«Идет война народная - Священная война»!

…премьер- министр Нетаниягу ещё раз отрекся от ответственности за катастрофу 7 октября. Он повторил, что «ответит на все тяжелые вопросы после войны», и перешел в атаку: «Разве Рузвельту задавали такие вопросы после Перл-Харбора? Джорджу Бушу-младшему после 11 сентября?» Естественно, что премьер ищет выгодные для себя исторические параллели: скажем прямо, они не свидетельствуют о наличии у него излишней скромности.

Статья охватывает военные действия в течение первых 40 дней, т.е. почти 6 недель, прошедших с 7 октября, но до начала обмена заложников. Этого времени достаточно для подведения некоторых предварительных итогов деятельности армии и спецслужб Израиля: многие показатели весьма удовлетворительны, но впереди еще много трудностей и, возможно, сюрпризов.

Как два различных полюса

Во всём различны мы.

За свет, за мир, мы боремся

Они — за «Царство тьмы».

(Александр Адольфович Боде, 1916 год)

Итак, война с Хамасом уже идёт 40дней, и трудно предсказать дату её окончания. Вообще, войны Израиля не отличаются продолжительностью, они рассчитаны на блицкриг. Это объясняется ограниченностью людских и материальных ресурсов, малыми размерами территории страны, очень болезненным восприятием израильским гражданским обществом потерь в живой силе и, в немалой степени, давлением международного сообщества на Израиль под флагом уменьшения гуманитарной катастрофы в стане противников: как правило, все свои войны Израиль выигрывал.

Почему? Да очень просто: Израиль не может позволить себе проиграть. Если для любой другой страны такая роскошь позволительна, ибо она для неё не чревата потерей государственности: можно отделаться выплатой контрибуции, лишением части территории, моральным или иным ущербом, то для Израиля проигрыш в любой войне означает гибель государства и изгнание еврейского населения из страны, т.е. повторением ситуации двухтысячелетней давности.

Именно поэтому Израиль буквально обречен на победы в своих «иудейских войнах» и именно в духе стратегии блицкрига по указанным выше причинам.

Действительно, если обратиться к истории, то все свои войны Израиль заканчивал в рекордно короткое время.

Если не считать войны за Независимость в 1948-1949 гг. продолжительностью 14 месяцев вследствие отсутствия в то время у страны передовых военных технологий, и войны на истощение в 1969-1970 годах, длящейся около 17 месяцев (собственно говоря, это был вялотекущий конфликт, а не война в обычном понимании), остальные войны были довольно короткими: от 6 дней в 1967 г. до 19 дней в 1973г.

Войсковые операции продолжались несколько длительнее: в Ливане-от месяца в 2006 г. до года в 1982-1983г, а в Газе — от 7 дней в 2012 г. до 50 дней в 2018 г., Но это уже был явный перебор: вмешались мировые лидеры, да и в Израиле ощущалась напряжённость. Я имею в виду события вокруг операции «Несокрушимая скала», после которой министра обороны Либермана вынудили уйти в отставку.

Итак, эта война длится уже 40 дней.

40 дней — важный период, который часто встречается в Библейской истории. Пророк Моисей постился 40 дней, прежде чем получил скрижали Закона. Евреи, ушедшие из Египта, странствовали по пустыне 40 лет, прежде чем пришли в Землю Обетованную.

Согласно же православной традиции, после смерти душа человека не попадает сразу на ПМЖ, т.е. на постоянное место жительства. И лишь на 40 день после смерти определяется, где будет пребывать душа человека — в райских обителях или в аду.

А после этой краткой экскурсии в религиозные верования, дух атеизма призывает нас вернуться на грешную землю.

Что же сделано за эти 40 дней? С каким результатом израильская армия отмечает этот своеобразный юбилей? Как за этот период на практике ведения военных действий сказались те навязываемые Израилю международным сообществом ограничительные меры, о которых упоминалось абзацем выше?

Обо всём по порядку.

Уже в нашей прошлой статье шла речь о неизбежности наземной операции, т.к. из опыта прошлых контртеррористических войн было понятно, что зарывшихся глубоко под землёй боевиков Хамаса обычной бомбардировкой силами ВВС «выкурить» просто невозможно: нужна зачистка территории, что осуществить по силам только сухопутным войскам, т.е. пехоте, этой «царице полей».

Вспоминаются, к примеру, строчки из пушкинской «Полтавы»:

Волнуясь, конница летит;

Пехота движется за нею

И тяжкой твёрдостью своею

Её стремление крепит.

Правда, в наших палестинах пехоте обычно приходится «царствовать» не столько в полях, сколько в плотной городской застройке, и не столько на земле, сколько под землей: во владениях богини подземного царства Прозерпины, по древнеримской мифологии; но более достоверной будет версия эллинской мифологии: во владениях Персефоны - богини подземного царства мёртвых, ибо зачистка подземного метро, т.е. целого города Хамаса под Газой с его 500 км тоннелей на глубине от 30 до 80 метров, неизбежно завершается массовым захоронением.

Здесь, впервые в формате данной статьи мы применили это загадочное слово «зачистка». Почему это слово представляется загадочным, по крайней мере, с точки зрения лингвистики?

Только в русском языке это слово имеет универсальное значение: от зачистки концов проводов, сварных швов, ногтей и т.д. до зачистки территории от вражеского присутствия на ней. Во всех других языках слово зачистка в таком смысле ( например, в английском языке – clearing the territory from enemy; в иврите --מהאויב ( פינוי השטחотличается от других значений этого понятия (stripping и הפשטה соответственно).

Впервые с такой трактовкой понятия зачистка я столкнулся при просмотре фильма «Третий удар»(1949г).

В одном из эпизодов бывалый морпех Чмыга (исп. Марк Бернес) объясняет молодым солдатам: Если оборону противника сходу не прорвали, то.. подтяни артиллерию, перебазируй авиацию, а потом покажи врагу, что есть боевая техника в действии, а после этого пусти в ход пехоту. Кто может сделать полную зачистку? Только пехота. Она пройдёт, сапогом наступит, штыком зачистит! Царица полей!

А если перевести на язык военных уставов незамысловатое эмоциональное пояснение морпеха, получим:

Зачистка – название оперативных силовых мероприятий в населённом пункте, в ходе которых жилой район блокируется со всех сторон, осуществляется обход всех построек и обыск их с целью обезвреживания находящейся там живой силы противника.

Но прежде, чем начать описание наземной операции Цахала в Газе, необходимо подчеркнуть два эпизода, имеющие к этой ситуации непосредственное отношение.

Первое

В интервью CNN, премьер- министр Нетаниягу ещё раз отрекся от ответственности за катастрофу 7 октября. Он повторил, что «ответит на все тяжелые вопросы после войны», и перешел в атаку: «Разве Рузвельту задавали такие вопросы после Перл-Харбора? Джорджу Бушу-младшему после 11 сентября?»

Естественно, что премьер ищет выгодные для себя исторические параллели: скажем прямо, они не свидетельствуют о наличии у него излишней скромности.

Но история богата и на другие аналоги: в Израиле Нетаниягу сравнивают с Чемберленом, который после мюнхенского предательства Чехословакии, уже в лондонском аэропорту поспешил предъявить прессе текст договора с Гитлером со словами: «Я привез вам мир!»

И действительно, именно этот эпизод может служить прецедентом для событий спустя более 70 лет, когда премьер-министр покупал мир для Израиля у террористов Хамаса своей политикой умиротворения агрессора путём раздачи катарских денег в Газе.

И потому есть у израильской общественности полное моральное право задавать своему лидеру подобные вопросы, потому что за 16 лет эти денежные поставки катарских денег в Газу взрастили монстра.

И немного подробнее о механизме строительства финансовой империи террора ХАМАСа.

В результате этой политики ХАМАС получал дивиденды с катарских денег, каждый месяц поступавших в Газу в размере 100 долларов на семью, а такую помощь должны были получать 100 тысяч малоимущих семей. Это происходило не только путем обмана контрольных органов, например внесением активистов ХАМАСа в списки нуждающихся, но прежде всего потому, что именно ХАМАС руководил экономикой Газы, взимая налоги со всей экономической деятельности сектора.

Именно это заложило основы израильской концепции, согласно которой, чем больше ХАМАС будет накапливать финансовое имущество, тем меньше у него будет стремления реализовать убийственную идеологию, основанную на призыве к уничтожению Израиля.

Сложно узнать, сколько именно средств осели в карманах боевиков ХАМАСа из направленных в Газу миллионов. Лидеры террористической организации все эти годы утверждали, что у боевого крыла движения отдельные источники финансирования.

Второе

Появились новые факты, опровергающие утверждения премьера, что его якобы не предупреждали об опасности, грозящей Израилю со стороны Хамаса.

Но корреспондент газеты «Гаарец» Хаим Левинсон опубликовал 20 ноября 2023 содержание двух предостерегающих писем об угрозе войны, направленных премьер-министру Нетаниягу главой аналитического отдела АМАН Амит Саар.

Первое письмо генерал Саар отправил главе правительства 19 марта, за неделю до запланированной даты первого утверждения законов «правовой реформы». Повторное предупреждение было направлено 16 июля, за неделю до последнего голосования по отмене «илат а-свирут».

К каждому письму прилагался пакет первичных материалов разведки, на основании которых АМАН заключал, что Иран и его сателлиты «Хизбалла» и ХАМАС видят в «правовой реформе» свой счастливый шанс одержать победу над ослабленным внутренним кризисом «сионистским врагом», который к тому же теряет поддержку западных союзников из-за присутствия в правительстве одиозных фигур Смотрича и Бен-Гвира.

Глава аналитического отдела АМАН подчеркивал, что об ослаблении и неизбежной скорой гибели Израиля враги не только кричат публично в пропагандистских речах, они всерьез обсуждают это на закрытых форумах - «не только в теоретической плоскости», но и исходят из этого при принятии решений. Военная разведка предупреждала, что ХАМАС и «Хизбалла» уже не боятся Израиля, понимая, что «в нынешнем положении» он постарается избегать эскалации и не пойдет на «значительные военные инициативы» не только против Ирана и «Хизбаллы», но «даже против ХАМАСа в Секторе Газа».

Изложив содержание писем генерала Саара, Хаим Левинсон добавил в заключение выразительную деталь: перед голосованием в Кнессете по закону о сужении полномочий Верховного суда начальник Генштаба Герци Алеви попросил премьер-министра уделить ему время и выслушать оперативный рапорт. Нетаниягу не пожелал пропустить голосование и отказал начальнику генштаба в приёме.

