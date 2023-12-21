ИЗ ЦАРЕЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ФАУНЫ В ЗВЁЗДЫ АНТИЧНОГО ШОУ-БИЗНЕСА

Введение

Как же так, удивятся некоторые читатели, неужели дикие львы действительно водились на территории античной Европы, неужели и древним римлянам приходилось сталкиваться с этими опасными хищниками?!? Ведь живущие свободными дикие львы никоим образом не ассоциируются с европейскими морозами и снегопадами, пусть даже такими непродолжительными и довольно умеренными, как в большинстве стран северного средиземноморья. Эти крупные представители семейства кошачьих ассоциируются разве что с засушливыми саваннами тропической Африки и дождевыми экваториальными лесами, возможно и с некоторыми государственными заповедниками западной части Индии и прочей диковинной экзотикой стран южной Азии.

И всё же дикие львы водились в европейских провинциях Римской Империи. И даже на территории Древней Эллады и в других римских провинциях Балканского полуострова - но только до определённого времени, по меньшей мере до первой половины второго века нашей эры. Ведь, как известно, римскому императору-путешественнику Публию Элию Адриану (117- 138 гг. н.э.) доводилось охотиться на них не только в сравнительно развитой и густонаселенной древнегреческой Ахайе, но и в труднопроходимых лесистых горах Македонии, Эпира и Фракии. К тому же, некоторые из наших читателей наверняка помнят, что самым первым из 12 подвигов мифологического древнегреческого героя Геракла (кстати, внебрачного сына верховного бога Зевса) был связан именно с избавлением несчастных жителей Пелопоннеса от террора огромного, неуязвимого и чудовищно свирепого Немейского льва. Не удивительно, что золотая непробиваемая шкура Немейского льва и тяжелённая суковатая дубина стали со временем самыми неотъемлемыми атрибутами героя во всех его античных скульптурных изображениях, а древние греки учредили в честь его славной победы над этим хищником посвященные его богу-отцу предолимпийские панэллинские спортивные состязания - так называемые Немейские игры.

К тому же, следует иметь в виду, что европейские львы водились не только в горах северного средиземноморья, но и в обширных степях северного причерноморья, и даже в ближайших окрестностях Тиры, Ольвии, Никония, Танаиса, Фанагории, Гермонассы, Горгиппии, Пантикапея, Херсонеса и других древнегреческих городов-государств, расположенных на берегах Понта Эвксинского. Вовсе не случайно в древнегреческих и древнеримских произведениях искусства встречаются изображения огромных, могучих, но почти безгривых европейских львов, не говоря уже о том, что эти свирепые хищники упоминаются в самых разных письменных источниках древнегреческих и древнеримских авторов. Более того, те же невероятно огромные, но почти безгривые и слегка полосатые и пятнистые хищники, называемые киммерийскими или понтийскими львами, упоминаются и в двух очень важных клинописных текстах ассирийского царя-завоевателя Тукульти-Нинурты I, а также и на очень ценных керамических таблицах знаменитой библиотеки царя Ашшурбанипала, найденной археологами под руинами его сожённого дворца в Ниневии (последней столицы Ассирийского царства).

Собственно говоря, обо всём этом и пойдёт речь в большой и очень основательной статье, в которой вам предстоит узнать много нового и интересного о двух основных подвидах этого европейского хищника: Panthera leo europaea (европейский средиземноморский горный лев) и Panthera leo tartarica (европейский степной лев), которого в самых древних источниках называли киммерийским или понтийским львом. Средиземноморский или горный европейский лев обитал в южной части Европы: в основном на Пиренейском, Апеннинском и Балканском полуостровах, а также и в Нарбонской Галлии, что соответствует югу современной Франции. В свою очередь, более крупный и куда более опасный для человека понтийский лев господствовал в основном к северу от среднего и нижнего течения Дуная, то есть в Верхней и Нижней Паннонии (территории современных Австрии и Венгрии), в Дакии (центральная и южная часть современной Румынии) и, конечно же, в причерноморских степях южной части современной Украины и европейского юга Российской Федерации.

Но давайте попробуем разобраться обо всём этом по порядку, однако не обязательно в хронологическом и историческом порядке, так как начнём мы с современных нам африканских и южно-азиатских индийских львов, о которых вы много чего ещё не знаете.

