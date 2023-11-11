Мифы, легенды и курьёзы Сталинской эпохи (Часть третья)

Тёмные «чуланы» истории. И.В. Сталин: «Без суда расстрелять 50 000 эсесовцев». Исторические курьёзы. Сталин — Буденному: «Семён, а пулемёты ты всё же сдай». Исторические курьезы. Сталин: «Вот и поезжай в родное село!». Курьёзы и «мифы» советской эпохи. И.В. Сталин и «Трофейное дело». Сталин. Исторические курьезы. Снос собора Спаса-на-Бору. Исторические курьёзы. И.В. Сталин: «Я сойду на этой станции»

Одна из интересных историй, связанных со Второй мировой войной была рассказана более, чем авторитетным источником, которому трудно не доверять. А именно: едва ли не самым авторитетным мировым политиком прошлого столетия, дважды избиравшимся на пост премьер-министра Великобритании, сэром Уинстоном Черчиллем.

История эта случилась во время Ялтинской конференции в феврале 1945 года, когда прошла вторая многостороння встреча «Большой тройки», а именно: трёх основных союзников во Второй мировой войне в лице СССР, Великобритании и США с личным участием лидеров государств И.В.Сталина, Уинстона Черчилля и Теодора Рузвельта соответственно.

Всем здравомыслящим людям уже было понятно, что исход Второй мировой войны был предрешен и единственно что ещё оставалось не до конца ясным — сколько времени продлится кровопролитие и какие ресурсы потребуются от трёх стран и их союзников для окончательной победы над Третьим Рейхом и странами «оси» в целом.

На конференции, в числе прочего уже обсуждалось устройство послевоенного мира, как и то, что делать с непосредственными участниками войны на стороне фашистской Германии.

По воспоминаниям тогдашнего премьер-министра Великобритании, в один из моментов встречи, И.В. Сталиным было внесено предложение без какого-либо суда расстрелять 50 000 эсэсовцев за совершённые преступления и в назидание потомкам. Расстрелять без детальных разбирательств и только за факт принадлежности к преступной организации.

Президент США Теодор Рузвельт казался убеждённым аргументами Сталина и уже был готов принять его сторону в этом вопросе, но Уинстон Черчилль категорически возразил на предложение, сказав, что какой бы преступной ни была организация, присутствующим на встрече не пристало уподобляться нацистам и что Британская империя никогда не согласится с подобным беззаконием. И решение по наказанию эсесовцев должен принимать исключительно послевоенный суд в международном составе.

Сталин продолжал настаивать. Рузвельт колебался. Черчилль принципиально и аргументированно не соглашался.

В результате, страсти накалились настолько, что в один из моментов Черчилль встал из-за общего стола и вышел из помещения. Пройдя через коридор, он вошёл в одну из комнат Ливадийского дворца, где и проходила конференция, чтобы успокоиться.

Как свидетельствуют его собственные воспоминания (или «мифы» того времени, выдаваемые за личные воспоминания премьер-министра Великобритании) через пару минут в ту же комнату тихо, как обычно, по-кошачьему, вошёл Сталин. Он подошёл к Черчиллю сзади и даже слегка приобнял его, словно извиняясь за свою жестскую позицию во время переговоров.

После чего, извиняющимся тоном начал что-то говорить на своём родном грузинском. После такого неожиданного выражения дружеских чувств, накал страстей начал спадать, и Сталин с Черчиллем вернулись в комнату для переговоров...

Сами переговоры сразу же продолжились, но Сталин больше ни разу не вернулся в своей аргументации и требованиях к вопросам массовых досудебных казней...

Исходя из того, что «сталинская эпоха» была самым закрытым временем в истории нашей страны, сейчас трудно сказать случилось ли всё описанное в реальности или нет... С другой стороны, история эта выдаётся за личные воспоминания Уинстона Черчилля и не верить ей также нет никакой причины.

Посему, как обычно, оставим на усмотрение вдумчивого и дотошного читателя вопрос о доверии к описанному случаю, когда принципиальная роль британского премьер-министра в отношении справедливого правосудия для всех без исключения, сыграла, вероятно, немалую роль в устройстве послевоенной демократической Европы и мира в целом.