Здесь нет нужды в комментариях: приоритеты у премьера расставлены таким образом, что стремление к личному политическому выживанию превалирует над общегосударственными интересами, потому-то и не нашлось времени у главы правительства, всецело поглощенного борьбой с судебной ветвью власти, чтобы выслушать доклады руководителей силовых структур.

Тем не менее, после нападения ХАМАС Нетаниягу категорически отрицал, что получал такие предупреждения от военных.

И ещё одно замечание перед тем, как приступить к изложению основной темы статьи. И приводится оно здесь не только потому, что знаменует собою прорыв в передовых военных технологиях –применение впервые в истории лазерного оружия в системе ПВО, но еще и потому, что случилось это событие в борьбе с ракетами, посылаемыми йеменскими хуситами, о которых мало что известно широкой публике.

В первую очередь, что стимулирует йеменцев, живущих почти за 2 тыс км от Израиля, на войну с нашей страной?.

13 ноября появилось сообщение, что вечером 9 ноября Израиль впервые в истории человечества применил в боевых условиях систему ПРО «Хец-3», способную сбивать ракеты фактически в космосе – в экзосфере, - за пределами атмосферы.

Она уничтожила баллистическую ракету, запущенную из Йемена. Это означает начало эпохи космических войн. Перехват был выполнен далеко от израильской территории.

А 30 октября Израиль впервые использовал «предшественницу» «Хец-3», систему «Хец-2» – также против баллистической ракеты из Йемена.

По оперативным сводкам Генштаба участие Йемена в этой войне выражается в запуске ракет на Эйлат, которые, впрочем, весьма успешно до сих пор перехватывались системами ПРО американской военно – морской группировки США в Красном море, а также ПВО Саудовской Аравии.

По мнению аналитиков, хуситы запускают по Израилю модифированные ракеты иранские ракеты из семейства "Скадов" с уменьшенной боеголовкой и увеличенным запасом топлива, поскольку преодолевать расстояние в 1600 километров по прямой обычные ракеты хуситов, "бурканы", неспособны - их максимальная дальность не превышает 1400 километров. Теоретически ракеты могут запускаться не из Йемена, а с корабля на Красном море, но для этого нужен соответственно технологически оснащённый военный корабль с обученным экипажем, что явно не соответствует боевым возможностям хуситов. Это технические параметры агрессии йеменских хути против Израиля, но самая большая странность состоит в том, что хуситы, стоящие у власти в нищем и раздробленном Йемене, в котором голодают две трети населения, вмешиваются в израильско-палестинский конфликт? Какое им дело до палестинцев?

На этот вопрос отвечает статья в газете « ХаАрец» от 12.11.23. Частично их вмешательство в то, что происходит сейчас в Газе, вызвано союзом с Ираном. Основной же их интерес в том, что пропалестинская позиция усиливает статус хуситов не только в Йемене, но и во всем регионе: получается, что Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива делают недостаточно для народа Палестины, а вот отважным героям, повстанцам-хуситам, удается помогать!

Кроме того, хуситы заинтересованы продемонстрировать Саудовской Аравии наличие современного оружия, что удивительно для страны третьего мира. В этом качестве Йемен, безусловно, равняется на КНДР!.

И если его ракеты способны достичь юга Израиля, то при необходимости достигнут и самых северных регионов Саудовской Аравии, что они не так давно доказали, подвергнув обстрелу расположенный там нефтеперерабатывающий завод.

И ещё одно сообщение, внушающее оптимизм. Озвучил его 20.11.2023. 12-й канал ИТВ: лазерная система противоракетной обороны "Щит света", разрабатываемая концернами "Рафаэль" и "Эльбит Маарахот", осуществила первый в истории боевой перехват с применением лазера, сбив минометный снаряд, выпущенный по израильской территории из Ливана. Напомним, что ранее сообщалось, что после начала войны "Железных мечей" разработчики системы, планировавшие завершить разработку в 2025 году, получили разрешение начать полевые испытания в боевой обстановке.

И только сейчас вполне уместно приступить к описанию боевых действий Израиля против Хамаса в формате наземной операции.

Но официальному объявлению Израилем о начале наземной операции в Газе предшествовала тактическая новинка, примененная Цахалом.

Мы неоднократно уже писали о том, что началу таких операций в Израиле всегда предшествует оживленная дискуссия о дате, сроках и целесообразности их проведения ввиду очень уж болезненного восприятия общественностью неизбежных потенциальных людских потерь.

Поэтому, не объявляя официально о вводе сухопутных подразделений в сектор, военное командование как бы в масштабе разведки боем задействовало весьма ограниченный контингент пехоты на танковой броне только в дневное время с обязательным удалением войск из сектора с наступлением темноты, не прекращая интенсивного воздействия ВВС: за месяц боевых действий ЦАХАЛ нанес удар более чем по 12 тысячам объектам террористов, что больше, чем за год операции США в Афганистане.

Тем временем британская газета Guardian опубликовала анализ спутниковой съемки из сектора Газы, где видно более 1000 углублений, образовавшихся от взрыва бомб на территории в 10 квадратных километров. В некоторых районах заметны около 100 углублений на застроенной территории площадью полкилометра. Размеры некоторых достигают 14 метров.

Новая тактика Израиля применялась примерно неделю, т. е. притуплялась бдительность международного сообщества, которое под флагом лжегуманизма всегда бурно осуждало Израиль в таких случаях: оно постепенно привыкало к мысли, что такое применение сухопутных войск всегда будет носить ограниченный характер. Иными словами, на языке рыболова-любителя, происходил процесс «прикармливания».

А потом стало понятно, что Израиль переходит к новой фазе войны в Газе: высокопоставленный источник в Белом доме сообщил в ночь на субботу, 4 ноября, что, по оценкам США, в ближайшее время начнется новая фаза войны в Газе, когда количество бомбардировок с воздуха сократится, и ЦАХАЛ сосредоточится на наземной зачистке сектора от террористов.

Имеется в виду работа по выявлению и ликвидации подземных туннелей, в которых располагаются штабы и оружейные склады ХАМАСа, т.е. та самая зачистка.

Накануне официального начала наземной операции в секторе были озвучены слова экс-министра обороны Амира Переца, сказанные 12 июля 2006 года во время оперативного совещания после похищения солдат Эхуда Гольдвасера и Эльдада Регева на ливанской границе:

«Даже когда мы наносим ХАМАСу ощутимые удары с воздуха, в Газе всегда умеют создать ощущение, что мы не заходим туда и не вступаем в бой лицом к лицу, потому что боимся».

Тогда перед Израилем стоял вопрос: как реагировать? Амир Перец, как известно, не считался великим стратегом, а запомнился он современникам, наоборот, великом конфузом: в прямом эфире пользовался биноклем с зачехленными окулярами.

Однако его высказывание продемонстрировало здоровую интуицию и житейскую мудрость, т.к. на Ближнем Востоке тот, кто только угрожает и наносит удары издалека, считается трусом. Но, вопреки интуиции Переца, Израиль в 2006 году пытался сломить «Хизбаллу» исключительно ударами с воздуха.

Только после двух недель бомбардировок, в результате которых был полностью разрушен бейрутский квартал Дахия, оплот «Хизбаллы», был произведен призыв резервистов, и ЦАХАЛ нерешительно приступил к проведению наземной операции. Война завершилась без явной победы одной из сторон. Принято считать, что это была «ничья».

А что происходило сейчас? Эта война началась с массового призыва резервистов, однако наземная операция вновь задерживалась. Вот те 5 пунктов, на которые армии необходимо было обратить внимание перед ее началом.

Качественное превосходство

Даже если принять во внимание, что все упомянутые нами в прошлой статье недостатки в организации обороны границы, на которые указал генерал-майор Брик, действительно существуют – а недостатки есть всегда – Израиль по-прежнему превосходит ХАМАС по целому ряду параметров.

Это превосходство в области разведки, господство в воздухе, самое современное вооружение, прекрасно подготовленные солдаты и командиры, не прячущиеся за их спинами. Кроме того, фронт пользуется надежной поддержкой тыла.

Разумеется, кроме этого качественного превосходства, мы обладаем и безусловным численным преимуществом. Но, несмотря на все это, наземная операция не обещала быть легкой прогулкой..

Угрозы, которые таит наземная операция

Главное преимущество ХАМАСа заключалось в существовании разветвленной системы туннелей. Это настоящий подземный город, о чем уже было упомянуто выше,

Истории уже известны случаи, когда хорошо вооруженные и подготовленные армии с трудом справлялись с отрядами противника, использовавшими туннели.

Так было и в дни Иудейской войны, когда римляне пытались подавить восстание Бар-Кохбы, и во время Второй мировой войны, когда американская армия штурмовала японский остров Иводзима.

Можно ли выманить противника из туннелей или уничтожить его прямо в них? Это – главная оперативная задача, которую пришлось бы решать ЦАХАЛу.

Например, газета Washington Post сообщает о новом возможном направлении деятельности ЦАХАЛа по нейтрализации террористических тоннелей в Газе: ЦАХАЛ учитывает близость Средиземного моря к туннелям в Газе, что может способствовать затоплению тоннелей морской водой.

По всей видимости, планировалось, что наземной операции будет предшествовать длительный период бомбардировок с воздуха и артиллерийской подготовки. Только после этого в заданный район с разных направлений предполагалось выдвинуть бронетанковые подразделения ЦАХАЛа.

Самое опасное время должно было наступить тогда, когда ЦАХАЛ окажется внутри сектора и попытается закрепиться там. Тогда его позиции сможет атаковать противник, укрывающийся в туннелях и на развалинах разрушенных зданий. Солдатам ЦАХАЛа, находящимся на территории сектора, приходилось исходить из того, что все вокруг заминировано.

Израильские заложники

Это, возможно, самый серьезный вызов, стоявший перед ЦАХАЛом. Именно это являлось одной из главных причин задержки наземной операции. Как вести бомбардировку территории, на которой укрываются 240 заложников?.

Международное право

Это тоже непростой вызов. Казалось бы, после варварства и кошмара 7 октября Израиль мог бы рассчитывать на освобождение от неукоснительного соблюдения норм международного права. Но на самом деле это не так.

Президент США Джо Байден уже обозначил «красную линию», когда призвал Израилю к соблюдению международного законодательства. По этой причине (наряду с переговорами об освобождении заложников) Израиль вынужден позволять доставлять в Газу гуманитарную помощь.