Остатки былого величия и проблема происхождения и миграций доисторических и современных львов

В древнейшие доисторические времена, исчисляемые сотнями тысяч лет до нашей эры, львиное семейство было куда более представительным и многочисленным, чем сейчас, а его различные царственные подвиды были распространены почти по всему земному шару. Так, начиная с плейстоцена и до массового вымирания животных (в четвертичном периоде), самые крупные подвиды доисторического льва, называемые исполинскими львами, были наиболее широко распространёнными наземными млекопитающим на Земле, обитая фактически на пяти континентах, кроме Австралии и Антарктиды. По мнению учёных, эти могучие хищники были грозой почти всех наземных млекопитающих того времени, населяя при этом самую большую часть Европы и Азии, а также и Африку, Северную Америку и очень значительную часть Южной Америки (до самой Патагонии). Но обо всех этих очень крупных и свирепых доисторических львах (натодомерских, американских, мосбахских, берингийских, верещагинских, пещерных и других) мы ещё поговорим в большой и основательной статье, посвящённой эволюции крупных кошачьих, а также и поискам учёными их древнейших предков-прародителей (проаилуруса и псевдэлуруса) и их изначальной прародины в разных регионах Европы и Азии.

Что касается изначальной географической прародины доисторических и современных львов, большинство учёных считают, что они появились где-то в юго-восточной Африке около 1,5 миллионов лет назад, однако некоторые специалисты утверждают, что их древнейшие прародители зародились в этом регионе намного раньше - ещё три с половиной миллиона лет назад. В то же время, другие европейские и азиатские учёные ещё пытаются доказать, что изначальную географическую прародину львов следует искать не в юго-восточной Африке, а в самой Европе или в Азии, и это по той простой причине, что те же исполинские европейские львы (лат. Panthera fossilis), называемые ископаемыми или же мосбахскими львами, значительно древнее своих исполинских африканских натодомерских собратьев (лат. Panthera leo).

Более того, даже такой сравнительно "молодой" доисторический подвид исполинских львов, как американский Panthera atrox, и то значительно "старше" того же восточно-африканского или натодомерского исполинского льва Panthera leo. К тому же, учёные установили, что окаменелым черепам и частям скелета исполинских львов Евразии и Америки, а также и всех евразийских саблезубых махайродов и смилодонов присущи как львиные, так и вполне определённые тигриные характеристики, вплоть до того, что всех этих евразийских хищников было предложено называть "большими доисторическими тигрольвами", то есть древнейшими прародителями современных львов и тигров. Более того, те же подчёркнуто львиные и тигриные черты присущи и окаменелым черепам и костям евразийских пещерных львов (лат. Panthera leo spelaea), и даже историческим европейским степным львам (Panthera leo tartarica), которые, как известно, были почти безгривыми и лишь слегка полосатыми на спине, не говоря уже о том, что все эти хищники были слегка пятнистыми на груди и могучих лапах.

Но как бы там ни было, мы вынуждены отдать предпочтение куда более обоснованной научной гипотезе об африканском происхождении льва, как биологического вида. Ведь африканский континент был колыбелью очень многих распространившихся по всему миру зоологических видов, не говоря уже о том, что та же "Чёрная Африка" была колыбелью древнейших гоминидов - прародителей всего человечества. Учёные считают, что именно борьба за выживание в условиях очень значительных и часто повторяющихся климатических изменений была главной движущей силой всех известных нам межконтинентальных миграций зоологических видов. И это действительно так, ведь самая что ни на есть естественная территориальная экспансия всех наземных видов животных может быть ограничена только такими большими и непреодолимыми естественными преградами, как океаны, моря, огромные ледники или безводные пустыни, такие, например, как Калахари и Сахара. Однако и тут следует иметь в виду, что даже такие огромные территории, как современные Калахари и Сахара, не всегда были безводными пустынями и непреодолимыми естественными преградами на пути межконтинентальных миграций самых разных видов африканских и азиатских животных.