Исторические курьёзы. Сталин — Буденному: «Семён, а пулемёты ты всё же сдай»

Трудно проверить произошло ли большинство из того, что считается «мифами» советского времени и не подтверждено официальными документами. Как трудно и не верить десятилетиями передаваемыми «из уст в уста» легендам, поскольку слишком «гармонично» они вписываются своей явной нелогичностью в то, что происходило «в самом справедливом социальном устройстве за всю человеческую историю»...

С одной стороны, было «сталинское время» с его «Большим террором» и повсеместным страхом перед сложившейся репрессивной системой, с другой — были люди фанатично верящие в счастливое коммунистическое будущее и их характеры, закалённые, как Первой мировой войной, так и «беспредельными» годами двух русских революций 1917-го года и Гражданской войны в России (которая по разным оценкам в мировой историографии, длилась вплоть до середины 1923-го года).

Потому, по уже сложившейся в нашем отечестве «доброй традиции», как обычно, предоставим читателям самостоятельно решать — верить описанному в этом очерке происшествию или нет...

Во второй половине 30-х годов прошлого века (а, если принимать описанный случай, как факт и сверяться с общим ходом историографии молодого Советского государства, то произойти всё это могло в самом конце 1938-го или начале 1939-го года, ибо связана эта история непосредственно с именем Л.П. Берия, недавно назначенного главой Народного комиссариата внутренних дел СССР, поскольку именно Берия и отдал тот самый злополучный приказ об аресте...) к загородному дому героя Первой мировой и Гражданской войны и «по совместительству» Маршала Советского Союза Семёна Михайловича Будённого подъехало несколько машин с сотрудниками НКВД. Те выскочили из машин и оцепили дачу. Маршал приказал помощникам и адъютантам занять круговую оборону. В окна дачи «по периметру» выставили несколько пулеметов Максима и открыли огонь по осаждавшим дачу чекистам.

Прибывшие залегли, прячась за деревьями (по другой версии «осаждённые» полностью уничтожили нападавших).

Сам Будённый побежал к телефону и набрал прямой номер Сталина. Якобы дословно даже «сохранился» диалог Будённого и Сталина

- Иосиф, контрреволюция! Меня пришли арестовывать! Живым не сдамся! - крикнул Будённый в телефонную трубку.

Сталин спросил Буденного:

- Семён, полчаса продержишься?

- Думаю, сумею продержаться, - ответил Будённый.

Говорят, через полчаса прибыла ещё одна машина с неким ответственным сотрудником с «неограниченными полномочиями» и нежданные гости (или та часть из них, которая ещё оставалась в живых) быстро ретировались.

После чего, уже Сталин позвонил Будённому и, выяснив, что всё уже успокоилось, приказал:

- Семён, а пулеметы ты всё же сдай.

Будённого после этого ни НКВД, ни его «наследник» - МГБ не трогали больше никогда...

Также ходят упорные слухи, что после приказа «отца народов» Будённый сдал только два пулемёта. А четыре все-таки оставил на чердаке. На всякий случай.

Для сомневающихся в том, что такое могло произойти в «Сталинскую эпоху», как и в личной храбрости Будённого, достаточно привести официальный факт: Семён Буденный прошёл не только всю Гражданскую войну в России и в прямом смысле всегда находился на передовой, но и более того — ещё во время службы в Российской Императорской армии, в чине старшего унтер-офицера буквально «о звонка до звонка» прошёл всю Первую мировую войну и за личную храбрость в боях был награждён «полным Георгиевским бантом», а именно: Георгиевскими крестами четырех степеней и Георгиевскими медалями четырёх степеней... Чего за всю историю Российской Императорской армии были удостоены лишь единицы и что свидетельствует о беспримерной личной храбрости награждённого...

Исторические курьезы. Сталин: «Вот и поезжай в родное село!»

Удивительно, как при всеобщем «патриотизме» и беззастенчиво демонстрируемой «любви» к родине, все советские люди «хоть краем глаза» мечтали увидеть «заграницу» и лично убедиться, как приходит в упадок давно «загнивающий Запад».

И вполне естественно, что именно относительно данных, глубоко скрытых и почти подсознательных желаний советских людей, по безбрежным просторам одной шестой части суши ходило много историй, которые в той или иной мере подтверждали, что огромное количество жителей СССР лично хотели убедиться в силе любви и привязанности к своей необъятной родине именно за пределами «Железного занавеса»...

