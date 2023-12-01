Сквозь пять веков — наши родословные корни

Человек — общественное животное. Его быт и благополучие определяется большим количеством условий и взаимодействий. Семья один из очень мощных факторов судьбы человека. Здесь многое от того в какую жизнь пришёл человек, что-то от того, что останется после этого человека. Здесь не только хлеб-одежда, здесь комплекс духовных составляющих человеческой натуры.

Человек — общественное животное. Его быт и благополучие определяется большим количеством условий и взаимодействий. Семья один из очень мощных факторов судьбы человека. Здесь многое от того в какую жизнь пришёл человек, что-то от того, что останется после этого человека. Здесь не только хлеб-одежда, здесь комплекс духовных составляющих человеческой натуры.

Есть ёмкое выражение: на роду написано. В нём порой звучит предопределённость и обречённость, порой некоторая игривость и таинственность. В ранние, ещё довоенные годы, когда меня спрашивали, кто ты, я отвечал: немножко Фрейдгейм, немножко Ривлин — по фамилиям моих родителей.

Мне хочется заострить внимание на буквальном смысле слов: на истории рода, в данной статье — на родословной по линии моей матери, попытаться собрать сведения и рассказать о материнской ветви моей семьи. Мне кажется, что это не только проявление моего уважения и внимания к истории семьи, но и возможность привлечь внимание читателей к таким же страницам судеб ушедших поколений, дать повод для своих больших и малых открытий...

Познавая штрихи истории былой жизни представителей своего рода, я чувствую себя не историком, а маленьким мальчиком, перебирающим бумажки и складывающим из букв первые слова. Это большая история, к которой интересно и важно подойти, вклиниться в массив и как бы побеседовать со своими родственниками, уже сошедшими в другой мир.

Несколько лет тому назад в Кругозоре была опубликована моя статья об отце и его семье. Для этого была документальная основа с последней четверти XIX века: посемейный список, данные переписей, свидетельство об обрезании, военные документы с февральской революции до Берлина и Потсдама в 1945-ом... Туго вплетённая жизнь простого человека в железную косу государственных проблем.

У людей, выросших в Советском Союзе, распространено глубокое невнимание к своим корням. Жизнь начинается с собственного рождения и заканчивается её последним земным днём… Что было с родителями, родителями родителей — и так далее по восходящим ветвям — оставалось почти всегда неведомым. Без всякого декларируемого пренебрежения. Просто такая привычная обыденность, так сложилось... Некоторые, полушутя, отделываются мрачноватой поговоркой: Меньше знаешь — крепче спишь.

В моём внимании к родословной семьи кроется не только традиционный интерес к родственным истокам, но и в большой степени ощущение национальных корней, столь активно ретушированных в советских понятиях единой общности советских людей. До некоторой степени советских евреев объединяло чувство защиты от государственной националистической дубины.

Советская национальная политика достигла заметных результатов в ассимиляции народов, в замазывании их национальных особенностей. Обрусевшие имена, незнание национальных языков, распространённость смешанных браков... (Замечу, кстати, в нашей семье оба сына носили в лучших еврейских традициях имена умерших дедов: Натан и Лазарь. В школе в своих классах других примеров столь чётко еврейских имён не было). В национальной политике государства с большой силой проявлялся русский национализм, может, пожалуй, точней — нацизм Кому-то, не испытывавшему тяжесть национальных препон, может показаться, что это болезненное восприятие постоянно бытующего мифа антисемитизма. Однозначно можно заверить, что это не так. Многие народы России, в первую очередь испытавшие депортацию, подтвердят проявления ксенофобии, неравенство практически на всех этапах существования страны. Увы, включая царизм и многие последующие годы, особенно с конца 1930-х годов.

Возможно, в какой-то момент гитлеровская политика выделения арийской нации сыграла провоцирующую роль. Вспоминается тезис, высказанный Ильёй Эренбургом. Он писал, что немцы кричали, что они выше всех. В ответ каждый народ стал превозносить себя, это естественно — закон самозащиты. Но отсюда недалеко до национализма, до тупости, до слепоты.

Советская национальная политика многократно перешагивала такие границы. Это были преследования и переселения народов, ограничительные (почти официальные) нормы приема в ВУЗы, приёма на работу, национальные ограничения продвижения на административные высокие должности. "Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие"... (вспомнилась антиутопия "Скотный двор" Оруэлла).

Зараза националистических поползновений в российских условиях не находила и не находит действенной вакцины. Инфекция живёт, находит лазейки. Собственно, это не лазейки, а достаточно широкие дороги. Так я воспринимаю солженицынские "200 лет вместе". Так для меня звучит посыл нынешней конституции РФ с упоминанием в той или иной форме государствообразующего русского народа. Всё это побуждает пристальней вглядываться в своё национальное лицо — не на уровне государственной принадлежности, а на генетическом уровне.