По мнению большинства учёных, тектонический дрейф африканского континента был главной причиной всех тех довольно значительных и довольно часто повторяющихся климатических изменений, которые приводили к тому, что даже крайне влажным и засушливым зонам этого обширного материка приходилось неоднократно "меняться местами" в своего рода непрерывной климатической чехарде. В это трудно поверить, но в результате всех этих довольно значительных и очень часто повторяющихся климатических изменений и перемен даже такая большая африканская пустыня, как Сахара, была не единожды покрыта Транссахарским Морем, а также и большими полноводными реками, многочисленными пресными и солёными озёрами, густыми дождевыми лесами и зелёными саваннами с очень высокой и сочной травой. Ведь ещё в 4000 году до н. э. почти вся зона современной пустыни Сахара и засушливого Аравийского полуострова находились на так называемом пике увлажнения с почти экваториальными годовыми нормами атмосферных осадков, которые очень значительно превышали современные среднеевропейские нормы. Тем не менее, начиная с 3600 года до н. э. и до 2700 года до н. э., вся огромнейшая территория нынешней Сахары и даже обширного Аравийского полуострова вошла в очередной длительный период аридизации, после чего стала медленно превращаться в пустыню, но ещё далеко не такую безводную и засушливую, какою мы её знаем сейчас.

Это последнее известное нам значительное климатическое изменение стало очередным сильным толчком для распространения животных северо- африканских саванн на куда более обширные просторы доисторической Евразии, однако следует иметь в виду, что такие значительные климатические перемены годовых норм атмосферных осадков случались довольно-таки часто, ведь речь идёт об очень длительной серии повторяющихся эпизодов чередования "влажно-зелёной" и "крайне засушливой" Сахары с особенно заметным, но довольно-таки коротким межледниковым периодом около 330 тысяч лет назад.

При этом следует иметь в виду, что африканские львы начали своё медленное продвижение на северо-восток ещё значительно раньше последнего климатического "толчка", предположительно в результате куда более ранних изменений климата, произошедших в бассейне реки Конго между 417 000 и 178 000 годами до нашей эры. Именно в результате этой длительной миграции, современное львиное племя разделилось на две основные популяции: африканскую и азиатскую. Таким образом, современный азиатский лев Panthera leo persica (персидский или индийский лев) является самым прямым потомком африканского льва, который отделился от основной африканской линии около 100 000 лет тому назад, став отдельным подвидом только после того как развил свои индивидуальные генетические различия и особенности.

Следует всё-же отметить, что к моменту начала этой миграции в Южной и Центральной Европе обитали два местных подвида этого царственного хищника: Panthera leo europaea или средиземноморский горный лев и Panthera leo tartarica или европейский степной лев, которого впоследствии стали называть киммерийским или понтийским львом. Как и в случае уже описанного нами австралийского сумчатого льва Thylacoleo carnifex, происхождение этих двух европейских львиных подвидов в значительной степени окутано тайной, став предметом неутихающих споров и дискуссий учёных разных поколений. Так, например, более консервативные учёные так называемого старшего поколения считают, что эти два европейских подвида произошли от того же азиатского льва, которого ещё древнегреческие авторы называли "малым азиатским сирийским львом". И это, видите ли, по той простой причине, что даже древнегреческий историк и географ Агатархид Книдский (он же один из пионеров античного естествознания), а также и такой всемирно известный философ, как Аристотель (кстати, наставник великого полководца Александра Македонского), на полном серьёзе считали, что куда более крупные львы Древней Эллады произошли от значительно менее крупных азиатских львов. К тому же, как считают консервативные учёные нашего времени, большие пещерные львы вымерли в Европе около 14 000 лет назад, следовательно они не имеют никакого отношения к европейским средиземноморским или степным львам.

Но ведь дело как раз в том, что археологическая и историческая наука не стоят на месте, а новые палеонтологические находки последних лет внесли очень значительные поправки в замшелые стереотипы и заблуждения некоторых учёных старшего поколения. Последние находки окаменелостей на территории Испании, Южной Франции, Италии и Балканского полуострова, а также и новые палеонтологические находки на юге Венгрии, в западной части Украины и Румынии являются неоспоримыми и непреложными доказательствами того, то ни о каком исчезновении европейских пещерных львов ещё 14 000 лет тому назад не может быть и речи, следовательно они имеют самое что ни на есть непосредственное отношение к происхождению обоих подвидов европейских львов. Но обо всём этом мы ещё поговорим в продолжении этой большой и основательной статьи, а сейчас пора возвращаться к современным подвидам львиного семейства.