Поэтому в штабе дивизии «Газа» в Реим и в штабе Южного военного округа в Беэр-Шеве находятся юридические советники. Необходимость соблюдения международного права могла сильно осложнить решение проблемы туннелей.

Промежуточные результаты

Какие результаты наземной операции дадут Израилю основание чувствовать, что он победил? Даже если ШАБАК и «Моссад» уничтожат всех лидеров ХАМАСА здесь и за границей (это может случиться по завершении боев в секторе Газа), этого будет недостаточно.

Израиль в любом случае должен вернуть себе потенциал сдерживания и обязательно взять под контроль сектор Газа.

Так с какими же результатами почти после месяца воздушных атак Цахал приступил к наземной операции?

Военные источники информируют о том, что за месяц военных действий по Израилю выпущено 9500 ракет и минометных снарядов , в основном из сектора Газа, в том числе 3000 в первые часы террористической атаки; также десятки беспилотников атаковали воздушное пространство Израиля.

Около 900 ракет было выпущено с территории гражданских объектов, включая мечети, школы, больницы и культурные центры. По данным ЦАХАЛа, около 12% ракет упали в секторе Газа. Системы ПВО ЦАХАЛа перехватили около 2000 ракет.

Армейские источники 10.11.2023 сообщают, что с начала войны и до наземной операции ЦАХАЛ нанес удары по более чем 12 000 целям террористической инфраструктуры в секторе. В том числе атакованы были около 300 тоннелей и шахт, сотни позиций для запуска противотанковых ракет, более 100 укрепленных зданий. Уничтожены сотни боевиков Газа и захвачено более 6 000 единиц вооружений.

В качестве примера интенсивности боестолкновений Цахала и Хамаса пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что только за одни сутки бойцы 7-й бронетанковой бригады в координации с ВВС и ВМС совершили рейды на военный пост и тренировочный лагерь ХАМАСа, которые расположены среди жилых домов. Бойцы захватили здания и конфисковали их содержимое, в том числе десятки единиц оружия, ракет, БПЛА, карт, устройств связи, минометов, ударных дронов и технических средств. В ходе рейда бойцы 7-й бригады уничтожили около 30 террористов. Кроме того, они захватили офис Мухаммеда Синуара, брата лидера ХАМАСа, и конфисковали найденное там террористическое снаряжение и брошюры организации.

Между тем подконтрольное ХАМАСу министерство здравоохранения в секторе Газа продолжает опубликовать данные об убитых. По данным министерства, с начала войны в секторе убито 11 078 человек, 4506 из них — дети. Помимо этого, 2700 человек числятся пропавшими без вести. Проверить эти данные возможности нет.

Стратегия ЦАХАЛа в наземной операции – это разделить Газу на четыре сектора

Как отмечает доктор Омер Достри, эксперт по вопросам военной стратегии иерусалимского института JISS и член движения «Битхонистим» в издании Epoch Times, план ЦАХАЛа заключается в делении Газы на четыре сектора: север, центр, центр-юг и юг, выйти в каждом из них на открытые пространства, зачистить их, а потом уже двинуться на населенные пункты, в которых ожидаются наиболее ожесточенные бои.

Первый этап – завоевание северной части сектора, включая город Газу – в нем находятся важные командные центры ХАМАСа, центр тяжести всей его структуры. Успех на севере важен и для всех последующих этапов, потому что падение ХАМАСа и его символов здесь способно сломить дух многих его боевиков в других местах сектора.

На втором этапе ожидается блокирование города Дейр-аль-Балах.

На третьем этапе сосредоточатся на Хан-Юнесе.

На четвертом операция пройдет в районе Рафиаха, близ египетской границы.

Везде сначала будут браться под контроль открытые и сельскохозяйственные площади. Продвижение будет медленным – по километру в день. Тактика ЦАХАЛа предполагает изоляцию каждого района и установление полного контроля над ним – перед переходом к следующему. Такой метод ведения войны может занять как минимум два месяца маневров и боев внутри сектора Газа,

Пик войны еще впереди

Спустя 6 недель после пережитого Израилем страшного шока картина желательного исхода войны становится все более ясной. ХАМАС более не будет править сектором Газа, а вдоль пограничного забора будет создана «мертвая зона» переменной ширины, вход в которую палестинцам будет категорически запрещен.

Это достижение будет еще более значительным, если Израилю удастся уничтожить лидеров ХАМАСа Яхъю Синуара и Мухаммеда Дефа, и, разумеется, спасти заложников (по крайней мере, большиство). ХАМАС будет побежден уже в тот момент, когда потеряет власть в Газе, а не когда все его командиры и боевики, вплоть до последнего, будут уничтожены. С этой точки зрения наиболее значительным событием прошедшего времени стал массовый исход жителей северной части сектора под белыми флагами на юг. Такие картинки оказывают огромное влияние на сознание людей.

В целом, первая неделя наземной операции стала лучшей для ЦАХАЛа, начиная с 7 октября. Однако война еще не достигла своего пика.

«Газа — север»

Начнем с основной арены военных действий – северной части сектора Газа. Ее заняли три дивизии – две регулярные, 162-я и 36-я, и одна резервистская, 252-я («Синай»). Региональная дивизия «Газа», 143-я, разбитая утром 7 октября, постепенно восстанавливается для обороны пограничной линии.

В истории ЦАХАЛа еще не было случая, чтобы 3 дивизии одновременно вели наступательные действия на столь ограниченной площади: ширина сектора Газа на севере составляет менее 10 километров, а от северной границы сектора до города Газа – менее 20 километров. Однако, учитывая высокую плотность городской застройки и то, что большинство боевиков ХАМАСа находятся в туннелях, захват этой территории стал одной из самых сложных задач, которые приходило когда-либо решать армиям стран Запада.

В подземном «метро» Газы есть центральный широкий тоннель — главная магистраль, по которой можно легко проехать на автомобиле. От него в разные стороны отходит огромное количество ответвлений, ведущих к выходам на поверхность в самых разных местах: жилых домах, молодежных клубах, мечетях. Это – главная опасность.

ЦАХАЛ ведет наступательные действия решительно и агрессивно, нанося массированные огневые удары. Отдельные участки территории берут под свой контроль смешанные тактические группировки, в состав которых входят подразделения из различных бригад. В прежние годы каждая бригада и каждый батальон действовали по отдельности, сохраняя свой «органический» состав. Теперь же тактическую группировку возглавляет командир пехотной или танковой бригады, выполняя функции общевойскового командира; в состав группировки входят и пехота, и бронетехника. Они обеспечивают друг другу прикрытие. В её состав входят также бойцы инженерных войск, кинологи из подразделения «Окец», и другие – в зависимости от характера поставленной задачи. Такое взаимодействие различных родов войск приносит свои плоды.

Сейчас целью ЦАХАЛа является сокрушение ХАМАСа – подрыв сотен входов в туннели, узлов связи, ракетных складов, оружейных мастерских. Одновременно с этим сектор Газа должен быть рассечен на две не сообщающиеся друг с другом части: «Газа – север» и «Газа – юг».

Больницы

ЦАХАЛ уже взял под свой контроль побережье на севере сектора Газа и замкнул образовавшееся вокруг города Газа кольцо. Одновременно с этим продолжается движение войск в направлении больницы «Шифа», под которой расположен главный штаб ХАМАСа. Еще 5 ноября передовые подразделения ЦАХАЛа вплотную приблизились к этому объекту. Вопрос в том, когда его можно будет брать под свой контроль – так же, как и другие больницы, используемые ХАМАСом в качестве своих командных пунктов.

Для того, чтобы вступить в бой со скрывающимися в прорытых под больницами туннелях боевиками, необходимо было переместить всех пациентов и врачей в альтернативные медицинские учреждения, что трудно осуществить без международного содействия. Также рассматривался вопрос о создании на юге сектора Газа полевого госпиталя под эгидой ОАЭ. Кроме того, с этой целью можно было бы использовать французское госпитальное судно, направляющееся в восточное Средиземноморье.

Иордания уже направила в сектор Газа медицинское оборудование и лекарства, их сбросили с самолетов. В решении этой проблемы может пригодиться и израильский опыт создания полевых госпиталей на северной границе во время гражданской войны в Сирии.

Находящиеся в секторе Газа армейские части должны как можно меньше задерживаться на одном месте. Это затруднит нанесение ударов по ним. Главную угрозу по-прежнему представляют противотанковые ракетные комплексы ХАМАСа.

Боевики ХАМАСа выпустили по израильской бронетехнике сотни ракет, которые были перехвачены системами активной защиты «Ветровка». Она устанавливается на танках «Меркава» и созданных на их основе бронетранспортерах «Намер», но стопроцентной защиты она не обеспечивает.

Известно, что солдаты ЦАХАЛа захватили около 700 РПГ противника.

В соответствии с планом, армия берет под свой контроль опорные пункты ХАМАСа. Так, в ночное время бойцы бригады НАХАЛЬ захватили «Форпост 17», служивший главной базой ХАМАСа в западной части лагеря беженцев Джебалия. В этом сражении принимали участие и боевики «Исламского джихада».

Спустя 10 часов большинство террористов были уничтожены. Солдаты ЦАХАЛа обнаружили в захваченном районе несколько входов в туннели – один из них был из детского сада. После этого армия захватила предприятие по производству ракет и склад беспилотников, которые также располагались в непосредственной близости от детских учреждений.

Атаки отдельных объектов

Ежедневно из северной части сектора Газа подразделения ЦАХАЛа выдвигаются для атак отдельных объектов. Перед тем, как наземные силы начинают движение в заданном направлении, по квадрату наносят удары авиация и артиллерия. В обнаруженные выходы из туннелей сбрасываются заряды взрывчатки.

Можно предположить, что сотни боевиков уже нашли в туннелях свою смерть. По крайней мере, несколько десятков из них погибли во время бомбардировки лагеря беженцев Шати. Но потребуется время для того, чтобы точно подсчитать потери противника.

Одной из главных задач ЦАХАЛа является разрушение командной цепочки ХАМАСа. Тогда отряды боевиков превратятся в неуправляемые толпы. Поэтому особый упор делается сейчас на ликвидации командиров ХАМАСа. Эту задачу ЦАХАЛу и ШАБАКу облегчает тот факт, что ХАМАС в последние годы стал настоящей полувоенной организацией, подчиняющейся единому командованию. В ее составе 6 бригад, подразделяющиеся на 30 батальонов, десятки рот, сотни взводов и т.д.

