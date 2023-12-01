Сбор винограда в Шотландии, часть третья, почти бытовая, но с литературным оттенком

Я в этот день оправился как обычно погулять по Эдинбургу, благо, неизвестно, когда еще может представиться такая возможность! Эмма перед отъездом сообщила, что понянчить детей на субботу- воскресенье приедет ее давняя подруга. Но я никак не ожидал (вероятно, как-то недопонял эту детальку), что ее подруга Элис приедет в дом со всей семьей! Когда я вернулся из прогулки по столице, за столом в нашей большой кухне сидело… чуть не ляпнул про «10 негритят» Агаты Кристи…

Наверное, время расшифровать смысл придуманного мною, довольно спонтанно надо сказать, заголовка.

Мы дочкой Надей и зятем Сережей жили в доме семьи шотландцев Эллы и Робина К. Хозяева наши, люди очень теплые и гостеприимные, были с нами постоянно накоротке в общении, мой скромный английский позволял выяснять и простые бытовые вопросы, а иногда и более сложные – политические, например…

Элла и Роб представители типического, как мне показалось, среднего класса британцев. У них просторный старый дом, который они купили несколько лет назад, ввиду рождения у них двоих малышей. Дом действительно старый, каменный, по словам хозяев, это раньше была конюшня, приспособленная под жилье. Видимо, в переделанной конюшне уже лет сто с гаком уже жили люди, но Элла и Роб сделали капитальный ремонт, утеплили и «цивилизовали» архаическую постройку и теперь она напоминала небольшой замок, правда, с панорамными громадными окнами в столовой-кухне.

Отапливался дом «локальной системой» парового отопления, в столовой устроены «теплые полы», но в большом холле стоит еще и камин, в котором хозяева, даже в первые недели осени, уже топили дровами.

В моей спальне, тем не менее, все равно было очень прохладно и ночью выручала теплая постель с пуховым одеялом. Анфиладное строение дома, увы не способствовало сохранности в доме тепла, но в целом все выглядело респектабельно и уютно. В хозяйстве этой, не вполне типический (учитывая конструкцию дома) «латифундии» был еще один коттедж, который Элла и Роб сдавали внаем, небольшой флигелек, и все эти строения окружал сад…

Правда, деревьев в саду было немного. И вот однажды Робин заглянул ко мне в комнату и предложил «сбегать за яблоками и ягодами». Что именно за ягоды предполагалось собрать, и где произрастали все эти дары осени, я сразу не сообразил.

Выяснилось, что Роб сегодня позвонила его соседка, которая недавно попала в больницу (ввиду травматического перелома ее, пожилую уже леди, забрала «скорая», просто так в местные больницы не попадают). Так вот, мы, как оказалось, направляемся в сад и теплицу этой соседки. Нам помогал в сборе яблок (деревья действительно ломились от плодов) хозяйский шестилетний сынок Саймон.

Я буквально за несколько минут наполни свой рюкзак и собрался уходить. Но Роб меня притормозил: «А ягоды?» И тут я узнал, что под ягодами подразумевался… обычный виноград, большой куст которого вырос в приусадебной теплице. По чести сказать, подобный сорт винограда – и без всякой теплицы, конечно, – растет и у меня в Полтаве. Это как бы «бросовый» (в нашем регионе, во всяком случае) сорт: ягоды хоть и сладкие, но очень мелкие! В своем дворе я обычно, не сходя с одного места, мог собрать ведро ягод. Тут дела были похуже. Виноградные гроздья – очень хилые и редкие. В каждой едва десяток мелких ягодок… Но все же я не выказал своего удивления «столь щедрым даром природы», а с благодарностью сорвал несколько кистей…

Виноград и яблоки я поделил потом между нашей маленькой полтавской семьей и семьей племянницы (у нее тоже двое детей и живет моя племянница уже несколько лет в этих краях, по соседству с Эллой и Робби). Эмма на следующий после сбора урожая день испекла шикарный яблочный «пай», пирог, традиционное здешнее блюдо. Ну, а виноград просто съели, чтобы ягода не пропала, т.к. для вина ее было совсем ничтожное количество. Но почему, скажете, я акцентирую внимание на этом маленьком эпизоде?

