Стихи-2023 (8)

Мир противится нашим желаниям, И нельзя его в этом винить. Бьют желания по мирозданию, Чтоб его под себя изменить. Но в желаниях нет солидарности, И колотят они вразнобой. То с весьма изощрённой коварностью, То с надеждой и верой слепой.

Мир противится нашим желаниям,

И нельзя его в этом винить.

Бьют желания по мирозданию,

Чтоб его под себя изменить.

Но в желаниях нет солидарности,

И колотят они вразнобой.

То с весьма изощрённой коварностью,

То с надеждой и верой слепой.

Сотрясается мир, но не падает,

Пред желаньями выставив щит.

Лишь порой отмахнется с досадою

От мошки, что вокруг мельтешит.

Но желания с новыми силами

Безрассудно бросаются в бой -

Легковесные и легкокрылые,

И довольные сами собой.

Жизнь покуда хранит мироздание

От атак неуёмных глупцов,

Но мелькнёт порой в древних преданиях

Катастрофы вселенской лицо.

х х х

«Мысль изречённая есть ложь» -

Но может быть и продолженье:

Мысль воплощённая как нож

Пронзит поспешные решенья.

И брызнет в разума цветок

Кровь острозубых сожалений.

И пробежит по сердцу ток

Вновь запоздавших откровений.

Мысль, воплощённая в слова,

Теряет смысл первоначальный,

Рождая в разных головах

Раздор. Как это всё печально.

х х х

Осень на улице. Осень в душе.

Что ж, подведём итоги.

Мир капитала крикливым туше

Шоры снял с глаз у многих.

Новая жизнь, что вокруг мельтешит,

Вдруг оказалась старой.

Как мы могли поменять на гроши

Чистые идеалы?

Разум завис в паутине реклам,

В липких сетях кредитов.

И прорывает запруды бедлам

Под суету троглодитов.

х х х

Времена словно змеи сплетаются,

Создавая узорную ткань.

И узор постоянно меняется

Формируя всё новую скань.

Сортируя эскизы творения,

Ищет жизнь оптимальный набор.

Но никак не уходят сомнения,

И блуждает растерянно взор.

Разобраться в узоросплетениях,

Тайный смысл их душою принять

Позволительно разве что гениям –

Только где же, скажите, их взять?

Переходу количества в качество

Человечество ставит заслон.

И не красят мир больше чудачества:

Стал серьёзным до одури он.

Рассуждения канули в прошлое.

В землю втоптана магия слов.

И мелькают за телеокошками

Вдохновенные маски шутов.

х х х

Уходить нам из жизни рано:

Слишком много на шее долгов.

Ещё надо пройти ураганы,

Уничтожить своих врагов.

Рисковать, умирать от страха

И тонуть в беспросветной тоске;

Позабыв, что рождён в рубахе,

Убегать от неё налегке.

Сквозь огонь, обжигаясь, промчаться,

И сквозь медные трубы пройти.

Беды стиснув в душе, улыбаться

И сказать кому надо: «Прости».

Из груди вырвать сердце как Данко –

Пусть горит, освещая всем путь.

Вот тогда уж себе как подранку

Дать возможность навеки уснуть.

х х х

Всё в прошлом, даже то, что не случилось.

Всё позади, как будто выключили свет.

Души порывы, словно Божья милость,

И те – всего лишь эхо прежних лет.

Мир потускнел, и есть на то причины.

На сердце лёд. От боли мозг вскипел:

Что стоит только боль за Украину…

Да и повсюду орды глупых дел.

Уже и к цели жизни еле-еле

Плетёмся, чтоб исполнить свой обет.

И наконец дойдём до главной цели,

И шок в душе: её там нет.

х х х

От жизни бесполезно прятаться,

Она найдёт и за кулисами.

Хоть дни твои недаром тратятся,

И ты гордишься бенефисами,

Но жизнь мозги проест вопросами

И сердце в клочья разорвёт

Своими глупыми запросами,

Нарушив времени полёт.

И будешь ты годами маяться:

Такая жизнь неоспорима?

А может всё лишь начинается,

И мы в преддверии экстрима?

День ото дня тревожней новости,

Всё громче пушки говорят.

Мир впал в пучину безголовости…

Всё слаще кажется нам яд.