* * *

Я пытаюсь углубиться в историю семьи моей матери. С позиций сегодняшнего дня и моего немолодого возраста с некоторым жизненным опытом мне кажется, что это может иметь далеко не только внутрисемейный интерес. История складывает пазл конкретной биографии. Многовековое генеалогическое древо иллюстрирует, как совокупность случайно прошедших жизней рисует историю. Это не претензии на особенности, значимость, преимущества. Это обращение к истории, доведенной до своих родовых корней.

Так, кто мы? "Иваны, не помнящие родства" или одно из последних по времени родившееся поколение длинной генетической цепочки?

С малых лет я был окружен женской половиной семьи моей мамы. Отец был менее заметен в повседневной жизни. В довоенное время мы жили в двух комнатах большой коммунальной квартиры в Москве на Зубовском бульваре. Дети всегда помнят давние адреса, к которым их приучали с самых малых лет, чтобы сразу назвать адрес, если потеряешься. Такой значок истории. Вот и сейчас через 80 лет "от зубов отскакивает": Зубовский бульвар, дом 16-20, квартира 120. Можно не проверять, записалось чётко. "Дом 16-20" это не угловой дом, а каре по трём сторонам двора с домами 16, 18 и 20. Наш дом (как бы — 20) был наименьшим, стоявшим с правой стороны двора. Дом существовал долго. Перестраивался, надстраивался и где-то в начале олимпийского 1980 года при строительстве комплекса агентства печати "Новости" исчез, освободив место для стоянки машин журналистов. Порой также малозаметно уходят поколения.

Ляды

Даже и к концу войны я мало что знал об истории семьи мамы. Я знал, что в царское время они жили в черте оседлости, там, где евреям было разрешено селиться. Это было старое еврейское местечко Ляды.

Местечко Ляды, или как порой с заимствованием из идиша сейчас называют штетл, небольшое поселение живущих в тесном соседстве еврейской и русской общин. Упоминается уже в XVII веке. Ляды, они же — Глебово, были расположены на главном тракте между Москвой и Варшавой — дороге, которая проходила через всё местечко с востока на запад по главной, Большой Пробойной улице (в советское время — Большая Советская). Отсюда начиналась Старая Смоленская дорога. Поэтому местечко серьёзно пострадало во время войны 1812 года. Окончательный удар был нанесён гитлеровцами в ВОВ. Сейчас это граница России и Беларуси. В память об уничтоженных в Лядах евреях на собранные гражданами средства был поставлен обелиск.

По переписи 1847 года в Лядах число евреев составляло 2137 душ. По переписи 1897 года из 4483 человек жителей местечка евреев было 3763 человека. К 1917 году население Ляд оценивается примерно в 6000 человек, в том числе евреев около 5000.

Мировую известность Ляды получили благодаря жившим там раввинам Шнеерсонам, династии цадиков, потомков Шнеура Залмана из Ляд, основателя течения хасидизма Хабад ("ХаБаД" — аббревиатура трёх слов на иврите — мудрость, понимание, знание).

Мне запомнилась еврейская песня с русскими словами письма раввину "Местечко Лядыню Могилевской губернии еврейскому раввину Шнеерсону…". Помню, что в каком-то школьном сочинении о героях войны я поместил боевые действия в местечко Ляды (слава богу, в те неспокойные годы это не привлекло ничьего внимания)…

В моём понимании близость к истокам Хабада не отбрасывало особых отблесков на семью моих предков. Обычная еврейская семья, фамилия которой, как мне представлялось, восходит к относительно недавнему периоду обретения фамилий жителями России. Тем более что фамилия созвучна еврейской традиции образования их от женских имён — особая форма "матриархата": Миркины — дети Миры, Хайкины — дети Хаи, Ривлины — дети Ривы… Мало ли было Рив в многодетных еврейских семьях… Частое повторение в стране и за рубежом этой фамилии не порождало стремления поинтересоваться их взаимосвязью. До поры, до времени…

В переписях начала ХХ века имеются документальные записи о семье Ривлиных — родителях моей матери. В переписи 1903 г. под № 828 значится Ривлина Рися Берковна (моя бабушка), проживающая в местечке Ляды Холбянской волости Горецкого уезда Могилёвской губернии, занимающаяся производством продовольственного зерна. В переписи 1911 г. под № 1598 — Ривлин Шмуил Залманович (мой дедушка), проживающий в Могилёве, с аналогичным бизнесом.

Могилёвская губерния с начала XIX века состояла из 12 уездов, разделённых на 39 станов и 147 волостей. Местечко Ляды входило в Холбянскую волость. По переписи 1897 г. население Могилёвской губернии составляло 1 686 700 человек. В основном это были люди двух сословий: мещане — 291,8 тысяч и крестьяне — 1 351,5 тысячи. Количество иудеев — 203,9 тысяч. Грамотного населения в Могилёвской губернии было 16,9%, в городах — 45%.

