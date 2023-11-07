Сбор винограда в Шотландии. Путевые заметки о прекрасных пейзажах и людях, написанные с удовольствием, но не без морали (Часть вторая)

Блуждая по шотландской великолепной столице (я принципиально не воспользовался туристической картой), наткнулся на гранитный фонтан в центре площади, увенчанный бронзовой статуей … маленького песика! Это был знаменитый Грейфрайарс Бобби в натуральную величину! Судьба песика Бобби, породистого скайтерьера*, всем местным стала известна еще в 19-м веке, вскоре после произошедшего события (а именно, смерти этого преданного пса)…

Столицу Шотландии в анналах многих туристических описаний и справочников упоминается как «Афины Севера». Это реально древний город, хотя по своему времени рождения наш Киев, например, упоминается в летописях много ранее… Почему Эдинбург сравнивают именно с Афинами? Если пройтись по нем, можно почувствовать историю на каждом шагу. Практически каждому зданию есть, о чем поведать путешественнику... Я бывал в Афинах, и понимаю. откуда взялось такое сравнение. Над греческой столицей знаменитый Парфенон как бы парит, находясь на высокой неприступной горе. Так же и в Эдинбурге: его королевский замок «парит» на громадной скале и величественно возвышается над всем городом!

Этот город шотландцев построен из камня (как и многие, большинство домов в стране горцев). Здания на первый взгляд трехэтажные. Но на самом деле почти в каждом из них есть этаж цокольный и мансарда. Так что в итоге – все-таки полноценных пять этажей.

Туристам предлагают в Эдинбурге почему-то нечетное число здешних достопримечательностей 43 или 29… Вобщем где-так и непонятно почему. Я увидел лишь некоторые. Коротко их опишу ниже. Но вот еще несколько слов о демографии и истории. Если сравнивать шотландскую столицу с украинской, то динамика развития их различна. В середине позапрошлого века населения обеих столиц было сопоставимо и Эдинбург даже втрое превышал Киев по числу жителей (130 тысяч). Но к настоящему времени Киев превратился в громадный мегаполис с тремя миллионами – и это вшестеро превышает население нынешнего Эдинбурга. Выводы делайте сами.

Шотландцам от англичан во все эти века досталось множество несчастий, не успела страна горцев твердо стать на ноги как в конце ХIII века Англия обрушилась на нее с кровопролитной войной. Шотландской королевство пало.

Но режим, установленный оккупационными властями, был столь жесток, что уже в 1297 году, буквально через год после поражения, шотландцы подняли восстание. «Народный рух» страны возглавили Уильям Уоллес и Эндрю де Морей, английская армия была разгромлена. Эндрю де Морей получивший в битве смертельные ранения, скончался. Шотландия была освобождена. И второй из вождей, Уильям Уоллес, был избран Хранителем Страны.

В центре Эдинбурга я видел памятники этим обоим шотландским воителям, но так же и громадную конную статую со знаменитым ирландцем, герцогом Веллингтоном в седле (это на улице Принцев, см. фото). Веллингтон известен тем, что выиграл во главе международного коалиционного войска битву при Ватерлоо. Эта была его первая битва с Наполеоном Бонапартом. Первая, но крайне удачная.

Как видим, шотландцы не страдали ксенофобией и памятники ставили выдающимся людям разных национальностей. Но конечно же, своих политических деятелей, ученых и писателей эдинбуржцы превозносят и прославляют в первую очередь!

Например, в районе улицы Королевская миля я наткнулся на памятник великому шотландцу, А?даму Смиту. Этот Смит, шотландский экономист и философ-этик, был одним из основоположников экономической теории как науки. Он, собственно создал классическую политэкономию… Мы прогуливались мимо памятника с моей дочерью Надей, но когда я спросил у нее «кто это такой?», она не смогла ответить. А ведь подсказку легко можно было найти в поэме Пушкина «Евгений Онегин». Мы, мое поколение, еще в школе учили эти стихи:

Бранил Гомера, Феокрита

Зато читал Адама Смита

И был глубокий эконом,

То есть умел судить о том,

Как государство богатеет,

И чем живет, и почему

Не нужно золота ему,

Когда простой продукт имеет.