Я стараюсь относиться к жизни философски и радуюсь любому ее приятному проявлению, а тем более – когда это проявление необычное и редкостное.

Виноград для шотландцев, это на самом деле экзотика, если он выращен в вашем саду и вашими руками. Ну, а для меня приятной экзотикой оказались многие явления и особенности здешнего жизненного уклада, шотландская кухня, образ жизни, местные бытовые и семейные традиции. Тут я собирал уже свой собственный урожай!

Например, поразительны были закалка шотландцев и их привычка к довольно прохладному климату. Когда на улице было едва 12-14 градусов тепла, Робин в одной футболке ранним утром садился на велосипед и отвозил обоих своих малышей в школу (старшего Саймона) и в детский садик (четырехлетнего Энджи).

Понятное дело, наш хозяин любит покрутить педали велика не от бедности. Робин – высокий худощавый ирландец (по происхождению), а поскольку в Британии спорт это культ, то он даже в своем, не юном возрасте (53 года) с удовольствием гацал на «байсикле» по окрестностям – и не только, когда надо было отвезти утром детей в школу и садик. У них с Эллой есть машина, довольно новая «Шкода» чешского производства, они люди, повторюсь, не бедные (Робин работает айтишником, а Элла до рождения детей была … прокурором, теперь также работает в правительственном офисе), но вторую машину они не покупают. Да! И из-за экономии тоже! Я заметил, что наши хозяева очень рачительно относятся к вопросам семейного бюджета и питания, экономят на коммуналке… Но вторая машина им не нужна по «идейным соображениям». В гараже у супругов есть аж несколько велосипедов (один – для двух взрослых, с двойной педальной системой). В Шотландии, насколько я смог заметить за эти полмесяца, очень любят и детей, и спортивно-туристические прогулки в горы, по лесам и всяческим окрестностям. На улицах можно во множественном числе встретить мужчин, мальчиков и юношей в шортах и футболках.

Женщины тоже ходят налегке, и это уже в довольно унылую осеннюю пору, когда в этих краях норма даже в солнечные дни – 14 градусов по Цельсию и плюс еще часто моросят дожди и с ног сбивает штормовой ветер.

Я ходил тут одетый в утепленную куртку и свитер, – а местные, даже пожилые джентльмены… ну, одевались если не в традиционные кильты, под которыми не полагается носить нижнее белье (вы, наверное, в курсе), то в шортики и маечки!

Своей легкомысленной манерой одеваться эти «скоттиши» меня просто сводили с ума!

Меня также удивил образ питания, и не только традиционны и общеизвестный британский режим – с утренней овсянкой, чаем с молоком, более сытным ланчем и совсем поздним обедом (еду в «диннер» тут реально принято принимать в районе шести, уже после работы или занятий в школе). Странно, но Элла и Роб, при всем щепетильном отношении к пище, ведь хозяйка как раз работает в департаменте правительства, который занимается рекомендацией населению «правильно и здоровой еды», – при всем этом, на столе у этой семьи всегда можно было вкусить острые приправы и разнообразные соусы. Мне очень понравилась местная приправа, изготовленная кустарным способом (Элле помогал ее шестилетний Саймон). Она состояла из яблок в остро-соленом маринаде! Вкусно!

Хозяйка наша чрезвычайный спец по вкусняшкам, но она же в госдепартаменте занимается проблемами и вопросами именно здорового питания. В одной из застольных вечерних бесед Элла подробно нам рассказала, что в Британии активно продвигают научную технологию производства «мяса из пробирки». То есть натуральный говяжий бифштекс можно будет довольно скоро купить тут в магазине и для изготовления этого деликатеса не пролилась ни капля крови ни одной говядины! Может, при таком раскладе нашего будущего белкового меню мир станет добрее и гуманнее? Хотелось бы поверить…Что касается современных мясных продуктов, то меня в Шотландии удивили местные сосиски. Их нельзя варить. Фарш, из которых они изготовлены, подлежит только прожарке… Ну, это далеко не единственная особенность местной кухни, все не описать.

