С высшим образованием, зарплатой выше среднего и «подозрительных наклонностей к детям на коленях»: кто на самом деле профессионально развлекает детей в Новый год?

Хорошо известный нам с первого Рождества или Нового года Санта Клаус, которого ждут едва ли не больше, нежели подарков, на самом деле не такой простой. И если отвлечься от аматоров с бородкой – оказывается, что стать новогодним профи не легче, чем сдать сессию или закончить 10-й класс школы.

Что же наиболее сложного для Санта Клауса – соблюдение всех законов и соответствие лицензиям, требования к профессиональному составляющему личности или моральная составляющая работы – однозначно определить сложно. Но вывод вы можете сделать самостоятельно в конце прочтения статьи, когда пройдете в теории все круги испытаний Санты.

Кастинг по модельным критериям: кто может получить международный сертификат Санта-Клауса?

Проясним с первых строк: международные сертификаты, которые регламентируют и разрешают работу Санта Клаусом – это как удостоверение капитала корабля или пилота: их не так много, получить можно по своему желанию и больше никогда не использовать. Однако именно такой сертификат признан в некоторых странах – к примеру, Америке, Австралии. Северные страны не столь, грубо говоря, «набожны» в этих делах – там, как и в той же Америке, и Польше, и Украине Санта Клаусом может стать любой и даже не актер. Но вот в Финляндии к вопросу Санты относятся довольно серьезно, и чтобы не развеять детские ожидания от новогоднего гостя – там есть главные критерии, только соблюдая которые можно стать Сантой.

«Чарльз Говард придумал сделать специальную школу для Сант в 1937 году. Его не устраивало поведение Санта Клаусов того времени — классический «добрый волшебник» носил маску из папье-маше и пах алкоголем. В итоге Чарльз решил, что нужно что-то менять», – объясняет декан Школы Санта Клаусов имени Говарда.

К слову, если вы решили стать Сантой, вы должны иметь:

Отменное здоровье (как минимум – отсутствие сахарного диабета и хронических болезней, а также отсутствие аллергии, так как все эти критерии могут отрицательно повлиять на выполнение работы);

рост от 170 см,

умение водить автомобили и ладить с животными,

желательно – округлое лицо (а лучше – и фигура), нормальное отношение к тому, что придется наносить макияж или гримм;

хорошие взаимодействия с детьми и терпимость к ним, креативность.

Помимо этого понадобятся также деньги – так как курс «Как стать Сантой» стоит относительно немало – минимум пол тысячи долларов.

Санта-профи: где учат быть профессиональным ночным гостем?

Различные университеты и курсы имеют также уникальные требования к кандидатам. Например, старейший университет для Сант находится в Мичигане, США. Школа Санта Клаусов имени Чарльза Говарда открыла свои двери в 1937 году и по сей день продолжает готовить профессиональных Санта Клаусов. И требования университета – следующие: быть добрым, любить детей, излучать тепло, возраст – старше 21 года, наличие бороды необязательно. Но 600 USD за курс – обязательно.

Курс для Сант длится всего 3 дня, но этого достаточно, чтобы изучить самое главное. В общей сложности 40 часов занятий отделяют абитуриентов от того, чтобы стать «дипломированными Санта Клаусами». В учебную программу входит:

Американский язык жестов, ведь Санта должен уметь найти общий язык с любым ребенком;

Пение и сценическая речь — чтобы идеально попадать в ноты легендарного «Хо-хо-хо»;

Уход за оленями (практикуются будущие Санты на настоящих живых оленях);

Практические занятия: как наносить грим, готовить костюм и ухаживать за бородой. Те, у кого нет своей, учатся носить накладную.

Мастер-класс, как отвечать на вопросы детей: «А ты настоящий?», «Как зовут северных оленей?», «Сколько эльфов у Санты?», «Чем Санта занимается летом?», «Как он успевает вручить всем подарки?» и «Откуда у Санты деньги на подарки всем-всем детям?».

Также есть и другие университеты, школы и курсы Санта Клаусов. К примеру, Школа для Сант Министерства Веселья в Великобритании, где готовят «Отцов Рождества», Международный Университет Санта Клаусов или «School4Santas», который открылся в 2003 году и с тех пор «вуз» вручил более 4 тысяч дипломов Санта Клауса и Миссис Клаус. Существует и Академия Северного Сияния в Атланте, штате Джорджия – не только для Сант, но и для их помощников-эльфов. Зачисляют туда желающих обучиться каждую весну и осень.

Заработки Санты, штрафы и обязанности: от финансов – до законов

Здесь следует еще раз напомнить, что в многих странах деятельность Санты базируется или на актерском мастерстве (профессиональном), или на аматорстве и харизме. Поэтому ко многим новогодним персонажам применяются те же законы страны, которые действуют и для остальных граждан. Однако некоторые подпункты законов имеют нюансы: например, обязательство Санты Клауса ездить на оленях… с ремнем безопасности.

