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Бостонский Кругозор СТРОФЫ

ТАК УСТРОЕН ЭТОТ МИР

Опубликовано 1 Декабря 2023 в 06:27 EST

Михаил Шур
Михаил Шур
Ни робот, ни чья-то игрушка
В безжалостных, жестких руках
И спрятана хитро ловушка
И управляемый страх...

Идем по иголкам, по краю
В наш только начавшийся век.
И гонит нас страшная стая
И ты задрожал человек...
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Так устроен этот мир,
Где меняет все мгновенье,
И вошедший в этот тир-
Здесь не просится прощенье…

Есть стрелок и есть мишень.
Победитель, побежденный,
Кто страдает каждый день,
Кто ликует ослепленный...

Здесь стратегия игры,
Всплеск эмоций и гормонов
Миг победы, час хандры
И величье гегемонов!

Что несет нам день грядущий?
Что несет нам новый век?
Oсилит дорогу идущий?        
Будешь ли ты, человек?
        
Ни робот, ни чья-то игрушка
В безжалостных, жестких руках
И спрятана хитро ловушка
И управляемый страх...

Идем по иголкам, по краю
В наш только начавшийся век.
И гонит нас страшная стая
И ты задрожал человек...

Но верю, -нет больше я знаю
Тернистый очистится путь,
Цена только там дорогая,
Но в этом наверное суть…

История наша земная-
Ошибки, предательство, ложь
Безжалостная и глухая,
Отчаянье, страхи и дрожь...

История наша земная-
Победа любви и добра!
И бесконечно родная
Умна и сильна, и храбра!

И мана с небес неземная,
Свеча, что горит девять дней
Сейчас за тобой ход, родная,
Вступись за заблудших детей!


Прошу усмери всех забывших
О совести, чести, любви.
Прошу прибодри приунывших
И раны ты им заживи...

В предвeрие Нового Года
Давайте замрем на мгновенье.
Попросим любви и свободы,
Попросим нам всем исцеленье!

От жадности, зла и бездушья,
От алчности, жаждущей власти,
От трусости и равнодушья,
От эпидемий, напастей.

Нам нужно немало, немного-                                                                                                
Здоровье, спокойствие, мир.                                                                                                    
Чтоб длинная жизни дорога                                                                                                    
Не превратилась в пустырь…

09.24.2023

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