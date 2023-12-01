Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить... Эвелин Беатрис Холл

независимый интернет-журнал

 Держись заглавья Кругозор!.. Наум Коржавин
x
Бостонский Кругозор СТРОФЫ

"Волга" -  Подборка стихов

Опубликовано 1 Декабря 2023 в 06:27 EST

Борис Пукин
Чудо чудное река.
К морю ты бежишь века.
Власть его тобою правит,
И пугает, и лукавит.
Копировать ссылку Отправить в email
Гостевой доступ access Подписаться

В О Л Г А

 Чудо чудное река.
Ты бежишь из далека.
Ты несёшь через пороги
Силу, нежность и тревоги.

Чудо чудное река.
К морю ты бежишь века.
Власть его тобою правит,
И пугает, и лукавит.

Чудо чудное река.
Что за диво берега.
Горы, вытканные лесом
Скрылись словно под навесом.

Чудо чудное река.
По над берегом стога.
Заливные, налитые,
Полнотравные луга.

Чудо чудное река.
Твоя сила велика.
Ты, как женщина красива,
Величава и игрива.

Чудо чудное река.
Ты бежишь из далека.
Ты приносишь счастье людям
Чудо чудное река!

        1980


В О С П О М И Н А НИ Я

 Мы с тобой встречались часто
В лесопарке при луне.
И ходило вкруг нас счастье
В той далёкой стороне.
Поцелуи, и объятья,
И невинные мечты...
Разве мог в ту пору знать я,
Что моей не будешь ты.
Что другой – мой друг хороший,
Тихий скромный человек
Первой зимнею порошей
Уведёт тебя навек.
Нет! Тебя не укоряю
И нисколько не виню.
Просто я томлюсь, страдаю
Да любовь свою гоню.
Прочь гоню, но всё напрасно,
Ведь любовь не человек.
Жизнь есть жизнь и всё в ней ясно.
Всё течёт, как воды рек.
Мы с тобой встречались часто
В лесопарке при луне
И ходило вкруг нас счастье...
Но прошло всё, как во сне.

             1980


СЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ

Тебя любить…
Писать стихи…
Любя,
Замаливать грехи…
С тобою быть
Везде, всегда…
Любовью жить,
Как никогда.
Душою петь
Любви сонет…
Услышав: «Да»,
Забыть про «Нет».
Твоей красе
Подлунный мир,
Любуясь,
Звёзды подарил.
Не чаял
Много лет назад,
Что я вошёл
В Эдема Сад.
Я – в том саду
И ты со мной.
Не страшен нам
Ни хлад не зной.

Твоя краса –
Фонтаны страсти.
Ты – для меня
Источник счастья.

Не пропусти интересные статьи, подпишись!
facebook Кругозор в Facebook   telegram Кругозор в Telegram   vk Кругозор в VK
 

Читайте также

СТРОФЫ

Подборка стихов
Подборка стихов

Сквозь дым и пыль пятном кровавым,
Светило солнце над селом,
Ловил я воздух сладкий… алый…
Губами мокрыми и ртом.
Я щупал гиблое пространство,
Дрожащей, пляшущей рукой,
Вокруг стонало, выло царство…
Огня… шел мой последний бой.

Владимир Проскуров ноябрь 2023

СТРОФЫ

ТАК УСТРОЕН ЭТОТ МИР
ТАК УСТРОЕН ЭТОТ МИР

Ни робот, ни чья-то игрушка
В безжалостных, жестких руках
И спрятана хитро ловушка
И управляемый страх...

Идем по иголкам, по краю
В наш только начавшийся век.
И гонит нас страшная стая
И ты задрожал человек...

Михаил Шур декабрь 2023

СТРОФЫ

Con amore
Con amore

Моя любовь - святой огонь,
Что тлеет тихо в мире диком
Где саламандрою нагой
Ты жив одним слепым инстинктом!

Сергей Дин ноябрь 2023

СТРАНСТВИЯ

Сбор винограда в Шотландии. Путевые заметки о прекрасных пейзажах и людях, написанные с удовольствием, но не без морали (Часть вторая)
Сбор винограда в Шотландии. Путевые заметки о прекрасных пейзажах и людях, написанные с удовольствием, но не без морали (Часть вторая)

Блуждая по шотландской великолепной столице (я принципиально не воспользовался туристической картой), наткнулся на гранитный фонтан в центре площади, увенчанный бронзовой статуей … маленького песика! Это был знаменитый Грейфрайарс Бобби в натуральную величину! Судьба песика Бобби, породистого скайтерьера*, всем местным стала известна еще в 19-м веке, вскоре после произошедшего события (а именно, смерти этого преданного пса)…

Виталий Цебрий ноябрь 2023

ИСТОРИЯ

Самые высокооплачиваемые кумиры современного спорта просто "бедняки" по сравнению с ним
Самые высокооплачиваемые кумиры современного спорта просто "бедняки" по сравнению с ним

И всё же самым высокооплачиваемым спортсменом всех времен и народов является не Майкл Джордан, не Тайгер Вудс, не Криштиану Роналду и не Килиан Мбаппе, а самый знаменитый римский колесничий Гай Аппулей Диокл, живший в первой половине II-го века нашей эры.

