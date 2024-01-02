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Лаконизмы-2023

Опубликовано 2 Января 2024 в 06:27 EST
Обновлено 2 Января 2024 в 08:54 EST

Валерий Румянцев
Валерий Румянцев
“Только выйдя за границы возможного, можно увидеть новые горизонты.”

“Приходится платить за свою глупость. Но зачем переплачивать?”

“Жизнь – несчастный случай со смертельным исходом.”

“Одни лицемерят ради прибыли, другие – ради душевного равновесия.”

“Иногда только дойдя до цели, начинаешь понимать, что заблудился.”
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Только выйдя за границы возможного, можно увидеть новые горизонты.

Право - это замаскированные обязанности.

Если всё валится из рук, пора брать себя в руки.

Каждая новая проблема помогает забыть старые.

Страх – это тюрьма без охраны.

Противоречия – единственный бессмертный корень зла.

Некачественная ложь помогает узнать правду.

В книге жизни каждого найдутся страницы, претендующие на черновики.

Весна начинается с первого луча солнца в душе.

Россию всегда спасала кровь патриотов.

Из всех обманов самый коварный - самообман.

Когда человеку нечего показать, он демонстрирует свою глупость.

Жизнь пролетает так быстро, что не успеваешь понять, куда она летит.

Глупости, сделанные качественно, долго напоминают о себе.

Упущенные возможности – результат лени или нерешительности.

Приходится платить за свою глупость. Но зачем переплачивать?

Одни украшают мир своим присутствием, другие – своим отсутствием.

Не бросай чувств на ветер.

Многим чужое мнение мешает приобрести своё.

Хуже всего, когда встречный ветер прикидывается попутным.

В основе оптимизма лежит надежда.

Любая война – показатель несовершенства этого мира.

У позорного столба Истории всегда найдётся свободное местечко.

Бессонница – это жизнь между молотом действительности и наковальней сна.

О героях нашего времени мы узнаем в Будущем.

Из всех болезней самые тяжёлые осложнения даёт глупость.

Символ – это клеймо идеи.

От жизни не спрячешься: она найдёт и за кулисами.

Когда чувства взрывают сердце, взрывная волна доходит до разума.

Жизнь – несчастный случай со смертельным исходом.

На чужих ошибках учиться легче, но свои лучше усваиваются.

Нравы не меняются. Их меняют.

Человек – существо, в котором животное начало не имеет конца.

Законам диалектики подчиняются даже те, кто о них никогда не слышал.

Сетовать на свою судьбу – глупо, гордиться ей – ещё глупее.

Любовь – это мост, который способен выдержать не все чувства.

Мысль и чувство – сообщающиеся сосуды.

Бывает такое первое впечатление, что не дай бог получить второе.

Иллюзии – это мёртворождённые желания.

Редко кто может вынести славу. Большинство надрывается.

Обижаться на Прошлое – глупо, на Будущее – рано.

Хуже всего дойти до цели и обнаружить, что её там нет.

Когда Прогресс спотыкается, колесо Истории начинает тормозить.

Если бы все мои желания исполнились, я был бы самым несчастным человеком.

Наука – двигатель Прогресса. Культура – пульт управления движением.

Любое поколение пожинает то, что посеяли его предшественники.

Жизнь кипит. И поверхностный человек способен увидеть в ней только накипь.

Трудно подобрать лекарство от чувства вины.

Украсть можно только ту победу, которой не было.

У неотёсанного дурака тоже есть перспектива: стать круглым.

Диалектика помогает смотреть на этот мир с открытыми глазами.

У нас избирательный процесс больше похож на избирательный застой.

Когда нечего терять, то и найти что-нибудь легче.

Если потерял связь с действительностью, действительность рано или поздно всё равно выйдет на связь.

Изучая хитросплетения Истории, историки рискуют попасть в сети сплетен.

Стихи, прошедшие через сито времени, оседают в душах людей.

Ревматизм – враг романтизма.

Мелочи нередко играют в жизни главную роль. 

Лидер нации – не должность. Это судьба.

Самое интересное в жизни – это душевный порыв.

Некоторые ещё не перешли мост, а уже думают, как его сжечь.

У каждого своя копилка глупостей.

Будущее угрожает тем, что может не свершиться.

Ключ к знаниям каждый изготавливает самостоятельно.

Рождённый ползать в крыльях за спиной не нуждается.

Одни лицемерят ради прибыли, другие – ради душевного равновесия.

Высшее образование скатилось до уровня среднего специального, а среднее специальное уже забыло, что такое уровень.

Для душевного равновесия у каждого свои весы.

В мире денег мира нет.

Творческие пути неисповедимы.

Иногда только дойдя до цели, начинаешь понимать, что заблудился.

Задний ум – надёжный инструмент для совершения будущих ошибок.

Когда умрёт последний Данко, мир погрузится во тьму.

Самообман – капкан, который каждый изготавливает самостоятельно.

Чтобы вас лучше поняли, иногда стоит промолчать.

Книга жизни напичкана второстепенными персонажами, которые мешают понять смысл произведения.

Когда летишь в пропасть, самое время расправить крылья.

Знания – спасательный круг, позволяющий не утонуть в невежестве.

Жизнь – это комплекс проблем, ждущих от нас решения.

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