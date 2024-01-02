Лаконизмы-2023
Опубликовано 2 Января 2024 в 06:27 EST
Обновлено 2 Января 2024 в 08:54 EST
“Приходится платить за свою глупость. Но зачем переплачивать?”
“Жизнь – несчастный случай со смертельным исходом.”
“Одни лицемерят ради прибыли, другие – ради душевного равновесия.”
“Иногда только дойдя до цели, начинаешь понимать, что заблудился.”
Только выйдя за границы возможного, можно увидеть новые горизонты.
Право - это замаскированные обязанности.
Если всё валится из рук, пора брать себя в руки.
Каждая новая проблема помогает забыть старые.
Страх – это тюрьма без охраны.
Противоречия – единственный бессмертный корень зла.
Некачественная ложь помогает узнать правду.
В книге жизни каждого найдутся страницы, претендующие на черновики.
Весна начинается с первого луча солнца в душе.
Россию всегда спасала кровь патриотов.
Из всех обманов самый коварный - самообман.
Когда человеку нечего показать, он демонстрирует свою глупость.
Жизнь пролетает так быстро, что не успеваешь понять, куда она летит.
Глупости, сделанные качественно, долго напоминают о себе.
Упущенные возможности – результат лени или нерешительности.
Приходится платить за свою глупость. Но зачем переплачивать?
Одни украшают мир своим присутствием, другие – своим отсутствием.
Не бросай чувств на ветер.
Многим чужое мнение мешает приобрести своё.
Хуже всего, когда встречный ветер прикидывается попутным.
В основе оптимизма лежит надежда.
Любая война – показатель несовершенства этого мира.
У позорного столба Истории всегда найдётся свободное местечко.
Бессонница – это жизнь между молотом действительности и наковальней сна.
О героях нашего времени мы узнаем в Будущем.
Из всех болезней самые тяжёлые осложнения даёт глупость.
Символ – это клеймо идеи.
От жизни не спрячешься: она найдёт и за кулисами.
Когда чувства взрывают сердце, взрывная волна доходит до разума.
Жизнь – несчастный случай со смертельным исходом.
На чужих ошибках учиться легче, но свои лучше усваиваются.
Нравы не меняются. Их меняют.
Человек – существо, в котором животное начало не имеет конца.
Законам диалектики подчиняются даже те, кто о них никогда не слышал.
Сетовать на свою судьбу – глупо, гордиться ей – ещё глупее.
Любовь – это мост, который способен выдержать не все чувства.
Мысль и чувство – сообщающиеся сосуды.
Бывает такое первое впечатление, что не дай бог получить второе.
Иллюзии – это мёртворождённые желания.
Редко кто может вынести славу. Большинство надрывается.
Обижаться на Прошлое – глупо, на Будущее – рано.
Хуже всего дойти до цели и обнаружить, что её там нет.
Когда Прогресс спотыкается, колесо Истории начинает тормозить.
Если бы все мои желания исполнились, я был бы самым несчастным человеком.
Наука – двигатель Прогресса. Культура – пульт управления движением.
Любое поколение пожинает то, что посеяли его предшественники.
Жизнь кипит. И поверхностный человек способен увидеть в ней только накипь.
Трудно подобрать лекарство от чувства вины.
Украсть можно только ту победу, которой не было.
У неотёсанного дурака тоже есть перспектива: стать круглым.
Диалектика помогает смотреть на этот мир с открытыми глазами.
У нас избирательный процесс больше похож на избирательный застой.
Когда нечего терять, то и найти что-нибудь легче.
Если потерял связь с действительностью, действительность рано или поздно всё равно выйдет на связь.
Изучая хитросплетения Истории, историки рискуют попасть в сети сплетен.
Стихи, прошедшие через сито времени, оседают в душах людей.
Ревматизм – враг романтизма.
Мелочи нередко играют в жизни главную роль.
Лидер нации – не должность. Это судьба.
Самое интересное в жизни – это душевный порыв.
Некоторые ещё не перешли мост, а уже думают, как его сжечь.
У каждого своя копилка глупостей.
Будущее угрожает тем, что может не свершиться.
Ключ к знаниям каждый изготавливает самостоятельно.
Рождённый ползать в крыльях за спиной не нуждается.
Одни лицемерят ради прибыли, другие – ради душевного равновесия.
Высшее образование скатилось до уровня среднего специального, а среднее специальное уже забыло, что такое уровень.
Для душевного равновесия у каждого свои весы.
В мире денег мира нет.
Творческие пути неисповедимы.
Иногда только дойдя до цели, начинаешь понимать, что заблудился.
Задний ум – надёжный инструмент для совершения будущих ошибок.
Когда умрёт последний Данко, мир погрузится во тьму.
Самообман – капкан, который каждый изготавливает самостоятельно.
Чтобы вас лучше поняли, иногда стоит промолчать.
Книга жизни напичкана второстепенными персонажами, которые мешают понять смысл произведения.
Когда летишь в пропасть, самое время расправить крылья.
Знания – спасательный круг, позволяющий не утонуть в невежестве.
Жизнь – это комплекс проблем, ждущих от нас решения.
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