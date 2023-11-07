Con amore
Опубликовано 7 Ноября 2023 в 06:27 EST
Обновлено 21 Ноября 2023 в 06:05 EST
Что тлеет тихо в мире диком
Где саламандрою нагой
Ты жив одним слепым инстинктом!
Моя любовь - святой огонь,
Что тлеет тихо в мире диком
Где саламандрою нагой
Ты жив одним слепым инстинктом!
Где полурыба-полузверь
На берег зыбкий там выходишь
Искать подобного себе
Средь мезозоевых чудовищ!
Где ящер мерзкий в чешуе,
Вложив все силы в сухожилья,
Ты, притяженье одолев,
Вдруг расправляешь первокрылья!
Вооружаешься шипом
И обрастаешь кожей грубой,
Чтоб уберечь от хищных мог
Огня на сердце отблеск хрупкий.
Моя любовь - святой огонь,
Горит в разумном и двуногом,
Случайный хромосом набор,
Но в нём заметен почерк бога!
Contritos corde
Сердце огнет -
Вытвой жгоды
Вздуло жарко -
Жалость зажни!
Бух, не тук.
Тут, как тут -
Приблуд вострый
Знает повод,
Выпить алчит
Боли алой!
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Сквозь дым и пыль пятном кровавым,
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