Объясняем: страховые компании Британии еще в 2015 году советовали Санта Клаусам пристегиваться, когда они едут в транспорте – вне зависимости, автомобиль это, сани или другой вид. Иначе, если они этого не сделают, стоимость страхового полиса для них вырастет на 200 фунтов. Но к этому стоит прибавить, что езда Санты на санях очень медленная, скорость – всего 8 км в час. Однако страховщики настаивают, что ремень безопасности не даст Санте выпасть из саней и должен защитить его в случае аварии.

К слову, если вдруг Санта каким-то образом создаст летающие сани, то ему тоже придется несладко – так как сперва он должен зарегистрировать их в качестве воздушного судна, иметь при себе копию регистрации, свидетельство о годности к полетам, а также другие официальные документы, которые должны находиться «на входе в салон, или кабину и быть читабельны для пассажиров и экипажа». Багажный отсек саней должен соответствовать «подразделу C» вместе с копией формы FAA 337, содержащей разрешение такой установки на борту саней. И, самое главное, все выбросы топлива через вентиляционные и выхлопные отверстия саней должны отвечать дополнительным требованиям.

К тому же, как известно, Санта Клаус с мешком подарков проникает в спальни к детям через дымовую трубу. По американским законам такое деяние квалифицируется как незаконное проникновение в частное жилище со взломом, что может привести к наказанию до 5 лет и больше в тюрьме. Кроме того, Санту какой-нибудь сонный американец в этот момент может просто пристрелить, не понеся за это никакой ответственности.

Часто в своей работе Санта использует эльфов, причем они работают круглосуточно. Незаконное использование рабочей силы является серьезным нарушением законодательства США. А если эльфы еще и несовершеннолетние, то согласно 13 поправке Санта может получить обвинения в рабстве и ущемлении гражданских прав, что грозит ему штрафами, пенями и заключениями под стражу.

К тому же, подергивая вожжи и покрикивая на своих оленей, Санта Клаус в Америке может получить обвинения в жестоком обращении с животными, что может грозить ему тюремным заключением сроком до 5 лет. А во Франции Санту могли бы давно привлечь к ответу по статье о жестоком обращении с животными – тут категорически запрещено использовать хлысты, шпоры и другие инструменты принудительного воздействия на животных, даже если воздействие магическое. Перспектива для Санта Клауса неутешительная: 2 года тюрьмы и пени в 30 миллионов евро, если не считать расходов на адвокатов.

Кстати, учитывая, что вес Санты Клауса, согласно открытым источникам, составляет ни около 117 кг, в Греции ему бы вовсе не позволили приближаться к зверям. Недавно там даже осликов оградили от тучных туристов.

А если во время вручения подарков Санта Клаус поцеловал маму, и это к тому же произошло без предварительно оформленного взаимного согласия, то он может получить обвинения в сексуальных домогательствах и получить наказание до 60 дней тюрьмы и $ 500 штрафа.

А что по зарплате?..

Касательно оплаты труда Санты – то тут заработок за новогодний период может составить от 2 до 15 тысяч долларов (начиная с Дня благодарения и заканчивая Рождеством). Если считать по часам, то в канун Рождества оплата Санты может составлять от 300 долларов в час – и до 500 долларов в день Рождества. Но, естественно, оплата очень зависит и от дня, и от занятости и задания Санты. Например, в 2021 году Санта стоял от 1000 грн за 15-30 минут поздравления. А если Санта встречал Новый год дома с ребенком – оплата могла быть и выше 5 тысяч грн.

И хотя доход может казаться весьма неплохим, то стоит учесть, что один костюм Санты может стоить до 2 тысяч $. Не говоря уже о санях и, тем более, оленях. У большинства профессиональных Санта Клаусов есть собственный (иногда – брендовый) пояс и пряжка, которые стоят от 200 до 300$. Сапоги – до 1000$ в среднем. А для «подстраховки» нужны как минимум два костюма.

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В заключении стоит добавить, что для Санты Клауса действуют еще и моральные рамки и ограничения. Например, в Австралии группа активистом очень обеспокоены желанием новогоднего персонажа сажать детей на свои колени, когда те высказывают ему свои пожелания на Новый год. В этом невинном, казалось бы, действии они видят вмешательство в личное пространство ребенка.

К слову, в Великобритании с 2011 года на законодательном уровне введен в действие закон, запрещающий всем актерам и другим лицам, играющим образ Санта Клауса, усаживать чужих детей на колени.

А вы разрешаете Санте садить вашего ребенка на свои колени? И сели бы сами к нему, чтобы высказать пожелания о подарке?