополь.
Ещё не покачнулся трон,
Он с севера услышал вопль.
И ощетинился зверюга
В дворцовом логове двуликом.
Хитрец, решился сделать другом
Врага империи великой.
*Константинополь – Столица Восточной Римской Империи.
ФЛАВИЙ АЭЦИЙ
Рим – это силы торжество.
Остаток нации великой.
Но христианства божество
Пришло на смену многоликим,
Страною правящим Богам.
И раскололась вдруг держава.
За *Западом осталась слава.
**Востоку – ***колокольный гам.
Друзья. Соперники. Враги.
Богатство, роскошь и… гниенье.
Несётся времени теченье.
Средневековый стук клюки
Уж слышен, где-то в далеке.
Пройдут века – уйдут невзгоды.
*Запад – Здесь Западная Римская Империя, столица Рим.
**Восток – Здесь Восточная Римская Империя, столица Константинополь.
***Колокольный гам – Христианство.
Заплатят за грехи народы
*Курносой, что с косой в руке.
Ну, а покуда правит Рим,
А войском, римлянин **Аэций.
***Киргизу ****италийский клин
Дань платит – тысячи *****сестерций.
Последний Римлянин, безбожник,
Могучий умный властелин,
Державой правит осторожно.
В сраженьях он непобедим.
Он – друг ******заложника Аттилы.
*Здесь – смерть.
**Аэций – Флавий Аэций, римский полководец (395 – 454 годы), безбожник, названный современниками Последний Римлянин.
***Киргиз – Аттила был киргизом по происхождению.
****Италийский клин – Здесь Апеннинский полуостров.
*****Сестерций – Римская серебряная монета.
******Заложник – Аттила в молодости был заложником в Риме и дружил с Аэцием.
Сам *принц – забавный экземпляр:
Дикарь, что в робу обрядили,
Слегка отмыв **степной загар.
Те парни крепко подружились,
Двоим ума не занимать.
Сражались, пили, веселились,
Но главное – они стремились,
Друг друга тактику понять.
Знать путь тот, что судьба сулила,
Дабы предвидеть первый ход
За звание «Владыка Мира».
Война великая грядёт.
*Принц – Здесь Аттила.
**Степной загар – Здесь грязь.
ПОЕДИНОК С БРАТОМ
Отравленный, царь Руа умер.
*Аттила с Бледой на престоле.
Пируют братья, в сердце горе,
Но Богом писан сей клавир
И с ним никто, нигде не спорит.
Двум королям в одной стране
Теснее, чем на кухне бабам.
Аттиле видится во сне:
Он с Бледой должен кончить разом.
Архангел говорит: «Терпи!
Не поднимай на брата руку».
А дьявол: «Ты – король степи.
Не доверяй врагу и другу!»
Киргизов крови горячей
Нет у кочевников в помине.
Взыграв, поток взрывных лучей
Взревел, как смерч ревёт в пустыне.
*Аттила - Один из главных героев киргизского эпоса «Манас».
Был поединок: он и брат.
Был повод: рыжая рабыня.
Кровь ран. В финале – боль утрат.
Нет брата. Тело в поле стынет.
За что? За женщину? За блаж?
За упоенья миг короткий?
За: «Я сильнее!» За кураж?
За – всё моё, что мне угодно?
Нет! За корону и страну!
За силу мысли, за державу!
За трон, который мне по праву
Принадлежит. Любую жизнь возьму!
Аттила-зверь взошёл на трон
И пали ниц пред ним народы.
Он – вождь! Он – Бог! Сей жуткий стон
Пронёсся чрез вселенной своды.
МИР НА ЗЕМЛЕ
Он – властелин.
Он – хан Аттила.
Он – исполин.
Он – ум, богатство, сила.
Он – царь
Румынам и Германцам,
Степным кочевникам,
Скитальцам.
Двуречье
До границы Рима
Теперь холопы
Власти сильной.
Мир на земле,
Подвластной Гуннам.
Затишье
После битв буйных.
Родятся дети.
Свадьбы правят.
Народ в достатке,
Хана славит.
Цветёт империя Аттилы.
Не часты
Свежие могилы.
Нет войн,
Блаженствует земля.