У Эммы, как и у всякой добропорядочной хозяйки, в доме много кулинарных книг, и она нам с дочкой показывала одну из них. Книга была составлена из рецептов кухни славянских стран бывшего СССР, но также и Грузии, Армении и Молдавии. Многое в ней мне показалось странным. Например, что борщ, в качестве первого, продолжают упорно себе присваивать россияне… Но и это простительно. Потому как составитель этой поваренной книги – не славянка даже, а какая-то кулинариня из Британии.

* * *

Ну, и теперь еще пару слов о двух забавных эпизодах, один из которых произошел на эти выходные, когда хозяева решили отдохнуть на уик-энде от семейных забот и даже от детей. Второй... Ну, начну пока с первого.

Я в этот день оправился как обычно погулять по Эдинбургу, благо, неизвестно, когда еще может представиться такая возможность! Эмма перед отъездом сообщила, что понянчить детей на субботу-воскресенье приедет ее давняя подруга. Но я никак не ожидал (вероятно, как-то недопонял эту детальку), что ее подруга Элис приедет в дом со всей семьей!

Когда я вернулся из прогулки по столице, за столом в нашей большой кухне сидело… чуть не ляпнул про «10 негритят» Агаты Кристи, ведь это слово в Британии (негр), как и во многих странах Запада, ругательное и даже неприличное!

Так вот: за столом сидело большое семейство из двух белых мальчиков и еще трех очень смуглых детишек! Командовал застольем также африкано-континентального происхождения джентльмен. Мы познакомились. Джентьмена звали Мухаммед. Его жену, типичную британскую блондинку звали Эва.

Мухаммед был роддом из Судана и они с семьей там прожили годы.

Но в связи с социальными волнениями и даже кровавыми разборками между тамошними племенами семья Эва и Мухаммеда попросила убежища у властей Шотландии.

По сути и они и моя дочь с зятем были беженцами. Это дало повод к разговорам об общих горестях и радостях… Прекрасные оказались люди, и дети их мне понравились очень! Особенно старшенькая девочка. Малышка все напевала песенку из известного и в наших краях тоже фильма «Звуки музыки».

Детки, равно и беленькие, и чернявенькие, очень дружно носились по дому. Соорудили в большом холле у камина нечто вроде Вигвама, дурачились, и папа Мухаммед тоже активно участвовал в их играх – и в доме, и на улице.

Мне же это все позволило сделать вывод, что расовые различия и ксенофобия тут, в Шотландии, окончательно ушли в прошлое. Этот вывод подтвердила и моя Надя… Ведь даже и в европейской Украине, увы, можно еще чувствовать и видеть отголоски прежней (еще советской эпохи), хоть и декларировавшей братство нардов, но

допускавшей насмешки над «черномазыми и узкоглазыми»… Ведь

вспомним, как россияне, теперешние, но вполне имперские, зовут свои «вассальные» народы? Узбеки – это урюки,

эстонцы и другие прибалты – чухня, украинцы – хохлы и укропы,

белорусы – бульбаши, азербайджанцы, туркмены – чурки или азеры…

Израильтяне – это жиды (но «жиды» в данном варианте и в устах русского ругательное и оскорбительно, ведь само по себе слово «жид» есть в нейтральном смысле и в польском и литовском и

в украинском языках). А далее идут американцы – америкосы, жители

западной Европы – гейропейцы… Каждому народу россияне

применяют обидные прозвища. С прозвищ и ярлыков все и

начинается. Но я продолжу еще немного о своих шотландцах.

То есть, вот второй забавный (но и политизированный, увы, тоже) эпизод. Так сказать картинка с натуры, произошедшая буквально вчера.

