ТАК УСТРОЕН ЭТОТ МИР
Опубликовано 1 Декабря 2023 в 06:27 EST
В безжалостных, жестких руках
И спрятана хитро ловушка
И управляемый страх...
Идем по иголкам, по краю
В наш только начавшийся век.
И гонит нас страшная стая
И ты задрожал человек...
Так устроен этот мир,
Где меняет все мгновенье,
И вошедший в этот тир-
Здесь не просится прощенье…
Есть стрелок и есть мишень.
Победитель, побежденный,
Кто страдает каждый день,
Кто ликует ослепленный...
Здесь стратегия игры,
Всплеск эмоций и гормонов
Миг победы, час хандры
И величье гегемонов!
Что несет нам день грядущий?
Что несет нам новый век?
Oсилит дорогу идущий?
Будешь ли ты, человек?
Ни робот, ни чья-то игрушка
В безжалостных, жестких руках
И спрятана хитро ловушка
И управляемый страх...
Идем по иголкам, по краю
В наш только начавшийся век.
И гонит нас страшная стая
И ты задрожал человек...
Но верю, -нет больше я знаю
Тернистый очистится путь,
Цена только там дорогая,
Но в этом наверное суть…
История наша земная-
Ошибки, предательство, ложь
Безжалостная и глухая,
Отчаянье, страхи и дрожь...
История наша земная-
Победа любви и добра!
И бесконечно родная
Умна и сильна, и храбра!
И мана с небес неземная,
Свеча, что горит девять дней
Сейчас за тобой ход, родная,
Вступись за заблудших детей!
Прошу усмери всех забывших
О совести, чести, любви.
Прошу прибодри приунывших
И раны ты им заживи...
В предвeрие Нового Года
Давайте замрем на мгновенье.
Попросим любви и свободы,
Попросим нам всем исцеленье!
От жадности, зла и бездушья,
От алчности, жаждущей власти,
От трусости и равнодушья,
От эпидемий, напастей.
Нам нужно немало, немного-
Здоровье, спокойствие, мир.
Чтоб длинная жизни дорога
Не превратилась в пустырь…
09.24.2023
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