Когда речь идет об особо значимой фигуре, – как это было при ликвидации командира Центральной бригады ХАМАСа три недели назад, – операция проводится под командованием спецслужб. Руководство ею осуществляется из штаб-квартиры ШАБАКа, расположенной в центре страны. Менее значительные операции управляются из штаба Южного военного округа или штабов дивизий. За 5 недель войны были убиты 8 командиров батальонов ХАМАСа и еще несколько ранены. Кроме того, были ликвидированы высокопоставленные командиры, отвечавшие за использование противотанковых ракет и производство оружия.

«Огневой комплекс»

Особенностью минувших недель стало ведение огня из различных видов оружия, беспрецедентного по своим масштабам и точности. Такого еще не было нигде. А если нынешние события сравнить со Второй ливанской войной: то, что было тогда, и есть сейчас – это небо и земля, во всех смыслах этого слова.

Центр задействует два «огневых комплекса», которые круглосуточно отслеживают и уничтожают цели противника. В состав «огневого комплекса» входят представители ШАБАКа, подразделения 8200 и другие. Никогда еще не было такого тесного сотрудничества между разведкой и силами, непосредственно ведущими огонь.

Когда появляется цель, ее можно атаковать артиллерийскими снарядами, высокоточными ракетами, запускаемыми с беспилотников или с земли, авиабомбами весом до 1 тонны, ракетами «Ромах» радиусом действия до 40 км и даже корабельными орудиями. Для того, чтобы это стало возможным, ЦАХАЛ разработал систему связи, способную мгновенно обрабатывать огромное количество информации и трансформировать ее в огонь по заданной цели. Для этого представителям различных родов войск необходим общий язык. Например, раньше одни и те же понятия в сухопутных войсках и ВВС обозначались по-разному. Такого больше нет.

«Шифа», туннели, единство

Сколько же времени еще продлится война? Ее пик еще впереди. По всей видимости, в течение ближайшего времени главные события разворачиваются вокруг туннелей и больницы «Шифа».

Целей войны невозможно достичь без решения проблемы туннелей. ЦАХАЛ атакует их беспрестанно, в том числе и с воздуха. Лучшие умы сил безопасности в эти дни ищут способ превратить туннели из стратегического оружия ХАМАСа в смертельную ловушку для него.

Терпение и выносливость являются залогом успеха в этой войне. Он должен стать проявлением экономической, политической, гражданской и технологической мощи нации. Израиль во всех этих областях имеет огромное преимущество перед ХАМАСом.

Но чтобы сохранить возможность к использованию своего преимущества, Израиль должен улучшить свою разъяснительную работу и надеяться на то, что США, другие страны Запада и умеренные арабские государства не станут ограничивать нас во времени несмотря на то, что президент США Джо Байден уже сообщал, что просил Нетаниягу о «гуманитарной паузе».

Чтобы этого не произошло, необходимо тщательно соблюдать все законы ведения войны (и меньше говорить о применении ядерного оружия и восстановлении поселений Гуш-Катифа). Мы должны также хранить единство нашего общества, которое демонстрируют солдаты ЦАХАЛа и большинство граждан.

Ненужные высказывания доносятся, в основном, с экранов телевизоров и из социальных сетей.

А наше единство проявляется и в призыве в армию ультраортодоксов, среди которых оказался и сын Арье Дери. Это – важное послание, обращенное ко всей ультраортодоксальной молодежи: в армейской службе нет ничего зазорного.

Линии «разлома» трещат по швам

А почему война Израиля с ХАМАС не похожа на прошлые войны?

В этом нам поможет разобраться сайт британской корпорации BBC от 14 ноября 2023.

Если бы война Израиля с ХАМАС была похожа на все предыдущие конфликты на Ближнем Востоке, вероятно, уже давно бы действовало соглашение о прекращении огня.

Погибших бы похоронили, а Израиль спорил бы с ООН о том, сколько цемента нужно поставить в Газу для восстановления.

Но эта война — другая. Почему?

Эта война отличается от прошлых тем, что она происходит в то время, когда линии разлома, разделяющие Ближний Восток, трещат по швам.

На протяжении как минимум двух десятилетий наиболее серьезный раскол в геополитическом ландшафте региона происходил между друзьями и союзниками Ирана и друзьями и союзниками США.

Основу иранской сети, которую иногда называют «Осью сопротивления», составляют ливанская «Хизбалла», режим Башара Асада в Сирии, йеменские хуситы и различные иракские военизированные шиитские формирования, которые вооружаются и обучаются Ираном. Иранцы также поддерживают ХАМАС и «Исламский джихад» в Газе.

Тегеран сближается с Россией и Китаем и играет заметную роль в войне России в Украине. Китай закупает большое количество иранской нефти..

И хотя по ставшим уже традицией хорошие отношения Израиля и США имеют место быть по-прежне- му, в повестке дня всё же стоит совсем не риторический вопрос: как в США на самом деле относятся к Израилю. Поэтому стоит взвесить все за и против: вот что по этому поводу утверждают результаты опросов от 14.11.23.

Опросы проводились на фоне массовых антиизраильских демонстраций, состоявшихся во многих городах США, в том числе в Вашингтоне, и социологи решили уточнить мнение граждан о политике Белого дома в отношении еврейского государства.

Результаты одного из таких опросов, проведенным The Economist совместно с американским филиалом британской аналитико-исследовательской компании YouGov, обнародованы в ночь на 13 ноября.

Главные выводы таковы:

■ 40% респондентов симпатизируют израильтянам и лишь 12% - палестинцам.

■ 45% участников опроса не одобряют политику Джо Байдена, связанную с войной в Газе, а 32% - одобряют.

■ 24% респондентов заявили, что считают войну между Израилем и ХАМАСом наибольшей угрозой для США по сравнению с войной в Украине (18%). По мнению 34%, обе войны представляют угрозу для США в равной степени.

А вот результаты еще одного опроса, которые обнародовали Associated Press и Центр исследований по связям с общественностью NORC, мы считаем более важными, потому что в данном случае проверялся расклад сил в Демократической партии, т.е. электорат американского президента, имея в виду предстоящие в 2024 году президентские выборы:

■ 50% опрошенных демократов заявили, что одобряют действия Байдена по урегулированию конфликта, а 46% - не одобряют.

■ Среди демократов, которые не одобряют войну, преобладают мнения, что Израиль "несет большую ответственность за войну, чем ХАМАС", а "США чрезмерно поддерживают Израиль".

■ В целом по стране деятельность Байдена на этом треке не одобряют 61% респондентов, а курс по решению конфликта между Израилем и палестинцами – 63%

В общем, по мнению авторов CNN, риторика США меняется не в пользу Израиля.

А каковы же корни этого явления? Попытаемся разобраться с помощью генерал-майор запаса Гиоры Айленда , в прошлом главы Оперативного управления Генштаба ЦАХАЛа и Совета Национальнной безопасности, который в своем интервью от 19.11.23. утверждает, что Израиль до победы должен забыть о милосердии.

Существующие разногласия между Вашингтоном и Иерусалимом по поводу поставок топлива в Газу отражают принципиальную разницу в подходах двух стран к вооруженному конфликту. С точки зрения американцев, в Газе проживают две группы людей: плохих (ХАМАС - террористы,) и хороших- это все, кроме ХАМАСа, то есть абсолютное большинство жителей сектора, которых требуется снабжать всем необходимым.

TrИзраильский же подход состоит в том, что война идет не только с ХАМАСом и со всеми соседствующими с ним террористическими организациями, а с государством Газа, которым руководит ХАМАС, сумевший мобилизовать все ресурсы подконтрольной территории на цели террора. И опирающийся на безусловную лояльность и поддержку со стороны абсолютного большинства ее жителей.

Наш комментарий: Попытаемся разобраться: чья же точка зрения носи тем не менее т более достоверный характер?

В этом смысле можно провести историческую параллель между хамасовской Газой и нацистской Германией, где происходили схожие процессы.

Нужно сказать, что нацисты преуспели в своих действиях: за 12 лет существования своего режима они превратили немецкое общество во врагов человеческой цивилизации. Гитлеровский режим сумел, сочетая идеологию Макиавелли и жестокую диктатуру, через посеянный им страх, внушить любовь к своему лидеру в широких народных массах, что, несомненно, сказалось и на живучести нацистского режима.

Даже в 1944 году, когда военное поражение Германии стало очевидным, когда на Восточном фронте были перемолоты лучшие кадровые дивизии вермахта, а Красная Армия завершила изгнание врага с территории СССР и вступила в порабощенную фашистами Европу, неся ей освобождение; когда союзники по антигитлеровской коалиции уже высадились в Нормандии, и тысячные армады тяжёлых бомбардировщиков англо-саксов еженощно уничтожали целые города и промышленные узлы Германии; даже тогда военная промышленность этой страны достигла максимума объёма выпускаемой военной техники и боеприпасов. Понятно, что своими силами немецкий народ ликвидировать фашистскую диктатуру был не в состоянии. Только военное поражение фашизма освободило Германию от коричневой чумы!

И Хамас через систему своих органов просвещения преуспел на том же поприще, тем более, что посеянные им зерна ненависти упали на плодородную, удобренную вековой неприязнью к евреям почву, которая дала ядовитые всходы, что проявилось в массовом участии «мирного» населения Газы в убийствах и грабежах в приграничных к сектору киббуцах 7октября. И потому «мирное», с американской точки зрения, население сектора не способно, да и вовсе не горит желанием сбросить власть террористов. . Только военное поражение Хамаса освободит Газу от этой чумы!

Только следование этой стратегии позволит добиться поставленной цели. И несколько слов о тактике военных действий.

Обычно результат войны между странами решается не только с помощью армейского противостояния, но и способностью одной стороны сломать жизненно важные системы противника, а также его экономический потенциал.

Прежде всего, это касается способности государства обеспечивать энергетические потребности.

Поражение Германии, которое стало очевидным ещё раньше, только в начале 1945 года стало стремительно приближаться к финишу, главным образом, из-за потери нефтяных месторождений Румынии: Германии стало не хватать топлива для заправки своих самолетов и танков..

Поэтому Израиль не должен предоставлять другой стороне каких-либо возможностей, в т.ч. в поставке топлива и горючего, тем более, что, как выяснилось, системы жизнедеятельности тоннелей запитываются от наземных гражданских объектов. Следовательно, гуманитарная помощь продлевает способность терроризма к сопротивлению.

