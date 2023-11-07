Моя любовь - святой огонь, Что тлеет тихо в мире диком Где саламандрою нагой Ты жив одним слепым инстинктом!

Опубликовано 7 Ноября 2023 в 06:27 EST Обновлено 21 Ноября 2023 в 06:05 EST

Моя любовь - святой огонь,

Что тлеет тихо в мире диком

Где саламандрою нагой

Ты жив одним слепым инстинктом!

Где полурыба-полузверь

На берег зыбкий там выходишь

Искать подобного себе

Средь мезозоевых чудовищ!

Где ящер мерзкий в чешуе,

Вложив все силы в сухожилья,

Ты, притяженье одолев,

Вдруг расправляешь первокрылья!

Вооружаешься шипом

И обрастаешь кожей грубой,

Чтоб уберечь от хищных мог

Огня на сердце отблеск хрупкий.

Моя любовь - святой огонь,

Горит в разумном и двуногом,

Случайный хромосом набор,

Но в нём заметен почерк бога!

Contritos corde

Сердце огнет -

Вытвой жгоды

Вздуло жарко -

Жалость зажни!

Бух, не тук.

Тут, как тут -

Приблуд вострый

Знает повод,

Выпить алчит

Боли алой!