Так вот: вчера вечером в гостинную вошла Элла и вид у нее был ... какой-то расстеряный. Но итоге, она вдруг засмеялась и рассказала, что именно произошло вот только что... "Представляешь, Виталий, мой маленький Энджи вот сейчас начал меня расспрашивать о ... Путине! Говорит, мам, а правда что есть такой всемирный злодей и негодяй? Он действительно такой злой? Почему он затеял войну с украинцами? И правда ли, что он захватить хочет целый мир и нас с тобой?"

Я тут сразу отмечу, что Энджи действительно очень уж мал для таких вопросов, ему всего четыре! Мальчик развитый и подвижный. Очень любопытный, но он и меня сразил наповал и Эллу: "Виталий, что я могла ему ответить? Пришлось подтвердить... Ну, все-таки в мягкой степени подтвердить. Но сынок отреагировал жестко: мол, вот какое этот Путин говно!"

? * * *

Тут еще от себя дополню: я не слишком часто, но иногда просматриваб местную прессу. Благо, в каждом автобусе есть бесплатные ежедневные газеты... Так про Украину и Путина сейчас в этй "Метро" можно вычитать довольно немного. А последнее время - крайне редко даже! Интерес британцев к происходящему за проливом Ла-Манш, в Европе, уже успокоился и уменьтшился. Но вот видите: волна информации докатилась даже до самых маленьких граждан. Они теперь реальнно боятся русских и их гнусного предводителя!

* * *

Да простят мне мои добрые Элла и Роб, но их воспитательный подход касательно маленьких детей слишком либерален, на мой взгляд. Детям, Саймону и Эджи, в доме позволено почти все. Можно бегать по комнатам практически голяком, ну… во всяком случае, легко одетым и босиком по полу. На улице тоже они легко одеты и часто бегают босые. Это сейчас-то при плюс 12 градусах тепла!

Эмма утверждает, убеждена, что мальчики не простудятся, ибо на кухне у них теплые (подогреваемые) полы. Но ведь на улице полы не подогреваются!

И вот еще на кухне (я все так и не решился сделать замечание) за столом позволено пальцами мыть в стакане игрушку, или ковыряться в яичнице…

Но особенно, например, Энджи, любит водные процедуры. То есть, нырять в бассейне. Или вот, во время вечернего чаепития, сначала налить туда, в свой стакан, вроде как чай или компот – а потом побаловаться с игрушечным автомобильчиком.

В смысле, помыть прямо в столовом стакане…Кстати, игрушек и детских книжек в доме – море! Самых разных. И развлекательных, и обучающих. Так сказать, развивающих… Зато я не видел, чтобы дети сидели у телевизора. Ни в холле, ни на кухне телевизора просто нет.

Он есть в спальне хозяев, но я не уверен, что его часто смотрят.

Элла и Роб имеют отдельный кабинет на мансарде и там они обычно работают «на дистанционке». Дети тоже имеют небольшие планшеты… гм.. не помню даже один или два? Но я обратил внимание, что в электронные игры и просто в этом своем айфоне мальчики играли сколько-нибудь продолжительное время. Мне рассказывали, что в этих местах, да и вообще в Шотландии дети – это культовые существа в семье. На примере Эллы и Роба я убедился, что это правда. Возможно, что тут еще сыграло свою роль, что мальчики оказались поздними детьми. Я уже говорил, что отцу ихнему было под пятьдесят, когда в семье появился первенец…

Но в принципе сути местного культа это обстоятельство не меняет: детей тут любят и боготворят в каждой семье, и я не видел сколь-нибудь строгого или чопорного отношения к малышам.

Кстати! Я думаю, неслучайно именно в Эдинбурге родился культовый герой всех мальчишек и девчонок всего мира Гарри Поттер! Его «крестная мама», писательница Джоан Роулинг всего за пять лет прошла путь от жизни на социальное пособие до статуса мультимиллионера. Уже ровно четверть столетия по планете шествуют книги этой выдающейся современной писательницы и фильмы, снятые по ее сценариям и сценариям из книг. Многие из нас помнят еще один фильм, в котором показана судьба этой женщины, матери-одиночки, поднявшейся с самого дна общества.

