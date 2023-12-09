Подборка стихов из книги «Билет на войну», окопные заметки…

На убитом кургане…

Озарилась ракетами ночь,

Опахнет по спине холодком,

Слабый отблеск свечи тень рвал в клочь…

А я строки царапал тайком.

Где то коротко бил автомат,

Я вдыхал горький запах травы,

Эту ночь я запомнил у хат…

У села обожженные рвы.

Горький вкус у последней весны,

И багровый запомнил я дождь…

В черном небе зениты… войны,

В сердце пепла горячая горсть.

Пропадало, все гибло в огне,

Лишь призрение к смерти и злость,

Я поднялся с земли… по весне…

Чтобы встретить свинцовую гроздь.

Над заснеженной степью вил дым,

Среди гиблых воронок в крови…

В перепалке трескучей… живым…

Я царапал в блокноте стихи.

Застилало туманцем глаза,

Это черная россыпь земли…

Запорошила мне… и леса…

Потушила на сердце угли.

В тоске села молчат и сады,

И нагие пустуют поля,

Я стараюсь с ума не сойти…

Пасть от боли и ярости зря.

Не хватает мне сердца в груди,

И я очень боюсь прозевать…

Издрожалась душа вся внутри,

Пока жив буду я воевать.

Горьким дымом пропахла печаль,

Тонким голосом мне свистит смерть,

Шанс дожить до утра есть… но жаль…

Во мне черное все… одна твердь.

Я рукою потрогал войну,

Кровлю хаты горелой… родной…

Слушал с горечью я… темноту…

На убитом кургане… весной.

Июнь 1922.

Приобрел сам себя…

Легкий парок вьет, над черными нивами,

За высотой был закат, как щель сплюснутый,

Там на верху, на бугре… под разрывами…

Дьяволом тополь покусанный… рухнутый.

Эхом гремел странным и перемешанным,

В поле туман расколовшись расстрелянный…

Буд то туманом земля… перевешена…

Буд то задушена… вымерла временно.

Рядом осколки заныли пронзительно,

Мимо в туманы с тоской протянувшие,

Смерть шелестя приближалась к нам мстительно,

К ямам телами прильнули… живущие.

Спину сверлил мне злой вой под лопатками,

Что то со мной было жгуче – тоскливое,

Жалобно выла собака… за хатками…

Выла с тоскою, на зарево… с ивою.

Дым заволакивал масляно – огненный,

Солнце вдруг красное и заходящее,

Он закрывал по степи путь мой пройденный,

И обнимал, будто села горящие.

Дымное небо обильно сочилося,

Как будто кровью всевышним пролитою,

Сдвинулось что то во мне и вонзилося…

Будто швырнуло на землю убитую.

Жизнь бесконечное слово великое,

Страхом хватало за сердце предательски,

Уши невольно зажал я… на выдохе…

Лопались мины над мной издевательски.

До боли челюсть свело чувство мстительно,

Что то радист все кричал умоляюще…

Сук… положить бы на землю… губительно,

И всех заставить ползти… погибающе.

Я содрогался бессильно от ярости,

Дрожь захлестнула меня безрассудная,

В хаосе жизни и смерти… без жалости,

Зло приобрел сам себя абсолютно я.

Июль 2022.

Сам… у черных ворот…

Одиноки орлы, а бараны пасутся стадами,

Где уходит надежда, нету жизни и там пустота,

Хитрость спутница лжи, постоянна лишь только ночами,

Где свободным орлам, одиночество – жребий ума.

Я стремлюсь не понять, что сегодня поверить не в силах,

Но поверить хочу, в то что в силах сегодня понять,

Не остудит мое, сердце смерть и кровь в раненных жилах…

Одинокий орел пока будет над степью летать.

Я хочу уважать, тех кто жив и ест хлеб только черный,

А не тех, кто устал и ест сдобные булки в дворце…

Чтоб надежда меня, обняла крепко и… обреченно,

В яркоцветной земле, на закрытом от стали крыльце.

Полный крови кусок, брошен в таз человеческой жизни,

Я ни знаю на что, создан Господом этот сей свет…

Мне б родиться… потом… в век разумных весною… у вишни,

Но не быть одиноким, не хочу в одиночке сидеть.

Говорят о себе, всегда правда и истина силой,

Руша вредную тьму и стихийные руки мольбы,

Одинокий орел, в темноте и над пропастью мира…

Сам у черных ворот, зажигает собой фонари.

В поле падаль клюют! Полной пастью жрут жертвы чужие!

Вилки – ветки чернят! Угощают толпу беленой!

Чтоб господствовать льстят и орлам и баранам, лишь злые…

Чтоб на кучах говна… спал в покое… мятежник нагой.

На обрубках колен, в мир живых подымаются трупы,

Пожирая слова… и опять все, что есть на земле…

Дождь свинцовый струит, капли льет огневые на… губы,

На бараньи глаза и на крылья орлов в серебре…

Душу вам не убить! Убивающим жизни и тело!

Отрекитесь на век! От пайков и свинца жупаны!

Зноем мозг размягчен… до убийств вы дорвались умело…

Ночью вдруг осознав, вкусы смерти и вкусы войны.

Июль 2022.

Выдвиженец на час…

По пятам смерть ступает и хохочет в глаза безнаказанно,

Завывая с небес, ярость Бога войны расползается,

Секунд десять пожить бы, ведь не все еще мною досказано…

Мчится, воет, свистит и шипит что то там… просыпается.

И вокруг оглянувшись, испугался я вдруг одиночества,

Сытый туком земли… в огоньках беспорядочных выстрелов,

Пули чиркали густо и свинцовым кропили… ничтожеством…

В небе крестик стрижа, над окопом кружился воинственно.

Когда жить научусь я! Умирать научусь обязательно!

Выдвиженец на час! Человеческой кровью заляпанный!

Зачугунил я ноги… распатронив всю ленту… заматерно…

Я не верю в добро… в доброту я поверю… за хатами…

Грохотало, горело, продолжая жатву свою страшную,

Слепо сила войны, прокатилась клубком за траншеями,

И с карающей силой, кровь и копоть сошлись… в рукопашную…

Кровью холм истолчен… и опятнан пробитыми шеями.

Ноги прочно расставив, жадно воздух рывком я заглатывал,

Жило тело еще… жил как птица легко и безумно я…

Наведенный в упор… мне в глаза черный ствол душу встряхивал,

Среди стреляных гильз, эта смерть для меня как то… скудная.

Не бомбят только мертвых! Прах коричневый, мутный над селами!

Смерть в разрывах прошлась и вокруг развалила все грохотом…

В это скопище сбитом, одинокий орган пел… со стонами…

Купол храма пылал, меж уродливых хат с пьяным хохотом.

Умертвленный я пеплом! На планете пожаром оплавленной!

На рожалой земле! Там где небо везде одинаково!

Смутно видел село… слушал вой проникающе… сдавленно…

Хватал грудью свинец… и последним бежал… на заклятого.

Июль 2022.