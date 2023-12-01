Рупите: здесь пророчила Ванга

Откровенно говоря, до поездки в Болгарию автор мало интересовался феноменом Ванги. Первое десятилетие постсоветской эпохи, буквально взорвавшееся бесчисленными целителями, предсказателями и тому подобной публикой, выработало стойкий иммунитет. Но будучи журналистом по профессии и просто любопытным по натуре, не смог устоять перед предложением посетить местность, связанную со знаменитой прорицательницей.

Болгария – отличное место для познавательного, гастрономического и активного туризма. Почитателям мистики и конспирологии страна тоже может кое-что предложить.

Откровенно говоря, до поездки в Болгарию автор мало интересовался феноменом Ванги. Первое десятилетие постсоветской эпохи, буквально взорвавшееся бесчисленными целителями, предсказателями и тому подобной публикой, выработало стойкий иммунитет. Но будучи журналистом по профессии и просто любопытным по натуре, не смог устоять перед предложением посетить местность, связанную со знаменитой прорицательницей.

Краткое досье

Вангелия Гуштерова (урожденная Димитрова) родилась в бедной крестьянской семье в 1911 г. близ города Скопье в Османской империи (теперь это столица Северной Македонии). В раннем детстве ее постигла двойная беда - Вангелия осиротела и потеряла зрения.

По ее собственному утверждению паранормальные способности проявились у нее с 12 лет. Якобы девочка проявила способность предсказывать будущее.

Дальнейшая жизнь Вангелии сложилась более-менее благополучно. В социалистической Болгарии ее особо не ущемляли. Возможно потому, что женщина, осмотрительно сторонилась политики и не проявляла открытого сопротивления коммунистической власти.

Можно найти множество утверждений, что Ванга консультировала политиков, (и лидеров соцстран включительно). Также (и снова же - по слухам), баба Ванга имела обширный круг почитателей в среде шоу-бизнеса.

Умерла Вангелия в 1996 г.

Общее отношение к Ванге как в Болгарии, как и в мире, варьирует от слепого почитания до нещадной критики - в зависимости от личных убеждений, религиозных взглядов и степени скептицизма.

Как бы там ни было, феномен Ванги стал неотъемлемой частью болгарской культуры. Да и общемировой массовой культуры тоже.

На остатках вулкана Кожух

Проживала гражданка Вангелия Гуштерова в городке Петрич, но большую часть времени как прорицательница, она провела в окрестностях деревни Рупите. Сама Ванга объясняла, что ей здесь лучше работается, то есть предсказывается.

Рупите находится на крайнем юго-западе Болгарии, где сходятся границы Болгарии, Северной Македонии и Греции. Здесь находится почти разрушенный конус вулкана Кожух. О его бурном прошлом напоминают только термальные источники, бьющие у подножия горы.

Ванга утверждала, что в своих видениях она узрела город, уничтоженный извержением. В честь того маловероятного события на склоне выложен огромный крест. Почему маловероятном? Да потому, что вулкан потух и его конус разрушился за миллионы лет до появления Homo sapiens на планете. Да и к чему здесь символ христианства? Впрочем, подобные вопросы возникают в Рупите сплошь и рядом.

С другой стороны, крест на клоне служит эффектным фоном для мемориального комплекса, посвященного Ванге. Сам же по себе комплекс чем-то похож небольшую и ухоженную зону отдыха.

На этой территории расположились домик, где прорицательница принимала посетителей...

...и храм св.Петки (Пелагеи), построенный на ее средства в 1994 г.

Здесь же, под стеной храма – ее могила.

На подходах к церкви – памятник Ванге.

Нужно знать, что Болгарская православная церковь отказалась освящать здание. Так что его функция как культового сооружения достаточно спорна. Даже слово «церковь» применительно к этому зданию используют редко. Предпочитают более размытое слово «храм».

Причины такого отношения церкви очевидны – «имидж» Ванги принципиально не вписывается в православие. Хотя сама прорицательница всегда подчеркивала свою приверженность православию. Кроме того, церковь отвергает архитектуру и росписи храма.

Впрочем, искусствоведы, которым я по возвращении показал фото церкви в Рупите, заверили, что здание мало отклоняется от архитектурных канонов, принятых в православии еще со времен Византии. «Очевидно, для строительства использовали бетон и это позволило немного отойти от жестких норм, принятых для кирпичных зданий», — таков был ответ.

Также не воспринимают церковные и верующие (и не только они) жутковатые росписи внутри церкви. Личное мое мнение - им место где-то в галерее contemporary art, чем в храме…

Вместо заключения

Очень хотелось ощутить в Рупите хоть малейший намек на загадку или тайну. Увы… Все время пока я находился там, не оставляло ощущение большой мистификации. И когда, по возвращении, стал более подробно знакомиться с информацией по этой теме, тем сильнее это чувство. Как бы то ни было – это чисто личное восприятие автора.

Как бы то ни было, Рупите – то место, которое стоит включить в маршрут путешествия по Болгарии. Хотя бы для того, чтобы сложить собственное мнение о неоднозначном феномене.

Фотографии автора.