И мира
Чистая струя
Журчит
В божественном покое…
Но, что-то зреет
Под луною.
Торговлей занят
Гуннов клан,
А в Риме
Форменный бедлам.
Прозрачны очень
Сновиденья.
Рим сочный –
Это искушенье.
Вассалов армии
Готовы к бою,
Руководимые
Великою рукою.
Не молод он,
Но и не стар.
Пора! Горит
В душе пожар.
Поход на Рим
Задумал хан.
Всем миром остальным
Он правит сам.
КАТАЛОНСКОЕ СРАЖЕНИЕ
Холмы *Галийские,
Прогалины, леса.
Когорты римские
И ханские войска.
**Пол миллиона
Разных душ
Стеной стоят.
Огромен куш!
Сраженье века
За владенье миром.
За золото, рабов
Ну, и за честь мундира.
С утра до ночи
Лязг и звон мечей.
*Каталонское сражение – Произошло в Галии (451 год).
**Историки утверждают, что в трёхдневной битве участвовало около полу миллиона бойцов.
Мир не изведал
Схватки горячей.
Тела изрублены
И брошены в лощину.
Призывы труб
В кровавую пучину.
Истошно стонет
Битая земля:
Копыта конские
Её дробят.
Аттила и Аэций
Непреклонны.
И в бой идут
Всё новые колонны…
Садится солнце.
В битве остановка.
День первый канул.
Содраны подковки
У лошадей,
Что жизнь отдали
Не за сестерции
Ни за медали.
Спят воины,
Уставшие в сраженье.
А полководцы
В страшном напряженье:
Что предпринять
С восходом солнца?
Где тоньше нить?
Когда она порвётся?
Лишь замаячил в небе
Лик рассвета,
Войска готовы.
Гром грохочет, где-то.
Сначала шагом,
А потом бегом
В бой посылают
Полководцы лучших.
И стоны вновь,
И вновь текут рекой
И пот, и кровь…
Власть правит
*Дирижёр с клюкой.
Иссякли силы.
На пределе нервы.
Аэций шлёт гонца
К Аттиле первый.
Давай прервём
Сраженье до утра.
Очистить от погибших
Поле боя нам пора.
Согласен хан.
Сегодня - копья в землю.
*Дирижёр с клюкой – Здесь смерть.
И вечер отдают
Еде и *зелью.
Тел пирамиды
Здесь и там.
Смрад, запах крови
Льётся по лесам.
Спят воины,
Спят кони и природа,
Все славы удостоены,
Под чёрным небосводом.
Готовы умереть
За Рим, Аттилу-хана.
Не суждено стареть,
Кому-то гибель утром рано.
День третий.
В бой идут резервы.
Кто в схватке
Преклонит колени первый?
*Зелье – Здесь вино и хмельной кумыс.
*Сто тысяч витязей
От каждой стороны
Лишились жизни,
Королям верны.
И разошлись
Последний Римлянин с Аттилой,
Победу разделив,
Измерив силу.
Вернулся в Рим Аэций.
В степь ушёл Аттила.
Прошли века…
История той бойни
не забыла.
*Историки считают, что в Каталонской Битве погибло около 250 тысяч человек.
КОНЕЦ РИМА
Зализывают раны
Рим и гунны.
В историю ушли
Три дня безумных.
Сраженье то –
Кончина Рима.
Спираль истории
Необратима.
Аттиле и Аэцию –
Пол века.
Два полководца.
Два великих человека.
Познавших радости побед
И горе поражений,
Что мозг дробят,
Владыки сновидений.
Великий *Флавий,
*Флавий – Здесь Флавий Аэций.
Одарён богатством.
Он ныне *Цезарь!
Выше не забраться.
Но, покачнувшись,
Риму не подняться.
Устали Боги.
Захирело **царство.
У ***Императора
Остались две заботы:
Наложницы, вино.
Вино – до рвоты.
А Римом правит мать,
Умна и злобна.
Мегера!
Фурии подобна.
*Цезарь – Современники сравнивали Флавия Аэция с Гаем Юлием Цезарем.
**Царство – Здесь Римская Империя.
***Император – Здесь Валентиниан III.
Предрешена судьба!