...Говорят, эта история произошла на самом деле. Хотя, зная, как на «базе» слухов и домыслов формировалась советская фольклорная «мифология», можно с такой же уверенностью сказать, что история эта вполне могла быть и выдуманной...

Потому, как обычно, оставим «на суд» взыскательного читателя решение верить или не верить тому, что описано ниже...

...солист Большого театра, советский и российский оперный певец, будущий Герой Социалистического Труда, будущий лауреат двух Сталинских премий, Народный артист СССР и прочая, и прочая, и прочая в списке достижений Ивана Семёновича Козловского, как считается, даже у «отца народов и гения всех времён» И.В. Сталина, пользовался большим уважением и личным расположением.

Тем более, что сам Козловский был плотью от плоти своего народа, родившись в 1900-м году в селе Марьяновке Киевской губернии Российской империи в крестьянской семье и всего достиг благодаря своей трудоспособности и действительно немалым вокальным талантам.

Однажды, после одного из концертов, который прошёл то ли в Кремле, то ли в Большом театре и где непосредственно присутствовал «отец народов», Козловский лично от Сталина получил более, чем одобряющие похвалы и комплименты.

Понимая, что второго шанса ему может больше не предоставиться, либо случится это может годы спустя, Козловский «пошёл ва-банк» и решил заручиться личным одобрением Сталина в осуществлении собственной мечты.

Как свидетельствуют самые надёжные источники, которым в нашем советском прошлом верили буквально все от мала до велика, а именно: слухи, между Козловским и «гением всех времён» произошёл следующий короткий диалог. Диалог, который в очередной раз подтвердил насколько тонким и даже до определённой степени изысканным было чувство юмора у «вождя народов».

- Иосиф Виссарионович, благодарю вас за комплимент! - с неподдельной радостью произнёс Козловский в ответ на похвалу Сталина. - Вы знаете, я никогда раньше не бывал за границей! Очень хотелось бы съездить, обменяться опытом с заграничными певцами и возможно, научиться чему-то новому.

Сталин, выслушал взволнованный «монолог» Козловского добродушно улыбаясь. После чего задал простой вопрос «в лоб»:

- А не убежишь за границу?

- Иосиф Виссарионович! - взмолился оскорблённый в лучших чувствах артист, прижав ладони к груди - Что вы! Мне моё родное село дороже, чем вся заграница!

- И правильно! - поставил окончательную точку в диалоге «отец народов». - Молодец! Вот и поезжай в родное село!

Курьёзы и «мифы» советской эпохи. И.В. Сталин и «Трофейное дело»

Как известно, в 1946 - 1948 годах в Советском Союзе на всю страну прогремело «трофейное дело». Более того, тянулось это дело вплоть до 1953 года и смерти "отца народов" И.В. Сталина...

Хотя, слово «прогремело» трудно применить к полностью «закрытой и опечатанной» стране. Официальные источники по этому поводу давали весьма скудную информацию, да и то лишь «под правильным соусом», чтобы не смущать масштабами воровства неискушённых в роскоши советских граждан.

Тем не менее, в государстве, где любому слуху, передаваемому из уст в уста сарафанным радио, верили гораздо больше, чем заявлениям Советской, полностью цензурируемой печати, «информация» разлетелась с молниеносной быстротой.

Названо «трофейным» дело было потому, что из оккупированной Германии, буквально эшелонами и специальными авиарейсами вывозилось, все, что только могло представлять материальную ценность. И слово «буквально» здесь не фигура речи...

Всё бы ничего, но драгоценности, мебель из немецких замков и особняков, гобелены, предметы искусства, ценнейшие библиотечные книжные издания и прочая, и прочая, и прочая вывозились нечистыми на руку советскими военачальниками исключительно на свои дачи и в свои квартиры, а не как государственные репарации. И исключительно в личное пользование...

В рамках дела было привлечено к ответственности больше десятка генералов и даже один маршал Советского Союза! То есть вся верхушка Советской военной администрации Германии, которая отчего-то посчитала себя прямым правообладателем всего, до чего только могли дотянуться их руки в оккупированной и побеждённой стране.

