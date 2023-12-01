“Аватары” ВСУ: путь водки

Официально употребление спиртных напитков в ВСУ строго запрещено. Это первое, что доводят до прибывших в военную часть свежемобилизованных украинских рекрутов. Они только вышли из автобуса, думают куда сложить свои сумки, вертят головами в поисках туалета, а им уже кричат в лицо “не вздумайте бухать!”. В течение первого дня службы новобранцам напомнят об этом ещё несколько раз, запугивая их то размерами штрафов, то перечислением неуставных методов борьбы с пьянством. И уже только из этого можно сделать вывод, что пьянство является для украинской армии очень серьезной проблемой.

Раньше, в первые месяцы войны, такие лекции обычно заканчивались оптимистическим призывом “парни, выпьем после перемоги!”. Но война затянулась, а после провального контрнаступления ВСУ на юге Украины вера в “перемогу” сильно пошатнулась. Теперь даже само это слово многие произносят с грустной иронией. И даже убежденные трезвенники вряд ли смогут соблюдать строгий сухой закон до 2025 года (есть надежда, что украино-российская война закончится после президентских выборов в США). Все понимают, что это невозможно, особенно в армии. Дело не только в том, что в армии намного больше стрессовых ситуаций и глубоких депрессий. Армия это часть нашего общества, в нее приходят взрослые (нередко уже седовласые) люди со своими сложившимися привычками и традициями, включая традиции отмечать праздники и встречи, расслабляться после утомительной работы. Но если дома их ограничивал ряд факторов, то в армии рядом нет сердито ворчащей жены, зато предостаточно друзей и “побратимов”, желающих стать собутыльниками. Поэтому не будет преувеличением сказать, что в ВСУ (равно как и многих армиях других стран) пьют почти все, игнорируя официальный запрет. Пьют даже те, кто читает новобранцам лекции о запрете алкоголя, даже те, кто наказывает нарушителей.

Но подавляющее большинство украинских военных пьют изредка, в меру и почти незаметно для окружающих. У них развито чувство ответственности и самоконтроль, они не сядут выпившими за руль, не устроят пьяную драку, не начнут палить из автомата во все стороны, не взорвут гранатой себя и соседей по казарме, а утром с ясной головой приступят к выполнению своих обязанностей. Поэтому к ним и вопросов не возникает, на них командование закрывает глаза - как и на отдельных тихих алкоголиков, которые не создают никаких проблем. Однако как и в любом обществе, в армии есть также пьяницы “без тормозов” и совершенно опустившиеся в этом плане люди. Вот о них и пойдет речь.

В ВСУ их называют “аватары”, потому что многие из них напиваются до “синего” состояния, не выходя из него по несколько дней. Впервые о них как о серьезной проблеме заговорили в 2014-м, когда началась порошенковская мобилизация: вместе с нормальными людьми в армию забирали и “алкашей”. В 2016-м их демобилизовали и об “аватарах” почти забыли до 2022-го, когда тотальная мобилизация Зеленского стала забирать с улиц украинских городов и сел всех, кто не смог откупиться или сбежать. В первую очередь в руки военкомов попадают социальные низы: малоимущие и безработные, люди с пассивным характером, со множеством разных проблем. Об этом даже ходит злая шутка, что Зеленский решил победить в Украине бедность путем “утилизации” всех бедных в мясорубке фронта. Вот так ряды защитников родины стали стремительно пополняться пьяницами и алкоголиками - ведь медицинские комиссии признают их пригодным для службы, а военкомату все равно, какими рекрутами выполнять план мобилизации.

Как известно, на гражданке всего двое-трое пьяниц могут сильно испортить жизнь рабочему коллективу или жителям целого двора. В армии они портят жизнь всего своего подразделения, распространяя проблемы на батальон, полк, бригаду - в зависимости от тяжести своих выходок. Как минимум, не давая сослуживцам спокойно поспать, что же до максимума, то порою случаются такие ЧП, что рассказы о них ходят по всей армии. Например, перепившиеся идиоты устроили в расположении части стрельбу боевыми патронами, вынудив целый батальон четверть часа прятаться в укрытиях и ползать на брюхе - пока нейтрализовать их ни прибыла группа разведчиков. Кстати, именно разведчикам, как самым подготовленным и сильным бойцам, во многих частях ВСУ приходится выполнять несвойственные им функции “военной полиции”, борясь с разбухарившимися “аватарами”.