В семье моего деда Ривлина Шмуил-Ноте и жены Риси было 6 детей. Семья относилась к сословию мещан. Кроме производства и импорта продовольственного зерна, имели смолокуренное производство. Средства для жизни в основном давала смолокурня, дела которой вела Рися. Деловая активность Шмуила с европейской торговлей зерном часто оказывалась убыточной.

Жили в большом доме, но основные просторные комнаты оживали редко, в обычное время всё там было покрыто чехлами. Жизнь распределялась по небольшим комнатам и спальням. При доме был сад. Урожай яблок был большой и поэтому обычно все ели слегка подпорченные яблоки, которые хранить дольше уже было нельзя. Семья была деловая и трудовая. Все работали. Дети с 11-12 лет участвовали в бизнесе и ведении домашнего хозяйства. Девочкам стремились дать систематическое образование. Отсюда мелькание городов в свидетельствах об обучении: Могилёв, Витебск, Мстиславль, Юрьев… Держать эти документы в руках через сто с лишним лет доставляет особое удовольствие.

Обращение к родословной семьи невольно заставляет оглянуться по сторонам соответствующего времени.

Вспомнился национально окрашенный момент уже из американской истории. Американские родственники — дети сестры папы, родившиеся уже в Америке, — хотели представить меня и сына раввину в синагоге, которую они посещали. Для разговора по просьбе двоюродного брата я запасся целым рядом старых семейных документов. Ребе интересовался нашими еврейскими корнями, их фиксацией в Советском союзе. Я показал свидетельство о рождении сына с традиционным указанием на еврейство. В моей метрике 1935 года такого указания не было. Я привёл документы отца с указанием его еврейского вероисповедания, включая синагогальное свидетельство об обрезании. Внимательно знакомившийся с документами раввин хотел увидеть что-то ещё. Он спросил о матери. Я вытащил из принесенной папки красивое свидетельство об окончании седьмого класса гимназии. Там, в частности, было указано: "Вероисповедания — Иудейского. Закон Божий, указанный на первой строке перечня предметов, — не обучалась". Лицо ребе просветлело. Только тут я вспомнил о непреложном правиле определения еврейства по женской линии.

Замечу, что Закон Божий указан на первой строке перечня предметов. Как тут не вспомнить дипломы советского периода с одним из важнейших предметов в программе любового ВУЗа — научным коммунизмом, занимавшим в документах самое высокое место.

Размеренная местечковая жизнь часто нарушалась пожарами, в которых порой сгорала большая часть деревянного поселка. После одного из таких пожаров да еще с учётом необходимости обучения дочерей в гимназии семья переехала в Могилёв (это подтверждается приведенной выше переписью 1911 года).

Бабушка Рися родилась в 1863 г. в Лядах, умерла 10 июня 1935 г. в Москве (за месяц до моего рождения). Она жила вместе со своими дочерьми. Похоронена на еврейском кладбище в подмосковной Малаховке. Это было одно из первых захоронений вблизи входа. Сейчас кладбище уже называется "старым еврейским кладбищем" — прошёл без малого век.

В советской обыденной жизни мало когда возникали вопросы о прошлом собственного рода. Возможно, в этом жила родительская боязнь за нарушение каких-либо запретов советских властей. То преследовались былые дворяне, то кулаки, то служители культов. В общем, молнии могли поразить за самые неожиданные связи. Массовым проклятьям подвергалось мещанство и, соответственно, понятие "из мещан" таило боязливую неопределённость.

Есть ёмкая поговорка: сытый голодного не разумеет. Применительно к национальным притеснениям и ограничениям это относится с поражающей прямотой. Мне как-то довелось в порядке комментария упомянуть случаи проявления в СССР государственного антисемитизма на примере своей семьи. Тема оказалась не чуждой участникам обсуждения с чётко проложенной границей оценок и понимания. Представители "малых" народов — с сочувствием и участием. Представители великого государствообразующего народа — с недоумением. Молодая дама предположила наличие у меня психического заболевания. Ни она, ни её родители никогда не чувствовали национальных проблем. Её предки успешно трудились на флагмане советской промышленности — каком-то уральском металлургическом комбинате. Есть ли основание оспаривать такое восприятие советских взаимоотношений между народами? Несомненно: сытый голодного не разумеет. Государство не ставило себе целью "накормить" всех...

Если считать в процентах, то, возможно, можно благостно трактовать картину, когда по отношению к более чем 200 млн населения страны миллионы депортируемых и ограниченных в правах и возможностях могут показаться щепками при рубке леса. Но каждый пласт, каждая личность, притесняемые по воле самодурной власти, это живая боль, живые страдания и переживания. Подобное не проходит бесследно и вызывает острые реакции незаслуженно притесняемых. Одной из форм такой реакции может быть обострение национального самосознания.