И чтобы выиграть войну быстрее и меньшей ценой, нужно разрушить жизненно важные системы противника, а не просто убивать как можно больше боевиков ХАМАСа.

А международное сообщество тем не менее предупреждает нас о гуманитарной катастрофе в секторе Газы и о серьезных эпидемиях. Но мы не должны поддаваться на этот довод, несмотря на все трудности. Ведь тяжелые эпидемии в секторе Газы только приблизят нашу победу и сократят потери среди солдат ЦАХАЛа.

И потому речь идет не о жестокости ради жестокости, поскольку страдания другой стороны - не наша цель, а всего лишь средство. Нашим противникам предоставляется возможность положить конец страданиям и сдаться. Поэтому нам просто нельзя перенимать американскую идеологию, которая "разрешает" нам воевать только против боевиков ХАМАСа вместо того чтобы действовать правильно и бороться против всей противостоящей нам системы, поскольку ее гражданский крах приблизит окончание войны.

У боевиков ХАМАСа не будет возможности продолжать сопротивление, когда у них закончатся топливо и вода, когда эпидемии доберутся и до них, когда опасность для жизней членов их семей увеличится. Израильский кабинет должен представить жесткую позицию в ответ на американское давление и заявить как минимум следующее: до тех пор, пока все похищенные заложники не будут возвращены в Израиль, не говорите с нами о гуманитарных аспектах.

Да, мы считаем, что гуманитарное давление является законным средством для увеличения шансов увидеть наших заложников живыми.

А что можно сказать об отношении стран Евросоюза к Израилю?

Рассмотрим его официальное обращение к ХАМАСу и Израилю от 13 НОЯБРЯ 2023.

Европейский союз осудил действия группировки ХАМАС, которая признана террористической в США и ЕС, по использованию больниц и гражданских лиц в качестве "живого щита".

Одновременно ЕС призвал Израиль проявить максимальную сдержанность для защиты гражданского населения сектора Газа. Уже нет секрета, что это означает необходимость воевать в белых перчатках.

И очередной наш комментарий:

Эта двуликость ЕС понятна: уши ее растут из уже которой по счету очередной исламской экспансии в Европу.(наверняка, нет необходимости воскрешать в памяти нашествия мусульман на Европу , начиная от вторжения мавров на Пиренейский полуостров, завоевание которого произошло за довольно короткий период 711—718 годов н.э, еще до начала крестовых походов, до завоевания почти половины континента Оттоманской империей в более позднее время и пр.)

Сегодня это возрождение ислама связывают с крушением режима шаха Реза Пехлеви и воцарения в Иране 1февраля 1979 года власти аятолл во главе с Хомейни, обратившегося к мусульманам всего мира с призывом водрузить зелёное знамя ислама над всем земным шаром.

Нынешнее нашествие мусульман на Европу - это лавина иммигрантов с Ближнего Востока и севера Африки, бегущих в Европу по ряду причин экономического и политического характера, не анализируемых в данной статье. Мы обращаем внимание читателей на то, что мусульмане селятся в странах Европы, демонстрируя крайне агрессивное отношение к старожилам: вместо уважения к их законам и традициям они навязывают демонстративно свои собственные и своего бога.

А сколько мусульман живет сегодня на европейском континенте от Атлантического океана до Урала? Около 60 миллионов.. И их количество быстро растет. И не только потому, что нашествие продолжается непрерывно, но и потому, что мусульмане являются самой плодовитой этнической и религиозной группой в мире.

Этому способствует выработанный еще в Средние Века механизм демоэкспансии – многоженство. Как гордо заявляли и заявляют лидеры ислама, матка женщины в Коране рассматривается прежде всего как оружие!

Большинство исследований говорит о том, что рост числа мусульман в Европе в последней трети XX – начале XXI вв. носит характер геометрической прогрессии. Если тенденция сохранится, то доля выходцев из исламских стран в Евросоюзе к 2050 г, по некоторым прогнозам, может составить треть или даже половину его населения.

Что еще бросается в глаза при анализе демографической ситуации в Европе?

Прежде всего, обращает на себя внимание такая важная особенность: мусульманское население Европы моложе коренного. Во Франции в целом доля жителей до 20 лет составляет 21 % , а среди мусульман – 33 %. В Германии цифры по соответствующим показателям – 18 % и 33 %. Примерно так же обстоит дело и в других странах региона. Отсюда вывод – через 10–15 лет студенты-мусульмане будут составлять около 50 % студентов в университетах Европы. А это свидетельствует о том, что политические элиты будущей Европы будут придерживаться явно промусульманской идеологии.

И для этого существуют весомые предпосылки: даже сейчас, когда мусульмане составляют менее 10% от населения континента, политические элиты современной Европы всячески заигрывают с мусульманскими общинами, рассматривая арабов как свой потенциальный электорат в борьбе за власть. Зачастую уступки мусульманам приводят к разрушению многовекового уклада жизни жителей Европы. Можно сказать, что происходит ползучая исламизация Европы.

В торжестве ислама убеждены многие эксперты.. Начнем с У. Черчилля, который ещё в далеком 1899 г. в книге «Война на реке» предостерег, что ислам угрожает Европе так же, как и варвары когда-то угрожали Риму. Он писал:

«Магометанство - воинственная религия, нацеленная на привлечение в свою сферу новых верующих. Нет более ретроградной силы в мире…. Цивилизация современной Европы может пасть, как пала цивилизация древнего Рима».

При анализе этого явления следует учитывать и такой немаловажный фактор, как наличие в Европе традиционного антисемитизма, имеющего чуть ли не двухтысячелетние корни. (Очень достоверно отразил положение евреев в средневековой Европе Лион Фейхтвангер в своём романе «Еврей Зюсс».)

И в своей внешней политике международное сообщество, включая и страны Евросоюза, руководствуется неприязнью к евреям на фоне заигрывания с мусульманами, в результате чего, начиная с 2006 г и по сей день ООН приняла 297 антиизраильских резолюций, что составляет 40% от общего количества – 761 – всех резолюций вообще.

Чем же крохотное государство Израиль удостоилось такого внимания, в то время как на долю гигантской России, обложенной со всех сторон санкциями за свою внешнюю политику, пришлось на целый порядок меньше таких враждебных резолюций?

А тем, что антиизраильские резолюции отражают отношение этого пресловутого сообщества к успешному уже в течение 75 лет противостоянию маленького Израиля сплошному враждебному окружению мусуль манского мира.

Но для создания видимости объективного отношения к обеим конфликтующим сторонам Евросоюз в своём документе подчеркивает, что ЕС признает право Израиля на самооборону в соответствии с международным правом. Но мы-то уже достаточно хорошо знаем цену такой «объективности».

Эрик Хоффер (1902 -1983 )-американский философ, занимавшийся вопросами социальной философии, в книге «Подлинный верующий», которая была опубликована в 1951 году и по сей день считающейся классикой жанра, так оценил «исключительность и богоизбранность» евреев:

«Евреи - своеобразный народ: то, что разрешено другим, евреям запрещено. Другие народы изгоняли тысячи, даже миллионы людей, но проблемы беженцев для них не существовало. Занималась этим Россия, и Польша и Чехословакия делали то же самое, Турция вышвырнула миллион греков, а Алжир - миллион французов. Индонезия изгнала,- Бог знает,- сколько китайцев, - и никто не проронил ни слова по поводу беженцев. Но в случае с Израилем перемещенные арабы стали вечными беженцами. Все настаивают на том, что Израиль обязан принять назад всех арабов до последнего.»

…После этого отступления от основной темы продолжим наш обзор.

Израильская операция в Секторе Газа входит в решающую и самую трудную фазу после того, как ЦАХАЛ успешно продвинулся и зачистил почти всю территорию северной части анклава.

Газета Wall Street Journal опубликовала 19 ноября пространную статью о ходе операции «Железные мечи». Авторы полагают, что самое трудное ждет ЦАХАЛ впереди - в центре и на юге, куда в ближайшие дни будет смещаться фокус боевых действий в Газе.

Трудности связаны с двумя причинами:

Во-первых, множество боевиков и их командиров сбежали на юг, когда ЦАХАЛ начал их выкуривать из укрытий вокруг Газа-сити. ХАМАС, наверняка, проявит большее упорство во второй фазе войны, так как на юге у них не остается другого выхода, кроме ожесточенного сопротивления, - бежать-то некуда.

Израильтяне попытаются отрезать сектор от египетской границы, взять в свои руки так называемый Филадельфийский коридор и уничтожить подземные коммуникации ХАМАСа, чтобы перекрыть им возможность бегства в Египет и доставку оружия.

Во-вторых, огромное количество гражданских беженцев, сосредоточенных в школах, лагерях и домах на юге. Их там не меньше двух миллионов.

Израиль уже начал призывать жителей восточной части юга Сектора Газа, то есть района Хан Юнеса, чтобы они перебирались на запад, в сторону моря.

И еще. Даже в жарком Израиле наступает зима., но зима южная, та самая, о которой классик почти 200 лет назад не без юмора писал в четвертой главе своего «романа в стихах»:

Но наше северное лето

Карикатура южных зим,

Мелькнет и нет: известно это,

Как мы признаться не хотим!

Но как ни коротка южная зима, всё-таки зимняя погода имеет свою специфику, которую следует учитывать на ТВД.

Дожди в Секторе Газа могут существенно затруднить военнослужащим ЦАХАЛа выполнение боевых задач в регионе. Зимние циклоны могут повлияет на боевую обстановку.

Отмечается, что уже сейчас в Секторе Газа идет дождь. Он превратит почву в топь из песка и камней, из-за чего израильским войскам будет труднее выполнять поставленные задачи. Продвижение военной техники и живой силы будет более медленным

Боевики ХАМАС тоже столкнулись с аналогичной проблемой. Сильные дожди затапливают туннели и подвергают их оползням. Террористы не могут решить эту проблему.

По словам мэра города Газа, в населенном пункте дожди могут вызвать катастрофу из-за невозможности использовать насосы для дренажа.

Население северной части анклава, эвакуировавшиеся на юг, также испытывают серьезные трудности. Они живут в палатках, которые из-за непогоды могут быть затопленыю.

Однако нынешняя война в секторе Газа имеет и свои особенности. Зимние холода дают армии Израиля тактическое преимущество.

