Сбор винограда в Шотландии, часть четвертая

Ну, так почти все эти племена жили в домиках, ужасно похожих на хатки-мазанки известных (и неких уже древних) украинских сел! Об этой схожести и о технологии постройки этих жилищ рассказала мне Элла – во время одной из наших вечерних посиделок. Меня это поразило. Я даже не очень-то поверил (большинство современных, то есть, даже и двухсотлетней давности домов тут сооружены из камня).

Мне в своей долгой жизни довелось побывать в разных странах, городах и весях. Дважды посетил США (там тоже жил в гостевых семьях). Объездил пол Европы и живу сейчас в Литве. Бывал и в интересных местах Азии и даже Африки (в Египте). Но Британия – это особое королевство на планете.

Когда-то, и не так уж это было и давно, британские короли правили миром. Но имперские привычки жителей Альбиона, частично ушли в прошлое, частично трансформировались. Что касается бытовых традиций и морали, способа досуга и хобби, то они, на мой взгляд имеют больше сходства с теми же аналогами, что и у материковых жителей, чем различий. Кто-то умный заметил: побывавший в Америке раз – пишет книгу (если к тому есть способности). Дважды побывавший – пишет очерк. Трижды – уже ничего не напишет…

Таков феномен соприкосновения с заокеанской культурой! Нечто подобное я ощутил после всего лишь двухнедельного пребывания в Эдинбурге.

Правда, книгой я своего читателя не буду мучить. Пока… Но о некоторых вещах, о которых я даже не догадывался и не знал, в свое время перелопативши горы книг английских авторов и также множество путеводителей и путевых заметок европейцев в Британии, – о них вам попробую доложить.

Например, вы знаете, как выглядели древние жилища архаичных шотландцев?

То есть, не в какие-то вовсе допотопные, пещерные времена, а сравнительно недавно – в «докоролевскую эпоху» и еще лет двести-триста после того как в Шотландии образовались первые королевства? Известно, что к середине первого тысячелетия н.э., когда завоеватели-римляне покинули эти земли, на территории Шотландии, помимо пиктов и бриттов, на западном побережье обосновались скотты (они и дали впоследствии название стране). На востоке жило племя германских англов… Ну, так почти все эти племена жили в домиках, ужасно похожих на хатки-мазанки известных (и неких уже древних) украинских сел! Об этой схожести и о технологии постройки этих жилищ рассказала мне Элла – во время одной из наших вечерних посиделок. Меня это поразило. Я даже не очень-то поверил (большинство современных, то есть, даже и двухсотлетней давности домов тут сооружены из камня). Но потом я побывал в Национальном музее Шотландии.

На самом деле это культурное учреждение очень интересно своим содержанием. В Украине такие музеи традиционно называют «краеведческими» и они есть в каждом большом и не очень большом городе.

То есть, Национальный музей Шотландии вмещает в себя и историю нации, и культурные артефакты, и произведения искусства, предметы быта – все-все о стране! Так вот там именно я обнаружил … украинскую хату, вполне по нашей традиционной технологии сработанную! Даже побелена снаружи! Во всяком случае это жилище не похоже ни на деревянные срубы-избушки народов Сибири и Севера, на юрты или

вигвамы, ни на домики из глиняного кирпича-сырца народов Юга.

В Музее Шотландии я даже обнаружил ТРЕЗУБ: на одном из стендов демонстрировалась ловля рыбы (муляжи) с помощью этого культового предмета древних украинцев.

Впрочем, трезубец как рыбацкий инструмент (потом ставший военным оружием) был привычен и для древних римлян, и для многих других народов Европы. Он даже есть в гербе, например, Литвы. Но правда, там он выглядит немного иначе, чем в украинских вариантах… Я однажды увидел наш классический трезубец на монетах, чеканки древней Киевской Руси, времен князя

Владимира. Сейчас это просто, но я впервые увидел монету с трезубцем в американской библиотеке, в учебнике истории украинца Грушевского (запрещенного тогда, в 1989 году в СССР). Советская пропаганда выдавала этот символ за… исконно петлюровский, буржуазно-националистический герб! Вот смеху то! Но тогда никто над этим бредом даже не улыбался…

* * *

Вернусь к Шотландии. В Эдинбурге я видел не только много памятников государственным деятелям и полководцам, но и странные фигуры, которые иногда называют «инсталяциями». Это выглядит чудно. Как прикол и игра ума. Например, в центре города начинался большой парк, в нем протекал канал, и можно было с моста, с высоты увидеть в воде фигуру полуобнаженного чернокожего человека. В трусиках. Но в полный рост. Человек был по колено в воде и будто куда-то шагал… Кого-то это зрелище вероятно рассмешит. Но мне почему-то этого, якобы бредущего в неизвестном направлении афро-британца стало до боли жаль.

Если пройти вдоль по этому же каналу, то в другом его конце можно встретить также статую мужчины (уже белого), который стоит на месте, как бы о чем-то размышляя. В воде он почти по пояс. Над ним в воздухе кружатся две цапли. Птицы эти, по моим сведениям, вовсе не приспособлены к городским условиям обитания. Но тут, среди зелени и воды им вполне вольготно… Белый каменный мужчина, видимо, тоже задумался: и откуда в этом многолюдном городе взяться цаплям?

Есть в Эдинбурге и другие странные «памятники», впрочем, нечто подобное я видал и в других местах Европы. Но тут как бы это все «к месту». То есть, у входа в Национальный музей современной живописи, немного подалее от самого здания и у проезжей части дороги – странная, в стиле поп-арта, скульптура человека. Он по пояс «увяз» в асфальте и как бы протягивает руки о помощи к прохожим (см. фото). Мы с зятем Сережей пытались его вытащить – не получилось!

Еще одна странная бронзовая парочка мужчин установлена в центре развлечений и магазинов. Мужики, что называется, катят бочку! Я долго пытался разобрать надпись на самой бочке. Но видимо это сорт пива – вокруг много пивных пабов и всяческих забегаловок…

К теме изобразительного искусства я вернусь в следующе очерке, но что касается уличных памятников и скульптур, меня особо поразил памятник Вальтеру Скотту! В справочниках значится, что это «неоготический памятник», посвящённый этому величайшему шотландскому писателю. Закончили его сооружать в 1846-м, и он находится на главной улице Принсес-стрит близ вокзала Эдинбург-Уэверли. За то, чтобы стать автором проекта, состязалось 54 скульптора! В итоге памятник напоминает издалека готический собор. Но внутри, под аркой псевдособора, сидит сам сэр Вальтер с собакой…

Кстати и расположенный рядом ж/д вокзал Уэверли назван в честь романа Вальтера Скотта. Шпиль «собора» уходит в высоту более 60 метров. Так что издалека можно обознаться…Считается, что этот памятник – самый большой в мире, из всех сооруженных в честь какого бы то ни было писателя.