Бывают парадоксы исторических совмещений. Воюющий Третий рейх провозглашал цель окончательного решения еврейского вопроса — поголовного истребления евреев. В СССР всё, связанное с "фрицами" ненавистно, но при этом множилась волна бытового антисемитизма. Не погружаясь в источники, на уровне детского восприятия в свои 6-8 лет помню шоковые ситуации на улицах западносибирского городка Шадринска, куда занесла нас эвакуация.

На деревянных заборах надписи "ЖИД", на улицах городка по дороге домой пристающие оравы хулиганящих парнишек: "Жид! Скажи: кукуруза!" "Жид-жид-жид по верёвочке бежит..." И всё это столь определённо, как будто у меня на лбу или на спине было написано "Еврей".

В какой-то момент стал проявляться интерес к историческим корням. Я попытался заглянуть в прошлое своей семьи и неожиданно обнаружил многопоколенный след рода Ривлиных.

Человеческие судьбы, проявляющиеся при погружении в родословные, несут яркие отметины своего времени, судеб стран. Они проявляются в именах наиболее заметных представителей своего времени и в судьбах обычных людей, каждый из которых вносит своё зернышко.

Генетический фундамент

Человек от зачатия до рождения в утробе матери в фантастически сжатом масштабе проходит гигантский исторический путь развития. По-видимому, на заключительных стадиях формирования готового самостоятельно существовать человека он проходит и определённые стадии развития своей непосредственной истории, доходящей до особенностей, привнесенными своими предками.

Внутриутробное развитие мы оставим в стороне, как и физиологическое существование появившегося на свет человека. Коснёмся только предшествующих поколений, родословной семьи. Без предположений о передаче конкретных качеств ушедших прародителей, а как знак внимания и интереса к маленьким шагам истории, приведшим к реальности самого себя.

Первичный росток, заложивший начало стволу фамильного древа Ривлиных определился уровнем знания истории рода. До этого момента — условного первого поколения — не оказалось сведений.

Дальше веками ветвилось древо. Этим ветвям посвящена монография, на которую я ссылаюсь в исторической части. Но все мои заметки относятся почти только к одной ветви этого "кудрявого" древа, материала приведшего к жизни автора, ничем особым не знаменательного человека.

Что такое для меня история большой семьи, моего рода? Мне трудно это сформулировать. Ближе всего, пожалуй, при кратком определении — это поклонение. Не как уникуму, нереальной ценности. Это часть себя, слой преджизни, отражённой в моей ДНК. Некоторая предпамять, в чём-то похожая отношению сторонников посылов о реинкарнации. Сродни кажущимся воспоминаниям о своих былых жизнях... Некоторая физиологическая память, отражённая в каждой молекуле ДНК с её 20 млн клеток, в каждой из которых 6 млрд букв... (Есть, где развернуться отпечаткам времени).

При взгляде на цепочку поколений отмечаю милостивую чудесную особенность: у меня не было возможности поступить неправильно, я прорастаю на однозначно определённой базе, дающей старт моему развитию. Всё свершившееся было предварением сегодняшнего дня, сегодняшнего быта, камнем в фундамент будущих дней. Спасибо!

Родословная это отпечаток истории, дошедшей до конкретных людей, до "ячейки общества", семьи. Мне представляется, что каждый, погружающийся в дебри изучения своей семьи, находит в родословной родославную — этакую галочку узнавания, семейных открытий.

Новый век интернетовского общения преобразил возможности расширения круга информации и контакта с людьми. Нашей ветвью Ривлиных заинтересовался Юлий Фельдман (Jules Feldman), специализирующийся на истории фамилии Ривлиных. Именно он прислал выборку данных по генеалогии семьи Ривлиных, которые позволили внимательней отнестись к прошлому и увидеть множество родственных связей.

Могу заметить, что сотня имён, первоначально внесенная в генеалогический интернетовский файл семьи, в течение пары лет разрослась до 5 000 имён только кровных родственников.

Пять веков родословной

Основная информация о родословной фамилии Ривлиных была почерпнута из книги "Sefer HaYachas leMishpachat Rivlin". Эта книга о генеалогии фамилии Ривлиных была издана в 1940 г. в Иерусалиме на иврите. Автор работы Элиэзер Ривлин. Книга содержит 2255 записей (112 страниц).

В таблице дан перевод записей "Sefer HaYachas leMishpachat Rivlin", относящихся к нашей ветви семьи Ривлиных — 15 поколений от средины XVI века до поколения конца XIX-начала ХХ веков Залмана-Файвеля-Цили-Хаси-Рахили (поколение моей матери Хаси). При переводе в основном сохранена стилистика языка оригинала — в части титулов, степеней оценок. Данные о последующих поколениях рассматриваемой ветви семьи, вплоть до сегодняшнего дня, дополнены мной. Эти данные приведены с несколько большей полнотой.