Глубина фронта невелика, и передовые части ЦАХАЛа не отдаляются на значительное расстояние от линий тылового обеспечения. Проблем с ротацией наступающих частей практически не существует. А вот обороняющиеся этими преимуществами не обладают. У них не упорядочено снабжение и возможности обновлять свои силы тоже нет.

ЦАХАЛ же может постоянно вводить новые подразделения в зону боевых действий и предоставлять отдых повоевавшим частям. Такая ротация требует серьезных усилий тыловых структур – бойцов нужно обеспечивать едой, обмундированием, различной экипировкой, но армия справляется с этой проблемой.

Начинающиеся зимой дожди снижают проходимость неасфальтированных дорог, но для танков «Меркава-4» и бронетранспортеров «Намер» это не должно представлять особой проблемы. Они способны перемещаться и по труднопроходимой местности.

Кстати, минобороны Израиля предвидело это обстоятельство – ( можно подумать, что зима, даже в Израиле – это не сезонное время года?! ) и еще раньше объявило тендер, который выиграла фирма Mersedec-Bens на поставку 30 амбулансов и 400 тягачей повышенной проходимости для перевозки танков, БТР и бульдозеров. И, по поступившим сообщениям, очень скоро ожидается поставка первых 112 грузовиков и всех 30 карет «Скорой помощи»..

Дополнительная проблема зимой – туман. По мнению некоторых, он дает преимущество обороняющимся силам, поскольку из-за тумана наносить точные удары, в том числе с воздуха, становится сложнее. Но и здесь у ЦАХАЛа есть преимущество. Можно даже сказать, что туман предоставляет израильским ВВС дополнительные возможности. Ведь они используют управляемые авиабомбы с GPS-наведением, работающие по принципу «сбросил и забыл». Кроме того, в условиях недостаточной видимости наступающие могут быстро продвинуться вперед, оставшись незамеченными противником. Эта естественная завеса дает им элемент неожиданности.

В прошлом оказавшимся в тумане войскам было трудно ориентироваться на местности. Для ЦАХАЛа такой проблемы не существует: он обеспечен самыми современными навигационными системами и опирается на цифровой банк целей, к которому имеют доступ все боевые расчеты, включая пилотов ВВС, капитанов ВМФ и бойцов наземной разведки.

Туман предоставляет определенные возможности и противнику – он также может атаковать, воспользовавшись недостаточной видимостью. Враг может просочиться сквозь израильские оборонительные рубежи и в секторе Газа, и со стороны Ливана и застать врасплох солдат ЦАХАЛа на их укрепленных пунктах. Эта угроза особенно актуальна для северной границы.

В целом наступление зимнего сезона неизбежно осложняет ведение войны.

…Армейские источники сообщают, что батальонные структуры ХАМАСа на севере сектора Газа распались и террористы на данный момент воюют дезорганизованно. Из-за ущерба, нанесенного системе управления боевиков, они не могут осуществлять скоординированные операции, в которых бы участвовало 30–40 человек. Доказательством ущерба, нанесенного силам ХАМАСа на севере сектора Газа, является резкое снижение количества пусков ракет из этого района.

В ЦАХАЛе также считают, что связи между севером сектора Газа и югом нанесен значительный ущерб. При этом военные Армии обороны Израиля отмечают, что, несмотря на все трудности, боевики ХАМАСа не сдаются: врагу в Газе некуда бежать.

Спикеры ХАМАСа в Газе сообщают, что число убитых с начала войны достигло 13.300 человек. По меньшей мере 6500 человек числятся пропавшими без вести. Разрушения в Газе беспрецедентны. По данным ЦАХАЛа, под землей погребены как минимум 4000 боевиков ХАМАСа, не исключено, что их число еще больше.

Израиль также платит высокую цену: убитыми, ранеными, а также страдающими от посттравм. Но что касается военных целей, то огромные усилия приносят свои плоды.

Об этом можно судить по отдельно взятому фрагменту, который озвучил 13 НОЯБРЯ 2023 пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари. Он рассказал, что сопротивление боевиков в Газе во многом сломлено.

…Военнослужащие Армии обороны Израиля в данный момент зачищают лагерь беженцев Шати и продолжают продвижение в городе Газа. Кроме этого, бойцы 37-й дивизии совместно с ВМФ Израиля захватили порт Газы. Они продолжают выявлять и уничтожать инфраструктуру террора: подземные туннели, пусковые установки, склады с оружием и лаборатории по производству вооружений.

….За время наземной операции военнослужащие совместно с ШАБАКом и 54-м подразделением армейской разведки задержали и доставили на территорию Израиля для допроса около 20 боевиков. Среди них были и участники нападения, совершенного 7 октября.

Хагари объяснил, что охота за террористическими главарями продолжается круглосуточно. "Мы достанем всех", — пообещал бригадный генерал.

Он рассказал и о гуманитарных аспектах войны. ЦАХАЛ организовал безопасные коридоры от больниц северной части сектора Газа на юг анклава, где пока не ведутся боевые действия. "Мы находимся на связи с руководством больниц и предлагаем им помощь для эвакуации", — рассказал пресс-секретарь ЦАХАЛа.

Генерал Хагари сообщил, что бойцы ЦАХАЛа оставили в условленном месте топливо, предназначенное для крупнейшей больницы города Газа — "Шифы". Однако руководство террористической организации ХАМАС через подконтрольное ей Министерство здравоохранения не позволяет персоналу больницы забрать топливо. Канистры находятся там, где их оставили солдаты ЦАХАЛа почти сутки назад.

…Итак, шаг за шагом армия Израиля разрушает террористическую инфраструктуру Газы. Каждый день кто-то из полевых командиров Хамаса отправляется на встречу с 72 девственницами. Отношение к организации в секторе все хуже, и никого уже не удивить восклицаниями его жителей: «Во всем виноват ХАМАС!». Значит ли это, что движение, которое много лет подряд угрожает нашей стране и отбирает жизни наших граждан, наконец, будет ликвидировано?

Мы сейчас наблюдаем очень интересное явление в логове террористов. Собственно говоря, налицо только первые ласточки этого явления: после первого месяца войны Израиля с ХАМАСом оказавшиеся в ловушке мирные жители пытаются выжить без электричества и водопровода, и по всей Газе происходят пока ещё редкие сцены народного недовольства. что было немыслимо раньше.

Некоторые палестинцы открыто бросают вызов власти ХАМАСа: на фоне растущей напряженности между беженцами и властями ХАМАСа в Хан-Юнесе по поводу распределения помощи, в сети появилось примечательное видео, на котором запечатлены трое жителей Газы, избивающих полицейского ХАМАС за кражу продуктов. В другом районе разъяренная толпа бросала камни в полицейских ХАМАСа, и била их до тех пор, пока они не разбежались.

Источник из подразделения 504 Управления военной разведки ЦАХАЛа информирует, что с начала боевых действий в Газе допрошено в общей сложности около 500 палестинцев По словам представителей ЦАХАЛа, подозреваемые сообщили подробности тоннельных сетей и складов оружия ХАМАСа, а также рассказали о методах работы террористической группировки, в том числе об использовании "живого щита".

"Каждое расследование приводит к выявлению новых объектов, а появляющиеся данные... являются неотъемлемым элементом полной картины для разведки", - говорит старший офицер подразделения 504.

В заявлении ЦАХАЛа говорится, что на юге Израиля создан следственный изолятор для доставки задержанных из Газы на допрос. По данным ЦАХАЛа, на данный момент в этот центр оставлено около 300 боевиков террористических группировок - ХАМАС, "Исламский джихад" и других.

. У подразделения 504 также есть источники в Газе, которые предоставляют информацию, превращающуюся в разведданные для наземных войск.

"Мы получили тысячи телефонных звонков от палестинцев, готовых предоставить информацию в таком объеме, какого еще не было ранее. Очевидно, что жители Газы недовольны варварским поведением ХАМАСа. Рядовые граждане понимают, что ХАМАС навлекает на жителей Газы катастрофу, с которой им будет трудно справиться", - добавляет старший офицер

Все это было бы слишком просто и слишком хорошо. К сожалению, даже когда ЦАХАЛу удастся полностью зачистить Газу, изгнать, убить, взять в плен всю хамасовскую верхушку, наша война с этой гидрой не закончится. Ее головы отрастут вновь, на новом месте, и скорее всего, это будет Западный берег – территория Палестинской автономии..

В том, что ХАМАС переживет свой разгром в Газе, не стоит сомневаться еще и потому, что его политическая и идеологическая верхушка находится в безопасности – в других арабских странах. Там же сосредоточены и финансы движения, которые будут восполнены многочисленными спонсорами, так что нынешняя война с Израилем скорее пройдет по графе расходов, чем поражений.

С учетом всех этих обстоятельств нам следует готовиться к тому, что Западному берегу грозит такой же переворот, как тот, что произошел в Газе в 2006-2007 году. Это казалось невозможным несколько лет назад, но расклад сил в автономии изменился, а население радикализировалось. Даже если ХАМАС не возьмет официальную власть в свои руки, его усиление в Иудее и Самарии создаст для Израиля очень много проблем.

Конечно, в автономии ЦАХАЛу проще действовать, чем в Газе. Но и израильская территория более доступна для террористов с Западного берега, особенно учитывая близость наших городов и поселений к арабским населенным пунктам и общие дороги. Вряд ли террористы сумеют быстро наладить производство и запуск ракет, но им вполне по силам спланировать атаку по образцу 7 октября, не говоря уж о «рядовых» терактах. С помощью этих вылазок боевикам удастся держать в постоянном напряжении всю страну. Израильтяне, заставшие хотя бы одну из прошлых интифад, помнят, что ее самый болезненный фактор – непредсказуемость: никто не знает, где и когда будет нанесен следующий удар.

Решением здесь может быть только еще одна масштабная операция, но от нее не стоит ждать большого успеха: зачистить Западный берег, территорию почти в 20 раз больше Газы, абсолютно нереально. Если ХАМАС сделает ПА своей основной базой, нас ждут бесконечные вспышки насилия и эскалации.

Да, возможно, Израиль в конце концов и здесь найдет управу на ХАМАС. Но это приведет лишь к усилению других бандитов – Исламского джихада, ИГИЛ или какой-то иной, пока не известной группировки. Корень проблемы не в конкретном движении, а в том, что наши соседи хотят войны, а не мира. И если их симпатии к тем или иным боевикам различаются, то в отношении Израиля царит единодушие. Только 17% палестинцев одобряют вариант двух государств; остальные мечтают только об одном государстве и многие готовы бороться за эту мечту до полного уничтожения Израиля.