Согласно статистике ВОЗ, на начало 2022-го года алкоголизмом в Украине страдали около 600 тысяч мужчин. И в это число не вошли те, кто пьет “до чёртиков” лишь периодически. Можно лишь догадываться, сколько из них было мобилизовано в ряды ВСУ! По словам самих военных, их число в разы больше, чем во времена АТО, и продолжает стремительно увеличиваться. Но, что интересно, если в 2015-2016 гг проблема “аватаров” публично обсуждалась в СМИ, то сейчас о ней старательно замалчивают. Может быть, чтобы о ней не знали западные партнёры? Особенно Соединённые Штаты, фактически содержащие украинскую армию - а значит, и ее алкоголиков тоже. Ведь все они исправно получают на руки, минимум, 20 тысяч гривен (550 $) солдатского жалования - если, конечно, их не штрафуют. Размер одного штрафа превышает 17 тысяч гривен, при этом многие оштрафованы уже по два-три раза, а некоторые и более двадцати! “Аватар” с долгом по штрафам в 340 тысяч гривен уже не редкость в ВСУ, но это не заставляет его бросить пить - напротив, теперь ему нечего терять. Оставшихся с зарплаты 3-4 тысяч ему хватает на водку, сигарету он попросит у товарищей, а накормить его три раза в день армия обязана в любом случае.

Военкомат отправляет алкоголиков в армию, а там уже с ними мучаются отцы-командиры, переводя из одного подразделения в другое. Меньше всего “аватаров” в разведке и спецназе, среди “дронщиков” (операторов БПЛА), в секретной службе - там они единичные исключения, да и то только если солдат-алкоголик является ценным мастером своего дела, пусть и пьющим. А вот в пехоте (стрелковые и механизированные батальоны) число “синих” солдат может доходить до 30%. Фактически их отправляют туда на убой, потому что попавшая на фронт украинская пехота долго не живёт - ее либо бросают в “мясные штурмы”, либо оставляют держать позиции под ураганным артобстрелом.

Но ещё больше “аватаров” в резервных (запасных) ротах. Во многих бригадах эти подразделения стали эдакими “отстойниками”, куда переводят дефектных бойцов: больных, ограниченно пригодных (почти инвалидов) и неисправимых пьяниц. Навести среди них дисциплину, дать людям какую-либо работу по хозчасти или определить в несложный наряд - головная боль для командира. Помните как в “Операции Ы” капитан милиции (в исполнении актера Басова) строил “граждан алкоголиков, хулиганов и тунеядцев”? Вы не поверите, но это один к одному построение резервной роты - и контингент точно такой же, если не хуже!

Чтобы вы поняли о чем речь, приведу несколько примеров того, до чего может опуститься такой “аватар”. То, что они могут на сутки или двое где-то загулять, ещё полбеды. Один, напившись “в хлам”, ходил по дворам и клянчил у местных жителей еду (побоявшись вернуться в часть на ужин). Другой явился в часть, пардон, наделав себе в штаны - и ходил так по коридору казармы, капая фекалиями, как бык по пастбищу. Третий по ночам, ленясь пройти до туалета, мочился прямо на пол у своей кровати. Четвертый мочился с верхней койки на спящих внизу. Пятый выпал из окна казармы, когда попытался справить нужду на подоконнике. И поверьте, это ещё просто “прикольные” случаи, но есть и масса других, трагических - с драками на ножах, стрельбой из автоматов и взорванный гранатами! Не говоря уже, что пьянки нередко заканчиваются кулачным потасовками.

Как бороться с “аватарами”? До некоторых можно достучаться, и люди действительно исправляются, даже кодируются от зависимости. Но большинство продолжает пить - кто в силу привычки, кто скуки, кто от депрессии, вызванной самим нахождением в армии. Система штрафов, повторим, малоэффективна, к тому же каждое оформление штрафа требует медицинского освидетельствования - т.н. “задувки” (когда нужно дуть в трубку). Отвести пьяного на “задувку” (под конвоем, нередко под руки) тоже проблема, особенно если для этого нужно проехать в ближайшую поликлинику. Все это происходит на глазах у гражданских пациентов, с изумлением глядящих на пьяных “захыстникив”. Вот почему некоторые командиры, чтобы “не позорить ВСУ”, не прибегают к “задувке”, а воспитывают “аватаров” своими методами: дают по морде, ломают об них швабры, сажают в ямы и закрывают в подвалы, закапывают в землю (ненадолго, только попугать). Но все эти неуставные методы не действуют!

Единственным верным способом решения проблемы “аватаров” в ВСУ может быть только кадровый. Ведь проблема начинается с тотальной мобилизации, когда в армию гребут всех подряд по принципу “ноги есть - значит годен”. Так туда попадают и те, кто пил ещё на гражданке, и те кто начинает пить, будучи мобилизованным против своей воли. И чем дальше будет продолжаться такая мобилизация, тем ещё худшие кадры будут пополнять ряды ВСУ. Понимают ли это у Зеленского, или ему все равно, кого посылать в свои контрнаступления? Что ж, вряд ли стоит надеяться на то, что мобилизация в Украине станет менее жёсткой и более продуманной. И уж, конечно, нельзя рассчитывать, что из ВСУ демобилизуют уже призванных туда больных, мужчин в возрасте под 60 и хронических алкоголиков. Возможно потому, что, как сказал один офицер, тогда в глубокий запой уйдет половина армии - чтобы вернуться домой с этой надоевшей всем войны.