Если объяснить эти поэтические строки прозой, то Адам Смит под «простым продуктом» имел ввиду все производимое человеческими руками: неважно, сельскохозяйственную или промышленную продукцию, но ту, которая жизненно необходима людям. Смит был революционер в своей отрасли, потому как доказал своими расчетами и исследованиями, что так называемый «золотой запас» в банках и в казне любого королевства не есть критерием стабильности и процветания данной страны…

Я попытался это все объяснить своей Наде, но она повела себя так же как и пушкинский «отец Онегина» (который своего сына Евгения «понять не мог, и землю – то есть, ценнейший товар, – отдавал в залог»). То есть дочка не смогла меня вполне понять.

Увы, Надя плохо учила в школе стихи русского поэта, прославившего, кстати, и нашу с ней родную Полтаву! Это уже в дочкиной юности, несколько лет назад, было «в тренде» – пренебрегать российской культурой и литературой. А уж теперь Пушкин и вовсе в Украине «не в моде», и его мои соотечественники уже решительно «сбрасывают с корабля современности». А зря… Пушкин все-таки был не только прекрасный поэт, но и один из просвещеннейших, самых образованных людей своего времени.

* * *

Ну, уж коль я прошелся по теме эдинбургских памятников, то отмечу еще один, очень необычный – по крайней мере, он характеризует еще одну черту британской ментальности.

Блуждая по шотландской великолепной столице (я принципиально не воспользовался туристической картой), наткнулся на гранитный фонтан в центре площади, увенчанный бронзовой статуей … маленького песика! Это был знаменитый Грейфрайарс Бобби в натуральную величину! Судьба песика Бобби, породистого скайтерьера*, всем местным стала известна еще в 19-м веке, вскоре после произошедшего события (а именно, смерти этого преданного пса). Собачка прославилась тем, что предположительно провела 14 лет, охраняя могилу своего владельца, эдинбуржца Джона Грея. Сам же Бобби умер 14 января 1872 года. С тех пор в городе возник его культ, кроме памятника, рядом на площади функционирует большой ресторан «имени Бобби».

Мемориал верному песику Бобби был заказан некоей местной леди Бердетт-Куттс. Восхищенная поведением песика, леди незадолго до смерти собаки предложила изготовить бронзовую статую местному скульптору. Фигура Бобби была в итоге сделана с натуры У. Броди. Кстати сказать, Уильям Броди был на то время уже знаменит, он ваял статуи персонажей из романов Вальтера Скотта для памятника писателю на Принцесес-стрит (улице Принцев).

Статую пса установили на полированной невысокой гранитной колонне, на ней же установлены бронзовые таблички, комментирующие собачий мемориал. Фонтан «Бобби» стал поначалу местом, где можно было просто напиться воды (для этого он был оснащен специальными бронзовыми чашами). А уже потом памятник собаке стал привлекать целые толпы паломников, люди приходили, чтобы погладить бронзового «верного Бобби» по носу. Носик песика на данный момент аж светится золотом от всех этих поглаживаний… Этот ритуал, считается, принесёт человеку счастье. Приложиться к собачьему носу решил и автор этих строк (см. фото). Надеюсь, что стану реально счастливее после этого судьбоносного прикосновения.

*Скайтерьер — порода охотничьих собак, выведенная в Шотландии. Элегантная, обладающая чувством собственного достоинства, собачка… Это также и пес «одного владельца», то есть, он недоверчив к посторонним, но при этом он не бывает ни злобным, ни агрессивным. Британцы очень любят своих домашних животных, особенно кошек и собак. Существует целый континентальный культ. Он широко описан в справочной литературе.