Мы не искореним эту заразу в одиночку. Нужно, чтобы против исламского терроризма выступил весь мир, включая тех, кто дает приют главарям радикалов, хранит их деньги, спонсирует их и зарабатывает на их деятельности, для кого террор – выгодный бизнес. Но на это в современной реальности рассчитывать не приходится. Более того, в левых кругах Запада развивается противоположная тенденция: мода на флаги ХАМАСа, значки с контурами Газы и лозунг «от реки до моря». Да, в моде палестинская идея в ее самом радикальном проявлении, и это еще больше вдохновляет «борцов с оккупацией» возле наших границ.

В такой ситуации нельзя рассчитывать на полный разгром врагов и надежные гарантии безопасности. Говорят, что война в Газе – не последняя, но и та, что случится следом за ней, последней не будет. Нам остается только жестко отвечать на все вылазки, чтобы наши ненавистники боялись лезть в драку, – и ждать, пока мир перестанет заигрывать с терроризмом.

Однако огромная активность военных действий в секторе Газы не может и не должна заслонять растущую эскалацию на севере. Ведь бои в Газе - это не единственный ТВД Израиля. Мы уже упоминали выше, что ещё один сателлит Ирана — военизированная ливанская шиитская террористическая организация Хизболла, , «партия Аллаха», базирующаяся на юге Ливана, готова открыть второй фронт на севере Израиля.

В 2006 году, в ходе второй Ливанской войны Цахал изрядно потрепал эту организацию, и, можно сказать, она усвоила заданный ей урок: за прошедшие с тех пор 17 лет на северной границе Израиля не было особых инцидентов, а её лидер шейх Наср'алла, не без основания опасаясь за свою жизнь, все это время провёл в подземном бункере.

И вот сейчас, науськиваемая Ираном Хизбалла медленно и неумолимо накаляет обстановку на границе между Израилем и Ливаном.

Ни Израиль, ни «Хизбалла» не хотят полномасштабной войны по вполне понятным причинам: Израилю второй театр военных действий просто ни к чему, а Хизбалла и её хозяин-Иран опасаются угрозы возмездия, как уже упоминалось выше, от двух авианосных группировок США, дислоцированных в восточном Средиземноморье.

Но тем не менее ожидаемое свершилось: ракетный обстрел севера Израиля произошел, и в Хайфе раздались взрывы: 12 ноября около 16:30 во многих израильских городах Севера прозвучала воздушная тревога в связи с ракетным обстрелом.

Под угрозой оказались, в частности Хайфский залив, Акко, Шломи, Кирьят Бялик. Жители Хайфы начали сообщать о взрывах. Также журналисты сообщили о перехватах над Крайотами.

А пресс-секретарь ЦАХАЛа бригадный генерал Даниэль Хагари тоже говорил на пресс- конференции 13 НОЯБРЯ 2023 о ситуации на северной границе Израиля. Он рассказал, что днём раньше были уничтожены пять террористических звеньев, пытавшихся запускать из Ливана противотанковые ракеты. Только одной группе боевиков удалось сделать это: от их огня пострадали граждане Израиля — бригада техников "Хеврат-хашмаля" в поселке "Довев".

"Ответственность за обстрелы израильской территории несут "Хизбалла" и правительство Ливана. Ливанцы могут заплатить высокую цену за то, что "Хизбалла" решила защищать ХАМАС, — предупредил Даниэль Хагари. —

У нас есть план для улучшения ситуации в сфере безопасности на севере. Текущее положение, когда жители не могут чувствовать себя защищенными при возвращении домой, изменится", — обещает представитель ЦАХАЛа.

Но пока что Цахал и Хизбалла обмениваются все более тяжелыми ударами, и риск неконтролируемой эскалации будет только возрастать. Жители многих поселений на границе с Ливаном эвакуированы, в городе Метула из 20 тыс постоянно проживающих жителей осталось не более 5 тыс.

Со временем станет ясно, насколько далеко готово идти руководство Хизбаллы: 11 ноября министр обороны Йоав Галант предупредил, что если Хизбалла совершит ошибку и перейдет красную черту, то самолеты ЦАХАЛа будут бомбить Бейрут.

Между тем, в последние годы военные неоднократно предупреждали правительство и граждан через СМИ, что “Хизбалла” не намерена ограничиваться ракетными обстрелами и постоянно планирует вторжения на израильскую территорию. Замысел “Хизбаллы” был известен - выпустить по Израилю одновременно сотни ракет, что ослабит способность армии к реагированию, проникнуть через границу, с моря и через тоннели, после чего пройти по Галилее «огнем и мечом».

В 2006 году в ответ на такую вылазку с убийством израильских солдат Израиль начал войну против “Хизбаллы”, а в 2008 году уничтожил командира “коммандос” Хизбаллы Имада Мугнию.

После его смерти при “армии Аллаха” сформировали спецподразделение “Радван”, его 2500 бойцов обучали иранские инструкторы, за программу отвечал ныне тоже покойный командир иранских сил “Кудс” Касем Сулеймани. Гражданская война в Сирии дала “Хизбалле” новые возможности - все бойцы “Радвана” получили боевой опыт в соседней стране.

В прошлой статье мы уже цитировали на этот предмет мрачный прогноз отставного генерала Брика, который 10 лет инспектировал северную границу Израиля и превосходно знал ситуацию изнутри.

Этот план в итоге реализовал 7 октября ХАМАС - с той разницей, что его силы на порядок меньше, чем у “Хизбаллы”.

Внезапного вторжения у “Хизбаллы” уже не получится - вдоль северных границ дислоцированы крупные силы ЦАХАЛа, приграничные поселки, по словам главы одного из региональных советов, превратились в военные базы.,

Вот что по этому поводу писала газета Wall Street Journal, которая посвятила большую статью действиям ЦАХАЛа на северном фронте и сообщила, что армия держит на границе около ста тысяч солдат и готовится в эвакуированных населенных пунктах к упреждающему удару по террористической организации Хизбалла.

«Израильская армия превратила населенные пункты, расположенные рядом с границей, в военные лагеря с танками и бронетранспортерами на улицах и бойцами, спящими среди цитрусовых рощ", - говорится в статье. Это делается с целью проведения превентивного нападения на Хизбаллу, чтобы нейтрализовать угрозу для повседневной жизни израильтян на севере.

Тем временем бои на северной границе продолжаются, и следует отметить, что шейх Насралла хоть и понес определённые потери, продолжает действовать более настойчиво и дерзко: 20 ноября Хизбалла атаковала символическую цель - штаб дивизии "Галилея", которому был нанесен ущерб из-за тяжелой ракеты "Буркан", весящей сотни килограммов. Одновременно был открыт огонь при помощи ударных дронов, минометных мин и ракет. ЦАХАЛ реагировал мощным ответным огнём.

Продолжающаяся эскалация хоть и привела к более жестким действиям ЦАХАЛа и более воинственным заявлениям военного и политического руководства, но это плохо помогает сдерживанию противника. Да и терпение граждан страны начинает иссякать. Это может вынудить военный кабинет и начальника генштаба принять стратегическое решение: открыть северный фронт, даже ценой ракетных обстрелов Хайфы и Тель-Авива.

Мы только вскользь коснулись событий на севере страны, ещё и потому, что пока израильское руководство не отступает от своего плана, рассматривая конфликт на границе с Ливаном как вторичный и сосредотачивая основные усилия на наземной операции в Газе.

И хотя Хизбалла, которая несет значительные потери, перестала публиковать сводки о численности ликвидированных боевиков, следует еще раз задуматься, насколько верной является такая тактика Израиля. Возможно, придется найти другой способ сдерживания Хизбаллы, даже если в Иерусалиме всеми силами пытаются избежать войны на два фронта.

И нужно сказать, что такая возможность рассматривается на уровне правительства. Буквально на-днях глава МИД Израиля представил меморандум в ООН, предупреждающий международное сообщество, что если Хизболла не прекратит свои провокации на границе с Израилем, и не выполнит известную резолюцию №1701 Совета Безопасности, принятую еще в 2006 году и обязывающую её отвести свои формирования к северу от реки Литани, Израиль начнет полномасштабную войну на территории Ливана.

И несколько слов о том, как военно-бюрократическая система душит ростки полезного начинания.

Мы уже писали о том, как в стране ширится идущая снизу инициатива по организации отрядов территориальной самообороны. Инициатива эта рождена естественным стремлением обеспечить безопасность родного очага своими силами ввиду отсутствия уверенности в том, что Цахал в случае широкой и повсеместной волны арабского террора будет просто физически не в состоянии «быть везде».

Но и здесь, в мероприятии, казалось бы, достойном всяческой поддержки, госсистема ухищряется ставить палки в колёса.

Например, 31 член кибуца Яд-Мордехай прошли подготовку в качестве бойцов отряда быстрого реагирования. Они были вооружены и приготовились защищать поселение. Однако 14 ноября офицер территориальной обороны дивизии «Газа» сообщил им, что забирает у них 11 единиц оружия, тем самым фактически сокращая отряд. Об этом сообщает 12-й канал.

И если раньше требование военных структур к отрядам самообороны сдать оружие касалось только трофейного, захваченного у Хамаса, то теперь речь шла об оружии вообще.Члены отряда Яд-Мордехая заявили, что, вопреки решению офицера, они не намерены возвращать оружие и не собираются сокращать численность отряда.

В отряде быстрого реагирования пояснили: «Количество членов существующего отряда – это необходимый минимум. Это оружие предназначено для защиты женщин и детей, и мы не намерены его возвращать».

И ещё один эпизод, но из другой серии событий, в которой Израиль уже демонстрирует суперлиберальное отношение к своим врагам.

Утром 22 ноября 12 канал сообщил, что захваченные в плен 7 октября террористы ХАМАСа продолжают лечиться в государственных больницах. Это уже не просто война в белых перчатках, это уже больше похоже на поведение извращенца, сродни мазохизму.

Достаточно представить себе, что чудом выжившая жертва 7 октября вдруг обнаруживает в больничной палате, где она госпитализирована, лежащего на соседней кровати палача, убившего её семью. Мне кажется, что было бы справедливым, если бы чиновник, по вине которого возникло такое абсурдное положение, на своей шкуре испытал тот ужас, по сравнению с которым кошмары из фильмов Хичкока кажутся детским лепетом.

В больницах возникала реальная опасность расправ, сродни судам Линча. Поэтому было принято решение, что террористы будут лечиться на базе ЦАХАЛа, на которой для них организовали специальную тюрьму. Предполагалось, что там же для них будет и специальная больница. .

