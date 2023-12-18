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Бостонский Кругозор Строфы

Стихи-2023 (8)

Опубликовано 18 Декабря 2023 в 06:27 EST
Обновлено 18 Декабря 2023 в 06:36 EST

Валерий Румянцев
Валерий Румянцев
Мир противится нашим желаниям,
И нельзя его в этом винить.
Бьют желания по мирозданию,
Чтоб его под себя изменить.

Но в желаниях нет солидарности,
И колотят они вразнобой.
То с весьма изощрённой коварностью,
То с надеждой и верой слепой.
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Мир противится нашим желаниям,
И нельзя его в этом винить.
Бьют желания по мирозданию,
Чтоб его под себя изменить.

Но в желаниях нет солидарности,
И колотят они вразнобой.
То с весьма изощрённой коварностью,
То с надеждой и верой слепой.

Сотрясается мир, но не падает,
Пред желаньями выставив щит.
Лишь порой отмахнется с досадою
От мошки, что вокруг мельтешит.

Но желания с новыми силами
Безрассудно бросаются в бой -
Легковесные и легкокрылые,
И довольные сами собой.

Жизнь покуда хранит мироздание
От атак неуёмных глупцов,
Но мелькнёт порой в древних преданиях
Катастрофы вселенской лицо.

                         х  х  х

«Мысль изречённая есть ложь» -
Но может быть и продолженье:
Мысль воплощённая как нож
Пронзит поспешные решенья.

И брызнет в разума цветок
Кровь острозубых сожалений.
И пробежит по сердцу ток
Вновь запоздавших откровений.

Мысль, воплощённая в слова,
Теряет смысл первоначальный,
Рождая в разных головах
Раздор. Как это всё печально.

                   х  х  х

Осень на улице. Осень в душе.
Что ж, подведём итоги.
Мир капитала крикливым туше
Шоры снял с глаз у многих.

Новая жизнь, что вокруг мельтешит,
Вдруг оказалась старой.
Как мы могли поменять на гроши
Чистые идеалы?

Разум завис в паутине реклам,
В липких сетях кредитов.
И прорывает запруды бедлам
Под суету троглодитов.

                      х  х  х

Времена словно змеи сплетаются,
Создавая узорную ткань.
И узор постоянно меняется
Формируя всё новую скань.

Сортируя эскизы творения,
Ищет жизнь оптимальный набор.
Но никак не уходят сомнения,
И блуждает растерянно взор.

Разобраться в узоросплетениях,
Тайный смысл их душою принять
Позволительно разве что гениям –
Только где же, скажите, их взять?

Переходу количества в качество
Человечество ставит заслон.
И не красят мир больше чудачества:
Стал серьёзным до одури он.

Рассуждения канули в прошлое.
В землю втоптана магия слов.
И мелькают за телеокошками
Вдохновенные маски шутов.
                    х  х  х

Уходить нам из жизни рано:
Слишком много на шее долгов.
Ещё надо пройти ураганы,
Уничтожить своих врагов.

Рисковать, умирать от страха
И тонуть в беспросветной тоске;
Позабыв, что рождён в рубахе,
Убегать от неё налегке.

Сквозь огонь, обжигаясь, промчаться,
И сквозь медные трубы пройти.
Беды стиснув в душе, улыбаться
И сказать кому надо: «Прости».

Из груди вырвать сердце как Данко –
Пусть горит, освещая всем путь.
Вот тогда уж себе как подранку
Дать возможность навеки уснуть.

                        х  х  х

Всё в прошлом, даже то, что не случилось.
Всё позади, как будто выключили свет.
Души порывы, словно Божья милость,
И те – всего лишь эхо прежних лет.

Мир потускнел, и есть на то причины.
На сердце лёд. От боли мозг вскипел:
Что стоит только боль за Украину…
Да и повсюду орды глупых дел.

Уже и к цели жизни еле-еле
Плетёмся, чтоб исполнить свой обет.
И наконец дойдём до главной цели,
И шок в душе: её там нет.

                         х  х  х

От жизни бесполезно прятаться,
Она найдёт и за кулисами.
Хоть дни твои недаром тратятся,
И ты гордишься бенефисами,
Но жизнь мозги проест вопросами
И сердце в клочья разорвёт
Своими глупыми запросами,
Нарушив времени полёт.
И будешь ты годами маяться:
Такая жизнь неоспорима?
А может всё лишь начинается,
И мы в преддверии экстрима?
День ото дня тревожней новости,
Всё громче пушки говорят.
Мир впал в пучину безголовости…
Всё слаще кажется нам яд.

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