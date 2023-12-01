Ни робот, ни чья-то игрушка В безжалостных, жестких руках И спрятана хитро ловушка И управляемый страх... Идем по иголкам, по краю В наш только начавшийся век. И гонит нас страшная стая И ты задрожал человек...

Так устроен этот мир,

Где меняет все мгновенье,

И вошедший в этот тир-

Здесь не просится прощенье…

Есть стрелок и есть мишень.

Победитель, побежденный,

Кто страдает каждый день,

Кто ликует ослепленный...

Здесь стратегия игры,

Всплеск эмоций и гормонов

Миг победы, час хандры

И величье гегемонов!

Что несет нам день грядущий?

Что несет нам новый век?

Oсилит дорогу идущий?

Будешь ли ты, человек?



Ни робот, ни чья-то игрушка

В безжалостных, жестких руках

И спрятана хитро ловушка

И управляемый страх...

Идем по иголкам, по краю

В наш только начавшийся век.

И гонит нас страшная стая

И ты задрожал человек...

Но верю, -нет больше я знаю

Тернистый очистится путь,

Цена только там дорогая,

Но в этом наверное суть…

История наша земная-

Ошибки, предательство, ложь

Безжалостная и глухая,

Отчаянье, страхи и дрожь...

История наша земная-

Победа любви и добра!

И бесконечно родная

Умна и сильна, и храбра!

И мана с небес неземная,

Свеча, что горит девять дней

Сейчас за тобой ход, родная,

Вступись за заблудших детей!



Прошу усмери всех забывших

О совести, чести, любви.

Прошу прибодри приунывших

И раны ты им заживи...

В предвeрие Нового Года

Давайте замрем на мгновенье.

Попросим любви и свободы,

Попросим нам всем исцеленье!

От жадности, зла и бездушья,

От алчности, жаждущей власти,

От трусости и равнодушья,

От эпидемий, напастей.

Нам нужно немало, немного-

Здоровье, спокойствие, мир.

Чтоб длинная жизни дорога

Не превратилась в пустырь…

09.24.2023