Вряд ли кто-то из исследователей сумел бы оценить на сколько миллиардов долларов в современном эквиваленте было вывезено «трофеев» из Германии сразу после окончания Второй мировой войны советским генералитетом в личное пользование, но, казалось, военачальники напрочь забыли о собственной «революционной совести» и клятвах положить собственные жизни ради международного пролетариата и вели себя, в прямом смысле, как мародёры и уголовные преступники.

«Даже один маршал Советского Союза», как уже понял проницательный читатель, был тот самый пресловутый «маршал Победы» Г.К. Жуков, который и стоял во главе всей пирамиды любителей роскоши в золотых генеральских погонах. Увы, «непогрешимые» коммунисты пройти испытание властью и богатством так и не сумели...

В итоге, главный стяжатель был снят с должности и отправлен командовать сначала Одесским, а затем Уральским военным округом.

Увы, другие военачальники рангом поменьше так легко не отделались. Часть генералов была расстреляна, а часть получила реальные сроки от 10 до 25 лет лагерей... Разве, что полностью отсидеть свои сроки им не пришлось из-за "скоропостижной и безвременной" кончины вождя в 1953 году...

А, впрочем, всё это длинное предисловие всего лишь ведет к одной яркой иллюстрации, как лично «отец народов» И.В. Сталин реагировал на подобное стяжательство «в особо крупных размерах» в личных, а не «народных» интересах.

Исторические курьезы такого рода (дальнейший диалог одного из генералов со Сталиным) трудно проверить на подлинность (но само «Трофейное дело», увы, является историческим фактом), потому, как и многое другое в тоталитарных обществах, их можно отнести в разряд «Советской мифологии», где правда и выдумка сплелись настолько, что всё то, что осталось в памяти потомков в «сухом остатке», вполне можно было назвать горькой и неприукрашенной правдой...

...Один из будущих фигурантов «Трофейного дела» генерал-майор Сиднев Алексей Матвеевич докладывал Сталину о ситуации в оккупированной Германии. Доклад был дежурным. То есть тем, относительно чего «отец народов и гений всех времен» должен был получать свежие данные через определенные промежутки времени и в рабочем порядке.

Сталин выглядел удовлетворенным докладом. Судя по всему, именно «поймав» доброе расположение вождя, генерал Сиднев и решился на свою злополучную просьбу. Видя, что генерал замялся, Сталин, всегда тонко чувствующий собеседника, спросил:

- Вы хотите ещё что-нибудь сказать?

- Да, товарищ Сталин, - ответил замявшийся генерал-майор, - у меня личный вопрос.

- Слушаю вас, - ответил Сталин.

- В Германии я отобрал некоторые интересующие меня предметы, но на контрольном пункте, уже в СССР их задержали. Если можно, я просил бы вернуть их мне, товарищ Сталин.

- Это можно, Алексей Матвеевич. - милостиво разрешил «отец народов». - Напишите рапорт, я наложу резолюцию.

Генерал-майор тут же вытащил из кармана заранее заготовленный рапорт. Сталин, как обычно, спокойно наложил свою резолюцию.

Генерал Сиднев начал горячо благодарить «отца народов».

- Не стоит благодарности, - коротко заметил Сталин.

На резолюции было написано следующее: "Вернуть майору его барахло. И. Сталин".

Тут же, быстро пробежав глазами резолюцию на рапорте, генерал Сиднев, заметив формальную ошибку, из-за которой ему могли не вернуть «его отобранные с любовью трофеи», решился обратиться к Сталину:

- Товарищ Сталин, простите, тут описка. Я не майор, а генерал-майор.

- Нет, тут все правильно написано, товарищ майор, - как обычно, не повышая интонации, спокойно ответил Сталин. - Можете идти. Вы свободны...

Сталин. Исторические курьезы. Снос собора Спаса-на-Бору

Наибольшее число «мифов» и слухов в 20-м веке родилось в закрытых тоталитарных системах. Там, где невозможно было получить никакой информации, кроме как из официальных источников. Которые, как известно, далеко не всегда отражают даже небольшую часть правды.