Имперский Рим
Уйдёт в небытие
И *Галла, и Аэций с ним.
Закончится величие
Громады.
Придут правители,
В мир привнеся
**Христовы взгляды.
Но править будет
Сила, как всегда,
Со знаменем Христовым…
Надежды –
под мостом вода.
*Галла – Мать императора Валентиниана III, Галла Пласидиа (389 – 450 годы).
**Римская Империя со столицей в Константинополе, исповедующая христианство.
МЕСТЬ АТТИЛЫ
Изранена душа.
Рим устоял.
Исход ничейный,
Но провал.
Аэций доказал,
Что в *битве он сильнее.
Аттила проиграл
Ту дерзкую затею:
Рим покорить
И овладеть всем миром.
Придётся вновь терпеть,
Уйдя на зимние квартиры.
Как зверь в загоне,
Бесится Аттила.
В мозгу трезвонит,
Кровь вскипает в жилах.
*Здесь Каталонское сражение.
Он – сын Мундзука
*Конник славный.
Мир – это мука.
Битва – козырь главный!
Год минул. Собирая ополченье,
Он планы строил
Нового вторженья.
Не в Рим,
Но в север Италийский.
Взять Падую, Милан
И юг Галийский.
Прошли дожди
И степью правит лето.
Седобородый хан
Рассчитывал на это.
*Конник – Многие историки переводят имя Аттила, как «Конник».
*Аквилию
Он взял с налёта.
Осада ж городов –
Не лёгкая работа.
Аттила терпелив.
В осаде люди.
Скудеет провиант.
Что дальше будет?
Вдруг, камни и огонь!
То катапульт удары.
Пожары, грязь и вонь…
Как вестник Божьей кары.
Таран у городских ворот
С ударом каждым содрогает
Надежды каверзной оплот,
И петли мощи уступают.
Удар, удар, ещё один.
И всё. Ворота уступают.
*Аквилия – Северная провинция Западной Римской империи.
И конницы порыв един.
И авангард в проран влетает.
И крошат гуннские мечи
Людей и воинов без счёта.
И в Рим уже летят гонцы,
Что пали Падуи ворота.
Ликует хан! Ликует стан!
В крови мечи, по локоть руки.
На растерзание бойцам
Град отдан. Горожанам – муки.
Весь город отдан на неделю
В награду диким племенам.
И смерти ангелы слетелись
На пир, где Дьявол правит сам.
Шлёт *Императору посланье
Аттила грозный - *Бич Земли:
*Бич Земли – Так в Божественной Комедии Данте называл Аттилу.
«Дай год, прибуду на свиданье.
Как говорят: Иду на Вы!»
Покончив в Падуе с делами,
Домой отправил караван
С добычи полными возами.
Сам – устремился на Милан.
Сей град постигла та же участь,
Что и другие города.
Решает хан, что будет лучше
Домой вернуться. Ведь пора
Пополнить войско молодёжью
Да ветеранам отдых дать.
А воевать по бездорожью
Не след. Так можно проиграть.
Домой вернулся хан с победой.
Решил жениться, править пир.
И потекли дела… обеды…
*Суды да свадьбы. Краткий мир.
*Суды – По закону кочевников, суды вершил сам хан.
ЖЕНИТЬБА И СМЕРТЬ
Аттиле пятьдесят – он молод.
Не время отправляться на покой.
Грудь мощная, рука, как молот.
Но стар – истерзанной душой.
На власть никто не претендует.
Он – лидер.
Он – король.
Он – Бог!
Как в юности на лошади гарцует.
Но мозг – вместилище тревог.
Рим победить, поставив на колени,
Аэция – заветная мечта.
Аттилы-воина блестящий гений –
Мундзука дар, великого отца.
Не спит тот гений полководца,
Он замышляет новый тур на Рим,
Что был никем, пока, не победим.
Аттила воду пьёт из мудрости колодца.
План действий дозревает в голове.
К походу летнему *король сбирает силы.
Ну, а покуда осень на дворе
Решил жениться он на девушке красивой.
В гареме жён не счесть, но такова натура.
Киргиза кровь взыграла дико, вновь.