Номер записи Поколения Ривлиных Номер предыд. поколения Первое поколение 1 Святейший раввин Йосеф — мученик, спасшийся при изгнании из Вены в 1564-ом (5325-ом году после сотворения мира). Предыдущие поколения не известны. — Второе поколение 2 Величайший в своем поколении раввин (раби) Петахия (Моше?), сын раввина Йосефа, хазан, специалист по написанию святых текстов, глава благотворительных фондов и хранитель общинных денег (парнас) в городе Прага. Умер 12 января (25 швата) 1599 г. 1 Третье поколение 3а Раввин Нафтали Гирш Софер, сын великого раввина Петахия в Праге, благочестивый ученик раввина Валька, известного толкователя священных текстов (магид) из Львова. Жил приблизительно с 1589 по 1639 гг. 2 3б Раввин Исахар Беэр, сын великого раввина Петахия. 2 3в Марта — дочь великого раввина Петахия, жена ребе Давида, сына раввина. Якова Ашкенази, знатока точных ремёсел. Умер в (элуле) 1623 г. в г. Праге. 2 Четвертое поколение 5 Благочестивый раввин Моше Ривкас (Рибкас), сын раввина Нафтали Гирша Софера. Раввин и глава общины в Вильно, автор книг о диаспоре, о служителях культа, о правилах преподавания, автор комментариев к "Шульхан Арух" — "Беэр агола" и др. Родился примерно в 1596 г. Умер в Вильне 1 июля (4-го элула) 1671 г. или 1672 г. 3а Пятое поколение 9 Благочестивый вельможный раввин Петахия, сын раввина Моше Ривкаса, главы общины в Вильне. Умер после 1672 г. 5 Шестое поколение 17 Рахиль Ривкас — дочь раввина Петахия Ривкаса, жена великого, священного и непорочного раввина Илиягу Хасид, сына Моше и Лейбы Кремер. Его величество Моше Кремер — сын раввина Давида Ашкенази, названный в честь раввина Моше Меира Кремерса; уроженец Кракова; глава общины г. Вильны и прочих общин; член государственных комиссий Польши и Литвы. Умер 2-го или 20-го хешвана (2-й месяц евр. календаря) 1688 г. Внесён в книгу глав общин его зятя Йозефа и проч. и проч. Раввин Илиягу Хасид глава общины; судья, попечитель и казначей большой благотворительной кассы в Вильне, где и умер 21-го элула (12-й месяц евр. календаря) 1710 года. 9 Седьмое поколение 25 Раввин Цви Гирш из Вильны, сын раввина Илиягу Хасида. Умер в Вильне в 1764 г. 17 Восьмое поколение 33 Благочестивый раввин Шлёмо Залман Ривлин, сын раввина Цви Гирша в Шклове. Он — первый названный именем Ривлин (в честь великого Моше Ривкаса) и родоначальник всего клана Ривлиных — хасидов и хабадников 25 Девятое поколение 51 Благочестивый раввин Илиягу Платкес, сын раби Шлёмо Залмана Ривлина в Шклове. Он основатель всего дома Ривлиных, который простирается вслед за хасидизмом и хабадом и включает в себя Хевронских Ривлиных, потомков раввина Илиягу Иосефа Ривлина, упомянутого в тексте. 33 Десятое поколение 90 Раввин хасид Залман Ривлин, сын раввина Илиягу Платкеса в Шклове. Был из великих хасидов хабада и известен под именем раввина Залман Ильягас. 51 Одиннадцатое поколение 167 Эфраим Фишель из Шклова, сын раввина Залмана Ривлина — Регера. 90 Двенадцатое поколение 292 Цадик (титул хасидского раввина) Шмуэль Натан Ноте Ривлин из местечка Крол под Шкловом, сын раввина Эфраима Фишеля и его жены, дочери раввина Якова Лифшица (зять великого Эльханана Крагеля). 167 Тринадцатое поколение 538 Раввин Шнеур Залман Ривлин, раввин из Чернигова, сын цадика Шмуэля Натана Ноте и его жены Хавы Ривки Коэн. 292 Четырнадцатое поколение 909 Реб Шмуэль Ноте, сын раввина Шнеура Залмана Ривлина из Чернигова. 538 910 Раввин Менахем Нахум Коэн — Ривлин из Одессы, умер во время кровавой революции в России, сын раввина Шнеура Залмана Ривлина из Чернигова. 538 911 Реб Айзик, умер в Одессе, сын раввина Шнеура Залмана Ривлина из Чернигова. 538 912 Реб Яков, умер в Бендерах, сын раввина Шнеура Залмана Ривлина из Чернигова. 538 913 Реб Эфраим Фишель, умер в Бендерах, сын раввина Шнеура Залмана Ривлина из Чернигова, и его жена Хана, дочь реба Шраги Файвеля Ривлина из Кишинева 1921 538 Пятнадцатое поколение 1383 Реб Залман и реб Файвель в Могилёве — сыновья реба Шмуэля-Ноте Ривлина. А также дочери его Циля, Хася и Рахиль 909 Дополнения автора Шестнадцатое поколение Л1 Иосиф Ривлин (1922, Ленинград — 2007, Мюнхен, Германия) и Элиазар Ривлин (1926, Ленинград — 2019 Монтерей, США) — сыновья Файвеля Ривлина и Марии Эйдлиной 1383 Л2 Натан Фрейдгейм (1931, Москва — 2022 Мельбурн, Австралия) и Лазарь Фрейдгейм (1935, Москва, ныне Лос-Анджелес, США) — сыновья Хаси Ривлиной и Исаака Лазаревича Фрейдгейма 1383 Семнадцатое поколение Л3 Михаил Ривлин (1966, С-Петербург — сын Иосифа Ривлина и Евгении Ивенитской (1931-2008, С-Петербург) Л1 Л4 Александр Ривлин (1967, Ленинград, ныне США) — сын Элиазара Ривлина и Лилии Волчек (1936, Ленинград — 2002, Монтерей, США) Л1 Л5 Михаил Фрейдгейм (1960, Москва, ныне Мельбурн, Австралия) — сын Натана Фрейдгейма и Маргариты Лазаревны Фрейдиной (1931, Москва — 2023 Мельбурн, Австралия) Л2 Л6 Михаил Фрейдгейм (1962, Москва, ныне Лос-Анджелес, США) — сын Лазаря Фрейдгейма и Клары Ильиничны Зак (1935-1984, Москва) Л2 Восемнадцатое поколение Л7 Даниил Ривлин (2004, С-Петербург) — сын Михаила Ривлина и Мари Горбовитской (С-Петербург) Л3