И, пожалуй, больше всего «мифов» приходится на тридцатилетний период правления нашей страной «величайшего гения всех времён и отца народов», как, не скупясь на славословие, не одно десятилетие называла И.В. Сталина вся советская пресса от Калининграда до Курильских островов. На то неоднозначное время в жизни страны, когда она стала максимально закрытой ото всего остального мира, и едва ли не любой слух, имевший расхождение с официальной версией советских властей, воспринимался куда более реальным и убедительным, чем радиосводки новостей Совинформбюро и передовицы центральных газет.

Одна из таких историй, связана непосредственно с «отцом народов». И произошло всё это весной 1933 года...



Когда-то, ещё до указанного времени, непосредственно в Кремле, во дворе Большого Кремлёвского дворца находился Собор Спаса Преображения на Бору... или просто Собор Спаса-на-Бору.

Сам собор был построен в 1527 году на месте еще более старой церкви, которая находилась там с конца 13-го века... И само название собора восходит к хвойным лесам, которые несколько сотен лет назад окружали Москву ещё до того, как поселение стало крупным культурным и экономическим центром Московского княжества. Более того, и сам Боровицкий холм в центре Москвы назван именно в честь тех самых хвойных лесов.

На данной краткой ремарке внимание акцентированно намеренно, чтобы показать возраст собора и века российской истории, которые были непосредственно связаны с самим храмом, а также отношение к культуре, традициям и истории своей страны «людей нового времени»... как и их бессловесное раболепие перед недавно рожденной из крови Гражданской войны и обломков своей державы «самой справедливой за всю историю человечества» социально-политической системы и попытку выслужиться перед новым же «вождём и хозяином Всея Великия и Малыя и Белыя»...



...Весной 1933 года Сталин якобы проезжал по Кремлю мимо Собора Спаса Преображения на Бору. Стояла сырая и холодная весна и у храма по вполне понятным причинам лежало много дров. Как гласят «мифы и легенды» того времени, «отец народов» поморщился и сделал всего одну недовольную ремарку в сторону сопровождающих: «Безобразие! Убрать!».

Переспрашивать Сталина и уточнять, что именно надо убрать — наваленные дрова или весь собор — никто в «свите» не решился. Уже тогда окружение Сталина понимало, что умение держать язык за зубами стало основным навыком для «счастливой жизни» при тоталитарном строе, а наличие своего мнения могло обойтись очень дорого — вплоть до свободы и собственной жизни.

В итоге, дрова убрали, а сам собор снесли уже 1-го мая 1933 года, судя по всему, приурочив снос старинного строения к символичной дате — ко дню международной солидарности всех трудящихся...

Сейчас уже трудно сказать, действительно ли имело место то событие с недовольной фразой «отца народов». А, если и имело, насколько стоит доверять именно версии, что собор был снесён после ремарки Сталина. Многие исследователи считали, что Сталин, учившийся в юности в Тифлисской духовной семинарии, до конца своей жизни испытывал глубинный пиетет перед церковными традициями и постройками.

Тем не менее, зная, какое количество церквей и соборов было разрушено и разграблено новой властью, можно допустить, что даже, если подчинённые вождя и переусердствовали и убрали не только дрова, но и снесли церковную постройку, негативных последствий для них лично это не имело. По крайней мере, сразу после рьяно реализованной собственной инициативы...

С другой стороны, как гласят официальные источники, на тот момент уже существовало задокументированное постановление Политбюро ЦК ВКП(б), датированное сентябрём 1932 года по сносу церковной постройки и строительству вместо нее служебного корпуса для государственного аппарата...

Более того, как свидетельствует четырёхтомная иллюстрированная история всех московских храмов «Сорок сороков», составленная в 70х - 80-х годах 20-го века, одно время ходили слухи, что на месте храма то ли символически, то ли непреднамеренно построили или собирались построить туалеты для партийной номенклатуры...

Впрочем, последнее относится, скорее всего, также то ли к одному из «мифов», то ли к саркастичному анекдоту Советской поры...



Исторические курьёзы. И.В. Сталин: «Я сойду на этой станции»

Все мы — то ли жители, то ли заложники некогда бескрайнего, могучего и, естественно, «прекрасного» Советского Союза (или их потомки) — с детства были окружены советской военной или полувоенной мифологией, когда пустым в общем-то событиям нередко придавался ореол героизма. Либо, когда «события» в прямом смысле выдумывались буквально на коленке, после чего неизменно обретали «форму, объём, цвет и даже запахи», подхваченные мощным рупором родной пропаганды...