Аким Знаткин ноябрь 2023

ЗЛОБА ДНЯ

“Аватары” ВСУ: путь водки
“Аватары” ВСУ: путь водки

В невод тотальной мобилизации в Украине первыми попадают те, кому труднее всего отделаться от вездесущих военкомов - пожилые, больные и алкоголики. Поэтому сегодняшняя украинская армия стремительно стареет, сильнее болеет и все больше “синеет”...

Сергей Дяченко декабрь 2023

ЭПИЦЕНТР

«Мы жили в аду»: как сегодня выживают в прифронтовом поселке на Донбассе люди, которые год назад освободили от оккупантов
«Мы жили в аду»: как сегодня выживают в прифронтовом поселке на Донбассе люди, которые год назад освободили от оккупантов

Я помню эту атмосферу ужаса, когда мы за несколько дней до оккупации понимали, что этого не избежать. Было очень заметно по людях, что они осознавали, что могут не дожить. Во-первых, снаряды – по нас летело абсолютно все: С-300, танковые снаряды, ракеты помельче… Дома сносили за один удар.

Алина Евич декабрь 2023

НОВЫЕ КНИГИ

Мифы, легенды и курьёзы Сталинской эпохи (Часть пятая)
Мифы, легенды и курьёзы Сталинской эпохи (Часть пятая)

«Мифы» сталинской эпохи. Лев Гумилёв: «Приходите, когда будете собирать на памятник Малюте Скуратову». Исторические курьёзы. Юбилей сэра Уинстона Черчилля и бескорыстная любовь британского премьера к алкоголю. «Мифы» советской эпохи. Сталин: «Товарищ капитан, попросите к телефону следующего по званию»…

Игорь Альмечитов декабрь 2023

СТРАНСТВИЯ

Рупите: здесь пророчила Ванга
Рупите: здесь пророчила Ванга

Откровенно говоря, до поездки в Болгарию автор мало интересовался феноменом Ванги. Первое десятилетие постсоветской эпохи, буквально взорвавшееся бесчисленными целителями, предсказателями и тому подобной публикой, выработало стойкий иммунитет. Но будучи журналистом по профессии и просто любопытным по натуре, не смог устоять перед предложением посетить местность, связанную со знаменитой прорицательницей.

Андрей Мазур декабрь 2023

Сбор винограда в Шотландии, часть третья, почти бытовая, но с литературным оттенком
Сбор винограда в Шотландии, часть третья, почти бытовая, но с литературным оттенком

Я в этот день оправился как обычно погулять по Эдинбургу, благо,
неизвестно, когда еще может представиться такая возможность! Эмма
перед отъездом сообщила, что понянчить детей на субботу-
воскресенье приедет ее давняя подруга. Но я никак не ожидал
(вероятно, как-то недопонял эту детальку), что ее
подруга Элис приедет в дом со всей семьей!
Когда я вернулся из прогулки по столице, за столом в нашей большой
кухне сидело… чуть не ляпнул про «10 негритят» Агаты Кристи…

Виталий Цебрий декабрь 2023

Держись заглавья Кругозор!.. Наум Коржавин

 
facebook     twitter     youtube     telegram     rss
©Copyright «Бостонский Кругозор»

Копирование публикаций в интернете приветствуется, но при наличии гиперссылки на www.bostonkrugozor.com и гиперссылки на страницу заимствуемой публикации.
При репродуцировании в печатных изданиях - при непременном указании: "Бостонский Кругозор".
Коммерческое использование возможно только после согласования с редакцией.

Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с мнением редакции. Ответственность за содержание рекламы несёт рекламодатель.

x

Исчерпан лимит гостевого доступа:(

Бесплатная подписка

Но для Вас есть подарок!

Получите бесплатный доступ к публикациям на сайте!

Оформите бесплатную подписку за 2 мин.

Бесплатная подписка

Уже зарегистрированы? Вход

или

Войдите через Facebook

Исчерпан лимит доступа:(

Премиум подписка

Улучшите Вашу подписку!

Получите безлимитный доступ к публикациям на сайте!

Оформите премиум-подписку всего за $12/год

Премиум подписка