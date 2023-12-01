"Волга" -  Подборка стихов

Чудо чудное река. К морю ты бежишь века. Власть его тобою правит, И пугает, и лукавит.

В О Л Г А

Чудо чудное река.

Ты бежишь из далека.

Ты несёшь через пороги

Силу, нежность и тревоги.

Чудо чудное река.

К морю ты бежишь века.

Власть его тобою правит,

И пугает, и лукавит.

Чудо чудное река.

Что за диво берега.

Горы, вытканные лесом

Скрылись словно под навесом.

Чудо чудное река.

По над берегом стога.

Заливные, налитые,

Полнотравные луга.

Чудо чудное река.

Твоя сила велика.

Ты, как женщина красива,

Величава и игрива.

Чудо чудное река.

Ты бежишь из далека.

Ты приносишь счастье людям

Чудо чудное река!

1980



В О С П О М И Н А НИ Я

Мы с тобой встречались часто

В лесопарке при луне.

И ходило вкруг нас счастье

В той далёкой стороне.

Поцелуи, и объятья,

И невинные мечты...

Разве мог в ту пору знать я,

Что моей не будешь ты.

Что другой – мой друг хороший,

Тихий скромный человек

Первой зимнею порошей

Уведёт тебя навек.

Нет! Тебя не укоряю

И нисколько не виню.

Просто я томлюсь, страдаю

Да любовь свою гоню.

Прочь гоню, но всё напрасно,

Ведь любовь не человек.

Жизнь есть жизнь и всё в ней ясно.

Всё течёт, как воды рек.

Мы с тобой встречались часто

В лесопарке при луне

И ходило вкруг нас счастье...

Но прошло всё, как во сне.

1980



СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ

Тебя любить…

Писать стихи…

Любя,

Замаливать грехи…

С тобою быть

Везде, всегда…

Любовью жить,

Как никогда.

Душою петь

Любви сонет…

Услышав: «Да»,

Забыть про «Нет».

Твоей красе

Подлунный мир,

Любуясь,

Звёзды подарил.

Не чаял

Много лет назад,

Что я вошёл

В Эдема Сад.

Я – в том саду

И ты со мной.

Не страшен нам

Ни хлад не зной.



Твоя краса –

Фонтаны страсти.

Ты – для меня

Источник счастья.