Каждому из нас — людям с грузом советских комплексов — едва ли не с молоком матери впитались мифологемы «самой большой, справедливой и дружелюбной страны на свете». И теперь всем нам (по вполне понятным причинам) сложно довериться каким-либо официальным источникам, зная сколько раз наше наивное доверие обманывалось и использовалось нам же во вред...

Впрочем, этот очерк не о тех трудностях, с которыми мы сталкиваемся внутри страны, как и не о тех трудностях и трагедиях, которые буквально штабелируются за её ближайшими границами, а всего лишь о советских то ли «мифах», то ли исторических анекдотах, которые так или иначе родились из тех же самых «мифов» (часто прямо противоречащих реальности) или от них «отпочковались».

Да, и что, кроме анекдотов, «мифов» и героических легенд могло родиться в государстве настолько закрытом, что население не имело ни малейшего представления о том, что происходило даже за его ближайшими границами?

И истории о величии «вождя всех народов» товарища Сталина здесь тоже не исключение. Истории и «мифы», переродившиеся в политические и исторические анекдоты... как и любая надуманная трагедия едва ли не всегда превращается или перерождается в фарс...

И, тем не менее, зная из многочисленных и якобы достоверных источников о странном, более того, своеобразном чувстве юмора «отца народов», вполне можно допустить, что большинство из дошедших до нас преданий и историй действительно могли иметь место...

Как известно, товарищ Сталин любил просматривать отечественное кино, где люди казались счастливыми, а качество жизни улучшалось буквально с каждым днём. Где «жить становилось лучше и веселее» и где все хвалили именно советскую власть за то прекрасное, что происходило в довольно скудном и однотипном существовании населения «одной шестой части суши».

Кинофильмы просматривались Сталиным, вполне естественно, не в московских кинотеатрах, а в Кремле или на комфортабельных дачах, где были оборудованы специальные кинозалы, куда допускались только самые близкие соратники. И куда простым москвичам, да и прочим советским людям, вход был настрого заказан, несмотря на повсеместное строительство общества равноправия и равных возможностей...

Данный же исторический курьез произошёл, согласно одной из советских легенд при просмотре фильма «Поезд идёт на Восток». Советской комедии, снятой режиссером Юлием Райзманом в 1947 году.

Сюжет фильма оказался довольно прямолинейным и незамысловатым...

9-го мая, в День Победы, от перрона Северного вокзала Москвы (ныне вокзал Ярославский) на восток отправился поезд дальнего следования. В поезде оказались молоденькая выпускница сельско-хозяйственной академии и морской офицер. Поезд следовал через всю страну, вплоть до Владивостока, куда и направлялись герои фильма. На одной из станций молодые люди отстали от поезда и до конца фильма пытались добраться до своего пункта назначения «на перекладных», одновременно рассматривая и изучая великую страну и процесс радостного морального и трудового подъема в условиях послевоенного строительства и быта. Как водится, молодые люди полюбили друг друга светлой и чистой любовью со всеми вытекающими последствиями, характерными для жанра «советского реализма в искусстве»...

Именно вокруг этого нехитрого действа с позиции сюжетной линии, и строился весь замысел режиссера.

Судя по всему, фильм не особенно понравился «отцу народов». Более того, утомил его однообразными перемещениями героев от одной железнодорожной станции к другой. А может, и само настроение «величайшего гения всех времён» было не самым радужным в тот злополучный вечер...

В итоге, после нескольких минут просмотра (как якобы и гласит советская мифология), Сталин повернулся к Большакову Ивану Григорьевичу, тогдашнему министру кинематографии, который отвечал за «презентацию» фильма и уточнил:

- А какая это станция?

- Демьяновка, товарищ Сталин, - ответил Большаков, который изучил сюжет досконально и заранее готовился ответить на любой вопрос, который только мог прийти в голову вождя.

- Ну, что ж, - со вздохом ответил разочарованный сюжетом и игрой актеров «вождь народов», - вот здесь я и сойду.

После чего поднялся и, ни с кем не прощаясь, молча вышел из зала...