Вождь вожделен! Ни слова про любовь.
Мурашки не по коже, а по шкуре,
Задубевшей короля,
Бегут при виде красоты девицы.
Лик круглый, как луна и руки лебедь-птицы.
Подарки шлёт: шелка да соболя.
У девушки нет выбора, коль сам Аттила
Призвал красавицу *Ильдико в жёны.
Отец невесты выкуп взял. Вопрос решённый.
Ей – золотая клетка до могилы.
Горят костры в становище царя.
*Ильдико – Последняя жена Аттилы (453 год).
Неделю третью правит свадьбу хан.
Борьба и скачки днём, по вечерам
Застолье: песни, зелье до нельзя.
Аттила пьян и витязи хмельны.
Богаты племена кочевников степных.
Рим видит в мыслях *Бич Земли.
Мир не возможен с **троном на двоих.
Уходят хан с Ильдико почивать.
Ночь – обещанье жадной страсти.
Под палантином царская кровать.
Гром грянул в небе, что без туч –
Предвестник горя – жди несчастья.
Насытившись любовною игрой,
Заснул Аттила. Факелы мерцают
И вместе с новоявленной луной,
Два силуэта нежно освещают…
*Бич Земли – Здесь Аттила.
**Трон на двоих – Здесь Аттила и Валентиниан III.
Границу жизни знает только Бог.
Мы все подвластны времени законам.
Лорд забирает старцев и юнцов
В небесный дом – его чертог.
Не голь земли ни короли
Не властны изменить природу.
Записан смерти день при родах.
Аттилы дни к концу пришли.
Кровь горлом хлынула, как водопад
И хан угас в одно мгновенье,
Услышав ангельское пенье.
Мир содрогнулся, в кому впав.
*Отец для кочевых племён
И Сатана для всей Европы,
Загнавший римские когорты
В капкан, зажав со всех сторон.
*Отец – Некоторые историки переводят имя Аттила как «Маленький Отец».
Беда! Великая беда
Обрушилась на клан Аттилы.
Два сына ханство поделили.
Сгорела падшая звезда.
*В три гроба тело короля
Упрятав, вырыли могилу
В кургане, спрятанном в степях,
**Убив рабов. Так быль гласила.
Никто не знает место то,
Где Хан Великий упокоен.
Он памяти людей достоин,
Принёсший пополам
Добро и Зло.
*В три гроба – По приданию Аттила был похоронен в золотом, серебряном и железном гробах.
**Убив рабов – По преданию рабы, рывшие могилу, были убиты.
ЭПИЛОГ
*Дензинтерих с Эллаком взяли власть,
Отцовский стан располовинив.
Год веселились, пили в сласть,
Но, разругавшись, обозлились.
Их разошлись пути-дороги.
У каждого свои права.
Коль воевать – не жди подмоги.
Лишь злоба. Мысль – не при делах.
Эллак пал в **битве при Недао.
Сын младший заграбастал трон,
Но не снискал Аттилы славы.
На поле брани был сражён.
Его глава в Константинополь
Была доставлена в ларце
На посмеянье при ***дворце,
*Дензигирих и Эллак – сыновья Аттилы. Эллак – старший сын.
**Битва при Недао – Сражение на реке Недао (454 год).
***Дворец – здесь дворец Императора Валентинианf III.
А тело выбросили в пропасть.
Рассеялись степные племена.
Страна исчезла, не найти *кургана.
В истории остались боль и раны.
В сказаниях остались имена:
Мундзук… Аттила…
как предтеча Чингиз Хана.
Эпоха не простила Риму
Его величия и жуткую надменность.
Конец пришёл, увы, необратимый
И Рим Великий канул в вечность.
*Курган, где захоронен Аттила.
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Я же от себя добавлю, что именно система минздрава стала в эти военные месяцы особо подвержена коррупционным схемам (вместе с военкоматами). От врача-специалиста зависит, пойдет ли молодой мужчина служить в армию и защищать Неньку-Украину или не пойдет… Тем более эффективно поучаствовать и «поиметь свое» в этих коррупционных лабиринтах могут мед-чиновники высших рангов. Кому война – а кому мать родна…
январь 2024