Примечания:

Главная генеалогическая ветвь выделена Bold.

В скобках Italic указаны даты по еврейскому календарю.

Записи, обозначенные Л1-Л7, сделаны автором.

В тексте Italic указаны сведения из других источников.

Есть что-то магическое в этом прикосновении к пластам истории, в совмещении абстрактного многовекового пространства и цепочки поколений от тебя к родителям, от них к дедам… Этакая материализация Евтушенковского:

Мне кажется сейчас

— я иудей.

Вот я бреду по древнему Египту…

Символично, что известная история рода Ривлиных начинается с характерного для многих стран и веков гонения на евреев. "Святейший раввин Йосеф — мученик, спасшийся при изгнании из Вены в 1564-ом (5325-ом году после сотворения мира)". Император Священной Римской Империи Фердинанд I (1503-1564) изгнал евреев из Австрии "как народ опасный и злокозненный". (По другим источникам это произошло в 1541 году). Предлоги гонений модифицировались, но, как правило, истоками служили наветы.

Почти пятьсот лет, преодоленных членами одной большой семьи, 18 поколений, последовательно вступавших в жизнь. Известных и совсем незаметных. Но прежде всего я хочу обратить внимание, что даже случайный пример истории одной семьи позволяет отметить некоторые совсем не тривиальные исторические обстоятельства. Взгляните на местожительства этих людей в беге истории. В XVI веке события происходят в Вене. Затем они смещаются на восток. Вот отметины этой далеко не всегда добровольной миграции:

Вена — XVI век,

Прага — конец XVI — начало XVII веков,

Вильно — XVII век,

Шклов — конец XVIII века…

По миграционной документалистике этой родословной временные вехи Солженицына "200 лет вместе" можно было распространить на начало XVII века и написать "300 (или 400) лет вместе". Правда, от этого эта работа вряд ли стала бы более объективной.

Реминисценция: из путинской родословной

Вспомним путинское бахвальство многовековой российской стабильностью.

Внимание к своим корням может быть не интересом к своей родословной, а поводом для политиканства. Как-то лет 20 тому назад в ходе пресс-конференции в Кремле Путин отметил, что "с удивлением и удовольствием" ознакомился с исследованиями своей родословной, которые провели историки. По словам президента, в церковно-приходских книгах удалось обнаружить его предков вплоть до XVII века. "Что меня удивило и порадовало, — сказал Путин, — все мои родственники жили в Тверской губернии, начиная с XVII века, в одной и той же деревне и ходили в одну и ту же церковь". "Какова была стабильность российского общества!" — восхитился президент.

Президент издавна даёт слабину в исторических оценках. По-видимому, он не вспомнил о многовековом крепостном праве в России. Прародители были частью помещичьей собственности, они не могли покинуть эту деревню. Они могли даже не знать, что есть большие города и другая церковь. А знания самых образованных крестьян (умевших читать и писать) в лучшем случае исчерпывались церковно-приходской 4-классной школой.