Сегодня Роулинг наиболее «продающийся автор» в Великобритании, да и во всей Европе, вероятно! Объём продаж ее книг – это более 238 миллионов фунтов стерлингов (я нашел эту цифру в Википедии, но думаю, что она занижена, ведь только томов о Гарри Поттере уже на данный момент продано более 500 млн. экз.) Роулинг числится в списке самых богатых женщин Великобритании, , причем, она в первых строках этого списка…Интересный факт: мне показывали в Эдинбурге кафе, в котором Роулинг писала свой роман, первые его главы. Я обрадовался и поспешил зайти. Но оказалось, что таких кафе в столице Шотландии несколько – всех их писательница реально осчастливила своим присутствием. Она прогуливала поулицам свою малышку, еще младенца дочку, и заходила в кафе, чтобы погреться и написать еще несколько страниц увлекшей ее повести… В квартире писать было невозможно, – зимой слишком холодно. А всего лишь через десяток лет после описываемых мною мытарств нашей «литературной золушки» Роулинг стала самой влиятельной женщиной в Британии. Это произошло в 2010-м году. Весь мир почтил славой и признал писательницу.

Она тем временем также стала заметным филантропом, Но я увлекся. Литературный Эдинбург еще обозначится в моих путевых записках. Что касается леди Джоан, то упомяну еще две подробности.

Роулинг имена своих героев не придумала (это я о книгах про Гарри Поттера). Она нашла их… на местном кладбище! Видимо, гуляя среди могил одного из кладбищ Эдинбурга, она нашла и записала себе в блокнот яркие и запоминающиеся имена. Это такая местная легенда. В интернете об этом я не нашел… Я тоже прогулялся по одному из кладбищ шотландской столицы. Что меня поразило, так это то, что довольно много могил, точнее, памятников над ними (а это центр города), свалены.

Кресты лежат плашмя. Мне объяснили местные, что кресты и надгробья повалили порывы штормового ветра. Вот это да-а-а!

Может, это правда. Не верится, что это дело рук каких-то варваров. Но никто не предпринял мер, чтобы укрепить надгробья, и чтобы могилы предков выглядели достойно. Это я не в упрек эдинбуржцам…

Видимо, тут есть некие морально-коммунальные проблемы. У нас в Украине тоже ведь много запущенных и неухоженных могил. В центре Полтавы – заросшее и полузабытое старое кладбище. Но это, конечно же, не делает нам честь и не приближает к европейской цивилизации. Второй момент, связанный с великой шотландкой.

Писательница Роулинг осудила российское вторжение на Украину решительно и однозначно! В ходе этой бесчеловечной войны (хотя какая из войн человечна?) Россия, как увидела это Роулинг, уничтожает гражданское население. То есть вся говорильня рос-пропаганды о точечных ударах по военным объектам и о том, что РФ хочет всего-навсего сменить руководство в Киеве и заместо «фашистов» поставить своих людей. Гуманных как бы, не бандеровцев, одним словом…

Однако пропаганда эта не срабатывает: на Западе понимают, что творят россияне в Украине, и великая британская писательница на нашей стороне! Всвоём посте в социальных сетях, к которому Роулинг прикрепила фотографию Алексея Навального, она написала: «Критиковать Запад и наши ценности не должны те, кто прямо сейчас уничтожает массово гражданское население чужой страны, страны, сопротивляющейся вторжению, – или те, кто сажает в тюрьму и травит ядом своих критиков».

Вот, пожалуй, и все на сегодня. Еще одну свою «виноградинку» в шотландском «урожае впечатлений» я подобрал, и как смог, донес до читателя.

Продолжение следует.

Сбор винограда в Шотландии, часть четвертая.