Итак, современные львы эволюционировали в две группы: одна из которых обитает в восточной, южной, центральной и западной Африке, а другая борется за выживание в одном из национальных парков западной Индии. Таким образом, в настоящее время ареал распространения диких львов ограничен двумя континентами - Африкой и Азией, а это значит, что на данный момент в дикой природе осталось всего две континентальные группы современных львов: африканская и азиатская, при этом численность их сравнительно небольших и очень сильно фрагментированных популяций неумолимо сокращается, в первую очередь из-за деятельности человека, особенно после изобретения и применения им охотничьего огнестрельного оружия.

Что касается числа сохранившихся современных подвидов львов, эксперты расходятся во мнениях относительно того, сколько подвидов существует сейчас и сколько существовало раньше. Так, например, до недавнего времени считалось, что дикой природе и в неволе существует 12 подвидов львов, однако имеющиеся на данный момент технологии тестирования ДНК позволяют идентифицировать только 8 из них. Таким образом, на сегодняшний день в дикой природе или в зоопарках по всему миру существует всего один-единственный подвид азиатского льва и семь африканских подвидов львов, в то время как четыре подвида считаются окончательно вымершими только на протяжении XIX - XX веков. Но давайте разбираться с этими частично сохранившимися африканскими подвидами львов по порядку, а также и с единственным сохранившимся на данный момент южно-азиатским индийским подвидом.

Берберский или варварийский лев и и степень его родства европейским средиземноморским горным львом

Самым малочисленным современным подвидом льва и в то же время самым крупным, внушительным, мощным и представительным по своим габаритам и остальным физическим параметрам является Panthera leo leo, известный также как архетипический Варварийский или Берберийский лев. Большинство учёных нового поколения считают, что представители этого великолепного северно-африканского подвида являются ближайшими родственниками истреблённых римлянами средиземноморских европейских львов, о которых вам ещё предстоит узнать много интересного в продолжении этой статьи. В то же время, некоторые учёные-зоологи придерживаются иного мнения, утверждая, что между северо-африканскими варварийскими и средиземноморскими европейскими львами не могло быть существенных различий, следовательно это представители одного и того же общего подвида, обитавшего в древности чуть и не на всём побережье Средиземного Моря, то есть и в Северной Африке, и в Европе, и даже в Малой Азии, Аравийском полуострове и Леванте.

Прежде всего, следует иметь в виду, что даже само название «древний европейский лев» весьма условное, так как этот крупный хищник обитал не только в Европе, но и в Азии, и даже в Северной Африке. Ведь некоторые учёные считают, что так называемый «варварийский» или же «берберийский» лев, чей последний представитель был застрелен то ли в 1922, то ли 1942 году, в Марокко, является не чисто африканским подвидом, а скорее всего помесью европейского пещерного льва и местного африканского подвида. Как мы уже говорили в первой части этой статьи, миграция африканских львов в Европу через Гибралтарский пролив стала возможной только благодаря последнему крупному оледенению, сопровождавшемуся довольно значительным понижением уровня мирового океана. Другими словами, Гибралтарский пролив превратился в своего рода сухопутный мост между Африкой и Европой, в результате чего африканские львы стали проникать на уже занятую европейскими пещерными львами территорию Пиренейского полуострова, в то время как и европейские пещерные львы стали проникать на Африканский континент, скрещиваясь там с местным подвидом львов.

По мнению учёных, факт этого скрещивания подтверждается ещё и тем, что обитавший в горах и пустынях северной части Африки варварийский лев был самым крупным и самым массивным их всех подвидов африканского льва. И, конечно же, самым свирепым и опасным для людей, особенно когда те на него охотились. К тому же, так называемый варварийский лев был больше похож на древних европейских средиземноморских львов чем на своих африканских собратьев, обитающих южнее пустыни Сахары. И речь тут не только о чисто внешнем сходстве. Ведь берберийский лев был не только значительно крупнее и сильнее всех своих гривастых собратьев, обитающих к югу от Сахары, но и очень существенно отличался от них по типу своей социальной организации, предпочитая одиночный образ жизни и одиночную ночную охоту, притом при совсем не долговременном совместном обитании парами исключительно для размножения и выхаживания потомства и при почти повсеместном отсутствии более крупных прайдов. Таким образом, берберийские львы отличались от своих африканских собратьев и по куда более скрытному ночному образу жизни и охоты, и по более тёмной окраске шерсти и форме гривы. Другими словами, и чисто внешне, и своим образом жизни, и своими куда более опасными для человека ночными охотничьими повадками он скорее напоминал древнего европейского средиземноморского льва, чем своих африканских сородичей, и это при всём при том что его чёрная массивная грива и болеет тёмный окрас тела очень сильно выделяли его на фоне полупустынной, каменистой местности Северной Африки.