"Какова была стабильность российского общества!" — стоит ли стремиться к такой стабильности? Мне кажется, что России сегодня нужна совсем другая стабильность, без агрессии и войны. Ну, а что касается Владимира Путина, может быть, для России и мира было бы совсем не плохо, чтобы он не покидал родную деревню на Твери и ходил в ту же церковь, не нарушая давних семейных традиций. Возможно, это предотвратило бы многие тяжёлые события сегодняшних дней.

Цепочка поколений рода моей матери свидетельствует, что жизнь не стоит на месте. Для представления о родословной оказывается недостаточны церковно-приходские книги одного прихода...

Заметные имена

Патетический тон характеристик имён, составляющих генеалогическое древо Ривлиных (перечисленных в вышеприведенной таблице и оставшихся за её пределами), позволяет погрузиться в комментарии к каждому имени (некоторые можно найти в энциклопедиях и Википедии). Не поддаваясь этому соблазну, упомяну только два из них.

В четвертом поколении генеалогии фамилии Ривлиных указан "Благочестивый раввин Моше Ривкас (Рибкас), сын раввина Нафтали Гирша Софера. Раввин и глава общины в Вильно, автор книг о диаспоре, о служителях культа, о правилах преподавания, автор комментариев к "Шульхан Арух" — "Беэр агола" и др. Родился примерно в 1596 г. Умер в Вильне 1 июля (4-го элула) 1671 г. или 1672 г.". "Шульхан Арух" это кодекс практических положений Устного Закона, составленный в середине XVI века Йосефом Каро. Книга была впервые издана в Венеции в 1565 году. "Беэр агола" явилась важным этапом комментарий к каноническому тексту применительно к ашкеназской версии "Шульхан Арух".

Внуком Моше Ривкаса является воистину мифический Элияху бен Шломо Залман, родившийся в 1720 г. в г. Селец, Польша (ныне на территории Беларуси) и умерший в 1797 г. в Вильне. Он известен как Дер вилнер гоэн — Виленский Гаон, Ха-гаон хе-хасид — Благочестивый гаон, Элияху Гаон, Ха-Гра — акроним ха-Гаон рабби Элияху) — раввин, каббалист и общественный деятель, один из выдающихся духовных авторитетов ортодоксального еврейства. ("Гаон" в переводе с иврита означает "гений").

Он явился основателем миснагедского (или литовского) направления в иудаизме. Ему при этом принадлежит также ведущая роль в создании активной оппозиции хасидизму.

Элияху бен Шломо Залман скончался в 1797 г. и был похоронен на Шнипишкском еврейском кладбище, самом древнем еврейском кладбище города. Кладбище было открыто в 1487 г. и было уничтожено в 1950 г. Дворец спорта, был построен прямо на территории кладбища. Известность Виленского гаона такова, что в советском Вильнюсе на территории бывшего еврейского кладбища был поставлен монумент с указанием его имени. Установлена также мемориальная доска на месте его дома.

На месте разрушенной главной синагоги ортодоксальной еврейской общины Вильны (Vilniaus Didzioji sinagoga), построенной в 1630-1633 гг., в 1997 г. был поставлен памятник Виленскому гаону. Скульптор М. Шнипас.

Правнуком Элияху бен Шломо Залмана был выдающийся книгоиздатель Илья Ефрон (другая ветвь, не входящая в приведенную таблицу родословной).

Три сестры — мои Ривлины

Хочу особо отметить, что течение времён и их исторические отметки отмечаются не только ставшими (часто через долгие годы) известными именами, а людьми, творящими историю по крупинкам. Также происхождение людей — из имперской столицы или из незаметного местечка совсем не определяют след в истории. Иисус Христос был рождён в хлеву, Мария не была принцессой... Еврейская традиция Хабад восходит не к стольному граду, а к еврейскому местечку Ляды, в котором многие годы жили поколения моих прародителей и моя мать.

Ищите и обрящите — себе в удовольствие, на пользу истории...

Ну, а те, кто не отмечен высокими духовными званиями, оставили по себе добрую память, воспитав достойных детей. Девочкам дали гимназическое образование, создавшее возможность уже в послереволюционный период продолжить образование и работать профессионально. Мальчики с малых лет подключились к работе в семейных бизнесах и законченного образования не получили.

После моих дедушки и бабушки не осталось заметного наследства. Даже то, что было за многие годы нажито, перемолола Октябрьская революция, периоды голода и невзгод. Но выросли трудолюбивые дети, нашедшие себе место в условиях нелегкой жизни нового ХХ века. Вот только женская половина...

Ривлина Хася Шмуйловна — моя мать. Родилась 18 апреля 1896 г. в Лядах. Врач-педиатор, кандидат медицинских наук, научный сотрудник ряда научно-исследовательских педиатрических институтов. Опубликовала несколько десятков работ по педиатрии и школьной гигиене.