Но 12 канал утверждает, что в последние дни больницы снова открылись для приема террористов, нуждающихся в медицинской помощи. Некоторых даже госпитализируют на несколько дней. Видно, лавры матери Терезы не дают спокойно спать некоторым деятелям израильского минздрава. Лично я рекомендовал бы им почаще читать на сон грядущий симоновский «Убей его!» (если нет перевода на иврит, обязательно его сделать)?

Персонал больниц сообщил изданию, что так продолжаться не может - в каждой медицинской смене есть люди, чьи родственники убиты или похищены. Они подвергаются новому стрессовому воздействию.

Мы до сих пор рассматривали только ведение военных действий. Но издавна существует железное правило:

«Для войны нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги»

Этот афоризм ошибочно приписывается и Наполеону I, и теоретику военного искусства графу Раймондо Монтекукколи (1608—1680) и др.

Но есть и другая версия. Как сообщает итальянский автор Людовико Гвиччардини в своем сочинении «Часы досуга»(1565г), так ответил маршал ДжанДжакпо Тривульцио (14481518) на вопрос Людовика XII, какие приготовления нужны для завоевания Миланского ;герцогства.

И перебрасывая мостик от позднего средневековья к нашим временам в формате «деньги и война», задумаемся над вопросом: Где мы возьмем 200 млрд шекелей на войну?

Пока никто не знает, сколько будет стоить нынешняя война, так как не известно, сколько времени она продлится и на скольких фронтах придется воевать. Согласно оценкам Bloomberg, каждый день наземной операции в секторе Газа обходится ЦАХАЛ в 260 миллионов долларов, то есть примерно в миллиард шекелей. В министерстве финансов оценили стоимость войны в 100 миллиардов шекелей, но вполне вероятна цифра и в 200 миллиардов, а ведь речь идёт о сумме, равной почти 10% ВВП в 2023 году, - и эту сумму государство может финансировать только за счет налогоплательщиков. Либо ныне живущих, либо перебрасывая долги на будущие поколения.

Но у государства нет своих денег. В этом году деньги в бюджете практически потрачены, и потому министр финансов решил сократить расходы всего примерно на 3 миллиарда шекелей, а на 32 миллиарда увеличить дефицит госбюджета. То есть взять деньги в долг.

Несмотря на то, что нынешнее правительство получило от прошлого экономику с небольшим профицитом госбюджета, Нетаниягу и Смотрич столь активно раздавали средства своим коалиционным партнерам, что еще до войны образовался дефицит госбюджета: к сентябрю дефицит госказны за последние 12 месяцев вырос до 1,5%ВВП, а в октябре взлетел сразу до 2,6% ВВП, и это только из-за первичного влияния войны (в основном военных расходов) без выплаты компенсаций и тому подобного.

Ну, а теперь посмотрим, как оценивают сложившуюся ситуацию израильтяне.

"Израильский институт демократии” провел такой социологический опрос как среди евреев Израиля, так и среди израильских арабов, и в отчете сравниваются ответы респондентов, разделенных как по происхождению, так и по политическим взглядам. Опрос проводился дважды для оценки динамики: 15-17 октября и 5-6 ноября.

В частности, был задан вопрос, повлияло ли продвижение правительством судебной реформы на выбор ХАМАСом времени нападения и на готовность Израиля к этому нападению. Так, по результатам опроса, большинство респондентов (61%, в целом) считают, что продвижение судебной реформы повлияло на выбор ХАМАСом времени нападения, и такого мнения придерживаются 81% представителей левого лагеря, 70% центристов и 55% представителей правого лагеря. Также 81% представителей левого лагеря среди опрошенных считают, что продвижение правительством судебной реформы повлияло на готовность Израиля к такого рода нападению (74% среди центристов, и 53% - среди представителей правого лагеря).

Опрошенных также попросили дать оценку деятельности различных организаций и личностей во время войны: Оценки давались по пятибалльной шкале, где 1 - это “очень плохо” и 5 - “отлично”, в отчете приводится количество респондентов, давших оценки “хорошо” и “отлично”.

Меньше всего “хорошо” и “отлично” оценили деятельность главы правительства Биньямина Нетаниягу: высокие оценки ему поставили лишь 8% арабов 15-17.10 и лишь 2% арабов 5-6.11. Среди евреев положительно оценили деятельность Нетаниягу в связи с войной 24,5% и 26.5% опрошенных в середине октября и в начале ноября соответственно.

На вопрос о том, предпочитают респонденты остаться жить в Израиле или рассматривают эмиграцию как возможность, большинство ответили, что хотят остаться в Израиле (80,5% евреев и 59% арабов). При этом среди евреев левого толка предпочитают остаться в Израиле 66% опрошенных, среди центристов - 80%, и среди представителей правого лагеря - 84%.

Интересным стал также ответ израильских арабов на вопрос об ощущении принадлежности к Израилю: если в июне 2023 года частью Израиля считали себя 48% респондентов израильских арабов, то в ноябре 2023 года, после начала войны “Железные мечи” - 70%, и это рекордный показатель за все годы опроса, проводившегося с 2003 года. Это лишний раз подтверждает незыблемость марксистского постулата: «Бытие определяет сознание»: примат более высокого уровня жизни в Израиле по сравнению с арабскими странами давлеет над этническим единением и идеологией, и это очевидно!

И несколько слов о том, какие практические меры принимает руководство страны уже сейчас, когда война еще далеко не завершена, когда ещё только начинаются при посредничестве Катара и Египта переговоры с Хамасом о судьбе заложников и какой ценой предполагается добиться их освобождения, что является превалирующей целью войны?

Во-первых, ЦАХАЛ заявления распускает по домам тысячи резервистов.. Напомним, что с начала войны (7 октября 2023 года) армия получила разрешение от политического руководства страны на призыв 300.000 резервистов.

В настоящее время демобилизуют резервистов, которые не заняты в наземной операции в Газе. Высокопоставленный офицер на правах анонимности пояснил, что решение о роспуске принято, чтобы восстановить работу экономического сектора. По мере оценки оперативной обстановки, предположительно, роспуск резервистов будет продолжен. В начале войны поступали жалобы от резервистов на дефицит снаряжения, но армия довольно оперативно восполнила нехватку.

И, во-вторых, Израиль готовится существенно увеличить вооруженные силы.

Портал Ynet 12.11.23 озвучил любопытное сообщение : как видно, практика настоящей войны дала должную легиматизацию критики генерала Брика, которой он подверг системные ошибки, допущенные военно-политическим руководством Израиля в течение двух последних десятилетий по сокращению военного потенциала армии: свертывались регулярные подразделения, сокращались резервистские части, вместо списанных устаревших танков на вооружение армии не поступали новые машины.

Поэтому по окончании войны в секторе Газа и на границе с Ливаном израильское руководство планирует существенно увеличить личный состав и арсенал вооруженных сил

Уже сейчас изучаются следующие долгосрочные меры:

▪️ Увеличение бюджета на оборону (частично за счет американской финансовой помощи).

▪️ Увеличение производства танков Merkava и создание новых танковых подразделений.

▪️ Увеличение резервистских частей, возможно, за счет повышения возраста призыва на резервистскую службу.

▪️ Увеличение регулярной армии, в том числе, за счет частичной мобилизации ультрарелигиозной молодежи и расширения масштабов интеграции женщин на боевой службе.

Напомню, что статья охватывает военные действия в течение 40 дней, т.е. почти 6 недель, прошедших с 7 октября, но до начала обмена заложников. Этого времени достаточно для подведения некоторых предварительных итогов деятельности армии и спецслужб Израиля: многие показатели весьма удовлетворительны, но впереди еще много трудностей и, возможно, сюрпризов.

На Западном берегу число реализуемых терактов несколько снизилось,т.к. после начала войны Центральный военный округ и ШАБАК перешли к наступательной тактике, пользуясь тем, что внимание общества занято происходящим в Газе, и провели масштабные операции в Туль-Карме и лагере беженцев Дженин.

В секторе Газа в ходе наземной операции ЦАХАЛом были сделаны выводы из первых недель боевых действий: налицо достижение успехов в наземной операции, налажено успешное взаимодействие различных родов войск, система активной защиты танков и бронетранспортеров «Ветровка» продемонстрировала высокий процент успешного применения.

Тем временем северное направление остается для Израиля стратегической дилеммой. Уже 6 недель жители приграничных поселков и кибуцев живут в эвакуации. Накал боёв нарастает. Батальоны и бригады по-прежнему ждут приказа начать полномасштабную войну с «Хизбаллой». Но в целом у Израиля тут выбор из не самых лучших вариантов действий, потому что инициатива принадлежит не ему: он вынужден только реагировать на действия «Хизбаллы».

К числу же негативных уроков первых недель войны необходимо отнести высокое количество пострадавших от «дружественного огня». Был случай, когда солдат ЦАХАЛа накрыла израильская артиллерия. Командир подразделения, ответственный за эту трагическую ошибку, отстранен от должности.

И, наконец, традиционное толкование заголовка и эпиграфа Казалось бы, знакомые с детства строчки из песни «Священная война» на слова Лебедева-Кумача, где эти строчки выглядят так:

Идет война народная,

Священная война!

Но обратите внимание: в тексте заголовка слова Священная война взяты в кавычки. Но это не орфографическая ошибка: именно так выглядит эта строка в стихотворении Александра Адольфовича Боде «Священная война», которое он написал в начале 1916 года, в разгар Первой мировой войны.

Его дочь Зинаида свидетельствует: «Впервые эта песня была исполнена отцом 3 мая 1916 г. без всякого аккомпанемента в Рыбинском городском театре на концерте в честь солдат и офицеров, возвращающихся на фронт после ранений и болезней».

В 30-х Боде жил в поселке Кратове под Москвой. Полагая, что война с Гитлером неизбежна, он в 37-м послал текст Лебедеву-Кумачу в надежде, что он поможет в публикации стихотворения, но ответа не получил. Александр Боде умер ещё до войны.

А 24 июня 1941 года» две центральных газеты – «Красная звезда» и «Известия» – напечатали стихотворение «Священная война» Лебедева-Кумача: Вскоре композитор А. Александров написал музыку на уже опубликованный текст.

Разгадыванию же интриги странного совпадения текстов Боде и Лебедева –Кумача не место в данной статье. Поэтому мы ограничились краткой констатацией фактов.