Исходя из этого, зоологи считают, что европейский пещерный лев перебрался в Северную Африку сравнительно недавно, скорее всего в период последнего крупного оледенения, смешавшись там с местным африканским подвидом львов, в результате чего и образовался новый подвид «варварийских» львов. Люди безжалостно охотились на этих великолепных хищников с времён первых египетских фараонов и до начала ХХ века, притом в последние пятьсот лет с применением огнестрельного оружия. Несмотря на это, берберийские львы показали пример феноменальной живучести, приспосабливаемости и адаптации в борьбе за выживание на протяжении нескольких тысячелетий, вплоть до начала или середины ХХ века.

Азиатские львы и их длительное соперничество с огромными варварийскими левантийскими львами

Примечательно, что аж до конца XVIII и начала XIX столетия самым многочисленным и широко распространённым в мире считался не какой-нибудь африканский подвид львов, а азиатский вид Panthera leo persica, известный также как Felis leo asiaticus, то есть подвид персидского, азиатского или же по-новому южноазиатского индийского льва. Обширный ареал распространения этого очень ценного азиатского подвида охватывал большую часть Аравийского полуострова, Синайский полуостров, всю Сирию и Палестину, равнинную Месопотамию, чуть ли не всю горную часть османской Анатолии или Малой Азии, а также и Юго-Западную Азию до Пакистана, Центральной Индии и даже до самых крайних северо-восточных регионов индийской Бенгалии и современного Бангладеша. Однако меньше чем за сто лет позапрошлого века, в результате хозяйственной деятельности человека, а также и разнузданной охоты с использованием огнестрельного оружия, азиатские львы подверглись самому беспощадному истреблению, вплоть до того, что к 1910 году во всей Британской Индии насчитывалось всего 16 львиц и 13 львов-самцов. А ещё, нам следует иметь в виду, что последний азиатский лев в османском тогда Ираке был убит в 1918 году, в тростниковых зарослях нижнего течения Тигра. К тому же, на территории соседнего с Ираком Ирана азиатские львы были окончательно истреблены к середине XX века, следовательно весь генофонд этой крупной, ценной и уникальной по своим биологическим характеристикам львиной популяции безвозвратно потерян для науки и для сухопутной (наземной) фауны в целом.

С вашего позволения, здесь следует непременно уточнить, что на протяжении средних веков на территории Ближнего Востока водились не только азиатские львы, о которых мы ещё поговорим в первой части статьи, но и представители другого подвида гривастых хищников, по всей вероятности мигрировавших с территории Египта или Северной Африки. В данном случае, речь идёт о куда более крупном, свирепом и опасном для человека и травоядных животных гривастом хищнике, которого средневековые крестоносцы, византийцы, арабы, венецианцы и генуэзцы называли большим ливанским горным львом, а потом ещё и большим левантийским горным львом. Однако большинство современных учёных-зоологов считают, что так называемые большие левантийские горные львы были не отдельным азиатским подвидом, а всего лишь северо-восточным ответвлением северо-африканского подвида варварийских или берберийских львов (Felis leo barbaricus), которые очень сильно отличались от местных азиатских львов по всем параметрам, в том числе и по преимущественно ночному образу жизни и способам ночной охоты.

И, что самое удивительное во всей этой истории, представители этих двух очень сильно отличающихся подвидов гривастых хищников просуществовали бок о бок в течение нескольких тысячелетий почти не скрещиваясь друг с другом и сумев таким образом сохранить свои основные отличительные черты и характеристики. Современные учёные считают, то только жестокая и беспощадная конкуренция в борьбе за выживание и довольно значительные отличия в том, что касается занимаемого ими преимущественно пересечённого горного ареала, образа жизни и способов ночной охоты позволили этим двум совершенно разным подвидам львов сосуществовать и сохраниться чистом виде, то есть почти не смешиваясь, в течение очень многих веков и даже тысячелетий совместного сосуществования и соперничества. Так в чём же состоит главное отличие так называемого большого ливанского горного льва от своего южно-азиатского индийского собрата и в чём именно они были очень даже похожи друг на друга, отличаясь при этом от всех других сохранившихся на данный момент африканских подвидов?

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.