К нам домой часто приходили озабоченные родные и знакомые, чтобы посоветоваться по сложным личным проблемам. Мама в разговоре, как бы невзначай, помогала найти решение. Этому способствовал её аналитический ум. Уже в совсем не молодом возрасте она могла помочь брату в 9 классе написать сочинение "Салон Анны Шерер". А в возрасте далеко за 60 заняться обработкой экспериментальных данных по химии для дипломного проекта невестки. Несмотря на тяжёлую болезнь, она сохраняла активность до последних минут жизни. Умерла 3 июля 1977 г.

Старшая сестра Ривлина Цива Шмуйловна родилась в 1888 г. Врач-стоматолог. Большую часть жизни проработала в медицинской части Автомобильного завода им. Сталина (впоследствии им. Лихачева). Умерла в 1953 г. Ее сестра Ривлина Рахиль Шмуйловна родилась в Могилеве в 1902 г. По образованию инженер-химик. Много лет увлеченно работала в различных технологических институтах и на химических заводах. Умерла в 1984 г.

Оглядываясь на первые годы советской власти, обратим внимание на то, что Рахиль, 19-летняя студентка московского университета, в качестве документа получает Милитаризационное свидетельство — чёткий отзвук незаконченной гражданской войны. Косвенно погружение в документы семейного архива это ведёт к расширению знакомства с историей страны.

Мне дороги эти маленькие документальные следы жизни предыдущих поколений. Это как бы частицы своей преджизни. Не модных в некоторых кругах представлений о реинкарнации — перевоплощении и бессмертной жизни человека, а историческая подоснова, подушка своей реальной жизни.

Воспаленной губой

припади

и попей

из реки

по имени — "Факт".

Сёстры похоронены в Москве на Востряковском еврейском кладбище.

Да, от того поколения Ривлиных на земле давно уже никого нет. От следующего — шестнадцатого по приведенной хронологии слабо копчу небо только я с пугающим возрастом 88. (Пугающее тождество 88 и ? ? — https://club.berkovich-zametki.com/?p=77010&cpage=1).

Конференции Ривлиных

Каждые несколько лет в Израиле проводится конференция семьи Ривлиных. (Rivlin Family Conference) Организаторы рассылают много тысяч писем и приглашают к участию всех членов этой семьи-фамилии. По оценкам инициаторов насчитывается более 10 тысяч ныне существующих кровных членов этой семьи. Обширная программа включает научную и культурную части. Количество участников конференции членов этой разветвленной семьи достигает 3 000.

Активное участие в конференциях принимает Реувен Ривлин, который был спикером кнессета, а с 2014 по 2021 гг. был президентом Израиля. По генеалогическому древу Ривлиных входит в шестнадцатое поколение (как и автор этой работы).

Р. Ривлин родился в Иерусалиме в семье известного профессора-востоковеда Йосефа Йоэля Ривлина. Военную службу завершил в звании старшего лейтенанта. Окончил юридический факультет Еврейского университете в Иерусалиме. При израильском многообразии мнений в последний раз в 2009 году он был избран спикером кнессета единогласно. (Как по контрасту не вспомнить еврейскую шутку: два еврея — три мнения).

* * *

Я смотрю на этот букет поколений, тесно отороченный веками, и вижу биение времени. Ото дня ко дню, от года к году, от века к веку... Время сурово, оно приносит переживания, беды. Люди, гонимые судьбой, перемещаются в поиске, пожалуй, не лучшей, а просто жизни. Но пульс прослушивается, люди живут, обретая стимулы для побед над проблемами.

Одна семья, одна фамилия… Я думаю, что наличие ярких имён не является знаком какой-то исключительности рода, фамилии. Если внимательно погрузиться в историю многих наших семей, можно найти ошеломляющие примеры значительных судеб. Для семьи, для народа, для веры, для страны…

Применительно к родословным еврейских фамилий с учетом жизни в рассеянии, не очень большой численности и веками существовавшей обособленности, семейные линии очень часто пересекаются, создают тесный генеалогический пучок, в котором доброе имя предка оказывается объединяющим многие фамилии и поколения. Вероятно, быстро развивающиеся методы исследования генетики позволят в обозримом будущем рассматривать не только генеалогические древа с поименными ветвями, но и генетически увязанные связи Большой Семьи.

Шаг за шагом, поколение за поколением идёт взаимодействие и наследование каких-то особенностей миропонимания и взглядов. Конечно, мои взгляды и моя судьба неотрывно связаны с жизнью родителей. Родителей — с моими дедами и т.д. и т.п. Поэтому цепочка поколений в родословной это не картинка, не просто ветвистое древо. Это цепь поколенческих взаимодействий, многие из которых даже трудно представимы. Но они живут в каждом из нас. В этом плане мы все плоды на ветвях родословного древа, впитавшие в себя соки мощного корневища.

Два чувства дивно близки нам.

В них обретает сердце пищу:

Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам.

Для меня это часть моей жизни и пожелание любящим свою семью, своих родителей и прародителей поинтересоваться историей этой семьи, своего рода.